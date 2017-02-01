  великие луки




Агентство недвижимости «Фонд Недвижимости» в городе Великие Луки!
  • Мы специализируемся на покупке, продаже и обмене квартир и комнат в городе Великие Луки.
  • Оказываем услуги срочного выкупа (поможем быстро продать квартиру или комнату).
  • Работаем с загородной недвижимостью (земельные участки и тд).
  • Заходите к нам на сайт агентства недвижимости в городе Великие Луки.
  • На нем представлена актуальная информация, в том числе свежие прайс-листы c реальной стоимостью.


    • Сотрудники МЧС и полиции проверили неблагополучные семьи в Красногородском районе
    ( 2 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей

    5 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провели профилактический рейд совместно со старшим участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Опочецкий», главой сельского поселения «Красногородская волость» в деревне Ночево Красногородского района. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области. В ходе рейда проведён обход жилых домов, в том числе с проживанием неблагополучных семей, проинструктировано 12 человек. Проведен сход граждан, на котором присутствовало 7 человек. До населения доведена информация по теме: соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления; недопущение неосторожного обращения с огнём.

    ссылка на оригинал
    << назад · 06.02.2017 · вперед >>



    myvl.ru
    Loading...


    Февраль
    ПнВтСрЧтПтСбВс
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728     
           
    [ весь архив ]




    Источники новостей:
    1Администрация г. Великие Луки
    обновлено 205 дней 22 часа назад
    2БизнесПсков.ру
    обновлено 1217 дней 4 часа назад
    3Псковская Лента Новостей
    обновлено 2 часа 13 мин назад
    4Официальный сайт Псковской области
    обновлено 289 дней 7 часов назад
    5Великие Луки в Интернете
    обновлено 1960 дней 19 часов назад
    6Электросвязь Псковской области
    обновлено 1960 дней 18 часов назад
    7ИА REGNUM: Псковская обл.
    обновлено 627 дней 6 часов назад
    8Псков на ладони. Ресурсы Интернет.
    обновлено 3523 дней 9 часов назад
    9Псковское Агентство Информации
    обновлено 4 часа 13 мин назад
    10Влуки.ру: новости города
    обновлено 3215 дней 5 часов назад
    11Влуки.ру: новости области
    обновлено


    bye-site-vluki.net.gif

    Что это такое вообще?
  • Это лента новостей города Великие Луки, Псковской области, которая работает с помощью RSS
  • RSS - это способ быстрого обмена информацией между сайтами. Подробнее вот тут.
  • Вся информация береться из источников расположенных в свободном доступе.
  • Авторские права на транслируемые новости принадлежат их владельцам. Ссылка на владельца - находится возле каждой новости ("ссылка на оригинал").
  • Ответственность за содержание транслируемых новостей несет владелец, а не настоящий сайт.
  • Обновление информации происходит оперативно, каждый день.
  • По вопросам добавления ваших новостей и другим видам сотрудничества пишите: admin(собака)vluki(точка)net.


    • Настройки:
  • новые сверху
  • в хронологическом порядке




    Немного рекламы:


    Статистика и рейтинги:
    Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Rambler's Top100

    Работает на:
    Наш хостинг-провайдер:



     
    • << назад · 06.02.2017 · вперед >>