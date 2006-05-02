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Псковские «молодогвардейцы» заручились поддержкой Александра Козловского в реализации проекта по стажировке студентов на псковских предприятиях ( 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Представитель псковской «Молодой гвардии» Николай Сиротенко заручился поддержкой депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Козловского в реализации проекта по стажировке студентов на псковских предприятиях. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о соответствующей инициативе молодой человек рассказал парламентарию в ходе общения в приемной регионального отделения партии 1 февраля. Николай Сиротенко пояснил, что псковские «молодогвардейцы» решили поддержать инициативу, которая уже реализуется на федеральном уровне, и составить региональный банк организаций, в которые псковские студенты с легкостью могли бы устроиться на стажировку, а в дальнейшем и трудоустроиться. Он высказал мнение о том, что такой проект мог бы быть реализован совместно с общественным движением «Свое». «Я очень приветствую данную инициативу и рад, что "Молодая Гвардия" подключилась к решению такого вопроса», - сказал в ответ на предложение Александр Козловский. Он отметил, что в скором времени на сайте «Свое» появится банк вакансий, который можно будет использовать в проекте для студентов. «Давайте сотрудничать, это будет очень полезно. Но мне бы хотелось, чтобы вы привлекали cтудентов не только на предприятия Пскова и Великих Лук, но и в другие районы Псковской области, где есть очень интересные производства и вас, я уверен, не менее горячо примут», - подчеркнул парламентарий.



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Швейцарские учёные нашли способ прочитать мысли полностью парализованных людей ( 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Швейцарские ученые разработали прибор, который позволяет прочитать мысли полностью парализованных людей. Обездвиженные в результате травмы или болезни смогли ответить на несложные вопросы. Прибор работает по принципу магнитно-резонансной томографии (МРТ). Он фиксирует малейшие изменения в активности мозга в связи с изменением потребления кислорода. Выяснилось, что когда человек хочет сказать «да», количество кислорода в клетках мозга возрастает, а когда «нет» — понижается. С помощью таких манипуляций парализованные люди смогли ответить на ряд вопросов о своей личной жизни, узнавали своих родных. Также подопытные «отвечали» положительно на вопрос о том, хотят ли они дальше жить, несмотря на свое положение. Это – первый шаг на пути к излечению людей от полного паралича тела. Ранее считалось, что человек, лишенный возможности двигаться, со временем утрачивает способность думать. Теперь эта теория была опровергнута, а значит когда-нибудь наука сможет возвращать обездвиженных людей к нормальной жизни, передает «Мир 24».



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В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi ( 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Министерство связи и массовых коммуникаций России разместило на портале проектов нормативных и правовых актов уведомление о подготовке требований для использования технологии Wi-Fi Calling. На это обратил внимание RNS. С помощью обеспечения услуг связи через Wi-Fi-подключение Минкомсвязь надеется решить проблему плохого качества сигнала, которое проявляется в подвалах, метро, верхних этажах небоскребов. Так, Wi-Fi Calling позволит операторам связи обеспечить должное качество при совершении звонков и отправке SMS. «Использование данной технологии позволяет увеличить одновременное число подключений пользователей и более экономно расходовать частотный ресурс оператора связи», — говорится в описании документа. Wi-Fi Calling требует разработки дополнительных правил применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц и оборудования стандарта LTE. Публичное обсуждение документа продлится до 14 февраля. Ранее МТС и Samsung запустили в России сервис Wi-Fi Calling.



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Москва, Приморье и Хабаровский край лидируют по заявкам на «дальневосточный гектар» ( 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Россияне подали почти 44 тыс. заявлений на получение «дальневосточного гектара». Об этом журналистам заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает ТАСС. Программа «дальневосточного гектара» стартовала 1 июня прошлого года. Сначала выбор территорий был доступен для жителей Дальнего Востока — прежде в «пилотных» муниципальных образованиях, затем по всему ДФО. С 1 февраля участвовать в проекте могут все жители России. По словам Галушки, с 1 февраля рост заявок увеличился в разы. «В конце второго этапа было подано более 30 тыс. заявок. Сейчас их уже почти 44 тыс. Определились три региона-лидера по заявкам. Это Приморье, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия)», — рассказал он. При этом наибольшее число заявлений было подано от жителей Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев. По информации Минвостокразвития, чаще всего граждане хотят получить землю для жилищного строительства, сельскохозяйственной деятельности или же туристического бизнеса. Для развития интереса к программе и облегчения освоения дальневосточных земель прорабатывают меры поддержки граждан. «Сегодня ведется работа по созданию Центра поддержки граждан – получателей «дальневосточного гектара». Его задачей будет адресное предоставление комплексных решений и сопровождение каждого проекта по освоению гектаров», — сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков. Также агентство составляет методические рекомендации по созданию поселений, в которых объясняется, к примеру, как получить статус земель населенного пункта, и совместно с корпорацией МСП договорилось о совместной поддержке получателей «дальневосточного гектара».



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Лишенная олимпийской медали российская бегунья отказалась вернуть награду ( 1 час 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Российская бегунья Юлия Гущина, лишенная серебряной медали Олимпиады в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров, отказалась вернуть награду. Ее слова в среду, 1 февраля, приводит «Спорт-Экспресс». «Я медаль не отдам! Я даже не рассматривала этот вопрос. В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места», — заявила Гущина. Как отмечает Lenta.Ru, ранее 1 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Игр-2012 в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. Днем ранее сообщалось, что ни один российский спортсмен, лишенный олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не вернул награды в распоряжение МОК.



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Тайские военные выдворили с необитаемого острова 200 российских туристов ( 1 час 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Военные моряки в Таиланде выдворили с необитаемого острова Рин в Сиамском заливе рядом с восточным побережьем страны группу российских туристов численностью около 200 человек. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает телеканал Thai PBS. На данный остров посторонние лица не допускаются, он используется силами ВМС Таиланда для тренировок, в частности для проведения стрельб. Группу туристов на Рине заметили моряки на патрульном катере. Военные задержали капитана судна, на котором путешественников доставили на остров, а также механика. Отдыхающим военные сообщили, что данная территория закрыта для свободного посещения. Зарубежным гостям пришлось сесть на борт судна и вернуться на материк, где им позволили продолжить отдых. Капитан и механик были переданы в руки таиландской полиции. Мужчинам должны предъявить обвинения в незаконном проникновении на территорию. В ВМС Таиланда заявили, что туроператоры временами доставляют своих клиентов на острова Таиланда, которые закрыты для посещения и используются военными. Представитель вооруженных сил призвал компании не возить туда туристов ради их же безопасности.



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Грузия примет детское «Евровидение-2017» ( 1 час 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Грузия примет музыкальный детский конкурс «Евровидение-2017». Эту информацию подтвердили Европейский вещательный союз и Общественное вещание Грузии, сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт конкурса. В 2016 году победу на конкурсе одержала грузинская вокалистка Мариам Мамадашвили. Россия заняла тогда четвертое место. 15-е детское «Евровидение» состоится в ноябре 2017 года. «Грузия выигрывала конкурс наибольшее количество раз, и мы довольны, что можем наконец привезти любимое молодежное шоу Европы в новую страну, показавшую такую преданность конкурсу», – заявил супервайзер основного и детского «Евровидения» Юн Ула Санн. Грузия выигрывала детское «Евровидение» рекордные три раза, но мероприятие она примет впервые.



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В ЕС из-за отмены роуминга почти вдвое подешевеет мобильная связь ( 1 час 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Европарламент и представители стран Евросоюза заключили соглашение по поводу отмены роуминга в союзном объединении. Роуминг в ЕС полностью отменяется в июне, пишет Росбалт. «С июня этого года в случае выезда за границу роуминг должен быть такой же, как в родной стране. Безусловно, с точки зрения операторов, ключевое значение имеют максимальные расценки», — пояснил польский евродепутат Михал Боня. С 15 июня максимальная цена за телефонный разговор снизится с 0,05 евро за минуту до 0,032 евро. «Стоимость SMS-сообщения с 0,02 евро снизится до 0,01», — отмечает Радио Польша. Между тем камнем преткновения стала плата за интернет-трафик. Соглашение предусматривает, что эти расценки будет постепенно снижаться в течение 5 лет. С 15 июня стоимость гигабайта составит 7,7 евро, с 1 января 2018 года — 6 евро и будет снижаться на 0,5 евро каждый год. В начале 2022 года за один гигабайт клиенты сотовых операторов заплатят 2,5 евро.



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Шойгу пригласил россиян бесплатно посетить Всемирные военные игры в Сочи ( 1 час 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Посещение соревнований третьих зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля, будет бесплатным для зрителей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 февраля. «Приглашаю всех желающих посетить игры и поболеть за наших спортсменов. Не сомневаюсь, что состязания пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе и подтвердят спортивный авторитет России», — заявил Шойгу. По его словам, о своем участии в играх, которые Россия проводит впервые, заявили около тысячи военнослужащих из стран Европы и Азии. Для проведения мероприятий будут задействованы объекты, построенные к Олимпиаде 2014 года. Открытию игр будет предшествовать эстафета спортивного огня. Зимние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.



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«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией ( 1 час 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Региональная авиакомпания «Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией в середине февраля. Ограничение разрешения на выполнение полетов связано с выкатом самолета за пределы посадочной полосы осенью 2016 года, а не с долгами авиакомпании, сообщил ТАСС в среду заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Во вторник, 31 января, приказом Росавиации срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании был ограничен до 7 февраля. По мнению источника ТАСС, причиной могли стать долги предприятия в 200 млн рублей. «Все необходимые документы об устранении замечаний, полученные после инцидента с самолетом в сентябре прошлого года, направлены в Росавиацию. Требования касались обеспечения безопасности полетов. Ожидаем, что завершающая проверка пройдет до середины февраля, и сертификат "Псковавиа" будет продлен», - сказал он. По словам вице-губернатора, к настоящему времени выполнены работы по удлинению полосы до 2520 м, переносу метеооборудования и установке аэродромных знаков, разработке схемы маневрирования воздушных судов. При этом собеседник агентства опроверг информацию, что причиной ограничения полетов стали долги авиакомпании другим аэропортам. «Долги есть, но они носят текущий характер. Часть их реструктуризирована, выработан график погашения задолженности», - добавил Кузнецов, не назвав общую сумму задолженности. Кроме того, в 2017 году администрация Псковской области, как собственник предприятия, намерена обновить авиапарк: рассматриваются три предложения по покупке самолетов. Самолет рейса Москва - Псков 27 сентября 2016 года при торможении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал. ЧП стало предметом внеплановой проверки авиационного ведомства деятельности всей авиакомпании. Ранее Росавиация ограничивала срок действия сертификата до 7 декабря 2016 года и 31 января 2017 года. Передача акций авиакомпании из ведения Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество) Псковской области состоялась 12 мая 2014 года. Предполагалось, что появление нового предприятия в региональной собственности даст возможность привлечь инвестиции в модернизацию аэропортового комплекса, позволит развить компанию, предоставлять авиауслуги на территории Северо-Западного федерального округа. Авиакомпания «Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова Кресты, выполняет регулярные и чартерные пассажирские и грузовые перевозки, используя воздушные суда Ан-24, Ан-26, и вертолет Robinson R-44. Эксплуатационный ресурс у всех самолетов продлен до 2022 года. В авиакомпании работают 55 сотрудников летной службы и 23 бортпроводника. Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.



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Впервые в истории украинец сможет бесплатно обучаться в NASA ( 1 час 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Впервые в истории украинец сможет пройти бесплатное обучение в NASA. Как пишут «Украинские новости», Университет сингулярности в Киеве запускает конкурс инновационных проектов Global Impact Challenge, победитель которого получит стипендию на участие в летней программе Global Solutions Program на кампусе NASA Ames Research Center. Победитель конкурса будет выбран уже в апреле, а в Калифорнию победитель отправится летом. Образовательный курс в сфере инноваций будет длится 10 недель. Преподавателями по данной программе выступят Рэй Курцвайл, Питер Диамандис, Стивен Хокинг, Дэн Барри, Ларри Пейдж и Илон Маск. Образовательная программа Global Solutions Programm ежегодно отбирает 80 человек со всего мира и дают им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на человеческую цивилизацию в течение следующих 10 лет. За всю историю программы в ней не принял участие ни один украинец.



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С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса ( 2 часа 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Ленинский суд Кирова избрал в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. По сообщениям российских СМИ, данное решение суд принял после того, как подсудимые дважды не явились на заседания. «Избрать в отношении Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период с 1 по 10 февраля», - сказал судья Алексей Втюрин. Как отмечается в решении суда, Навальный обязан пребывать в гостинице «Хилтон» в Кирове. При этом, разъяснил судья, отсутствие подсудимых в Кирове свыше 12 часов будет считаться нарушением подписки. По сообщению ТАСС, адвокаты подсудимых заявили, что обжалуют вынесенное решение. Навальный и Офицеров отказались подписывать подписку до решения апелляционной инстанции. «Я никакую подписку не давал, и я планирую в субботу быть в Санкт-Петербурге на открытии своего предвыборного штаба», - сказал Навальный, ранее заявивший о намерении принять участие в президентских выборах-2018. Напомним, в 2013 году Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу «Вятской лесной компании» Петра Офицерова виновными в растрате имущества «Кировлеса». Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.



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ФСБ распорядилась установить пограничную зону на границе с Белоруссией ( 2 часа 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией, это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, которые опубликованы на портале правовой информации. Пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», говорится в документах. Как отмечает «Интерфакс», в соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков. Ранее пограничной зоны на границах субъектов РФ с Белоруссией не было. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. При этом было установлено, что указ вступит в силу через месяц после официального опубликования. «Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства», - сообщила тогда пресс-служба белорусского президента. По ее информации, в первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии. В Кремле назвали внутренним делом Минска введение Белоруссией безвизового режима для стран Евросоюза и ряда других зарубежных государств, отметив, что с Москвой этот шаг согласовывался. «Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии», - сказал журналистам 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя публикации СМИ на эту тему, президент Белоруссии заверил, что «отмена виз не означает отмены пограничного контроля - как он был, так и есть». «Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России - паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек - проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет - компьютер сразу укажет», - сказал Лукашенко. «Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств - это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами», - заявил Лукашенко.



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В Петербурге умер предсказывавший весну сурок ( 2 часа 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Ленинградском зоопарке скончался сурок по кличке Фрол, который предсказывал весну последние несколько лет, сообщает FlashNord. «Фрол скончался, ему замены нет. В связи с этим предсказывать наступление весны в нашем городе некому», — сказали в зоопарке. Кроме того, в Московском зоопарке сообщили, что их сурок будет спать в День сурка, 2 февраля, и не сможет предсказать сроки наступления весны в 2017 году, передает агентство городских новостей «Москва». «В День сурка в Московском зоопарке сурок будет спать. В Москве сейчас холодно, ночью обещают минус 14–20 градусов, снег в таких условиях не тает. Сурок проснется, когда растает снег», — сказали в зоопарке. В США и Канаде 2 февраля отмечают День сурка. Главным сурком-предсказателем считается Фил из штата Пенсильвания. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна.



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Команда псковского естественно-математического лицея №20 заняла первое место в 3 этапе областного конкурса «Я и пожарная безопасность» ( 2 часа 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 1 февраля, в Пскове на базе МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» прошел 3 этап областного конкурса «Я и пожарная безопасность». В соревновании приняло участие пять команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По условиям конкурса, вначале четвероклассники представили свои видеопрезентации на тему: «Работа школьной дружины юных пожарных». Лучшей по мнению жюри стала презентация дружины юных пожарных МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», в которой школьники рассказали о своей работе по пропаганде пожарной и электробезопасности, при учебных пожарных эвакуациях и безопасности на водных объектах. Второй частью конкурса стала «Игра по станциям», где конкурсанты продемонстрировали навыки осторожного обращения с огнём, электроприборами и пожароопасными предметами, правила использования первичных средств пожаротушения и оказания доврачебной помощи пострадавшему, правила поведения на воде. Наиболее динамично действие проходило на станции «Пожарная часть», где ребята на время одевали боёвки, передавали пожарный ствол и тушили условное возгорание. На этой станции помогал оценить умения ребят государственный инспектор города Пскова по пожарному надзору Дмитрий Иващенко. По итогам испытаний призовые места распределились следующим образом: I место – команда ДЮП «Естественно-математического лицея №20»; II место – команда ДЮП МБОУ «СОШ №3»; III место – команда ДЮП МБОУ «Социально-экономический лицей №21». Призёров наградили специальными дипломами Главного управления МЧС России по Псковской области и памятными подарками от филиала ПАО МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Конкурс «Я и пожарная безопасность» проводится в Псковской области с 2003 года при поддержке Главного управления МЧС России по Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», государственного управления образования Псковской области, Псковского областного Совета ВДПО. Его цель - реализация государственных интересов в области обеспечения электро- и пожаробезопасности детей, формирования общественного сознания, активной гражданской позиции подрастающего поколения и культуры безопасности жизнедеятельности.



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ФСБ введёт режим пограничной зоны на границе с Белоруссией ( 2 часа 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает Росбалт. Региональным пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону». Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года. В Смоленской области пограничная зона отсутствует, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией.



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Январские платежи за ОДН в Псковской области будут пересчитаны ( 2 часа 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Счета, выставленные жителям Псковской области в январе за потребленные коммунальные услуги на общедомовые нужды, будут пересчитаны. Об этом заявил и. о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов в среду, 1 февраля, в ходе совещания губернатора Андрея Турчака с главами районов и городских округов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Андрей Агапов пояснил, что январские квитанции содержат плату за ОДН за декабрь и по новым правилам за январь. Кроме того, при начислении платы за общедомовые нужды в январе были включены в расчет лишние площади общедомового имущества. «Поэтому платежки за январь будут пересчитаны», — заверил Андрей Агапов, отвечая на вопрос губернатора. Кроме того, и.о. руководителя сообщил, что в адрес глав районов и городских округов направлены разъяснения по применению новых норм при начислении платежей на содержание общедомового имущества. «Чтобы платежи не увеличивались, при начислении необходимо учитывать правильную площадь», — подчеркнул Андрей Агапов и посоветовал руководителям муниципалитетов провести разъяснительную работу с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, а также довести информацию до жителей.



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Состояние российских миллиардеров за месяц выросло на 7,9 миллиарда долларов ( 2 часа 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С начала 2017 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 7,9 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в Bloomberg Billionaires Index (BBI). В лидерах рейтинга оказался президент компании «Русал» Олег Дерипаска, чей капитал за первый месяц 2017 года увеличился на 1,7 миллиарда долларов, до 7,8 миллиарда долларов. На втором месте оказался основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. За январь его капитал увеличился на 1,1 миллиарда долларов, до 7,5 миллиарда долларов. Третье место в списке занял глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Состояние бизнесмена выросло за январь на 941,5 миллиона долларов, до 14,1 миллиарда долларов. В первую десятку вошли также основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (состояние выросло на 898,5 миллиона долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (на 875 миллионов долларов), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (на 697,7 миллиона долларов). Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам.



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Состояние российских миллиардеров за месяц выросло на 7,9 миллиарда долларов ( 2 часа 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С начала 2017 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 7,9 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в Bloomberg Billionaires Index (BBI). В лидерах рейтинга оказался президент компании «Русал» Олег Дерипаска, чей капитал за первый месяц 2017 года увеличился на 1,7 миллиарда долларов, до 7,8 миллиарда долларов. На втором месте оказался основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. За январь его капитал увеличился на 1,1 миллиарда долларов, до 7,5 миллиарда долларов. Третье место в списке занял глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Состояние бизнесмена выросло за январь на 941,5 миллиона долларов, до 14,1 миллиарда долларов. В первую десятку вошли также основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (состояние выросло на 898,5 миллиона долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (на 875 миллионов долларов), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (на 697,7 миллиона долларов). Как отмечает «Лента.Ру», Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам.



