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Агентство недвижимости «Фонд Недвижимости» в городе Великие Луки!
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    • Интерактив: Сколько можно издеваться над водителями Пскова!
    ( 6 часов 40 мин назад ) Псковская Лента Новостей

    Сколько можно издеваться над водителями города Пскова? Когда уже дорожные службы администрации Пскова и ГИБДД Пскова обратят внимание на перекресток ул. Вокзальная - ул. 128-й Стрелковой дивизии? Вы ждете страшного ДТП с пострадавшими? Мало того, что уже годами просим установить там светофорный объект, так еще и дорожное покрытие пришло в полную негодность, и водители обеих полос для движения едут посередине, лавируя между ямами! Это просто безобразие, и показывает бессилие наших властей! Димитрий

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    1Администрация г. Великие Луки
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