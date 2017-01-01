Агентство недвижимости «Фонд Недвижимости» в городе Великие Луки!



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В одной из многоэтажек Пскова жильцы встретили Новый Год без теплоснабжения ( 12 мин назад ) Псковское Агентство Информации



31 декабря около 17:50 в Пскове в доме №22 по Октябрьскому проспекту произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 76 мм. В результате теплоснабжение было отключено в 5 из 9 подъездах – всего в 30 квартирах, где проживают 90 жильцов. Как стало известно Псковскому агентству информации, из-за того, что для устранения последствий аварии требуется замена участка трубы, проходящей через нежилые помещения – магазины и кафе на 1-м этаже – восстановительные работы будут начаты только сегодня, после того, как собственники помещений обеспечат в них доступ. Кроме того 31 декабря около 14:20 ещё одна коммунальная авария произошла в посёлке Сосновый бор Себежского района на улице Зелёная в доме №21. Там также произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 76 мм из-за коррозии трубы. В результате аварии без теплоснабжения оставался 1 многоквартирный жилой дом на 12 квартир. К 18:50 аварийно-восстановительные работы были завершены, а теплоснабжение – восстановлено.



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В Пскове погиб врезавшийся в магазин «Светофор» водитель легкового автомобиля ( 12 мин назад ) Псковское Агентство Информации



31 декабря около 02:40 в Пскове на улице Советской Армии возле дома №64 произошло смертельное ДТП. Как стало известно Псковскому агентству информации, на закруглении дороги водитель автомобиля ВАЗ-2112, мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением и врезался в угол строения, в котором располагается маганизн «Светофор». В результате полученных травм водитель скончался в реанимационном автомобиле.



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В Пскове из-за пожара сторожки на Рижском проспекте погиб мужчина ( 12 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 1 января, в Пскове на Рижском проспекте, 88 в результате возгорания сторожевого строения размером 6х2 метра погиб мужчина 1970 года рождения. Как стало известно Псковскому агентству информации, предположительно пожар произошёл из-за короткого замыкания. Напомним, пожар в сторожке произошел около 4 утра



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Электронные госуслуги в России подешевели на 30% ( 12 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации, в соответствии с которыми оформленные в электронном виде госуслуги станут дешевле на 30%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, теперь пользователям Единого портала госуслуг будут предоставлены скидки при оплате госпошлин за получение федеральных услуг. В частности, стоимость госуслуги по оформлению заграничного паспорта нового поколения с биометрическими данными для граждан, подавших документы в электронном виде, [в настоящее время эта услуга является одной из самых популярных в России - ПАИ] подешевеет более чем на 1000 рублей.



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Жилой дом в Овсище и строение на Рижском проспекте горели в Пскове в новогоднюю ночь ( 42 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Жилой дом в Овсище и строение на Рижском проспекте горели в Пскове в новогоднюю ночь. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области. В 02:34 1 января поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Псков, ул. Снятная. Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек. В 04:05 поступило сообщение о возгорании в строении по адресу: Псков, ул. Рижский проспект. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек. В 04:46 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Великолукский район, Шелковская волость, д. Беседино. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.



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С 1 января в России запрещено оставлять в машине детей до 7 лет ( 42 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 1 января 2017 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения в части перевозок в автомобилях детей до 12 лет. Во-первых, с нового года можно перевозить детей старше семи лет на заднем кресле транспортного средства без специальных удерживающих устройств. Однако на переднем пассажирском сиденье использование детских кресел остается обязательным для детей до 12 лет. Во-вторых, конструкция того или иного детского автокресла должна будет соответствовать росту и весу ребенка. Как отмечают в МВД, это еще больше обезопасит юного пассажира в случае ДТП. В-третьих, с 1 января 2017 года введен категорический запрет на оставление в салонах автомобилей детей до семи лет. Даже если родители отлучаются буквально на несколько минут, то они обязаны взять дошкольника с собой. Кроме того, изменятся и штрафные санкции. Так за нарушение правил перевозки детей в специальных удерживающих устройствах придется заплатить до трех тысяч рублей, за оставление ребенка до семи лет одного в транспортном средстве — 500 рублей.



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В новогоднюю ночь в Пскове сгфорел дом ( 1 час 2 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 1 января, около 02:30 в Пскове в районе Овсище на улице Снятной произошёл пожар в частном жилом доме. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ, пожар тушили 15 сотрудников ведомства при помощи 5 единиц техники. Между тем дом выгорел полностью. Седения о пострадвших пока нет. Ещё два пожара произошли около 4 утра в Пскове и деревне Беседино Шелковской волости Великолукского района. В 04:05 поступило сообщение о возгорании строения в Пскове на Рижском проспекте, а в 04:46 — в деревне Беседино Шелковской волости Великолукского района. В первом случае для ликвидации возгорания привлекались 7 человек и 2 единицы техники, во втором — 6 человек и также 2 единицы техники.