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Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков о выборах-2017. ВИДЕО ( 2 часа 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В среду, 1 февраля, участником программы «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы в Пскове» стал председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. В прямом эфире он рассказал о грядущих избирательных кампаниях 2017 года и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Предлагаем вашему вниманию видеозапись передачи. var so = new SWFObject('/flv/player/player.swf','player_1485960592417','640','480','9'); so.addParam('allowfullscreen','true'); so.addParam('allowscriptaccess','always'); so.addParam('wmode','opaque'); so.addVariable('replacement','/flv/player/images/replacement.gif'); so.addVariable('plugins','gapro-1'); so.addVariable('gapro.accountid','UA-XXXXXXX-X'); so.addVariable('file','/flv/170201175025.flv'); so.addVariable('image','/pictures/170201174959.jpg'); so.write('media_1485960592417');



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Правительство отказалось возобновлять программу субсидирования ипотеки ( 2 часа 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В правительстве РФ решили не продлевать действовавшую до 1 января 2017 года программу субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров, сообщает ТАСС. Комментируя свое заявление, Шувалов отметил, что коммерческие банки сегодня предлагают ипотеку по ставке 12 процентов годовых и ниже, поэтому необходимости субсидировать ставку нет. Вице-премьер также выразил надежду, что в текущем году ставки по жилищным кредитам продолжат снижаться — по мере уменьшения ключевой ставки Банка России. «Надеемся, что в течение 2017 года вместе с понижением ключевой ставки процентные ставки Сбербанка, ВТБ 24 и других коммерческих банков будут снижаться, и ипотека будет доступнее для наших граждан», — цитирует чиновника агентство. Как отмечает «Лента.Ру», ранее возобновление программы субсидирования допустили в Минфине и Минстрое. В частности, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что программа может быть вновь запущена в том случае, если банковские ставки по жилищным займам увеличатся. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень отмечал, что программу возобновят при повышении ключевой ставки Банка России. Программа государственной поддержки ипотеки была запущена в марте 2015 года после произошедшего в декабре 2014-го увеличения ключевой ставки ЦБ РФ до 17 процентов, повлекшего за собой резкий рост стоимости кредитования. Срок действия программы изначально был ограничен 1 марта 2016 года. Впоследствии правительство продлило ее до конца 2016-го.



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Из-за ДТП в районе Детского парка затруднено движение по Октябрьскому проспекту ( 3 часа 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Дорожно-транспортное проиисшествие с участием трех автомобилей произошло в Пскове на Октябрьском проспекте. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в результате ДТП напротив магазина «Арбат» машины получили серьезные повреждения, одну из них развернуло поперек дороги. В результате серьезно затруднено движение в центр города.



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На повестке дня – мусор и проектное управление ( 3 часа 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В среду, 1 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочее совещание с главами городов и районов. Темы были важные, но пока еще не слишком известные широкой общественности, отчего и все мероприятие в Палкинском районе выглядело как некий взгляд в недалекое будущее. А именно – попытка совместно с муниципальными руководителями понять, что же приготовил регионам федеральный центр и как реагировать на свежие веяния. Прежде всего, речь шла о новом порядке работы с твердыми бытовыми отходами. Докладчик, и.о. начальника госкомитета области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов напомнил, что 2017 год объявлен в стране годом экологии. Решение проблем с бытовым мусором – одна из главных задач на повестке дня. Не случайно заняты ее решением сразу три комитета областной администрации: по делам строительства и ЖКХ, по природопользованию и охране окружающей среды и по тарифам и энергетике. Новая схема обращения с ТБО уже разработана, утверждена и размещена в открытом доступе в интернете. Сейчас в регионе образуется 1,246 миллионов кубометров или 240,5 тысяч тонн отходов в год. Основными источниками отходов являются население (63%), предприятия торговли (27%), организации и учреждения здравоохранения и культуры (6%). Среди отходов преобладают пищевые отходы (24%), бумага и картон (24%), стекло (11%), пластмасса (16%) и прочие отходы (23%). Всего на территории Псковской области находятся 27 объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 14 санкционированных полигонов и 10 санкционированных свалок. Цели поставлены амбициозные. К 2025 году требуется добиться 100% переработки отходов и 50% извлечения вторичных ресурсов. Поменяется даже терминология. Твердые бытовые отходы впредь будут называть твердыми коммунальными отходами. Однако, этой, не слишком принципиальной на слух разницей, дело не ограничится. Вице-губернатор Александр Кузнецов подчеркнул, что «мы стоим на пороге масштабной реорганизации системы обращения с отходами». Фактически, в регионе вместо нескольких десяток свалок должны появиться несколько (порядка двух-трех) крупных межмуниципальных полигонов. С ними, очевидно, должны быть связаны мусороперерабатывающие заводы, а значит, необходима новая логистика, серьезное планирование и не менее солидные инвестиции. Главный результат, которого добивается центр от регионов, затевая новую реформу – мусора должно быть меньше. Что касается инвесторов, то здесь псковские чиновники настроены оптимистично – в так называемом «листе ожидания» находятся десятки предложений. Куда труднее оказалось выбрать подходящие места для новых полигонов. Существующие нормы накладывают ограничения примерно по полусотне параметров, требуя учитывать расположение ближайших лесов, озер, рек, жилой застройки. Очевидно, что даже при выполнении всех предусмотренных СанПиНами требований, не избежать вполне объяснимого недовольства окрестных жителей. Вице-губернатор пояснил, что именно поэтому решили исходить из обратного принципа – думать не о том, где бы хотелось устроить межпоселковые полигоны, а определить на карте области пятна, где такие объекты принципиально можно было бы разместить. При этом не обойтись без помощи муниципальных глав, знающих свои районы вдоль и поперек. Впрочем, им, помимо помощи в планировании предстоит провести и ревизию состояния ныне существующих свалок. Однако если тема с мусором, в общем, оказалась полностью понятной для участников, то про второй вопрос едва ли можно утверждать то же самое со 100% уверенностью. Речь зашла о такой тонкой материи, как организация в области проектного управления. Под этим простым по названию термином понимается популярный тренд, который активно продвигает Минэкономразития и Агентство стратегических инициатив. Еще летом 2016 года в аппарате правительства был создан Департамент проектной деятельности, основные задачи которого – сформировать историю успеха на 11 приоритетных проектах, создать проектную среду в органах власти разных уровней, увязать проектное управление со стратегическим планированием и пробудить инициативу масс, обеспечив поток предложений по проектам «снизу». Если говорить упрощенно, «проекты» в госуправлении должны прийти на смену ныне существующим «программам». А если вдаваться в суть вопроса, то вот какое определение можно найти этому понятию на специализированных ресурсах: «Управление проектами — область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие четкого заранее определенного плана, минимизации рисков и отклонений от плана, эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем услуг)». Председатель госкомитета области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев попытался насколько мог человеческим языком объяснить проектную казуистику. Он рассказал, что приоритетные проекты определены по 11 направлениям. Кураторами этих направлений определены первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернаторы Александр Кузнецов и Сергей Перников, а также замгубернатора-руководитель аппарата администрации Максим Жаворонков. Из единого плана, который доведут до субъектов, будет понятно, в каких муниципальных образованиях создадут муниципальные проектные офисы. Также будут реализованы целевые модели по 7 направлениям. Одна из моделей, которая будет осуществляться на муниципальном уровне, — это поддержка малого и среднего бизнеса. В ее рамках выделено 9 направлений: госуправление, развитие сельхозкооперации, финансовая поддержка, система налоговых льгот, система «одного окна» и другие. И самое главное – на реализацию проектов в федеральном бюджете заложены денежные средства. Прежде всего это касается сфер образования, дорожного строительства, ЖКХ и социалки. Судя по всему, даже слова про федеральное финансирование не вдохновили глав районов, которым предлагается отложить решение непрерывного потока хозяйственных задач и заняться пока не слишком ясными проектными делами. Пришлось брать слово губернатору, чтобы вновь еще на ступеньку снизить уровень абстракции и объяснить, о чем собственно идет речь. А идет она об увеличении инвестиционной привлекательности региона в целом и отдельных его районов, в частности. Достичь это можно будет с помощью сокращения сроков на оформление разрешений и допусков, что и прописано в документах. И говорить с инвесторами – будущими кормильцами-налогоплательщиками должны сами главы районов, поскольку именно они владеют ситуацией и могут дать необходимые гарантии. Им, следовательно, и предстоит возглавить проектные комитеты. «Подобрать необходимых специалистов на местах – очень сложная задача. Если глава района лично не возглавит этот офис, ничего не получится. Поэтому работу «в поле» оставляют за собой главы, а бумажную работу возьмет себя госкомитет», – пояснил губернатор. Видимо, пока именно на таком уровне и придется выстраивать работу по «проектному управлению», если воспринимать ее с рациональной точки зрения, а не как еще одну непонятную обязаловку, спущенную с министерских высот. О том, что не все, приходящее из Москвы, наполнено рациональным содержимым, псковичи убедились уже давно. Последний пример – расчеты по ОДН, выполненные в полном соответствии с рекомендациями и показавшие абсолютно фантастические нормы расхода воды в 200 литров на квадрат и электроэнергии, достаточной, чтобы по уровню освещения организовать операционную на каждой лестничной площадке. Однако исполнительная власть называется так не случайно. Реформы начались – исполнять нужно. Что, разумеется, не отменяет обязанности следовать здравому смыслу, дабы избежать откровенных перекосов и не испортить то, что уже работает. Илья Петров



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В Великолукской епархии пройдут IX православные Свято-Тихоновские педагогические чтения ( 3 часа 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 5 по 8 февраля в Великолукской епархии пройдут IX православные Свято-Тихоновские педагогические чтения «Чистое сердце Русской православной церкви». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, мероприятия чтений посвящены дню рождения Святителя Тихона (1 февраля / 19 января по ст. ст.) и 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви. По традиции, открытие IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений состоится в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки, в воскресенье, 5 февраля в 9.30. Чтения начнутся с совершения молебна святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси. 6 февраля общим началом для всех мероприятий чтений станет единый урок для учащихся средних школ Великих Лук «Святейший Патриарх Тихон - наш земляк» и занятия для дошкольников «Православные истории для детей», которые пройдут в образовательных учреждениях города. В рамках чтений состоятся встречи представителей духовенства, педагогов, учащихся и общественности, а также выставка детских рисунков «Красота Божьего мира». Работа чтений будет проходить по трем направлениям - дошкольного, школьного и церковного образования. Основными площадками для проведения мероприятий станут МБДОУ Детский сад №4, МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2 и Центр духовного образования Великолукской епархии. Подведение итогов и закрытие IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений состоится 8 февраля в 15.00 в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г. Великие Луки. К участию в чтениях приглашаются преподаватели духовно-нравственных дисциплин г. Великие Луки и районов Псковской области, священнослужители Великолукской епархии, все заинтересованные лица. Программа IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений - Наш святой земляк Патриарх Тихон - «Чистое сердце Русской Православной Церкви» - скачать>>>



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Это несправедливо и неправильно - Александр Козловский о платежах за ОДН ( 3 часа 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С вопросами по завышенным суммам в квитанциях управляющих компаний, в которых появились новые строки с общедомовыми нуждами, обратились к депутату Государственной Думы от Псковской области Александру Козловскому жители домов 102 и 120 Военного городка в Крестах в ходе приема в региональном отделении партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «Почему мы должны платить на 100% больше, чем платили в декабре? Я не понимаю, как можно привязывать киловатты к площади? У меня в квартире три телевизора, холодильник, стиральная машинка - и у меня получается в месяц 120 киловатт, а ОДН только с моей квартиры получились 140 киловатт - это за три лампочки в подъезде», - возмутился пскович. И.о. руководителя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов пояснил, что нормативы, принятые на региональном уровне, были рассчитаны специализированной организацией в соответствии с нормами федерального законодательства, однако управляющие компании при расчетах использовали не те площади. В феврале в приказ профильного комитета будут внесены уточнения, а собственники получат новые квитанции с перерасчетом. Жителей Военного городка не удовлетворил ответ Андрея Агапова. Они отметили, что сам норматив является необоснованным, и уменьшение платежа в 2-3 раза не снимет проблему. «Я тоже не понимаю, почему так происходит. Вы можете пояснить, что происходит? Это же проблема не по одной управляющей компании!» - обратился Александр Козловский к Андрею Агапову. Тот в свою очередь признал, что такая проблема в январе появилась у всех жителей областного центра, живущих в многоквартирных домах. По его словам, завтра вице-губернатор Александр Кузнецов будет встречаться с руководством минстроя и расскажет о ситуации, при которой плата за ОДН по нормативу значительно превышает фактическое потребление. «Это несправедливо и неправильно», - выразил мнение депутат Госдумы. Александр Козловский поинтересовался у начальника профильного комитета, нужно ли псковичам оплачивать январские квитанции. Андрей Агапов ответил, что нужно, но пообещал перерасчет в случае неверного расчета по площадям. Парламентарий взял проблему на личный контроль.



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У юных псковичей и их родителей формировали антинаркотическое мировоззрение ( 3 часа 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках осуществления социально-психологического тестирования в образовательных учреждениях областного центра в январе провели 11 антинаркотических мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские посетили ряд средних общеобразовательных школ города, а также лицеи, колледжи и школу-интернат. Эти профилактические встречи были направлены на формирование у подростков и их родителей антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни и занятиям спортом. В ходе общения говорилось о негативных последствиях, наступающих в результате употребления наркотиков, а также курения, распития спиртных напитков. Подчеркивалось, что за те или иные противоправные деяния законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Стражи порядка подчеркивали, что ответственность за воспитание и поступки несовершеннолетних несут прежде всего их родители. Для участников этих акций были продемонстрированы фильмы по обсуждаемым проблемам.



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Блокировка водительских прав заставила псковича рассчитаться с долгами ( 4 часа 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Пскович, проживающий на данный момент в Москве, оплатил долг по алиментным обязательствам в размере 66 тысяч рублей, после того, как судебный пристав-исполнитель ограничил его в пользовании водительскими правами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области. Решением мирового судьи Пскова гражданин был обязан платить алименты в объёме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на содержание бывшей супруги вплоть до исполнения дочери 2006 года рождения трёх лет. Исполнительное производство возбудили после предъявления документа в Управление ФССП России по Псковской области в 2007 году. Судебный пристав-исполнитель направил запросы во все регистрирующие органы, осуществил несколько выходов в адрес по месту прописки должника. Выяснилось, что должник только прописан в Пскове, но фактически здесь не проживает. В связи с этим его объявили в розыск, в котором он находился долгое время. В ходе очередного выхода в адрес по месту прописки, мать должника сообщила его номер телефона. Судебный пристав-исполнитель Наталья Жиловая позвонила гражданину и провела беседу о том, что у него есть долг по алиментам в размере 66 тысяч рублей и в отношении него вынесено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом (водительскими правами). Как пояснил сам должник, он уже долгое время живёт в Москве и работает - водителем, но не официально и водительские права ему необходимы. 30 января должник уже был в Пскове, на личном приёме у судебного пристава-исполнителя Натальи Жиловой, где предъявил оплаченную квитанцию по задолженности в полном объёме. В результате предпринятых мер гражданин полностью погасил имеющуюся у него задолженность по алиментам перед бывшей супругой и оставил свои водительские права при себе. Напоминаем, что судебные приставы-исполнители вправе приостанавливать действие водительских прав в связи с задолженностью их обладателей по уплате алиментов, административных штрафов и компенсаций за нанесенный здоровью вред с суммой свыше 10 тысяч рублей.



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До -7 градусов ожидается в Псковской области 2 февраля ( 4 часа 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



2 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -2 до -7 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.



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Активистки Псковского Красного Креста навестили свою бывшую коллегу ( 4 часа 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сотрудник Псковского Красного Креста Любовь Сушилова и волонтер Анна Козорезова навестили 82–летнюю Нину Агафонову. Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, несколько лет назад Нина Агафонова сама активно участвовала в деятельности благотворительной организации: посещала различные мероприятия, собирала пожертвования во время различных акций. Сейчас из-за серьезных проблем со здоровьем она редко выходит из дома. Нина Агафонова находится на надомном обслуживании одной из сестер милосердия Красного Креста, и такая поддержка, по словам пожилой женщины, помогает справиться со многими бытовыми трудностями. «Визит гостей из Красного Креста очень обрадовал Нину Александровну, которая подготовила небольшое чаепитие», - отметили в благотворительной организации. Женщины обсудили события в Псковском Красном Кресте. Нина Агафонова поделилась своими воспоминаниями из детства, когда их семью насильно вывезли в Латвию. Как рассказала пожилая женщина, несмотря на прожитые годы, боль от пережитого в детстве ужаса до сих пор осталась в сердце. В конце визита Любовь Сушилова вручила хозяйке небольшие подарки от председателя псковского Красного креста Петра Василевского, а Анна Козорезова - домашнее варенье собственного приготовления. Напомним, что визиты внимания проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в городе Гере (Германия).



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В Дедовичах провели рейд по профилактике пожаров ( 4 часа 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



1 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Дедовичский» и корреспондентом местной газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в жилом секторе Дедовичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В ходе рейда участники обошли 8 домовладений, под роспись проинструктировали 16 человек, распространили 25 листовок, а также провели индивидуальные беседы в ходе осмотра печного отопления. В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории области и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Также жителям рассказали об обязательных требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.



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Школьников и студентов Пскова приглашают на сдачу нормативов ГТО ( 4 часа 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сдача норм комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и учащейся молодежи Пскова стартует 2 февраля на базе Детского оздоровительно-образовательного центра «Юность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. В центре отметили, что на сдачу нормативов чаще всего приходят подготовленные дети, «понимая ответственность и серьезность испытания». Прием нормативов по разным дисциплинам будет осуществляться на базе центра «Юность», Лыжной базы «Сосенка» (Корытово), бассейна «Универсант», центра внешкольной работы «Патриот», лицея №4 «Многопрофильный», стадиона «Машиностроитель». График приема нормативов комплекса ГТО на 2017 год можно узнать здесь. Отметим, в 2015-2016 учебном году испытания прошли 588 человек. Из них 313 псковичей получили знаки ГТО: 117 золотых, 140 серебряных и 56 бронзовых. С октября по декабрь 2016 года приняли 198 человек, которые сдали все восемь нормативов. 37 человек получат золотые знаки комплекса.



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Псковские археологи нашли в Музейном переулке средневековый колодец и немецкий дзот с обломками пулемёта ( 4 часа 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сотрудники Псковского музея-заповедника ознакомились с работой городского археологического центра в раскопе «Подзноевский-16» в Музейном переулке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, экскурсию по раскопу для коллег провела старший научный сотрудник Псковского археологического центра Татьяна Ершова. Главной находкой археологов в раскопе «Подзноевский-16» стал шестиметровый дренажный колодец XVI-XVII веков. По словам Татьяны Ершовой, псковские археологи и раньше встречали во время раскопок элементы подобных дренажных сооружений, но впервые нашли целый колодец, к тому же, по её словам, очень интересной формы – сужающийся книзу и полностью закрытый сверху брёвнами. Благодаря этой находке археологи убедились в существовании замкнутой водоотводной системы, которая была построена примерно в то же время, что и Поганкины палаты, пояснили в музее. Работы в раскопе «Подзноевский-16» начались в середине декабря, а закончатся к концу февраля. Он занимает площадь в 220 квадратных метров. По мнению специалистов, люди начали обживать этот участок в XVI веке и активно осваивали вплоть до нашего времени. Под землёй обнаружили остатки древних усадеб, которые разделял частокол из массивных брёвен, следы большого пожара на рубеже XVI-XVII веков, фундаменты доходных домов XIX-XX веков и даже полуразрушенный немецкий дзот с обломками пулемёта. Из бытовых находок, кроме металлических пуговиц и керамических черепков, Татьяна Ершова отметила заготовку для каменного равнолопастного крестика.



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Псковичам расскажут, как стать богатырями ( 4 часа 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



5 февраля в 11:15 и 13:00 в Псковском музее-заповеднике пройдет интерактивная программа «Как стать богатырем» из цикла «Бабушкины сказки». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, на занятии речь пойдет о защитниках русской земли: их силе, выносливости и других качествах, присущих богатырям. Программа пройдет в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 7). Дополнительная информация по телефону: 66-18-29, pskovmuseum@mail.ru . Предварительная запись обязательна.



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Псковские полицейские провели 11 антинаркотических встреч с учащимися ( 4 часа 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В январе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках осуществления социально-психологического тестирования в образовательных учреждениях областного центра провели 11 антинаркотических мероприятий. Полицейские посетили ряд средних общеобразовательных школ города, а также лицеи, колледжи и школу-интернат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД. Эти профилактические встречи были направлены на формирование у подростков и их родителей антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни и занятиям спортом. В ходе общения говорилось о негативных последствиях, наступающих в результате употребления наркотиков, а также курения, распития спиртных напитков. Подчеркивалось, что за те или иные противоправные деяния законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Стражи порядка подчеркивали, что ответственность за воспитание и поступки несовершеннолетних несут прежде всего их родители. Для участников акций продемонстрировали фильмы по обсуждаемым проблемам.



