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Коляда-банкинг (ВИДЕО) ( 4 часа 29 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Постановкой «самого странного» режиссера России открылся в Пскове XXIV Пушкинский театральный фестиваль. Спектакль «Пиковая дама» по повести Пушкина екатеринбургский режиссер Николай Коляда придумал 15 лет назад, но впервые поставил совсем недавно. Уральским актерам пришлось для этой пьесы учить немецкий язык, а декораторам искать для постановки сотню трехлитровых банок. Кроме того, к началу фестиваля организаторы приурочили открытие необычной выставки, на который свои работы привезли Наталья и Мария Арендт - потомки личного императорского врача Николая Арендта, который безуспешно пытался спасти Пушкина после ранения на дуэли. Сестры Арендт рассказали, что экспозицию «Другой Пушкин» они решили сделать, чтобы реабилитировать своего прапрадеда. О первом дне XIV Пушкинского театрального фестиваля - видеодневник Псковского агентства информации.



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Состоялась встреча губернатора Псковской области и руководителя администрации президента РФ ( 5 часов 49 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В пятницу, 3 февраля, в Москве состоялась встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно. Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в регионе и предварительные итоги социально-экономического развития Псковской области в 2016 году. В ходе разговора Антон Вайно заверил Андрея Турчака в том, что Псковской области будет оказана поддержка в решении приоритетных задач. «Антон Эдуардович хорошо чувствует специфику нашего региона, бывал у нас и знает все существующие проблемы», — сказал Андрей Турчак по итогам встречи.



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Заводоуковский районный суд Тюменской области требует запретить «Минкрафт» из-за рецепта динамита ( 5 часов 49 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Роскомнадзор обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой о пересмотре решения местного суда, который признал запрещенной статью об изготовлении динамита в компьютерной игре Минкрафт. Сообщение об этом было опубликовано на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». «Заводоуковский районный суд Тюменской области решил, что статья об изготовлении динамита в игре «Минкрафт» является ни чем иным, как информацией о способе изготовления взрывчатых веществ, и запрещена на территории РФ. Поэтому мы направили обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение», – говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, на обращение был получен оперативный ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по его исполнению пока можно не применять. При этом, где именно опубликован рецепт создания игрового динамита, не сообщается. Как пишет РБК, рассмотрение ходатайства о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам назначено на 14 февраля. Минкрафт - компьютерная игра в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном в 2009 году. Минкрафт предоставляет игрокам трехмерный мир, полностью состоящий из кубических блоков. Пользователи могут перестраивать его, создавая из блоков сложные сооружения, а также исследовать мир или сражаться с различными противниками. В 2014 году студию, разработавшую игру, купила компания «Микрософт».



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Треть банка ВТБ могут продать иностранцам в рамках программы приватизации ( 5 часов 49 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Правительство утвердило план приватизации на 2017-2019 годы. Крупнейшей сделкой, согласно этому плану, должна стать продажа доли государства в банке ВТБ, пишет газета «Ведомости». В документе, правда, есть оговорка: продажа пакетов акций крупнейших компаний, лидирующих в своих отраслях (к ним отнесен и ВТБ), возможна только после отдельных решений президента и правительства. Открытым остается вопрос о том, кто же купит акции ВТБ. Банк находится под санкциями, в такой ситуации продажа значительного пакета западным инвесторам крайне затруднительна, если вообще возможна. Теоретически покупателями могут стать китайские инвесторы или представители Ближнего Востока. «Кроме них трудно представить, кто бы мог поучаствовать в рыночной сделке», - рассказал изданию аналитик Fitch Александр Данилов. На данный момент Росимущество владеет 60,9% голосующих акций ВТБ. После приватизации у государства должен остаться блокирующий пакет - 25% плюс одна акция. Рыночная стоимость запланированных к продаже 35,9% акций, по данным Московской биржи на 3 февраля, составляет около 310 миллиардов рублей. Дополнительные средства нужны правительству для покрытия дыры в бюджете, если только дефицит не получится быстро сократить, например за счет роста цен на нефть, пояснил изданию эксперт. В бюджете на 2017 год не хватает 2,753 триллинов рублей из 16,24 триллинов заложенных расходов; в бюджете-2018 - 2,011 триллинов рублей, или каждый восьмой рубль; бюджет-2019 предполагает дефицит в 1,142 триллинов рублей, или 7,1% от расходов. Прежняя модель бизнеса ВТБ, де-факто больше не работает: в «тучные» годы банк активно привлекал валютные кредиты на Западе и распределял их среди российских компаний - теперь же получить фондирование в долларах или евро практически нереально, признал в декабре глава ВТБ Андрей Костин. Пока дыра во втором крупнейшем госбанке России покрывается за счет денег государства: с учетом кредитов ЦБ ВТБ был профинансирован государством на 1,47 триллионов рублей - больше, чем все остальные банки вместе взятые. В ближайшие три года эту проблему ВТБ намерен решать за счет средств населения: объем депозитов планируется увеличить с 1 до 2 триллионов рублей.



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По программе льготного автокредитования можно будет покупать более дорогие машины ( 6 часов 9 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Российский Минпромторг предложил увеличить лимит стоимости автомобилей, продаваемых по госпрограмме льготного автокредитования. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства. Пока речь идет только о периоде 2017 года. Согласно заявлению ведомства, эта мера позволит предложить покупателям больший выбор моделей на максимально выгодных условиях. В настоящее время этот лимит составляет 1,15 млн руб. Между тем в соответствии с разработанным проектом в 2017 году льготные кредитные договоры заключаются на следующих условиях: кредиты выданы в рублях с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно на приобретение новых автомобилей 2016 или 2017 года выпуска. Стоимость автомобиля не должна превышать 1,450 млн руб., а его полная масса – 3,5 тонны. Обеспечением кредита является залог приобретаемой машины, необходимо внести предоплату в размере не менее 20% ее стоимости. В настоящее время средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки составляет 9,5%, размер скидки — 6,7 п.п. Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой увеличить лимит стоимости автомобиля по данной программе до 1,8 млн руб.



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РПЦ запустила первый православный мессенджер ( 6 часов 9 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Русская православная церковь (РПЦ) запустила первый в России православный мессенджер «Правжизнь Telegram». Об этом в пятницу, 3 февраля, заявили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, передает ТАСС. Как утверждается в сообщении, функционал приложения дает пользователям возможность не только обмениваться мгновенными сообщениями, отправлять файлы и пересылать фото-, видео- и аудиоматериалы, но и подписаться на различные каналы, чтобы следить за событиями из жизни того или иного храма или монастыря. Также отмечается, что с помощью «Правжизнь Telegram» священнослужители смогут «принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан» и «оперативно получать прошения о требах». Кроме того, с запуском приложения они могут собирать пожертвования, организовывать волонтеров, создавать каналы и делать рассылку по подписчикам. По словам создателей приложения, теперь православные пользователи смогут поближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей и знакомых, обсудить новости и оказать молитвенную или иную помощь верующим. «Благодаря приложению "Правжизнь Telegram" я смогла вылечить давно мучавшее меня заболевание», — отмечает одна из прихожанок. «Правжизнь Telegram» поддерживает восемь языков общения и доступна пользователям ПК и Android. В июле 2016 года РПЦ объявила о запуске собственного мессенджера. Создание приложения благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам авторов программы, она станет «важным звеном единой коммуникационной платформы» РПЦ и удовлетворит потребности верующих в «интерактивном общении и непрерывной связи прихожан с церковью».



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