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Накануне Нового Года под Псковском на федеральной трассе автомобиль сбил пешехода ( 1 час 2 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В субботу, 31 декабря, около 21:25 на 276 км федеральной трассы Р-23 (М-20) Петербург — Псков — Невель легковой автомобиль сбил пешехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ, для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 сотрудника спасательной службы. Сведений о состоянии пострадавшего нет. Также 31 декабря около 16:55 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей произошло в Псковском районе на 10-м км автодороги Псков — Печки. Сведений о пострадавших нет.



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В Бежаницком районе сбили пешехода ( 1 час 2 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 1 января, около 06:00 в посёлке Красный Луч Бежаницкого района произошло ДТП. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, автомобиль сбил пешехода. Сведений о состоянии пострадавшего нет. Для ликвидации последствий аварии привлекальсь 3 сотрудника спасательной службы.



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Итальянский дирижер лишился работы, рассказав детям, что Санта-Клауса не существует ( 1 час 2 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Итальянский дирижер Джакомо Лоприено был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Санта-Клауса не существует, сообщил телеканал RaiNews24. Инцидент произошел 29 декабря в римском концертном зале Auditorium после музыкального спектакля. По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: «Вообще-то, Санта-Клауса не существует», передает РИА Новости. В результате дети расплакались, а родители начали негодовать. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который обсуждался в соцсетях. В результате организаторы детского праздника решили уволить руководителя оркестра.



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Опубликованы фотографии подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в псковском Ледовом дворце ( 1 час 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Следствию по делу о мошенничестве требуется помощь граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ОМВД России по Псковскому району расследуется уголовное дело по факту мошенничества с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце. В полицию поступило уже более 150 заявлений от граждан. По версии следствия, организаторы шоу скрылись вместе с вырученными денежными средствами. Полиция проводит следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время возникла необходимость установить личности и местонахождение мужчин, изображенных на фото. Граждан, располагающих какой-либо информацией о преступлении или указанных лицах просят обращаться в полицию по телефонам 02, (8112) 59-33-28.



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35 человек погибли в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле ( 1 час 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



35 человек погибло, несколько десятков ранено в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Около клуба, находящегося на берегу пролива Босфор, находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи. Со ссылкой на губернатора Стамбула Васипа Шахина сообщается, что нападавший был один, у входа в клуб, расположенный на берегу Босфора, нападавший застрелил офицера полиции и одного прохожего, после этого нападавший вошел в клуб, в котором в тот момент было от 700 до 800 посетителей, по которым он открыл стрельбу. По предварительной информации генконсульстве РФ в Стамбуле, россиян не было среди убитых и раненых. По сообщениям местных СМИ, вооруженные неизвестные, которые переговариваются между собой по-арабски, до сих пор находятся в здании клуба.



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Движение автобусов в Пскове сегодня осуществляется по расписанию выходного дня ( 1 час 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



1 января 2017 года движение автобусов в Пскове осуществляется по расписанию выходного дня, с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс». Маршрут №1 от Снятной Горы-6.01 от Вокзала-6.36 №2 от Западной-6.16 от Рокоссовского -6.28 от Вокзала-7.04 №3 от Рокоссовского-8.00 от Инженерной- 8.29 №4 от Рокоссовского-6.10 от Учхоза-6.51 №6 от Рокоссовского-5.53 от Черёхи-6.41 №7 а от Рокоссовского-10.30 (в Ваулино) от Ваулино-11.03 от Тямши-11.55 от Неёлово-12.07 №8 от Октября-7.42 от Корытова-8.10 №8а от Вокзала-13.21 от Б.Гоголей-14.08 №9 от Вокзала-10.05 от Б.Мха-10.36 №11 от Архива- 6.39 от Вокзала-7.07 №12 от Вокзала-7.41 от Псковкирпича-8.12 №14 от Рокоссовского-6.21 от Пчеловода-6.58 №15 от Октября-6.40 от Тямши-7.20 №17 от Западной- 6.33 от Рокоссовского-6.45 от Вокзала-7.21 №18 от Льнокомбината-7.21 (в Родину) от Родины-7.58 от ДКП-7.26 (в Муровицы) от Муровиц-7.59 №19 от Октября-10.52 от Цементного склада-11.14 №22 от Политех. колледжа – 8.12 От Архива – 8.43 Маршруты №№ 25, 30,161 - отменены.



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В Псковской области праздничные мероприятия проходят без нарушений общественного порядка ( 2 часа 22 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Псковской области праздничные мероприятия проходят без нарушений общественного порядка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Псковской области продолжается проведение новогодних праздничных мероприятий. Самые массовые из них по традиции проходят в областном центре. Безопасность граждан, а также общественный порядок обеспечивается силами полиции. Более 300 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии были задействованы в новогоднюю ночь при проведении праздничных массовых мероприятий. К обеспечению безопасного отдыха псковичей привлечены члены народных дружин. По данным дежурной части УМВД России по Псковской области, на 2.30 ночи чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.



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