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Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Буквально вчера, 31 января, жители Пскова узнали о том, что уже в феврале проезд в общественном транспорте Пскова можно будет оплатить с помощью электронного билета. Для чего вводится это новшество? Заменят ли электронные билеты автобусных контролеров? Будут ли после внедрения новой системы оплаты проезда действовать привычные проездные билеты и рулонные талоны? Где псковичи смогут купить электронные карты? На эти и многие другие вопросы корреспонденту Псковской Ленты Новостей ответил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. - Александр Петрович, чем вызвано решение внедрить электронные карты? Что это — необходимость или переход на современные технологии, чтоб не отставать от более крупных городов? - Начнем с того, что это не наша выдумка, а государственная программа. Государство для себя хочет понять, сколько пассажиров перевозит та или иная компания, сколько перевезенных пассажиров являются федеральными или региональными льготниками, правильно ли оно платит тем или иным предприятиям субсидии, которые выделяются на льготные категории пассажиров. Поэтому была разработана и утверждена правительством программа, а мы, в общем-то, выполняем решение правительства о внедрении электронной оплаты проезда. - Услугами какой компании вы решили воспользоваться при введении электронных карт? - «Золотая корона». Вопрос был решен на закупках. Фирма новосибирская, она хорошо зарекомендовала себя в других городах страны - в Благовещенске, Горно-Алтайске,· Кемерово, Омске, Самаре, Оренбурге. - Александр Петрович, насколько я помню, речь о начале тестирования системы электронных карт в Пскове шла аж с 2015 года... - Мы хотели для себя понять, что это такое и в течение 2015- 2016 года мы тестировали оборудование разных компаний, в том числе питерских и московских. Речь не идет о том, что какие-то компании хорошие, а какие-то плохие. Условия конкурса были обозначены, в них четко было все прописано и выбор пал на «Золотую корону». - Какую пользу от внедрения системы электронных карт вы видите применительно к Пскову? Удобство для пассажиров, чтоб не таскать с собой много мелочи? - Удобство для горожан в том числе. Также эта система позволит нашему предприятию определить, сколько мы перевозим пассажиров. Это одна из задач, которую перед нами ставит государство. Это связано в том числе с бюджетными деньгами, которые выделяются на проезд льготников. По продаваемым рулонным билетам мы знаем точное число пассажиров, а, продавая проездные на месяц, мы не знаем, сколько вы ездок сделали — 40, 50 или 60. Теперь нам будет проще определить... На самом деле, сейчас было бы правильным также пояснить, что мы сегодня по большей части говорим об одном проекте — по электронным картам, а внедряем-то два. - Расскажите. - Это программа, позволяющая видеть тот или иной автобус на маршруте - где он идет, опаздывает или нет. Первоначально эта программа внедрялась для внутреннего пользования сотрудников нашего предприятия - для удобства контроля за маршрутами. У нас отцифрован весь город, каждая остановка. С каждой остановки бралась точка, в программу закладывалось расписание маршрута. Диспетчер отслеживает движение автобусов по специальной таблице. По ней можно увидеть, что, например, 17-й автобус вышел с автопарка с опозданием на 4 минуты и затем движется в пределах временной нормы. Максимальное время, на которое может опоздать автобус, - 3 минуты. Все это сделано для контроля и управления подвижным составом, чтобы диспетчер мог вмешаться, если потребуется. И если он видит, что водитель автобуса идет с опережением или, наоборот, с отставанием, диспетчер должен его поправить. Эта программа будет обкатываться до конца февраля и, по сути, с 1 марта мы начнем отслеживать, как работают водители автобусов и, в случае необходимости, вмешиваться в процесс. Это создаст дополнительные условия для того, чтобы пассажиру не пришлось подолгу простаивать на остановках. Что касается того, как этой программой могут пользоваться пассажиры автобусов, до конца февраля будет готово мобильное приложение. Скачав специальную программу для смартфонов, пассажиры смогут отслеживать маршрут движения того или иного автобуса, например, на какой остановке сейчас находится автобус и через сколько минут он подойдет на нужную остановку. - Если возвращаться к теме электронных карт, в какую сумму вашему предприятию обходится их введение? - Деньги на внедрение этой системы заложены в бюджете Псковской области. Это не деньги предприятия «Псковпассажиравтотранс». На внедрение программы заложено 4,6 млн рублей. На самом деле это не вся сумма. Цена проекта в целом составляет около 30 - 35 млн рублей, но мы нашли способ минимизировать затраты, и нам 4,6 млн рублей хватит. Понятно, что затраты еще будут, но они будут связаны в большей степени с эмиссией самих карт. - С какого числа будут действовать электронные карты? - Продавать мы их начнем, скорее всего, с середины февраля, вводиться они будут практически сразу. Но наряду с электронными картами будут, по-прежнему, действовать обычные проездные на месяц. Рулонные билеты, скорее всего, уйдут, но это решение пока неоднозначное. «Рулонка» отпадает из-за того, что купить билеты можно будет в автобусе и за наличку. С валидатора вы получите чек, в котором будет прописано время, данные кондуктора. По сути вы получите документ, которым можно воспользоваться, если у вас возникают жалобы к водителю или кондуктору. То же касается и программы по отслеживанию движения автобусов. В любой момент можно зайти в программу и посмотреть номер автобуса, который был на линии, и мы выясним, кто именно из водителей и кондукторов вам нахамил или, наоборот, проявил себя с лучшей стороны. - Александр Петрович, давайте конкретизируем читателям: после того, как вы введете электронные карты, потеряют ли силу стандартные проездные билеты на месяц? Может, будет какой-то переходный период, когда наряду с электронными картами можно будет, как раньше, ездить по проездным? - Переходный период будет. И потом, нельзя же держать несколько систем. В конечном счете мы все равно придем к тому, что в городе будет единая система электронных карт. Сами по себе карты - по сути электронный кошелек. - На сколько поездок они будут рассчитаны - 5, 10, 20? Каков ценовой диапазон? - На сегодняшний день принято решение утвердить в городе тариф на одноразовую поездку в размере 23 рубля. По картам будет 22. А количество ездок вы будете определять сами — сколько положите на карту денег, столько и проедете. - Хотелось бы пояснить по процедуре использования электронных транспортных карт. Это будут кондукторы ходить по автобусу с валидаторами или кондукторов не будет, а будет некий турникет, к которому ты прикладываешь карту и проходишь в автобус, или аппарат внутри автобуса? И еще, предполагается ли этими электронными картами полностью заменить кондукторов? - Во-первых, турникеты теперь - прошедший век. Везде, где они были установлены, теперь от них отказываются, так как они создают определенные неудобства. Мы будем использовать валидаторы. Кстати мы не первые в Псковской области, кто их вводит. Есть в Печорах перевозчик, который пользуется валидаторами уже несколько лет. И я выезжал туда, встречался с ним, с пасажирами. Там люди уже приучены — входят в переднюю дверь и выходят в задние. Если у тебя наличные, ты отдаешь водителю, он прикладывает свою карту и выдает чек — примерно такая система. Поэтому на этом этапе речь о том, что мы будем увольнять контролеров, кондукторов, не идет. - И никаких сокращений их численности тоже не будет? - Скорее всего, нет. - Правильно я понимаю, что все ваши кондукторы уже обучены обращению с валидаторами? - Еще в процессе. Обучение навыкам обращения с валидаторами и с системой отслеживания маршрута автобусов у нас проходит параллельно, и это не так просто — обучить 360 кондукторов, кассиров, диспетчеров, чтоб они понимали, как работать с аппаратурой, как снимать данные, как увидеть, сколько проехало пассажиров и сколько денег они принесли. - Где можно приобрести электронные карты? - В наших точках продажи - на Рокоссовского, Леона Поземского и вокзале. Плюс у кондукторов. - Как можно положить деньги на карту и проверить текущий баланс? - Пополнить карту можно будет с помощью платежных терминалов Qiwi (их у нас в городе 400) и через Сбербанк. А потом будем смотреть: если этого будет недостаточно, чтобы не создавать неудобств, мы заключим договор еще с какими-то банками. - Зампредседателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков вчера сказал про какие-то бонусы для пользователей электронных карт. О чем идет речь? - Он имел в виду, что стоимость проезда по картам будет не 23 рубля, как за наличные, а 22 рубля. - А будут еще бонусы? - Нам бы сначала с этим управиться. Хотя опыт работы показывает, что в дальнейшем какие-то бонусы можно ввести. Программно-аппаратный комплекс позволяет нам держать несколько тарифных планов, но в связи с тем, что мы обучаем кондукторов, кассиров, да и система взаимодействия пассажира и предприятия-перевозчика меняется, мы не спешим. Этот алгоритм надо отработать. Если мы сразу сделаем несколько тарифных планов, я не уверен, что мы сделаем все правильно. Но могу заверить, что в дальнейшем какие-то более существенные бонусы будут. - Александр Петрович, планируете ли вы ввести электронные карты для льготников по аналогии с льготными проездными? - Да, мы планируем различные виды карт. Будет даже некая семейная карта. Например, если в автобус заходит семья из 6 человек, можно оплатить проезд, приложив одну карту к валидатору шесть раз. На первом этапе ввести карты для льготных категорий граждан сложно, потому что в этом процессе задействованы не только мы, но и управление соцзащиты. Там пласт работы достаточно большой, и мы его еще не поднимали. - Александр Петрович, пара вопросов по другой теме. Вскоре после своего вступления в должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса» вы говорили о планах по оборудованию на остановках города электронных табло. Эти планы в силе или вы проанализировали ситуацию и от них отказались? - Вполне возможно, что электронные табло появятся. Администрация региона нам такую задачу ставит, но, честно говоря, я не вижу надобности с экономической точки зрения на каждой остановке ставить электронное табло. Их может будет несколько в городе. - Последний вопрос, который всех волнует. С какого числа будет повышена плата за разовый проезд с 20 до 23 рублей? - Не знаю. - Это от тарифного комитета зависит? - Само решение вынесено, но документа нет. Есть определенная процедура прохождения. Когда будет конкретика, мы все озвучим на нашем сайте. - То есть, не факт, что это будет в феврале? - В феврале точно будет. Беседовала Татьяна Иванова



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В жилом секторе Дедовичей пожарные провели профилактический рейд ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



1 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Дедовичский» и корреспондентом МП «Редакция газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в жилом секторе поселка Дедовичи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 8 домовладений, под роспись проинструктировано 16 человек, распространено 25 листовок, а также проведены индивидуальные беседы в ходе осмотра печного отопления. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.



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«Дневной дозор»: Минфин девальвирует рубль ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В последние несколько дней новостные ленты большинства российских информагентств активно публикуют сообщения о том, что с 1 февраля министерство финансов страны планирует девальвировать национальную валюту на 10% путем так называемых валютных интервенций. Проще говоря, ведомство собирается скупать доллары чуть ли не в промышленных масштабах (в день примерно по 100 миллионов «вечнозеленых»), что, естественно спровоцирует укрепление американских денег, и, соответственно, ослабит «деревянный». Аудиозапись:



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На реальное снижение зарплат пожаловалась депутату Госдумы воспитатель из Псковского района ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



На реальное снижение зарплат в учреждениях дошкольного образования Псковского района пожаловалась депутату Госдумы Александру Козловскому воспитатель из Стремуткинского детского сада в ходе встречи в региональной Общественной приемной «Единой России». Воспитатель рассказала, что, несмотря на то, что имеет высшую категорию, хороший стаж и неплохие стимулирующие, на свою зарплату в 15 тысяч рублей не может прокормить свою семью. В расчетном листке, по ее словам, почему-то отражаются компенсации за коммунальные услуги, которые не имеют отношения к зарплате. За последнее время зарплаты воспитателей значительно снизились, пояснила заявительница. Под соответствующим обращением, которое передано Александру Козловскому, подписались воспитатели из 4 детских садов района. «Мы обращались и к губернатору, и к президенту, и в министерство образования», - сказала она. Представитель областного управления образования Галина Антипина пояснила, что такая ситуация сложилась из-за того, что Псковский район в 2014 году доплачивал воспитателям по 7500 рублей, в 2015 году - 4500 рублей, а в 2016 году выплаты вообще были отменены из-за трудностей с финансированием. В 2014 году показатели по Псковскому району по зарплатам работников дошкольных учреждений превышали плановые на 26%. Воспитатель также обратила внимание на то, что работникам детского сада в декабре не были выплачены стимулирующие. В руководстве учреждения это объяснили тем, что весь стимулирующий фонд по году уже выбран. Александр Козловский поинтересовался, почему воспитатели не обратились непосредственно в район, который отменил дополнительные выплаты. Сотрудница дошкольного учреждения пояснила, что обращения в администрацию муниципалитета приводят только к дополнительным проверкам. Депутат заверил, что данный вопрос он поднимет завтра на встрече с администрацией Псковского района. Проблема будет взята на контроль. Кроме того, региональное управление образование проанализирует уровень зарплат и распределение стимулирующих среди воспитателей Псковского района за 2016 год.



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Дренажный колодец обнаружили на раскопках в Музейном переулке псковские археологи ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сотрудники Псковского музея-заповедника ознакомились с работой Псковского археологического центра в раскопе «Подзноевский-16» в Музейном переулке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, экскурсию по раскопу для коллег провела старший научный сотрудник археологического центра Татьяна Ершова. Главной находкой археологов в раскопе «Подзноевский-16» стал шестиметровый дренажный колодец XVI-XVII веков. По словам Татьяны Ершовой, псковские археологи и раньше встречали во время раскопок элементы подобных дренажных сооружений, но впервые нашли целый колодец, к тому же очень интересной формы - сужающийся книзу, и вдобавок зачем-то полностью закрытый сверху бревнами. Благодаря этой находке археологи убедились в существовании замкнутой водоотводной системы, которая была построена примерно в то же время, что и Поганкины палаты. Работы в раскопе «Подзноевский-16» начались в середине декабря, а закончатся к концу февраля. Он занимает площадь в 220 квадратных метров. По мнению специалистов, люди начали обживать этот участок в XVI веке и активно осваивали вплоть до нашего времени. Под землей обнаружены остатки древних усадеб, которые разделял частокол из массивных бревен, следы большого пожара на рубеже XVI-XVII веков, фундаменты доходных домов XIX-XX веков и даже полуразрушенный немецкий дзот с обломками пулемета. Из бытовых находок кроме металлических пуговиц и керамических черепков Татьяна Ершова отметила заготовку для каменного равнолопастного крестика. Несмотря на то, что работы в раскопе уже подходят к концу, археологи предполагают найти в его западной части новые камерные захоронения древних псковичей, так как последние камерные захоронения того времени были раскопаны неподалеку, на одной линии, которая проходит и через «Подзноевский-16».



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Школьников и студентов Пскова приглашают на сдачу нормативов ГТО ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сдача норм комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и учащейся молодежи города Пскова в феврале стартует завтра на базе «Детского оздоровительно-образовательного центра «Юность». В учреждении отметили, что «на сдачу нормативов чаще всего приходят подготовленные дети, понимая ответственность и серьезность испытания». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», прием нормативов по разным дисциплинам будет осуществляться на базе центра «Юность», Лыжной базы «Сосенка» (Корытово), бассейна «Универсант», центра внешкольной работы «Патриот», лицея №4 «Многопрофильный», стадиона «Машиностроитель». График приема нормативов комплекса ГТО на 2017 год можно узнать здесь. Отметим, в 2015-2016 учебном году испытания прошли 588 человек. Из них 313 псковичей получили знаки ГТО: 117 золотых, 140 серебряных и 56 бронзовых. С октября по декабрь 2016 года принято 198 человек, которые сдали все восемь нормативов. 37 человек получат золотые знаки комплекса.



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Будь в форме-2017: Как прокачать мышцы меньше, чем за месяц ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



[ >>> ] Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: [ >>> ] и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Владимир Ефимов и Андрей Леонтьев участвуют в проекте «Будь в форме-2017» для того, чтобы набрать мышечную массу и улучшить рельеф тела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», занятия идут уже неделю, и первые результаты налицо. Владимир Ефимов, 30 лет. Его тренирует Алексей Тенетко. Владимир ведет размеренный образ жизни. Работа у него офисная, в основном сидячая. Но на тренировках выкладывается по максимуму. «Я принял решение участвовать в проекте, потому что за новогодние праздники утратил мотивацию и стал пропускать тренировки. В клубе «Супер фитнес» занимаюсь уже почти год, все стали как родные. Тренер Алексей прокачивает меня как надо, результат ощущается уже после первых тренировок. Думаю результат будет, я стараюсь выполнять все требования: ем, сплю, не пропускаю занятия», - пояснил Владимир Ефимов. Андрей Леонтьев, 42 года. Его тренирует Валерий Гунько. «Цель Андрея - набор мышечной массы. Для достижения цели мы соблюдаем режим питания (6 раз в день с высокой калорийностью) и дня. Занимаемся в тренажерном зале 3 раза в неделю, с упором на силовые тренировки. В рамках проекта планируем набрать 1-1,5 кг мышечной массы и повысить выносливость организма», - делится планами фитнес-инструктор Валерий Гунько. «Участвовать в проекте я решил, чтобы усилить свою мотивацию. В проекте есть конкретная цель и конкретный срок ее достижения. Это очень дисциплинирует и мобилизует! Валерий обладает огромным опытом и знаниями и всегда подбирает разнообразные и новые упражнения для меня. Поэтому я не чувствую рутины и всегда тренируюсь с удовольствием», - делится впечатлениями Андрей. Следите за проектом в официальной группе «ВКонтакте» здесь: https://vk.com/topic-12034830_34565232 Запишитесь на пробное занятие с тренером со скидкой 50% всего за 250 рублей здесь:Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

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Помощи в возрождении спортивной гимнастики в Пскове попросили у Александра Козловского ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Помощи в возрождении спортивной гимнастики в Пскове попросил у депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского местный тренер Дмитрий Бурмистров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с приема в Общественной приемной партии «Единая Россия». Обратившийся пояснил парламентарию, что в Пскове уже 20 лет не развивается такой олимпийский вид спорта, как спортивная гимнастика, с тех пор, как сгорел специализированный спортзал. Сам Дмитрий Бурмистров много лет работал в Великих Луках и тренировал детей, но несколько лет назад по долгу службы переехал в Псков и начал развивать спортивную гимнастику в областном центре, сегодня в его группе занимается порядка 70 детей. «Мы нашли инвесторов, меценатов, которые помогали нам с залом, но они не справились со своими обязательствами и дети оказались на улице. Сейчас мы ищем любые помещения, но в середине учебного года их нет», - отметил Дмитрий Бурмистров. Руководитель городского комитета по спорту и молодежной политике Александр Гаврилов сообщил, что с большим уважением относится к труду Дмитрия Бурмистрова, но для того, чтобы ему помочь, необходима организационно-правовая форма, к примеру городская федерация по спортивной гимнастике. Кроме того, он обратил внимание на проблему с кадрами, для создания соответствующей спортивной организации необходимо хотя бы 3-4 тренера, которые будут постоянно заниматься с детьми. Депутат Александр Козловский отметил, что готов подключиться к решению проблемы и предложил прислушаться к словам Александра Гаврилова, создать отдельную спортивную федерацию либо войти в существующую областную федерацию по спортивной гимнастике. «Тогда нам будет проще решать такие вопросы», - сказал он. Глава городского спорткомитета высказал мнение о том, что на федеральном уровне должно быть принято решение, которое позволит субсидировать спортивные клубы из местных бюджетов. Депутат Госдумы призвал совместно проработать данную законодательную инициативу. Еще с одной инициативой к Александру Козловскому обратился инициатор ряда спортивных мероприятий Игорь Тарасов. Он предложил парламентарию, который является лидером общественного движения «Свое», возглавить патриотическую легкоатлетическую эстафету, которая в форме флешмоба будет распространяться на территории всей страны.



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В Себеже в суд направлено многоэпизодное уголовное дело ( 4 часа 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Следственным отделом МО МВД России «Себежский» с обвинительным заключением в Себежский районный суд направлено шестиэпизодное уголовное дело. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по одному из эпизодов, а именно в совершении группой лиц по предварительному сговору кражи из магазина райпо в деревне Горелик Пушкиногорского района, обвиняются трое фигурантов - двое граждан Республики Беларусь, находившихся на территории Российской Федерации без регистрации, и гражданин без определенного места жительства. По остальным пяти эпизодам обвиняется один из них - гражданин Республики Беларусь - в совершении краж из сарая, домов, а также кражи из магазина в деревне Кортенки Себежского района/ Похищали обвиняемые продукты, деньги, бытовую технику, велосипеды. Теперь им придется ответить за содеянное в суде.



