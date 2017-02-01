5 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провели профилактический рейд совместно со старшим участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Опочецкий», главой сельского поселения «Красногородская волость» в деревне Ночево Красногородского района. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области. В ходе рейда проведён обход жилых домов, в том числе с проживанием неблагополучных семей, проинструктировано 12 человек. Проведен сход граждан, на котором присутствовало 7 человек. До населения доведена информация по теме: соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления; недопущение неосторожного обращения с огнём.