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42 заявки поступили на конкурс на соискание премии администрации Псковской области за лучшие произведения ( 4 часа 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В конкурсе на соискание премий администрации области за лучшие произведения в сфере культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения культурного наследия за 2016 год принимают участие 42 соискателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре. В области литературы поступило 10 заявок, журналистики – 15, сохранения культурного наследия – 6, изобразительного искусства – 4, театрального искусства – 3, по 2 – в сферах архитектуры и музыкального искусства. В феврале текущего года комиссия по присуждению премий начнет работу по рассмотрению представленных материалов.



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Почта России объявила старт досрочной подписки по ценам прошлого года ( 4 часа 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России». Оформить подписку на 2-ое полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России. Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России, в котором сегодня представлены около 2 тысяч газет и журналов, а также по другим подписным каталогам. Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.pochta.ru. «Все больше издателей делают выбор в пользу собственного подписного агентства Почты России. На нашем сайте уже представлено в два раза больше изданий, чем в прошлом году. Клиенты также оценили преимущества онлайн подписки – число пользователей сайта увеличивалось от месяца к месяцу и по итогам года превысило 10 тыс. подписчиков. В преддверии повышения тарифов со стороны издателей и ежегодной плановой индексации тарифов на доставку (+10%) мы рекомендуем подписчикам не откладывать решение на потом и оформить подписку на любимые газеты и журналы до 1 апреля по прежним ценам», – подчеркнула заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова. Помимо этого, на сайте Почты России и в почтовых отделениях продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.



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Себежский нацпарк и заповедник «Полистовский» могут пополнить перечень особо охраняемых природных территорий ( 4 часа 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский доложил губернатору Андрею Турчаку о том, что прорабатывается вопрос включения Себежского национального парка и заповедника «Полистовский» в перечень особо охраняемых природных территорий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла на сегодняшней встрече главы региона и парламентария. «Еще один важный момент — захоронение отходов, скопившихся на территории Псковской области. И здесь, по моему мнению, должна действовать федеральная программа. Мной эта проблема была озвучена на комитете по экологии в Государственной Думе, теперь надо готовить законодательную инициативу», - отметил Александр Козловский. «Кстати, эта тема и для вашего профильного комитета — комитета промышленности. Программу утилизации пестицидов ведет Минпром, а не Минприроды, поэтому здесь тоже хотелось бы вас попросить, чтобы вы с профильным министерством держали этот вопрос на контроле», - отреагировал губернатор. Александр Козловский рассказал также, что благодаря постоянным встречам с представителями министерств и самими министрами, представителями госмонополий, есть возможность озвучить проблемные вопросы, которые скопились в регионах, и получить на них ответы. В феврале-марте состоится встреча депутата с вице-премьером Ольгой Голодец. «Запланирована также встреча с Минпромторгом, с Чемезовым, главой «Ростехнологии», с объединенной авиационно-строительной корпорацией, с судостроительной корпорацией. По кооперации, я считаю, мы здесь могли бы подумать, и какие-то филиалы в регионе разместить. Кроме того, сейчас проводится работа по подготовке выездного совещания комитета Государственной думы по спорту [комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи — прим. ред]. Мы согласовали повестку и график проведения совещания. Мы планируем посетить ряд спортивных объектов, соревнований. Среди членов комитета есть Олимпийские чемпионы и, конечно, будет здорово, если они посетят отборочный турнир на Чемпионат мира по биатлону среди юношей, который будет проходить 13 февраля в Острове», - сказал Александр Козловский. «Будем рады принять гостей. Инфраструктура «Юности» готова, остались последние штрихи. Все обязательства, которые брал на себя регион, Союз биатлонистов России, выполнены. База преобразилась и, уверен, гости по достоинству оценят новую инфраструктуру», - подытожил Андрей Турчак.



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Журналисты из Псковской области примут участие в конкурсе Фонда ОНФ «Правда и справедливость» ( 4 часа 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В III Всероссийском конкурсе журналистских работ, организованном Фондом поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», примут участие 13 журналистов из Псковской области. Прием заявок на участие в конкурсе завершился 31 декабря 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ. Всего в Фонд ОНФ «Правда и справедливость» поступили около 4 тыс. публикаций, репортажей и фотографий от журналистов из 85 субъектов России. Они посвящены реализации в субъектах РФ «майских указов» президента, коррупции и расточительства, незаконной вырубке лесов и утилизации мусора, формированию доступной среды для маломобильных граждан, качеству дорог и безопасности дорожного движения. «За три года конкурс Фонда ОНФ «Правда и справедливость» приобрел статус крупнейшего профессионального журналистского конкурса. Журналистские материалы играют большую роль в разрешении проблем: благодаря публикациям и сюжетам журналистов удается привлечь внимание общественности и чиновников. Журналисты готовы вести расследования в сфере коррупции, расточительства, злоупотреблений, поднимать неудобные для чиновников темы. Освещение острой повестки и конструктивное взаимодействие с общественниками – таким я вижу направление развития региональной медиасферы в ближайшее время», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин. Сейчас конкурсные работы проходят экспертную оценку конкурсной комиссии ОНФ, по итогам которой будут определены авторы лучших работ. Торжественное награждение лауреатов состоится на Медиафоруме ОНФ весной текущего года.



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В «Макдоналдс» появится сервис для заказа еды онлайн ( 4 часа 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



«Макдоналдс» работает над интернет-сервисом для заказа еды в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «Макдоналдс» в России Хамзата Хасбулатова. На данный момент, компания рассматривает различные варианты работы сервиса, включая доставку и возможность самовывоза из ресторана. В планах есть и мобильное приложение. Однако, сроки запуска проекта Хамзат Хасбулатов не назвал. В «Макдоналдс» также думают о том, чтобы открывать больше новых ресторанов на крупных транспортных объектах — железнодорожных вокзалах и в аэропортах.



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«Ну и что, что зомби?..» ( 4 часа 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Лидер регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Олег Брячак из еще недавно самостоятельной фигуры превращается в заложника и проводника чужих интересов, даже отдаленно не связанных с интересами Псковской области. И драматичность этого процесса - в вопросе, понимает ли сам Брячак, что находится «под управлением», или искренне верит в то, что он рыцарь в сияющих доспехах. Чтобы разобраться в ситуации, «Псковская правда» вспомнила некоторые вехи карьеры Олега Брячака. Бизнес в долг Политическая биография Олега Брячака насчитывает меньше десяти лет. У него были прекрасные стартовые позиции для начала карьеры. Отец, Михаил Брячак, в псковской политике человек известный. Долгое время возглавлял региональное отделение «Справедливой России», с 2007 по 2011 был депутатом областного Собрания, затем с 2011 по 2016 год – депутатом Госдумы, небедный бизнесмен. Словом, связи, опыт, деньги Михаила Васильевича готовы были работать на сына. В 2007 году Олег Брячак пробует свои силы на выборах Псковской гордумы – и проигрывает. Следующее всплытие состоялось спустя три года: в 2010 году Олег Брячак появляется на публике в качестве инвестора проекта по строительству таможенно-логистического терминала на границе с Латвией. Инвестпроект всячески поддерживается администрацией Псковской области, вплоть до того, что на площадке ТЛТ за два года побывали и начальник Северо-Западной таможни России Назип Галикеев (дважды), и полпред президента в СЗФО Николай Винниченко. Отметим, что Олег Брячак озвучивал сумму инвестиций порядка 400 млн долларов, а по соглашению с региональными властями должен был построить в Пыталовском районе детский садик и многоквартирный жилой дом (построены они инвестором так и не были). В ноябре 2011 года ТЛТ был открыт (а в декабре Олег Брячак становится депутатом областного Собрания от «Справедливой России»), однако инвестор так и не смог наладить рабочие отношения с таможней. В результате в 2013 году на профильных ресурсах в интернете появились объявления о продаже ТЛТ «Убылинский». В 2010 - 2012 годы Олег Брячак находился на пике своей карьеры: высокая упоминаемость в СМИ, образ крупного инвестора, активная избирательная кампания в областное Собрание. Но одновременно наружу выплыло неумение Брячака как инвестора налаживать контакты и искать компромиссы: несмотря на всю возможную поддержку властей, его бизнес-проект потерпел крах. К этому же времени относятся первые публичные упоминания об огромных кредитных линиях, открытых Олегом Брячаком сперва в «Россельхозбанке» (в 2010 году), а затем, для рефинансирования первого, – в «ВТБ», более 300 млн рублей. В 2012 году стартовал еще один проект Олега Брячака – спортивно-развлекательный комплекс «Электрон», основу которого составляли бассейн и спортзал. «Бассейн - только начало возрождения спорткомплекса «Электрон». Мы обязательно приведем в порядок сам стадион. Помимо детской игровой инфраструктуры, будет несколько кинотеатров, магазины, развлекательные комплексы, которые будут горожанам полезны и интересны», - говорил тогда он. Эти заявления так и остались невыполненными. Важный факт. В 2011-2013 гг. «Россельхозбанк» выдал в кредит 220 миллионов рублей нескольким ООО: «Паллада», «Лари», «Хинтел» и «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника». Через несколько лет Олег Брячак заявил о том, что нашел инвестора, который готов благоустроить и застроить территорию стадиона «Электрон» жилыми домами. На заседании региональной инвесткомиссии Брячак сам выступает с защитой проекта. Однако информация о планируемой застройке этого района, который традиционно используется горожанами для занятий спортом (даже вопреки плачевному состоянию стадиона), была встречена горожанами в штыки. Кроме того, оказались преданы огласке личные долги Брячака и его коллеги по партии, совокупно более 450 млн рублей. Желание Олега Михайловича за счет нового проекта застройки «Электрона» отбить огромные долги «считывалось» моментально. Летом 2016 года наружу выплыла еще одна неприятная для Брячака история. Его бывшие сотрудники написали открытые письма в правоохранительные органы о том, как он «вешал» долги на них. К концу прошедшего года «Электрон» за долги у Брячака изымается и передается в управление другой компании. Всего за пять лет Олег Брячак продемонстрировал, что умеет превращать инвестиции в долги, союзников и бывших коллег – в оппонентов и врагов. Трудно сказать, что это – неумение или невезение. «Пятиминутки» гнева на сессиях областного Собрания Олег Брячак использует теперь для пересказа написанных чужой рукой страшилок. С чужой руки В 2014 году Олег Брячак участвовал кандидатом в губернаторскоиМ† кампании. Выборы он проиграл, став только третьим с 5,3% голосов. В минувшем году политик вновь пошел на выборы, пытаясь получить мандат депутата Госдумы как кандидат от «СправедливоиМ† России». Он получил всего 13%, заняв третье место (у лидера выборов Александра Козловского - 42,2%), а партия - только 7,3% (четвертое место). Брячак не смог прыгнуть выше депутатского кресла в областном Собрании, куда он попал только по партспискам. При этом в новом созыве регионального парламента фракция справедроссов сократилась с 4 до 2 человек. Участие Брячака и в той и в другой кампании наблюдатели связывают, прежде всего, с попытками решить проблемы в бизнесе. В обеих он отметился с жесткой критикой в адрес губернатора Андрея Турчака. Но принципиальное отличие Брячака-кандидата образца 2016 года от 2014-го связано с утратой статуса самостоятельного политика. Именно в 2016 году кругом задолжавшего Олега Брячака подхватывает Михаил Гавунас, в конце 1990-х – серый кардинал Псковской области, а ныне – бежавший за границу от правоохранительных органов бизнесмен. Последний, без сомнения, по-прежнему имеет интересы в Псковской области и жаждет реванша. У него есть своя группа «влияния», состоящая главным образом из руководителей подконтрольных ему организаций. Но в ней не доставало действующего, можно сказать, брендированого политика. Такой жемчужиной коллекции Михаила Гавунаса и стал Олег Брячак, депутат Собрания и руководитель регионального отделения «Справедливой России». На каких условиях состоялся этот альянс, гадать не будем. Но взаимная выгода налицо: Гавунас обретает публичного глашатая, а Брячак как минимум продолжает существование как политик. Провал на выборах в сентябре 2016 года, похоже, в еще большей степени привязал Олега Брячака к Михаилу Гавунасу. Логика проста: кампания проиграна, деньги в нее вложены. А долги надо отдавать. Для Брячака началась новая жизнь. Теперь хорошо поставленным голосом – надо отдать должное, уроки мастерства речи не прошли для него даром – на сессиях Псковского областного Собрания он рассказывает сказки, не подозревая, что рассказывает сам о себе… Неоднократно говорит о том, что «кольцо вокруг сжимается» и что он ждет ареста, не замечая, что все эти слова – оговорки, которыми он только выдает очевидное ему самому: положение его действительно совсем плохо, а для уголовных дел, видимо, действительно есть поводы… Он сообщает, что издаст 600-тысячным тиражом газету. И из уст человека, который является банкротом, а по налоговой декларации зарабатывает не больше нескольких сотен тысяч за год, это звучит нагло… Важный момент: в этом альянсе ничем не рискует только Гавунас. Разве что деньгами. А вот Олег Михайлович без финансовой и организационной подпитки рискует очень быстро превратиться, как в сказке, в тыкву. И признаться, другого сценария развития событий не видно. По меткому выражению одного из наших собеседников, долгое время Олег Брячак был своего рода Остапом Бендером. Как вдруг роли поменялись, и теперь он – Киса Воробьянинов при Остапе Савельевиче Бендере. И кажется, Олег Брячак не видит, не осознает, что стал зависимым, что будущее его как человека, самостоятельно принимающего решения, весьма призрачно. Что будущему этому угрожают вовсе не те, кого он так тщательно и уже без оглядки на этические нормы поносит, а его нынешние друзья-партнеры. * * * Что делает оппозиция, любая оппозиция? Правильно. Оппозиция занимается критикой действующих властей, предлагает свои варианты социально-экономического, политического развития, участвуя в выборах, борется за власть. Если оппозиционный политик хочет, чтобы его воспринимали серьезно, репутация должна быть безупречной. История Олега Михайловича Брячака – не тот случай. Похоже, как политик он пропал. Совсем пропал. Александр ОСИН



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Избирательная комиссия Псковской области начала подготовку к президентским выборам 2018 года ( 5 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Избирательная комиссия Псковской области начала подготовку к президентским выборам 2018 года. Об этом сообщил председатель комиссии Николай Цветков 1 февраля по время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». По его словам, выборная кампания стартовала в начале 2017 года. «ЦИК РФ нацеливает все избирательные комиссии субъектов РФ на то, чтобы мы планомерно занялись уже сейчас подготовкой кадров нижестоящих избирательных комиссий, в первую очередь, на проведение кампании президента РФ. ЦИК проинформировала избирательные комиссии в субъектах о том, что повсеместно по их предложениям, и это поддержано правительством, на всех участках будет размещено видеонаблюдение, так, как это было в 2012 году. Мы уже сейчас должны подготовиться, проанализировать наши помещения, выстроить конструктивные взаимоотношения с исполнителями этого государственного контракта», - сказал Николай Цветков. Кроме того, Центризбирком принял постановление о возможном применении на избирательный цикл 2017 года и выборах президента 2018 года так называемых QR-кодов на протоколах участковых избирательных комиссий, которые будут выдаваться всем наблюдателям. Протокол будет стандартным, только в его углу будет QR - матричный двухмерный штрих-код. Сканирующее оборудование распознает все данные, которые там зафиксированы. По словам Николая Цветкова, это ответ избирательной системы на возможные попытки различных манипуляций общественным мнением на тему так называемого «эффекта Калининграда» (что-то происходит после закрытия избирательных участков). «На самом деле участковые избирательные комиссии приступают к подведению итогов и подсчету голосов. Этот код позволит обеспечить сохранение данных при движении от участковых избирательных комиссий в территориальную избирательную комиссию. Их в течение 10 минут движения на автомобиле подделать нельзя», - отметил Н. Цветков. Он не исключает, что в качестве эксперимента на 5 %участков в единый день голосования 2017 года в отдельных районных городах этот код будет опробован, если для этого будут соответствующие материально технические условия. На каждом избирательном участке должно быть рабочее место с лазерным принтером, компьютером и лицензионным программным обеспечением. «Кроме того, повсеместно все КОИБы, которые есть в безвозмездном пользовании, будут применяться и в 2017 году на выборах муниципальных и на выборах президента РФ. Кампания стартовала, мы ждем изменений в законодательство. И по строкам протокола и по открепительным удостоверениям и по досрочному голосованию», - добавил Николай Цветков.



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Семейные электронные карты введет «Псковпассажиравтотранс» для проезда в городских автобусах ( 5 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Семейные электронные карты введет «Псковпассажиравтотранс» для проезда в городских автобусах. Об этом сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей гендиректор предприятия Александр Гизбрехт. По его словам, на первом этапе, в середине февраля, будут введены обычные электронные карты, которые сможет купить любой пассажир. Впоследствии планируется ввести электронные карты, предназначенные специально для льготных категорий граждан. Кроме того, в планах «Псковпассажиравтотранса» - ввести электронные карты для студентов и школьников, а также семейные электронные карты. То есть по одной карте смогут провести оплату проезда все члены семьи, которые в этот момент сели в автобус. «На первом этапе ввести карты для льготных категорий граждан сложно, потому что в этом процессе задействованы не только мы, но и управление соцзащиты. Это достаточно большой пласт работы, который мы еще не поднимали», - заключил Александр Гизбрехт.



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Александр Козловский пообещал поддержку псковичам в поиске средств на проведение международной «Вахты Памяти» ( 5 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Депутат Государственной Думы от Псковской области, председатель регионального отделения РСПП Александр Козловский пообещал поддержку псковским поисковикам в привлечении средств на проведение международной «Вахты Памяти». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к парламентарию в общественную приемную партии «Единая Россия» обратился руководитель общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков. Поисковик рассказал, что с 1994 года, когда начала официальную работу общественная организация, подняты и перезахоронены останки более 14 тысяч солдат. Он отметил государственную значимость данной работы. Геннадий Корольков обратился за помощью в поиске финансирования на проведение международной «Вахты Памяти», которая запланирована на конец апреля - начало мая 2017 года. В акции примут участие поисковики из разных регионов России, Белоруссии и Казахстана. На проведение мероприятия, закупку гробов и питание участников необходимо порядка 350 тысяч рублей. Александр Козловский отметил, что готов включиться в работу по поиску денежных средств, в том числе путем привлечения внимания промышленников и предпринимателей к данному мероприятию. «В моем лице вы найдете поддержку», - заверил он.



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Псковское общество «Профи-групп» заплатит 100 тысяч рублей за зарастание сельхозугодий соснами и березами ( 5 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковскому обществу с ограниченной ответственностью «Профи-групп» назначен штраф в размере 100 тыс. рублей за неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. Нарушения земельного законодательства специалисты выявили при осмотре двух участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в районе деревни Поддубье Псковского района. Установлено, что земли не используются по назначению, из 189 гектаров плодородных земель 73 гектара заросли кустарником, соснами и березами, высота которых достигает местами десяти метров. С целью устранения выявленных нарушений земельного законодательства ООО «Профи-групп» Управление выдало предписания, которые не были исполнены собственником к установленному сроку в полном объеме. По результатам внеплановой проверки были составлены протоколы по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), а дело передано в мировой суд. Ознакомившись с представленными материалами, мировой суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил обществу административное наказание в виде штрафа по 50 тыс. рублей за каждый участок.



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Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны ( 5 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Многофункциональные центры (МФЦ) пока не будут выдавать гражданам паспорта и водительские удостоверения из-за неготовности к этому федеральных структур, заявил Псковскому агентству информации директор МФЦ Псковской области Джамиль Хиндристанский. Поводом для комментария стали многочисленные сообщения российских СМИ о том, что с 1 февраля многофункциональные центры будут осуществлять эти услуги. «Административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав не содержит положений, по которым данная услуга может непосредственно оказываться в МФЦ», - пояснил он. «Мы сейчас организуем прием заявлений и необходимых документов для осуществления выдачи российских национальных и международных водительских удостоверений. Мы принимаем пакет документов, далее этот пакет передается ГИБДД, которая осуществляет уже выдачу водительских прав. В этой части требования законодательства выполнены», - добавил директор псковского МФЦ. Что касается выдачи многофункциональными центрами паспортов, то, по информации Джамиля Хиндристанского, на данный момент не определены технические требования и спецификации необходимого оборудования, которое позволит осуществлять предоставление данной услуги. «В ближайшее время срок организации предоставления данной услуги будет перенесен в связи с необходимостью подготовки на федеральном уровне соответствующих технических требований. В связи с этим, данная услуга в Псковскоой области не оказывается, как, впрочем, и в остальных субъектах РФ», - заявил он. Отметим, что сегодня, 1 февраля, многие российские СМИ со ссылкой на вступившее в силу распоряжение правительства РФ сообщили, что теперь общегражданские паспорта, загранпаспорта старого образца и водительские права можно оформлять и получать через многофункциональные центры.



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В Псковском филиале Академии ФСИН России стартовала профподготовка сотрудников УИС ( 5 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 1 февраля по 1 марта в Псковском филиале Академии ФСИН на курсах первоначальной профессиональной подготовки пройдут обучение сотрудники рядового, младшего и среднего начальствующего состава управлений ФСИН России по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения. Сегодня начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин и заместители по направлениям деятельности разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации, пожелав прибывшим на обучение сотрудникам справиться с изучением дисциплин, после чего успешно сдать экзамены. В ходе обучения слушатели первоначальной профессиональной подготовки изучат не только учебные дисциплины, но и пройдут физическую, строевую и огневую подготовку, освоят правила оказания первой медицинской помощи и основы делопроизводства. В выходные дни слушателей курсов ожидает культурная программа: сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии ФСИН познакомят гостей города с достопримечательностями Псковской области.



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Известный эстонский пианист выступит в Пскове 6 февраля ( 5 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



6 февраля в 16:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт фортепианной музыки. Исполнитель - известный эстонский пианист Танел Йоаметс. Он сыграет сочинения Грига, Моцарта, Скрябина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа. Танел Йоаметс начал своё обучение в музыкальном училище Тарту, затем продолжил образование в Таллиннской консерватории, а также в Гилдхоллской школе музыки (Великобритания). В 1993 году стал лауреатом эстонского конкурса пианистов имени Э. Грига, в 1994 года – лауреатом Эстонского Национального Конкурса пианистов. «В 2000 года получил пятую премию на Международном конкурсе пианистов имени Скрябина в Москве, удостоившись восторженных отзывов прессы. Пианист стал настоящим любимцем публики и прессы на этом конкурсе и, благодаря прекрасным рецензиям в московских газетах, стал активно гастролировать по всей России: от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Кисловодска. Его концерты проходят в Москве, Ростове, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, и везде публика принимает его очень тепло», - рассказали организаторы концерта. вЂ‹ Артист даёт как сольные концерты в Германии, Англии, Финляндии, Австралии, Канаде, так и выступает в качестве солиста с оркестрами Эстонии и России, исполняя фортепианные концерты Моцарта, Грига, Равеля, Скрябина, Рахманинова, Шнитке. Танел Йоаметс преподаёт фортепиано и джазовую импровизацию в Эстонской национальной академии музыки и в Тартуском Музыкальном Училище имени Хейно Эллера. Добавим, что вход на концерт свободный.



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В Петербурге к 2030 году представят вакцину от ВИЧ-инфекции ( 5 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Петербургский ученый, доктор биологических наук Андрей Козлов совместно с сотрудниками Политехнического университета на средства гранта разрабатывает вакцину от ВИЧ-инфекции. На данный момент исследования вышли на вторую фазу клинических испытаний. Об этом сообщает портал Life. Проведённая работа позволила учёному установить, что люди заражаются ВИЧ от одной вирусной частицы. Этот феномен обозначили как «бутылочное горлышко» и именно он стал толчком для новых открытий препарата. «В политехе мы получили грант от российского научного фонда как раз на изучение феномена генетического «бутылочного горлышка». И последние несколько лет занимаемся по этому гранту», - рассказал учёный. Сейчас исследователи готовятся к очередным фазам испытаний. «К 30-му году, возможно, уже будут готовые вакцины, они не будут стоить дороже обычных препаратов», - уточнил Андрей Козлов. Напомним, что в прошлом году в Псковской области были зарегистрированы 108 случаев ВИЧ, один из заразившихся - иностранец, один – человек без определённого места жительства, 90 – жители Псковской области. При этом обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 17% жителей региона. Теперь предстоит обследовать 21% населения – 129 тыс. 240 человек.



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«Как стать богатырем», расскажут в выходные в Псковском музее-заповеднике ( 6 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



5 февраля в 11.15 и 13.00 в Псковском музее-заповеднике пройдет интерактивная программа «Как стать богатырем» из цикла «Бабушкины сказки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, на занятии речь пойдет о защитниках русской земли: их силе, выносливости и других важных качествах, присущих настоящим богатырям. Программа пройдет в Поганкиных палатах (ул. Некрасова, д. 7). Стоимость: 100 руб./чел – взрослые 60 руб./чел – школьники 40 руб./чел – дошкольники Дополнительная информация: по тел. 66-18-29, pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.



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Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года ( 6 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, оформить подписку на 2-ое полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России. Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России, в котором сегодня представлено около 2000 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам. Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.pochta.ru. «Все больше издателей делают выбор в пользу собственного подписного агентства Почты России. На нашем сайте уже представлено в два раза больше изданий, чем в прошлом году. Клиенты также оценили преимущества онлайн подписки – число пользователей сайта увеличивалось от месяца к месяцу и по итогам года превысило 10 тыс. подписчиков. В преддверии повышения тарифов со стороны издателей и ежегодной плановой индексации тарифов на доставку (+10%) мы рекомендуем подписчикам не откладывать решение на потом и оформить подписку на любимые газеты и журналы до 1 апреля по прежним ценам», – подчеркнула заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова. Помимо этого, на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.



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Скоро псковичи смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи мобильного приложения ( 6 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Совсем скоро жители Пскова смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи специального приложения для смартфона. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. По его словам, первоначально эта программа внедрялась для внутреннего пользования сотрудников предприятия, чтобы удобнее было контролировать, по расписанию идет автобус или опаздывает, и, в случае необходимости, вмешаться в процесс. «Например, если диспетчер видит, что водитель идет с отставанием или, наоборот, лихачит, он должен его поправить», - пояснил Александр Гизбрехт. «Сегодня мы только начали, и обкатываться эта программа будет до конца февраля. По сути, мы начнем отслеживать, как водитель работает, с 1 марта и по необходимости вмешиваться в процесс. Это создаст дополнительные условия для того, чтобы пассажиру не пришлось простаивать на остановках», - добавил гендиректор предприятия. К этому же времени должна появиться программа для смартфонов. Скачав специальное приложение, псковичи будут отслеживать маршрут движения того или иного автобуса: на какой остановке автобус находится сейчас и через сколько минут подойдет на требуемую остановку.



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Сотрудники и волонтеры Псковского Красного Креста продолжают наносить визиты внимания к маломобильным подопечным ( 6 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В рамках проекта Псковского Красного Креста «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове» стали регулярными визиты внимания сотрудников и волонтеров организации к маломобильным подопечным проекта из числа бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в очередной раз с визитом внимания сотрудник Красного Креста Любовь Сушилова и волонтер Анна Козорезова посетили 82-летнюю Нину Агафонову. Несколько лет назад Нина Александровна сама активно участвовала в деятельности благотворительной организации: посещала различные мероприятия, собирала пожертвования во время различных акций. Сейчас из-за серьезных проблем со здоровьем общительная и активная Нина Агафонова вынуждена редко выходить из дома. Она находится на надомном обслуживании одной из сестер милосердия Красного Креста, и такая поддержка, по словам пожилой женщины, помогает справиться со многими бытовыми трудностями. Визит гостей из Красного Креста очень обрадовал Нину Агафонову, которая подготовила небольшое чаепитие. За чашечкой чая женщины обсуждали не только житейские новости, но и события в Псковском Красном Кресте. В беседе с единомышленниками Нина Александровна поделилась своими воспоминаниями из детства, когда их семью насильно вывезли в Латвию. Как рассказала пожилая женщина, несмотря на прожитые годы, боль от пережитого в детстве ужаса до сих пор осталась в сердце. В конце визита Любовь Сушилова вручила хозяйке небольшие подарки от председателя Псковского Красного Креста Петра Василевского, а Анна Козорезова подарила две баночки домашнего варенья собственного приготовления. Напомним, что визиты внимания проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в городе Гере (Германия).



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В Псковском филиале Академии ФСИН России началась первоначальная профессиональная подготовка сотрудников УИС ( 6 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 1 февраля по 1 марта в Псковском филиале академии на курсах первоначальной профессиональной подготовки пройдут обучение сотрудники рядового, младшего и среднего начальствующего состава УФСИН России по Тверской и Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, сегодня начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин и заместители по направлениям деятельности разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации, пожелав прибывшим на обучение сотрудникам справиться с изучением дисциплин, после чего успешно сдать экзамены. В ходе обучения слушателями первоначальной профессиональной подготовки должны быть изучены не только учебные дисциплины, но и пройдена физическая, строевая и огневая подготовка, освоены правила оказания первой медицинской помощи и основы делопроизводства. В выходные дни слушателей курсов ожидает культурная программа: сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии готовы познакомить гостей города с достопримечательностями Псковской области.



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Январские платежи за ОДН в Псковской области будут пересчитаны ( 6 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Счета, выставленные жителям Псковской области в январе за потребленные коммунальные услуги на общедомовые нужды, будут пересчитаны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом заявил и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов в среду, 1 февраля, в ходе совещания губернатора Андрея Турчака с главами районов и городских округов. Андрей Агапов пояснил, что январские квитанции содержат плату за ОДН за декабрь и по новым правилам за январь. Кроме того, при начислении платы за общедомовые нужды в январе были включены в расчет лишние площади общедомового имущества. «Поэтому платежки за январь будут пересчитаны», - заверил Андрей Агапов, отвечая на вопрос губернатора. Кроме того, и. о. руководителя сообщил, что в адрес глав районов и городских округов направлены разъяснения по применению новых норм при начислении платежей на содержание общедомового имущества. «Чтобы платежи не увеличивались, при начислении необходимо учитывать правильную площадь», - подчеркнул Андрей Агапов и посоветовал руководителям муниципалитетов провести разъяснительную работу с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, а также довести информацию до жителей.



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Ответственность за хранение и провоз санкционных товаров для личного пользования для граждан не предусмотрена, заверили в Роспотребнадзоре ( 6 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Ответственность за хранение и транспортировку санкционных товаров для личного пользования для граждан не предусмотрена. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию Российской Федерации запрещенных продуктов в целях сбыта. На ввоз, транспортировку и хранение товаров для личного пользования граждан указанный законопроект не распространяется», - уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает ввести штрафы за хранение и перевозку санкционных товаров. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.



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Владельцев зарастающих земель в Псковской области по итогам 2016 года оштрафовали на 21 миллион рублей ( 6 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



По решению судов владельцам зарастающих сельскохозяйственных земель в Псковской области в прошлом году были выставлены иски о возмещении вреда, причиненного почвам, на общую сумму 21 млн рублей. Такую цифру озвучил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он отметил, что если земля не используется по назначению, то она окисляется, плодородность почты снижается. Всего в прошлом году Россельхознадзор провёл 777 контрольно-надзорных мероприятий, были проверены свыше 120 тыс. га земель сельхозназначения. По итогам проверок выдали 614 предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства. Кроме того, в прошлом году по требованию Россельхознадзора в Псковской области были ликвидированы 9 свалок. Также Алексей Ильченко сообщил, что в прошлом году в Псковской области были зафиксированы три вспышки африканской чумы свиней у диких кабанов и 24 случая заболевания бешенством среди домашних животных. «Необходимо быть осторожным, эта инфекция рядом», - подчеркнул он и добавил, что ведётся отстрел больных животных, материал от них подлежит исследованию.



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Псковского священника приговорили к штрафу и условному сроку за хранение оружия и наркотиков ( 6 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковский городской суд назначил наказание в размере штрафа в 15 тысяч рублей и условного срока в 3 года и 3 месяца с испытательным сроком 2 года Иванову С. И., признанному виновным в приобретении и хранении наркотиков, оружия и боеприпасов. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из опубликованного решения суда. Отметим, что по информации ПАИ речь в приговоре идет о псковском священнике, который на момент преступления в 2016 году являлся храм святых Жен-Мироносиц. В судебном решении говорится, что Иванов, являющийся потребителем наркотических средств, «нашел и присвоил» 19,82 грамм метамфетамина. Наркотик он «поместил в камеру холодильника, находящегося на кухне, где умышленно, незаконно хранил без цели сбыта, в крупном размере». Кроме того, он совершил незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов: речь идет о нарезном самозарядном пистолете системы Марголина калибра 5,6 мм., патронах к нему, а также приборе для бесшумной и беспламенной стрельбы (глушителе). Их, как следует из судебного решения, он также «нашел и присвоил». Оружие и наркотики были изъяты у Иванова в ходе проведения оперативными сотрудниками УФСБ России по Псковской области гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства священника. «Иванов С. И. в полном объеме признал вину в совершении инкриминируемых преступлений, раскаялся; последовательными признательными показаниями способствовал правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступлений; подсудимый имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, исключительно положительно характеризуется. Приведенные обстоятельства суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому из инкриминируемых преступлений», – говорится в решении суда. «Суд полагает, что основное наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока (...) в совокупности с дополнительным наказанием в виде штрафа, будет не только способствовать достижению целей наказания - исправление осужденного и предотвращения совершения им новых преступлений, но и будет соответствовать принципам социальной справедливости и соразмерности назначенного наказания совершенным преступлениям, позволит подсудимому доказать свое исправление, сохранит его социальные связи, позволит социально адаптироваться, продолжить трудовую деятельность», - также сказано в решении.



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«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией - Александр Кузнецов ( 7 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Региональная авиакомпания «Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией в середине февраля. Ограничение разрешения на выполнение полетов связано с выкатом самолета за пределы посадочной полосы осенью 2016 года, а не с долгами авиакомпании, сообщил ТАСС во вторник заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. В понедельник, 31 января, приказом Росавиации срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании был ограничен до 7 февраля. По мнению источника ТАСС, причиной могли стать долги предприятия в 200 млн рублей. «Все необходимые документы об устранении замечаний, полученные после инцидента с самолетом в сентябре прошлого года, направлены в Росавиацию. Требования касались обеспечения безопасности полетов. Ожидаем, что завершающая проверка пройдет до середины февраля, и сертификат "Псковавиа" будет продлен», - сказал он. По словам вице-губернатора, к настоящему времени выполнены работы по удлинению полосы до 2520 м, переносу метеооборудования и установке аэродромных знаков, разработке схемы маневрирования воздушных судов. При этом собеседник агентства опроверг информацию, что причиной ограничения полетов стали долги авиакомпании другим аэропортам. «Долги есть, но они носят текущий характер. Часть их реструктуризирована, выработан график погашения задолженности», - добавил Кузнецов, не назвав общую сумму задолженности. Кроме того, в 2017 году администрация Псковской области, как собственник предприятия, намерена обновить авиапарк: рассматриваются три предложения по покупке самолетов.



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Известный эстонский пианист выступит в Пскове 6 февраля ( 7 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Концерт фортепианной музыки состоится 6 февраля в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, исполнитель - известный эстонский пианист Танел Йоаметс исполнит сочинения Грига, Моцарта, Скрябина. Танел Йоаметс начал свое обучение в музыкальном училище Тарту, затем продолжил образование в Таллиннской консерватории, а также в Гилдхоллской школе музыки (Великобритания). В 1993 году стал лауреатом эстонского конкурса пианистов имени Э. Грига, в 1994 году – лауреатом Эстонского Национального Конкурса пианистов, а в 2000 году получил пятую премию на Международном конкурсе пианистов имени Скрябина в Москве, удостоившись восторженных отзывов прессы. Пианист стал настоящим любимцем публики и прессы на этом конкурсе и, благодаря прекрасным рецензиям в московских газетах, стал активно гастролировать по всей России: от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Кисловодска. Его концерты проходят в Москве, Ростове, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, и везде публика принимает его очень тепло. Кроме классического репертуара пианист часто играет свободные или джазовые импровизации, а музыка национальных композиторов под чуткими пальцами музыканта приобретает совершенное звучание. Танел дает как сольные концерты в Германии, Англии, Финляндии, Австралии, Канаде, так и выступает в качестве солиста с оркестрами Эстонии и России, исполняя фортепианные концерты Моцарта, Грига, Равеля, Скрябина, Рахманинова, Шнитке. Йоаметс преподает фортепиано и джазовую импровизацию в Эстонской национальной академии музыки и в Тартуском Музыкальном Училище имени Хейно Эллера. Начало концерта в 16.00. Адрес концертного зала Псковского областного колледжа искусств ул.В.Шуйского, 2. Вход на концерт свободный.



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К 2025 году в Псковской области будут обрабатывать 100% отходов ( 7 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Запуск новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области обсудил губернатор региона Андрей Турчак с главами муниципальных районов и городских округов в среду, 1 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, совещание прошло в Палкино, в рамках рабочей поездки главы региона по муниципалитету. И. о. начальника Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов напомнил, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, основная задача которого - переход к 1 января 2019 года на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). В Псковской области этой работой занимаются три Государственных комитета: по делам строительства и ЖКХ, по природопользованию и охране окружающей среды и по тарифам и энергетике. Новая схема обращения с ТБО уже разработана, утверждена и размещена в открытом доступе в сети Интернет. Андрей Агапов подчеркнул, что к 2025 году необходимо достичь показателя по 100% обработке отходов, а также 50%-ному извлечению вторичных материалов из ТБО. Сейчас в регионе образуется более 1,2 млн кубометров или более 240 тыс тонн ТБО в год. Основными источниками отходов являются население (63%), предприятия торговли (27%), организации и учреждения здравоохранения и культуры (6%). Среди отходов преобладают пищевые отходы (24%), бумага и картон (24%), стекло (11%), пластмасса (16%) и прочие отходы (23%). Всего на территории Псковской области находятся 27 объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 14 санкционированных полигонов и 10 санкционированных свалок. Андрей Агапов также рассказал, что администрация Псковской области рассматривает инвестиционные проекты по строительству объектов по переработке и размещению отходов, а также занимается поиском земельных участков для размещения полигонов ТБО. Кроме того, разрабатывается региональная программа по обращению с отходами, в которую должны войти мероприятия по строительству и реконструкции объектов по переработке и размещению отходов, ликвидации свалок и другие. Обращаясь к главам муниципальных образования области, и. о. председателя Госкомитета попросил активизировать работу по определению сроков эксплуатации и реконструкции существующих объектов по обработке отходов, объемов ТБО в муниципалитетах, а также составления карты районов с указанием участков, где возможно строительство новых полигонов. Методическую помощь муниципалитеты могут получить в Госкомитете.



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Электронные карты для проезда в общественном транспорте Пскова поступят в продажу уже в середине февраля ( 7 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Электронные карты для проезда в общественном транспорте города Пскова поступят в продажу уже в середине февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. Приобрести их можно будет в автобусах у кондукторов, в точках продажи проездных - в кассе на улице Коммунальной, 77/1, на улице Леона Поземского, 123 и на вокзале. Стоимость электронной карты не превысит 100 рублей - в эту сумму будет включена оплата нескольких поездок. Стоимость разовой поездки по карте составит 22 рубля. Оплатить проезд в автобусе при помощи электронной карты псковичи смогут, приложив карту к специальному приспособлению — валидатору, который будут иметь при себе кондукторы. В подтверждение оплаты поездки кондуктор предоставит пассажиру чек, в котором будут указаны дата, время, номер маршрута, стоимость услуги и данные кондуктора. По словам Александра Гизбрехта, пополнить карту можно будет с помощью платежных терминалов Qiwi и через Сбербанк. Текущее состояние счета можно проверить на сайте «Пассажиравтотранса» или при помощи специального приложения для смартфонов. Добавим, что электронные карты не будут являться обязательной формой оплаты проезда в автобусах Пскова. Наряду с ними будут продолжать действовать привычные для пассажиров проездные билеты и рулонные разовые талоны на проезд. Для чего в общественном транспорте Пскова вводятся электронные карты? Какие еще новшества готовит «Псковпассажиравтотранс»? Подробнее об этом и многом другом совсем скоро читайте в большом интервью с генеральным директором «Псковпассажиравтотранса» Александром Гизбрехтом.



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Антрополог из Тарту помогает псковским археологам атрибутировать комплекс погребений, обнаруженных при раскопках курганной группы у деревни Смоленка ( 7 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Археологическом центре Псковской области продолжает работу специалист-антрополог, докторант Тартуского университета Ану Кивирюют. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, Ану Кивирюют помогает псковичам атрибутировать комплекс погребений, обнаруженных при раскопках курганной группы в деревне Смоленка. Ранее сообщалось, что у деревни Смоленка Островского района в 2016 году был исследован участок могильника, относящегося к культуре псковских длинных курганов. Проведены раскопки двух курганных насыпей. Кроме того, было выяснено, что на изучаемом участке сохранились остатки погребальных памятников, не видимых над уровнем современной земной поверхности, известных только по результатам обследований начала XX века - удалось зафиксировать ровик третьего, практически исчезнувшего, кургана. Приблизительная датировка - VI-VIII вв.



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Роспотребнадзор проверил, не нарушают ли псковские магазины временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции ( 7 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проводятся мероприятия по государственному надзору за организациями, осуществляющими розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, за период действия ограничительных мер с 27 января проведены проверки 6 объектов, в ходе которых факты реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установлены. В Роспотребнадзоре делают вывод о том, что хозяйствующими субъектами Псковской области добросовестно исполняется временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции. Если вам стало известно о незаконной продаже спиртсодержащей продукции или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией, просьба сообщать для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота ежедневно по телефонам «горячих линий»: в городе Пскове (8112) 662820, 662069, 621663; в городе Великие Луки (81153)37201, 77096; в городе Невель (81151)25402; в городе Остров (81152)32898. Также по телефонам «горячих линий» можно получить консультацию специалистов по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017г. №7.



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Работники псковских центров тестирования обсудили работу по внедрению комплекса ГТО ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



31 января в Пскове прошел очередной ежеквартальный семинар-совещание для работников муниципальных центров тестирования, в котором приняли участие около 40 человек из 23 районов области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона. Собравшиеся обсудили итоги работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в за 2016 году, результаты выполнения нормативов комплекса учащимися и студентами с начала нового, 2016-2017 учебного года, проведение Областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения, а также изменения в нормативных документах. Отдельное внимание было уделено вопросу подключения Центров тестирования к информационной базе данных и всероссийскому порталу. Сейчас в регионе имеются только три точки доступа к АИС ГТО, но в ближайшее время ожидается подключение еще семи муниципальных центров тестирования, документы которых направлены Федеральному оператору ВФСК ГТО. С января 2017 года в Псковской области начался прием нормативов у взрослого населения (VII-XI ступени). В связи с этим основными задачами для муниципальных центров тестирования на 2017 год станут: реализация III этапа внедрения комплекса ГТО (среди всех категорий и групп населения), а также активизация работы по пропаганде ВФСК ГТО.



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В Себеже в суд направлено многоэпизодное уголовное дело ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Следователи с обвинительным заключением направили в Себежский районный суд шестиэпизодное уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. По одному из эпизодов, а именно в совершении группой лиц по предварительному сговору кражи из магазина райпо в деревне Горелик Пушкиногорского района, обвиняются трое фигурантов - двое граждан Белоруссии, находившихся на территории России без регистрации, и гражданин без определенного места жительства. По остальным пяти эпизодам обвиняется один из них - гражданин Белоруссии - в совершении краж из сарая, домов, а также кражи из магазина в деревне Кортенки Себежского района, Обвиняемые похищали продукты, деньги, бытовую технику, велосипеды.



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Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковская область получит 4 млн 228 тысяч рублей для компенсации взносов на капремонт для пенсионеров. Решение о компенсации принято Правительством РФ. Соответствующий документ размещён на сайте кабинета министров. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств Псковской области на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт из федерального бюджета на 2017 год составит 92%. Компенсации предоставляются одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%. А также достигшим возраста 70 лет пенсионерам, проживающим в семье, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%.



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В Псковской области создадут центры инжиниринга и социального предпринимательства ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Псковской области будут созданы Центр социального предпринимательства и региональный центр инжиниринга, которые будут оказывать услуги малому и среднему бизнесу. Центр инжиниринга откроют на базе Псковского государственного университета, поскольку у этого вуза есть необходимые технические возможности. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на совещании губернатора Андрея Турчака с главами районов, которое проходит 1 февраля в Палкино, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Андрей Михеев также рассказал об организации проектного управления в области в соответствии с Положением, утвержденным постановлением правительства РФ. Он напомнил, что этот способ управления - проектные офисы - признан достаточно эффективным на федеральном уровне. Для ведения проектного управления определены 11 приоритетных направлений и программ, однако, в двух из них Псковская область не участвует. По словам Андрея Михеева, большая часть направлений находится в ведении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова – это ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, безопасные и качественные дороги, экология. Ещё несколько сфер – здравоохранение и образование – курирует первый заместитель главы региона Вера Емельянова, а в ведении вице-губернатора Максима Жаворонкова – одно направление, попадающее под проектное управление: контрольно-надзорная деятельность. Андрей Михеев добавил, что из федерального бюджета выделяются средства на реализацию проектов, а в бюджете региона также должны быть предусмотрены субсидии. По его словам, по каждой из целевых моделей до регионов довели средние показатели, которых они должны достичь. Основной срок разработки проектов с учетом установленных направлений — это конец 1-го квартала 2017 года. На региональном уровне проектную деятельность будет возглавлять губернатор Андрей Турчак, курирующим заместителем станет Сергей Перников. Председатель Госкомитета по экономическому развитию напомнил, что пяти муниципальных образованиях Псковской области уже провели оценку лучших практик, которые они внедряют на муниципальном уровне. Среди проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты, он назвал, утверждение регламентов, сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства. На муниципальном уровне, продолжил Андрей Михеев, одной из целевых моделей будет поддержка малого и среднего бизнеса, в рамках которой выделены 9 направлений, в том числе финансовая поддержка, система образовательных программ, налоговые льготы, развитие системы «одного окна». В этой связи, заметил он, необходимо в районах определить ответственных за проведение этой работы, на уровне не ниже заместителя главы администрации района. Андрей Турчак заместил, что это сложная задача для муниципалитетов и, по сути, заниматься данным направлением может только лично глава района. Андрей Михеев на это ответил, что перед ним стоит задача, чтобы главы районов «не утонули» в бумажной работе, и попросил комитет оказать им поддержку. Что касается обучения, то некоторых глав районов нужно отправить в Москву на мероприятия, посвященные этому вопросу, добавил выступающий. Он отметил, что сегодня побывал на двух предприятиях в Палкинском районе, у них всё в порядке со сбытом, нормальные условия труда и зарплаты, но половина работников - граждане Узбекистана. «В каждом районе такие звездочки районного, регионального масштаба есть. Да, это не крупный и не средний бизнес, это малый бизнес, то на чем держится экономика страны. И наша задача - создавать необходимые условия для него», - заявил Андрей Михеев и добавил, что внедрение проектных офисов позволит создать такие условия, например, сократить время выдачи различных разрешений. «Муниципальные проектные офисы должны в регионе заработать», - резюмировал Андрей Турчак.



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У псковичей появится возможность отслеживать передвижение городского транспорта и уточнять время прибытия автобусов ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В конце февраля у псковичей появится возможность отслеживать передвижение городского транспорта и уточнять время прибытия автобусов к той или иной остановке. Это станет возможным благодаря новому приложению для смартфонов, сообщил Псковскому агентству информации генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. Также с помощью приложения можно будет узнать на какой именно остановке находится нужный автобус, с какой задержкой или опережением он передвигается. Приложение будет полезно не только горожанам, но и диспетчерам, которые смогут руководить скоростью движения городского транспорта.



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Вице-губернатор: В Псковской области есть порядка 50 площадок, пригодных для строительства полигонов ТБО ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Псковской области есть порядка 50 площадок, пригодных для строительства полигонов для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 февраля, заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов в ходе совещания главы региона с руководителями муниципалитетов. Он также сообщил, что в этой сфере «порядка 10 инвестиционных проектов стоят в листе ожидания». Он также заявил о перспективе создания двух-трех межмуниципальных полигонов. Кроме того, замглавы региона обратил внимание на то, что в Псковской области насчитывается 12 сертифицированных полигонов, которые получили лицензию. По его словам, каждый год срок их эксплуатации будет истекать, и ситуацию необходимо мониторить. Александр Кузнецов отметил, что объем мусора будет снижаться со строительством и модернизацией мусороперерабатывающих заводов, и полигоны станут несколько другими.



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В районах Псковской области создадут комиссии для паспортизации объектов по утилизации отходов ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Вопрос о запуске новой системы обращения с твердо-коммунальными отходами на территории Псковской области обсудили участники совещания губернатора Андрея Турчака с главами районов 1 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. И. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов напомнил, что 2017 году объявлен Годом экологии, и правительство РФ утвердило в связи с этим план мероприятий, в котором значится задача перейти на новую систему организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. «Сейчас это жилищная услуга, после будет переведена в ряд коммунальной услуги», - отметил Андрей Агапов. По его словам, территориальная схема обращения с ТКО получила необходимые согласования, она утверждена и размещена на сайте комитета. В этой схеме определены 5 целевых показателей, в том числе количество образующихся коммунальных отходов, отправленных на обработку, приходящихся на душу населения. В будущем в, как он подчеркнул, необходимо достичь 100% обработки отходов и 50% отправления на вторичную обработку. Также руководитель комитета по ЖКХ сообщил, что ведется разработка региональной программы по обращению с отходами, которая будет включать пункты по строительству объектов переработки отходов, ликвидации свалок и другие. Он уточнил, что сейчас в Псковской области насчитывается 27 объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Андрей Агапов попросил Андрея Турчака поручить руководителям муниципальных образований закончить включение полигонов в соответствующий реестр, если они еще туда не внесены, а также провести другие необходимые в этой сфере мероприятия, в частности, определить срок эксплуатации существующих полигонов, возможности реконструкции. Он добавил, что в муниципалитетах будут созданы комиссии по паспортизации объектов по утилизации отходов. После этого прозвучал вопрос о том, насколько затратна работа по паспортизации. Андрей Агапов пояснил, что это комиссионная работа. «Нужно просто провести учет, посмотреть, например, в какой период и как заполняются контейнеры», - сказал он.



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Более 5 млн рублей поступят в Псковскую область для проведения ЕГЭ-2017 ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковская область получит более 5 млн рублей из госбюджета на подготовку к проведению Единого государственного экзамена в 2017 году, сообщили Псковскому агентству информации в прес-службе администрации региона со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова. Из них 4,6 млн рублей пойдут на оснащение школ-пунктов проведения государственной итоговой аттестации Псковской области оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. «Из тридцати действующих пунктов проведения ЕГЭ будут оснащены одиннадцать», — уточнил он. Около 600 тысяч рублей будут выделены на повышение квалификации учителей и экспертов, которые задействованы в проведении ЕГЭ и проверке экзаменационных материалов. Обучение на базе региональных сетевых центров повышения квалификации пройдут порядка 280 специалистов. Александр Седунов отметил, что уже в апреле в двух пунктах проведения ЕГЭ — в Пскове и Великих Луках — будет проводиться досрочный этап госэкзамена. Основные испытания для одиннадцатиклассников начнутся в конце мая и продлятся до 24 июня.



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Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО) ( 7 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Электронные карты для проезда в автобусах Пскова можно будет приобрести в обычных точках продажи проездных или у кондукторов, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. Первые электронные билеты поступят в продажу в середине февраля. Стоимость пластика составит 70-80 рублей. В эту сумму планируется включить стоимость одной-двух поездок. Приобрести единую транспортную карту можно будет у кондуторов или в обычных точках продаж проездных - в кассе на улице Коммунальной, 77/1 и на улице Леона Поземского, 123. Пополнить свою электронную карту можно будет с помощью платёжных терминалов Qiwi (их в городе порядка 400), через системы «Сбербанка» (банкоматы, платёжные терминалы, приложение «Сбербанк-онлайн», кассы банка). Проверить текущее состояние счёта можно через сайт ГП «Псковпассажиравтотранс» или через специальное приложение для смартфонов. В перспективе рассчитываться за проезд в автобусах можно будет, используя банковскую карту с поддержкой технологии PayPass, или через платёжные системы Apple Pay и Samsung Pay. Чтобы оплатить проезд карту достаточно приложить к валидатору, кондутор нажмёт на кнопку и отдаст пассажиру чек, в котором будет указано время, маршрут авобуса, стоимость услуги и фамилия кондутора. Электронные карты для льготных категорий населения будут персонифицированы. На обратной стороне разместится фотография владельца и информация о льготе.



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На ЕГЭ-2017 в Псковской области потратят более 5 млн рублей ( 7 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Псковская область получит более 5 млн рублей из госбюджета на подготовку к проведению Единого государственного экзамена в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова. Из них 4,6 млн рублей пойдут на оснащение школ-пунктов проведения государственной итоговой аттестации Псковской области оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. «Из тридцати действующих пунктов проведения ЕГЭ будут оснащены одиннадцать», - уточнил он. Около 600 тысяч рублей будут выделены на повышение квалификации учителей и экспертов, которые задействованы в проведении ЕГЭ и проверке экзаменационных материалов. Обучение на базе региональных сетевых центров повышения квалификации пройдут порядка 280 специалистов. Александр Седунов отметил, что уже в апреле в двух пунктах проведения ЕГЭ - в Пскове и Великих Луках - будет проводиться досрочный этап госэкзамена. Основные испытания для одиннадцатиклассников начнутся в конце мая и продлятся до 24 июня.



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400 обращений поступает ежедневно в колл-центр «Псковавтотранса» ( 7 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Во втором полугодии 2016 года начал работу колл-центр государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс». Как сообщает пресс-служба ГППО «Псковавтотранс», новая служба предоставляет справки о работе автовокзалов и автостанций Псковской области, расписании автобусных рейсов и бронирует билеты. Количество ежедневных обращений в колл-центр выросло и по состоянию на конец января 2017 года составило около 400 звонков. Пиковая нагрузка пришлась на январские праздники, когда в день поступало до 600 обращений. О работе подразделения рассказала старший оператор колл-центра Анна Демидова. В будние дни за смену поступает 300-400 звонков. Чаще всего обращаются за справками о расписании автобусов, а студенты обычно бронируют билеты. В пятницу, субботу и воскресенье количество звонков увеличивается. «Студенты бронируют билеты на пятницу, утро субботы. Потом они возвращаются домой и бронируют обратно в воскресенье», – рассказала Анна Демидова. В летний период популярно бронирование билетов на дачные направления. По словам руководителя подразделения, наибольшее количество обращений в колл-центр приходится на выходные и праздничные дни. В период новогодних праздников ежедневно поступало до 600 обращений. Все звонки в колл-центре распределяются между тремя операторами. Средняя продолжительность разговора – одна минута. Если нужно уточнить расписание на неделю, забронировать билеты в прямом и обратном направлении — несколько минут. У колл-центра появились и «постоянные клиенты», которые каждый день спрашивают расписание по рейсам определенных автобусов. В получении информации никому не отказывают. «Мы отвечаем на все вопросы. Все маршруты разобраны до мельчайших подробностей, до каждой остановки, – отметила Анна Демидова. – Если нужно уточнить информацию, мы можем перезвонить абоненту. Мы видим номер его телефона, и если рейс по какой-либо причине отменяется, мы перезваниваем и предлагаем пассажиру перебронировать билет на любое удобное время». Напомним, колл-центр ГППО «Псковавтотранс» работает ежедневно с 8.00 до 20.00, без обеда и выходных. По номеру телефона 8-800-222-72-72 (звонок бесплатный для жителей Российской Федерации) или по короткому номеру 080 (для жителей Пскова) можно: узнать расписание автобусов или подобрать удобный автобусный рейс; забронировать билет на автобусный рейс; получить справки о работе автостанций и автовокзалов Псковской области. Забронировать билет по телефону можно на междугородние и пригородные автобусные рейсы, кроме транзитных. Для заказа необходимо назвать фамилию, имя, отчество, телефон и выкупить билет в кассе не позднее 35 минут до отправления автобуса. Если вы не успели выкупить за полчаса до отправления, бронь снимается и билет поступает в продажу. Билет можно выкупить на любой ближайшей автостанции или автовокзале. Для выкупа билета надо назвать номер заказа, либо имя и фамилию. За бронирование по телефону взимается плата – 20 рублей. Также напоминаем, что билеты можно приобрести на автовокзалах, автостанциях или, не выходя из дома, на сайте предприятия.



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Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию ( 7 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, срок разрешений на хранение и ношение оружия, у которых истек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, им необходимо обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через Портал государственных услуг. Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы.



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Сообщать о преградах призвал псковский бизнес депутат Госдумы ( 7 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Нельзя, чтобы государство выступало только в роли «полицейского», который контролирует технологические процессы и применяет жесткие санкции в виде штрафов и закрытий. Это будет мешать развитию производства в Псковской области в частности и в России в целом. Такую мысль озвучил руководитель РССП ПО, депутат Госдумы, лидер движения «Свое» Александр Козловский сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Депутат Госдумы подчеркнул, что для того, чтобы решить проблемы, о них нужно заявлять. Он призвал озвучивать свое мнение по тем или иным вопросам, по действию законов, пожелания по нововведениям. «Если вы видите, что существуют какие-то преграды для бизнеса, пожалуйста, сообщайте о них», - обратился он к членам РСПП Псковской области. Он заверил, что профильные экспертные советы при Госдуме обязательно обсудят озвученные пожелания. «Есть возможности контакта с министерствами, основными заказчиками, в первую очередь, это госзаказчики и монополисты», - добавил Александр Козловский.



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Палкинская камнеобрабатывающая компания «Новплит» ищет сотрудников ( 7 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



На производстве камнеобрабатывающей компании ООО «Новплит» в деревне Свириково побывал в среду, 1 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки по Палкинскому району. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, с работой предприятия главу региона познакомил директор Анатолий Муравейко. Он рассказал, что «Новплит» создан в 2004 году. Компания производит облицовочную, декоративную плитку и другую продукцию для наружной и внутренней отделки зданий и помещений, а также ландшафтного оформления территорий. В качестве сырья используется натуральный природный камень - известняк, добытый на территории Северо-Западного региона, а также лемезит из Башкирии и карельский шунгит. Ассортимент и цветовая гамма изделий постоянно расширяются. Использование для обработки камня современного оборудования позволяет выпускать изделия высокого качества. Продукция предприятия представлена на рынках Псковской области, Великого Новгорода и Москвы. ООО «Новплит» также планирует выйти на рынок Санкт-Петербурга. В связи с этим директор предприятия обратился к главе региона с просьбой оказать содействие в данном вопросе. В свою очередь заместитель губернатора области Сергей Перников, который также присутствовал на предприятии, предложил Анатолию Муравейко принять участие в строительной выставке в Санкт-Петербурге и подготовить для нее свой презентационный стенд. В ходе встречи речь шла и о сотрудничестве с белорусскими партнерами. Анатолий Муравейко рассказал, что на предприятии трудятся 29 человек. Ежемесячно «Новплит» предоставляет 20 вакансий на рынке труда, а в сезон число вакансий еще больше возрастает. Средняя заработная плата работников составляет 12-15 тыс рублей без учета премиальных. Кроме того, на предприятии создана постоянно действующая система повышения квалификации персонала.



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«Приглашение к чаю» от воспитанников студии при Большом театре России прозвучит в «Михайловском» ( 7 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



[ >>> ] и Юрий Ростоцкий (фото: [ >>> ] Напомним, что в Дни памяти Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» будет много «творческих приношений» поэту. Это и литературно музыкальный вечер силами Немецкого Пушкинского общества, и вернисаж «Венок Пушкину», и заседание научной конференции «Литургия и театр». Подробнее обо всех этих событиях с указаниями даты, времени и места их проведения можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.

Вокалисты из молодежной студии Государственного академического Большого театра России везут в псковское «Михайловское» свое «Приглашение к чаю». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это полуторачасовая музыкальная программа, построенная по образцу домашнего праздника в деревенской дворянской усадьбе пушкинского времени. В основу сценарного плана легла бесхитростная история влюбленности двух молодых людей, а музыкальная его основа - классические романсы композиторов XIX века, в том числе и в первую очередь - на стихи Пушкина. В представлении, которое пройдет в рамках Дней памяти Пушкина, участвуют замечательные молодые голоса. Это сопрано, победительница музыкальных конкурсов, среди которых «Новые имена» и «Романсиада», лауреат молодежной национальной премии «Триумф» Анастасия Белукова и тенор Юрий Ростоцкий - лауреат ряда международных конкурсов, в том числе конкурса вокалистов Bella voce, конкурса молодых оперных певцов Klaudia Taev, конкурса Елены Образцовой. Роль отца семейства исполнит Илья Вашерук (баритон). Вход на «Приглашение к чаю», как, впрочем, и на все другие концерты классических музыкантов в Пушкинском Заповеднике - свободный для всех желающих. Вечер назначен на путницу, 10 февраля, начнут его в 18.00. Анастасия Белукова (фото:и Юрий Ростоцкий (фото:Напомним, что в Дни памяти Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» будет много «творческих приношений» поэту. Это и литературно музыкальный вечер силами Немецкого Пушкинского общества, и вернисаж «Венок Пушкину», и заседание научной конференции «Литургия и театр». Подробнее обо всех этих событиях с указаниями даты, времени и места их проведения можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.

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Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников ( 7 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников. Об этом сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области сообщил руководитель РССП ПО, депутат Госдумы, лидер движения «Свое» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «На сегодняшний день в кластер вошли 18 организаций. Он развивается, ищутся поставщики, которые готовы войти в это объединение. Призываю рассмотреть возможность подключиться. Двери электротехнического кластера открыты. Это хорошая возможность загрузить свое производство или создать новое», - подчеркнул он. Также Александр Козловский отметил, что и РСПП Псковской области открыт для новых членов. По его словам, только совместными усилиями можно добиться решения проблем, возникающих перед предпринимательским сообществом, а также представить регион как выгодную площадку для инвестиционных вложений. В качестве примера он привел презентацию Псковской области в рамках Недели российского бизнеса, которая традиционно прошла в Москве и была приурочена к съезду федерального СПП. «Мы постарались рассказать о нашем регионе не только как об интересном туристическом направлении, но и как о выгодной территории для организации производственных площадок», - добавил он.



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Стала известна стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Электронные карты для проезда в автобусах Пскова можно будет приобрести в точках продажи проездных или у кондукторов, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. Первые электронные билеты поступят в продажу в середине февраля. Стоимость пластика составит 70-80 рублей. В эту сумму планируется включить стоимость одной-двух поездок в городских автобусах. Приобрести единую транспортную карту можно будет у кондуторов или в обычных точках продаж проездных - в кассе на улице Коммунальной, 77/1 и на улице Леона Поземского, 123. Пополнить свою электронную карту можно будет с помощью платёжных терминалов Qiwi (и в городе порядка 400), через системы «Сбербанка» (банкоматы, платёжные терминалы, приложение «Сбербанк-онлайн», кассы банка). Проверить текущее состояние счёта можно через сайт ГП «Псковпассажиравтотранс» или через специальное приложение для смартфонов. В перспективе рассчитываться за проезд в автобусах можно будет, используя банковскую карту с поддержкой технологии Pay-Pass или через платёжные системы Apple Pay и Samsung Pay. Чтобы оплатить проезд карту достаточно приложить к валидатору, кондутор нажмёт на кнопку и отдаст вам чек, в котором будет указано время, маршрут поездки, стоимость услуги и фамилия кондутора. Электронные карты для льготных категорий населения будут персонифицированы. На обратной стороне карты разместится фотография владельца и информация о льготе.



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Немецкие актёр и пианистка представят в Пушкинском заповеднике программу «Поэт и власть» ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Опубликована программа Дней памяти А. С. Пушкина, приуроченных к 180-летию гибели поэта, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева. В канун дня смерти поэта, 9 февраля, в музее выступят делегированные Немецким Пушкинским обществом актёр Бернт Хан и пианистка Шейла Арнольд. Подготовленная ими программа называется «Поэт и власть» и построена как своего рода диалог поэзии Пушкина и классической музыки XIX-начала ХХ столетий (сочинения Глинки, Чайковского, Прокофьева, западно-европейских романтиков). Ещё одно музыкальное приношение поэту — выступление молодых российских вокалистов из молодёжной студии Государственного академического Большого театра России. Представление «Приглашение к чаю», воспроизводящее атмосферу семейного праздника и повествующее о незамысловатой любовной истории языком русского классического романса, назначено на 10 февраля. Кроме того, в творческой программе Дней памяти в музее — научная конференция «Литургия и театр», вернисаж «Венок Пушкину». С полной программой приуроченных к 180-й годовщине гибели поэта художественных акций с указанием дат и времени их проведения можно познакомиться на официальном сайте Пушкинского заповедника.



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Глав муниципалитетов Псковской области призвали провести «разъяснительную работу» с коммунальщиками ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов призвал глав муниципалитетов Псковской области призвали провести «разъяснительную работу» с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в связи с ситуацией, сложившейся в регионе вокруг резко выросших счетов за оплату общедомовых нужд (ОДН). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, с таким обращением Агапов выступил сегодня, 1 февраля, на совещании губернатора Псковской области с главами муниципалитетов. По его словам, всем главам была доведена информация об утверждении нормативов, направлены разъяснения по применению данных норм при начислении платежей. Он также напомнил, что по итогам января будет произведен перерасчет платежей за ОДН. Напомним, после получения квитанций от управляющих компаний в январе 2017 года многие жильцы многоквартирных домов в Псковской области возмутились значительным увеличением расходов на оплату общедомовых нужд из-за новой методики расчёта платежей за коммунальные ресурсы (холодную и горячую воду, а также электроэнергию), которые тратятся для содержания общего имущества. 26 января вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания сообщил, что региональные власти готовят обращение в Минстрой РФ и выразил надежду, что депутаты поддержат аналогичное обращение в Госдуму РФ. В этих документах речь пойдет об изменении принципа оплаты ОДН. «Складывается парадоксальная ситуация: мы заставляли ставить приборы учета, а теперь переходим на нормативы оплаты», - пояснил он. Кроме того, Александр Кузнецов заверил парламентариев, что в феврале «жители получат адекватные платежные документы».



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Полицейские назвали самые неблагополучные по наркотикам города Псковской области ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Пскове, Великих Луках, Острове и Опочке зафиксированы около 70% всех зарегистрированных преступлений в сфере незаконного употребления и распространения наркотиков в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, об этом рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства полковник полиции Сергей Титов. По его словам, эта ситуация во многом обусловлена высокой концентрацией молодежи в областном и районных центрах. Согласно общероссийской статистике, 60% наркозависимых впервые попробовали наркотики в возрасте до 18 лет.



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Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



5 февраля в псковском киноклубе «Молоко и Сено» выступят мультипликаторы Ольга и Татьяна Полиектовы. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на встрече сестры-близнецы представят свои фильмы, которые приняли участие более чем в 200 российских и международных фестивалях и получили более 80 наград. В их числе мультипликационный фильм «Мой дедушка был вишней», вошедший в число номинантов на премию «Оскар» в 2017 году. Встреча пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции (улица Пушкина 13). Начало в 18:00. Вход свободный Ольга Полиектова и Татьяна Полиектова, сестры-близнецы, родились в Санкт-Петербурге. После окончания Художественной школы и Санкт-Петербургского Университета Кино и Телевидения они стали работать вместе, как два режиссера и художника-аниматора. Их анимационный фильм «Шум» был показан на Каннском Международном Кинофестивале (Short Corner) в мае 2012 г., а также на Московском Международном Кинофестивале в июне 2012 года. В 2013 году они сделали анимационный фильм «Квагга» совместно с телекомпанией о защите окружающей среды Tve и Bloomberg, Лондон. Он был признан Лучшим анимационном фильмом о защите окружающей среды на фестивалях Kuala Lumpur Eco Film Festival (Малайзия), на фестивале Ecotopfilm 2013 (Словакия) и других фестивалях. В октябре 2014 фильм «Квагга» вошел в список 50 лучших короткометражных фильмов России 2014 года по мнению Global Russians. В 2014 году их пригласили в жюри Международного Кинофестиваля Lucania Film Festival (Пистиччи, Италия). В 2015 году их новый фильм «Мой дедушка был вишней», созданный при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, получил приз на крупнейшем фестивале детского кино в Италии Giffoni Film Festival, New York Int'l Children's Film FestivalвЂ‹ и еще 30 других наград. Он участвовал в более 130 фестивалях. А также вошел в long list премии Оскар 2017. C 2015 года работают на анимационной студии Петербург в проекте «Малышарики», как режиссеры и художники-постановщики.



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11 фактов фальсификации товаров выявил псковский Россельхознадзор в прошлом году ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В прошлом году в Псковской области выявили 11 случаев фальсификации продукции. «Добавляют растительные жиры, разбавляют масло», - рассказал заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По словам Алексея Ильченко, в прошлом году сотрудники Управления в рамках ветеринарного контроля на внутреннем направлении выявили 180 нарушений. Также были установлены 352 случаях несоответствия конечного продукта образцу, в результате деятельность одного из псковских предприятий была приостановлена. Зам начальника отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора Валентина Куртикова добавила, что число плановых проверок рынков сокращено, основное же направление работы рейдовые мероприятия по рынкам, трассам, супермаркетам. «Смотрим маркировку продукции, потому что пытаются товары перевозить без фитосанитарной маркировки и прочих документов», - рассказала она о сути проверок. И отметила, что есть случаи, когда яблоки, картофель или другие овощи и фрукты везут по документам «товара-прекрытия», то есть того, который не попадает под контроль Россельхознадзора. «С каждым годом бизнес учится и старается приспособиться под наши требования», - подчеркнула Валентина Куртикова и заметила, что предпринимателям выгодно покупать товары без маркировки, потому что они дешевле. Она также заявила, что на границе проще принять правовое решение в отношении ввозимых товаров, на внутреннем рынке доказать, что продукция турецкого или польского происхождения очень сложно, но есть соответствующие алгоритмы.



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Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. После февральского повышения проезд в городском транспорте будет обходиться псковичам в 23 рубля, а в случае использования единой транспортной карты - 22 рубля. Александр Гизбрехт отметил, что внедрение электронных карт в автобусах Пскова связано с государственной программой распространения электронных платежей в сфере пассажирских перевозок. «Наша цель в итоге - уйти от рулонных билетов и проездных», - подчеркнул руководитель предприятия и добавил, что новая система в городских автобусах начнёт действовать с середины февраля. Таким образом, в феврале проезд в городском пассажирском транспорте можно будет оплачивать и проездными билетами, и разовыми, и с помощью электронных карт. Новую систему оплаты планируется внедрять постепенно в течение месяца.



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Вопрос капремонта дома в Печорах рассмотрел на личном приеме Виктор Антонов ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Первый вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов провёл приём граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. К депутату обратилась жительница Печор Татьяна Александрова с просьбой оказать содействие в ремонте 16-квартирного дома по улице Свободы, где она проживает с 1961 года. Как рассказала печерянка, построенный в послевоенное время двухэтажный кирпичный дом был капитально отремонтирован в 2009 году. Однако сейчас жилое строение, по убеждению большинства жильцов, находится практически в аварийном состоянии: фундамент, сделанный из известняка, проседает и разрушается, кровля протекает, полы в квартирах деформированы, на стенах трещины и плесень. Мнение граждан подтвердила независимая экспертиза, которая признала, что дом нуждается в капитальном ремонте с отселением жильцов. Но в администрации города с заключением независимой экспертизы не согласились – в акте обследования помещения, сделанном в 2014 году, написано, что здание является пригодным для проживания и необходим лишь незначительный ремонт примыканий к выступающим частям здания под крышей жилого дома. По словам Татьяны Александровой, укрепить фундамент местные власти обещают в 2042 году – такой срок ремонта основания дома обозначен в предоставленных ей документах. «Говорят, живи и радуйся», - посетовала Татьяна Александрова и показала депутату фотографии квартир и подъездов, наглядно подтверждающее неудовлетворительное состояние дома. «Будем разбираться с вашими властями и смотреть, что можно сделать», - пообещал Виктор Антонов. Парламентарий заверил, что в ближайшее время в адрес администрации муниципалитета будет направлен депутатский запрос. Напомним, что приёмы граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия» депутаты-единороссы проводят ежемесячно. С графиком приёма на февраль можно ознакомиться на сайте областного Собрания депутатов здесь.



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Губернатор посетил в Палкино уникальное производство комплектующих для сельхозтехники ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В рамках рабочей поездки в Палкинский район 1 февраля губернатор Псковской области Андрей Турчак и его заместитель Сергей Перников посетили ООО «Новплит» в деревне Свириково. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, это предприятие занимается производством плитки, трудятся на нём 20 человек. Директор предприятия сообщил гостям, что планирует закупить новое оборудование и выйти со своей продукцией на рынок Санкт-Петербурга, пока же она продаётся только в центральной России. Сергей Перников пригласил его принять участие в строительной выставке в этом году. Кроме того, руководитель завода рассказал, что испытывает кадровые проблемы: предприятие постоянно размещает объявления о вакансиях, в зависимости от сезона сюда готовы трудоустроить до 20 человек, но работников не хватает. Средняя заработная плата в «Новплите» составляет от 12 до 15 тысяч рублей плюс премиальные. Андрей Турчак поинтересовался у главы ООО «Новплит» есть ли конкуренты. Он ответил, что в районе работают ещё два предприятия по производству плитки, но зимой они не функционируют. Также губернатор побывал в Палкино на ООО «Кедр», где выпускают медно-латунные радиаторы для сельскохозяйственной техники. Директор завода познакомил гостей с производственным процессом и рассказал, что предприятие работает на вторичном рынке и поставляет свою продукцию по всей стране, а также в Европу, например, в Венгрию и Болгарию. Он подчеркнул, что таких заводов, как «Кедр», в России всего три. Андрей Турчак предположил директору предприятия наладить сотрудничество с Кировским заводом, производящим тракторы. Но он ответил, что это трудно и поделился планами по работе с оборонной отраслью. Также губернатор пообщался с работниками предприятия, которых здесь насчитывается 33. Они рассказали, что трудятся в одну смену, иногда – по выходным, средняя заработная плата – 17 тысяч рублей, но зависит от выработки. Один из рабочих обратился к главе региона с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в школе в деревне Крюки, где живёт этот мужчина. Он пояснил, что директор школы начала объединять первые классы, в то время, когда в дошкольное отделение имеется очередь. Мужчина беспокоится, что когда нынешним детсадовцам придёт время идти в школу, мест уже не будет. Андрей Турчак успокоил мужчину и объяснил, что укрупнение классов происходит пока есть некомплектность, когда ситуация с количеством учеников изменится, число классов установится. Он также заверил, что пообщается лично с директором школы.



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Псковичей зовут в первый февральский тур по новостройкам города ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковичей зовут в первый февральский тур по «Европе» и «Пятому элементу». Как сообщает газета «Комсомольская правда. Псков», участников ждёт экскурсия по новостройкам в этих жилых комплексах. Жилой комплекс «Европа» находится на Дальнем Завеличье. Многоэтажки, спроектированные и построенные с использованием скандинавского опыта, выгодно выделяют на фоне других домов. Застройщик продумал всё до мелочей и использовал современные технологии. Второй жилой комплекс – «Пятый элемент» - находится в другой части Пскова, на Запсковье. В последние годы этот район активно развивается, в нём создана вся необходимая инфраструктура. Многоэтажки бизнес-класса по приятной цене удивят участников тура. Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправиться на экскурсию планируется 4 февраля в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, 21/33).



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Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна ( 8 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. «Это зависит от того, как скоро региональный комитет по тарифам выпустит соответствующее постановление», - пояснил Александр Гизбрехт. Отметим, что после подорожания стоимость поездки в псковских автобусах вырастет с 20 до 23 рублей. Предыдущее повышение платы за проезд произошло в декабре 2014 года. Тогда цену билета подняли с 18 до 20 рублей. «С 2014 года и горючее подорожало, и цены на запчасти подросли на 50%, а проезд в автобусах оставался на прежнем уровне. Некоторые кивают на Тверь. Там, мол, билет стоит всего 16 рублей, но все забывают о том, что остальная часть его стоимости субсидируется. У нас такого нет», - отметил Александр Гизбрехт. Напомним, ранее ПАИ сообщало, что ГП «Псковпассажиравтотранс» направляло в региональный госкомитет по тарифам просьбу согласовать увеличение стоимости проезда в городских автобусах в областном центре с 20 до 24 рублей в 2017 году. Однако это предложение не было поддержано, и в результате стоимость проезда поднимется не на 4, а на 3 рубля. Руководитель предприятия Александр Гизбрехт пояснял ПАИ, что компания ежегодно подаёт запросы на увеличение тарифа в связи с инфляцией. При этом в 2016 году заявка на увеличение стоимости проезда до 22 рублей удовлетворена не была.



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Андрей Турчак купил шали, связанные пациентками Первомайского психоневрологического интерната ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Первомайский психоневрологический интернат в деревне Лещихино Палкинского района посетил в среду, 1 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки по муниципалитету. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, глава региона осмотрел помещения интерната, пообщался с постояльцами и приобрел две шали, связанные руками пациенток. В ходе разговора с постояльцами Андрей Турчак интересовался, довольны ли они питанием и обслуживанием, а также их пожеланиями. На все вопросы глава региона получил положительные ответы. О пожеланиях рассказала директор учреждения Любовь Лукина. Руководитель сообщила, что здание необходимо оборудовать лифтом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли попасть на второй этаж, где находится актовый зал и церковь. Кроме того, руководство интерната хотело бы оборудовать в здании бассейн и приобрести новые тренажеры в спортзал для физического развития пациентов. Губернатор Андрей Турчак поручил начальнику Главного государственного управления социальной защиты населения Армену Мнацаканяну рассмотреть возможность включения социального учреждения в федеральную программу «Доступная среда», что позволит оборудовать здание лифтом, а также пообещал помочь со строительством бассейна и покупкой тренажеров. Также Андрей Турчак спросил, работает ли Попечительский совет интерната. Любовь Лукина ответила положительно, отметив, что один из членов совета, руководитель Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, помогает учреждению тканями, из которых постояльцы сами шьют постельное белье. «У вас порядок. Какой руководитель, такое и учреждение», - сказал в завершение визита Андрей Турчак и поблагодарил сотрудников ПНИ за работу. Первомайский психоневрологический интернат расположен в трехэтажном здании 1970 года постройки. Сейчас в учреждении проживают 337 человек, 31 из них - на платной основе. В основном это женщины с хроническими психическими заболеваниями. Учреждение оказывает шесть видов социальных услуг. В интернате работает стоматолог, физио- и массажный кабинеты, есть своя лаборатория, аптека. Ведут прием психиатр, невропатолог и терапевт. Кроме того, интернат предоставляет социально-психологические, педагогические и социально-трудовые услуги. Штат специалистов укомплектован полностью. В течение последних десяти лет в здании интерната проводится ремонт. В 2015–2016 годах здесь привели в порядок баню-прачечную, душевые, пищеблок, кровлю, обустроили эвакуационные выходы и установили ограждение по периметру здания. В общей сложности на эти цели было затрачено более 3 млн рублей, в том числе областных средств. Кроме того, три года назад, по просьбам постояльцев, в одном из помещений интерната оборудовали церковь. Службы в ней проводит священник из Палкино, и, по словам руководства соцучреждения, здесь всегда многолюдно.



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Трамп обогнал Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российских СМИ ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Президент США Дональд Трамп возглавил топ-10 самых упоминаемых персон в январе по данным «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), передает «Интерфакс». По данным системы, он получил 202 145 ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. На втором месте - президент России Владимир Путин (147 718 ссылок в СМИ). Экс-президент США Барак Обама оказался на третьем месте, получив 61 155 ссылок в прессе. В первую десятку вошли премьер-министр Дмитрий Медведев (40 862 упоминаний), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (27 420), глава МИД Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 155).



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Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать избирательной комиссии, как запрограммировать КОИБы на победу ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать, как можно «запрограммировать» комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБЫ) на победу. Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 1 февраля, Николай Цветков прокомментировал вопрос о якобы имевшем месте программировании КОИБов. Пользователь сайта ПЛН под ником «Проклятый Маккейн» оставил вопрос под анонсом передачи: «Программируемые КОИБы должны выборочно проверяться ручным пересчётом по окончании голосования. Ошеломляющий успех ЕР обусловлен установкой на них специальных программ, которые при любом раскладе показывают победу кандидатов и самой правящей партии». Николай Цветков напомнил, что на выборах в сентябре 2016 года КОИБы применялись только на территории Пскова, на 85 из 93 участков. Глава облизбиркома готов «математически и статистически» доказать, что существует прямая корреляция между голосованием на 85 участках с комплексами обработками и на оставшихся 8 участках. По словам Николая Цветкова, пора забывать о том, что «избирательная система придумывает заговоры» против демократии. «Раньше эти были кровавые карлики, которых Цветков сажал в урны, и они переписывали бюллетени», - пошутил гость эфира. На вопрос, что с ними случилось, Николай Цветков сказал: «Они уволились». Глава облизбиркома сказал, что нет никакого заговора против демократии «инопланетных рептилоидов, замаскированных под людей». Он пригласил автора вопроса в избирательную комиссию. «Пусть возьмётся и запрограммирует. Я не знаю, как это сделать», - предложил Николай Цветков.



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Джеймс Кэмерон назвал сроки начала съемок сиквела «Аватара» ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сиквел фантастического хита Джеймса Кэмерона «Аватар» начнут снимать в августе. Об этом в разговоре с The Daily Beast заявил сам режиссер, пишет «Российская газета». Практически год назад Кэмерон уже обещал приступить к съемкам новой кинофраншизы весной 2016-го года, однако планы поменялись. До настоящего времени режиссер занимался писательством - он решил создать сценарии сразу всех серий, а уже после этого отправиться на съемочную площадку. «Мое внимание сосредоточено не только на одном сиквеле. Я работаю над "Аватаром 2, 3, 4, 5", они все разработаны и важны в равной степени. Я только что закончил сценарий "Аватара 5"», - сообщил Кэмерон. Впрочем, уже точно известно, что с актерами на съемочной площадке Кэмерон встретится нынешним летом. «Я чувствую, будто меня выпустили из тюрьмы, потому что я находился в "писательской пещере" на протяжении двух последних лет. Сейчас я наслаждаюсь жизнью. Я не люблю писать», - признался режиссер. В прошлом году компания 20th Century Fox заявила, что сиквел «Аватара» выйдет в прокат в декабре 2018 года. Следом за ним запланировано создание еще трех фильмов, премьеры которых назначены на декабрь 2020, 2022 и 2023 года. Подтверждено, что в проекте снова будут заняты Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер.



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Большинство россиян смирились с перспективой долгого кризиса - опрос ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Три четверти граждан России (78%) считают, что страна все еще переживает экономический кризис. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», пишет «Коммерсант». О том, что кризиса в стране нет, заявили 17% участников. В марте 2016 года о наличия кризиса заявили 85% опрошенных. По мнению большинства респондентов, кризис будет продолжительным. 22% считают, что «кризис будет очень продолжительным, и его последствия будут ощущаться на протяжении многих лет», столько же полагают, что он продлится не менее двух лет. Еще 18% ожидают, что кризис продлится от года до полутора. Только 4% ожидают его завершения через полгода. Каждый четвертый (26%) отмечает, что сейчас трудно оценить, насколько кризис окажется продолжительным и глубоким. Каждый десятый опрошенный (10%) сообщил, что рост цен на привычные для его семьи товары и услуги, в сравнении с прошлым годом, составил 50-100%. По словам 29% респондентов, цены выросли на 30-50%. Более трети (37%) отметили повышение цен на 15-30%. О росте не более 15% сказал каждый шестой (15%). Почти половина (46%) опрошенных предпочитают хранить сбережения в рублях, 11% - в долларах, 8% - в евро. Каждый четвертый (24%) считает, что надежнее хранить сбережения в нескольких валютах. Напомним, 78% населения России считают, что текущий кризис в той или иной степени отразился на их жизни. Такие данные приводятся в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном РАНХиГС. Доля тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, составляет, как и год назад, всего 8,2%



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В третьем дивизионе первенства Псковской области по хоккею завершается 1-й этап ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Близится к концу первый этап первенства Псковской области по хоккею среди команд третьего дивизиона сезона-2016/17. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 10 команд на первом этапе сыграют в круг, будет проведено 45 матчей. За 2 матча до завершения первого этапа определились команды, которые продолжат борьбу во втором этапе турнира. На втором этапе 10 команд третьего дивизиона делятся на две группы по пять команд, согласно занятых мест этими командами по итогам первого этапа. На втором этапе турнира команды в своих группах играют между собой в один круг, с учетом результатов игр между собой на первом этапе. По завершению второго этапа определяются победители и призеры первенства Псковской области по хоккею среди команд третьего дивизиона сезона-2016/17. Победитель первенства получает право в сезоне-2017/18 играть во втором дивизионе. Команда, занявшая 2-е место (серебряный призер первенства) в третьем дивизионе играет переходной матч, с командой занявшей 7-е место во втором дивизионе за право в сезоне-2017/18 играть во втором дивизионе. Итак, «первая пятерка», которая разыграет медали первенства, выглядит следующим образом: «Штурм», «Сталь», «Автофаворит», «Гвардия» и «ЛукиСпорт». Во «вторую пятерку» вошли: «Новоржев», «Барсы-2», «Бежаницы», «Невель» и «Ганза».



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Выборы в областное Собрание и Госдуму назвал главными событиями года Александр Козловский ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Главными событиями 2016 года для Псковской области руководитель РССП ПО, депутат Госдумы, лидер движения «Свое» Александр Козловский назвал выборы в областное Собрание и Госдуму. Об это он сообщил сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «Благодаря вашей поддержке, я сегодня представляю интересы нашего региона в федеральном законодательном органе. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие», - заверил он. Александр Козловский также отметил, что в 2016 году ряды РСПП пополнили предприятия со всех районов Псковской области. Ранее в сообществе в основном были представлены предприятия из Пскова и Великих Лук. «Многие предприятия, которые работают в районах Псковской области, мы смогли посетить. Большинство из них развиваются, изготавливают уникальную продукцию. При том, что наш регион производит много сельхозпродукции, у нас немало предприятий, работающих и в других отраслях. Их продукция известна не только в России, но и за рубежом. Они делают известной нашу Псковскую область. Наш край – это не только природные и архитектурные памятники, но и большой промышленный потенциал», - добавил он.



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10 сентября в Псковской области выберут 7 глав районов, одного депутата Псковского областного Собрания и 23 собрания депутатов в городах и районах ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



10 сентября в Псковской области выберут 7 глав районов, одного депутата Псковского областного Собрания и депутатов 23 собраний в городах и районах. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков 1 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». В 2017 году в Псковской области будет только один единый день голосования - 10 сентября 2017 года. Для сравнения Николай Цветков отметил, что в 2018 году предполагается несколько дней голосования, в том числе в марте - по выборам президента РФ. «Очень надеюсь, что избиратели уже сейчас задумываются, каковы будут контуры избирательной кампании», - сказал Н. Цветков. Основная кампания в 2017 году связана с выборами в органы местного самоуправления. В сентябре предстоит избрать 23 собрания депутатов и городских дум (21 в районах и городские Думы в Пскове и Великих Луках) - всего 380 мандатов депутатов. Будут избраны 7 глав муниципальных образований. В двух районах прямые выборы проводились и ранее, в пяти внесли изменения в уставы и заменили избрание главы из состава депутатского корпуса прямыми «всенародными» выборами. Выборы глав районов пройдут в Дедовичском, Порховском, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Пыталовском районах. При этом в Пскове и Печорском районе инициировано изменение в уставы для изменения принципа формирования собраний депутатов. Николай Цветков отметил, что Печорский район был единственным, где все 17 депутатов избирались по партийным спискам. Будет проводиться ряд дополнительных выборов – по избранию депутата Невельского районного собрания по одному из округов и депутата Псковского областного Собрания по округу №8 в Великих Луках. Сейчас Избирательная комиссия работает над календарным планом Выборы должны быть назначены в период с 11 по 21 июня. По довыборам в Псковское областное Собрание - с 1 по 11 июня.



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Компания МТС объявила о назначении псковского депутата Александра Самуйлова директором филиала на Ямале ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Компания МТС объявила о назначении псковского депутата Александра Самуйлова на должность директора филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе. Как рассказали CNews в компании, Александр Самуйлов будет осуществлять общее руководство филиалом МТС в регионе. В зону его ответственности вошла реализация стратегии компании в ЯНАО. Приоритетными направлениями деятельности нового главы МТС в ЯНАО станут развитие телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи в крупных городах, небольших населенных пунктах, а также в вахтовых поселках нефтегазовой отрасли, дальнейшее внедрение сетей третьего и четвертого поколений, вывод на рынок новых продуктов и услуг компании, а также усовершенствование качества обслуживания абонентов и выполнение основных финансовых показателей филиала. Как сказал директор по региональному развитию МТС Армен Аветисян, перед Александром Самуйловым стоит задача развития розничного бизнеса МТС в ЯНАО, укрепления позиций компании в бизнес-сегменте. «Опыт Александра Самуйлова в сфере реализации проектов в условиях острой конкуренции на насыщенном рынке должен вывести работу компании в регионе на новый уровень», - сказал он. Александр Самуйлов родился в 1971 году. Закончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (инженер-системотехник) в 1997 году, а в 2011 – Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Карьеру начал в городе Псков на НПО «Гидроимпульс». Позже занимал должности топ-менеджера в Пскове в банковской сфере, ритейле и ЖКХ. Александр Самуйлов имеет опыт руководства в телекоммуникационной отрасли: ранее он возглавлял Псковский филиал «Вымпелкома». С 2012 года – депутат Псковской городской Думы пятого созыва, член фракции «Единая Россия».



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Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционных продуктов ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу продуктов, которые запрещено ввозить в Россию, сообщает «Медуза». За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.



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МОК лишил сборную России «серебра» за женскую эстафету на Олимпиаде 2012 года в Лондоне ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России серебряной медали, завоеванной в женской эстафете 4х400 м летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, из-за положительной допинг-пробы одной из участниц забега, Антонины Кривошапки, сообщается на сайте МОК. Отмечается, что в организме спортсменки в результате перепроверки допинг-проб обнаружено запрещенное вещество туринабол. В заявлении МОК говорится, что результат российской команды аннулируется, а соответствующие медали и дипломы должны быть возвращены. Как пишет «Интерфакс», в забеге 4х400 м Кривошапка бежала на втором этапе, приняв эстафетную палочку от Юлии Гущиной. После Кривошапки в составе российской команды бежали Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Первое место в забеге заняла команда США, третье - сборная Ямайки. Четвертой тогда финишировала команда Украины, которой теперь должна достаться «бронза».



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ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходов ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, практика дежурств родителей в определенные часы есть в некоторых регионах РФ. Эта мера носит профилактический характер и направлена на предотвращение ДТП с участием детей. Госавтоинспекция просит высказать свое мнение и ответить на следующие вопросы: Насколько эффективной будет данная мера, на ваш взгляд? Готовы ли вы участвовать в «родительских патрулях»? Как часто вы готовы участвовать в данной деятельности? Оставить свое сообщение можно на форуме под данным сообщением, либо в группе В Контакте.



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Россиянина могут засудить из-за буквы «G» ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Компания Google обратилась в организацию досудебного урегулирования с жалобой на россиянина, владеющего доменом ɢoogle.com, сообщает РБК. Как пишет портал, в компании утверждают, что россиянин Виталий Попов является спамером и использует сайт, адрес которого отличается от домена поисковика лишь одним символом («ɢ» вместо буквы «G»), с целью распространения вредоносных программ. Сам Виталий Попов заявил Vice Motherboard, что обвинения в его адрес являются ложью, и он не собирается избавляться от домена. «Нет ни единого факта, подтверждающего то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые могут быть идентифицированы как спам в соответствии с официальной позицией США. Ни единого доказательства!» - приводит портал слова россиянина. «Мы не будем здесь ничего комментировать», - заявила РБК представитель Google в России Светлана Анурова.



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Депутат Виктор Антонов окажет содействие в ремонте 16-квартирного дома в Печорах ( 8 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Первый вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Антонов провёл приём граждан в Общественной приёмной партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, к депутату обратилась жительница Печор Татьяна Александрова с просьбой оказать содействие в ремонте 16-квартирного дома по улице Свободы, где она проживает с 1961 года. Как рассказала печерянка, построенный в послевоенное время двухэтажный кирпичный дом был капитально отремонтирован в 2009 году. Однако сейчас жилое строение, по убеждению большинства жильцов, находится практически в аварийном состоянии: фундамент, сделанный из известняка, проседает и разрушается, кровля протекает, полы в квартирах деформированы, на стенах трещины и плесень. Мнение граждан подтвердила независимая экспертиза, которая признала, что дом нуждается в капитальном ремонте с отселением жильцов. Но в администрации города с заключением независимой экспертизы не согласились – в акте обследования помещения, сделанном в 2014 году, написано, что здание является пригодным для проживания и необходим лишь незначительный ремонт примыканий к выступающим частям здания под крышей жилого дома. По словам Татьяны Александровой, укрепить фундамент местные власти обещают в 2042 году – такой срок ремонта основания дома обозначен в предоставленных ей документах. «Говорят, живи и радуйся», - посетовала Татьяна Александрова и показала депутату фотографии квартир и подъездов, наглядно подтверждающее неудовлетворительное состояние дома. «Будем разбираться с вашими властями и смотреть, что можно сделать», - пообещал Виктор Антонов. Парламентарий заверил, что в ближайшее время в адрес администрации муниципалитета будет направлен депутатский запрос. Напомним, что приёмы граждан в Общественной приёмной партии «Единая Россия» депутаты-единороссы проводят ежемесячно. С графиком приёма на февраль можно ознакомиться на сайте областного Собрания депутатов здесь.



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Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы приглашает псковичей на встречу ( 9 часов 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



8 февраля в 17:00 в Пскове в Библиотеке-центре общения и информации (улица Юбилейная, 87-а) состоится час здоровья «Скандинавская ходьба - путь к здоровью и долголетию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе библиотеки. Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы В. Виноградова познакомит всех желающих с историей нового вида фитнеса, представит электронную презентацию о скандинавской ходьбе, расскажет о клинических исследованиях о пользе занятий скандинавской ходьбой, о медицинских показаниях для занятий такой ходьбой, о ее технике и скандинавской ходьбе для похудения и туризма. Завершит встречу беседа-обзор литературы о скандинавской ходьбе. Записаться на мероприятие и задать интересующие вопросы можно по телефону (8112) 57-16-15. Участие бесплатное.



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Более полутора тысяч тонн запрещённой к ввозу в РФ продукции уничтожили в Псковской области в 2016 году ( 9 часов 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



За 2016 год в Псковской области уничтожили более полутора тысяч тонн санкционной плодоовощной продукции. Такие данные озвучил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По словам Алексея Ильченко, с 2015 года, с момента начала изъятия санкционных товаров, в Псковской области уничтожили более 2 тысяч тонн запрещённой к ввозу в Россию продукции. Он отметил, что половину из этого груза пытались ввести в РФ «под прикрытием», например, под видом товаров из Белоруссии. «У белорусов нет никаких санкций, им могут ввозить продукцию и поляки, и вся Европа. Потом начинаются переклеймовывания, - пояснил заместитель начальника Управления. - Некоторая категория граждан потом вот ввозит в нашу страну эту продукцию, демпингуя, конечно, цены на нашем рынке». Он также сообщил, что установить получателя таких товаров с изменёнными клеймами очень трудно, но такая работа ведётся, а продукция изымается и уничтожается. Что касается Белоруссии, то, рассказал Алексей Ильченко, в прошлом году были прекращены 7 деклараций на продукты из предприятий этой страны из-за обнаружения в них нитратов.



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Начинается видеотрансляция прямого эфира с Николаем Цветковым ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



[ >>> ] so.write('media_1311673231916'); Эфир будет посвящен избирательной кампании 2017 года. Напомним, в наступившем году избирателям Псковской области предстоит выбрать глав семи районов и две городские Думы - в Пскове и Великих Луках. В 21 районе пройдут выборы в районные Собрания. Также гость студии ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Вопросы Николаю Цветкову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. var so = new SWFObject('/flv/player/player.swf','player_1311673231916','480','360','9'); so.addParam('allowfullscreen','true');so.addParam('allowscriptaccess','always');so.addParam('wmode','opaque');so.addVariable('replacement','/flv/player/images/replacement.gif'); so.addVariable('plugins','gapro-1');so.addVariable('gapro.accountid','UA-XXXXXXX-X'); so.addVariable('file','so.write('media_1311673231916'); Эфир будет посвящен избирательной кампании 2017 года. Напомним, в наступившем году избирателям Псковской области предстоит выбрать глав семи районов и две городские Думы - в Пскове и Великих Луках. В 21 районе пройдут выборы в районные Собрания. Также гость студии ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Вопросы Николаю Цветкову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

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Праправнучка Пушкина делегировала на Дни памяти поэта в «Михайловское» известных исполнителей ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Немецкое Пушкинское общество примет участие в Днях памяти поэта в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в псковские пушкинские места общество на этот раз делегировало известных в Германии и мире исполнителей - актера Бернта Хана и пианистку Шейлу Арнольд. Берта Хана по работе в кино лучше прочих знает именно немецкая публика (достаточно назвать, например, фильмы «Ангел», «Двенадцать танго, или Прощай, Буэнос-Айрес», или почти полуторачасовую документальную ленту «Was bleibt sind wir» - «Что нам остается?», где актеры играют сами себя, а Берт Хан выступает в роли повествователя). А вот Шейла Арнольд, немецкая пианистка южно-индийского происхождения, известна как в Европе, так и на Ближнем и Дальнем Востоке, в США, где сольно или в содружестве с различными оркестрами и ансамблями давала концерты не только на современных концертных роялях, но и на клавишных инструментах пушкинского и допушкинского времени. В круг профессиональных интересов пианистки наряду с традиционным классическим фортепианным репертуаром входит музыка барокко, ранняя классика. В Дни памяти Пушкина, а точнее, 9 февраля, в четверг, немецкие исполнители дадут в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) литературно-музыкальный вечер «Поэт и власть». В его программу включены стихи А. С. Пушкина и фортепианные пьесы русских и европейских классиков, как то - М. И. Глинки, М. Шимановской, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева. Вход на вечер, который начнется в 19.00, свободный для всех желающих. В музее напомнили, что Пушкинский Заповедник давно и плодотворно сотрудничает с Немецким Пушкинским обществом, председателем которого является Клотильда фон Ринтелен - праправнучка Пушкина и правнучка Александра II. Последний по времени визит представителей общества в «Михайловское» состоялся в конце августа 2016 года; именно тогда гости из Германии и руководство музея-заповедника и уточнили все детали участия общества в Днях памяти Пушкина и в Пушкинском празднике поэзии в нынешнем году. Напомним, что в нынешнем феврале исполняется 180 лет со дня гибели поэта.



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Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на Рижском проспекте ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) работает сегодня на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена напротив АЗС «Псковнефтепродукт». Максимально разрешенная скорость движения на данном участке - 60 км в час.



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Глава Островского района Дмитрий Быстров возглавил редакционную комиссию по подготовке второго муниципального тома книги «Солдаты Победы» ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров провел первое заседание обновленной общественной редакционной комиссии по подготовке второго муниципального тома книги «Солдаты Победы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в состав новой комиссии вошли представители комитета по культуре, молодежной политике и спорту районной администрации, Островской центральной районной библиотеки, военного комиссариата города Остров, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Псковской области, Управления Пенсионного фонда РФ в Островском районе, отдела ГГУ социальной защиты населения Псковской области в Островском районе, управления образования Островского района, архивного отдела администрации Островского района, редакции газеты «Островские вести». Дмитрий Быстров призвал принять дополнительные меры и активизировать работу по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города Острова и Островского района, а также по сбору необходимой информации среди жителей об их родственниках, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах во время Великой Отечественной войны. Для этого он предложил использовать все доступные информационные ресурсы и площадки, в том числе районную газету, интернет-сайты районной администрации и центральной районной библиотеки. На заседании комиссии было принято решение разработать положение и провести патриотическою акцию «Солдаты Победы» среди учащихся образовательных учреждений района. Школьники также могут быть привлечены к сбору информации для будущего издания. «Считаю, что работа по созданию муниципального тома книги «Солдаты Победы» - очень важная задача и этот проект должен быть реализован на достойном уровне. Нельзя допустить, чтобы память о родственниках островичей, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах исчезла бесследно. Именно поэтому надо оперативно организовать кропотливую работу с жителями по сбору воспоминаний, фотографий, газетных вырезок с рассказами о ветеранах Великой Отечественной войны, всех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом и тех, кто после Победы живым вернулся к родным и близким и продолжили трудиться на Псковщине», - подчеркнул Дмитрий Быстров. Напомним, что более 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война - самая страшная война в истории человечества. Участники той войны есть в каждой российской семье. Миллионы погибли на фронтах сражений, многие пропали без вести, кто-то вернулся домой живым... Память о тех, кто воевал или трудился в тылу, сохранилась в документах, фотографиях, наградах военного времени. Рассказы о войне передаются из поколения в поколение. В Псковской области память о более чем 150 000 земляков, отдавших жизни во имя Родины, была увековечена в 23 томах «Книги Памяти». Эта работа была возобновлена в 2013 году в проекте «Солдаты Победы».



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В Великих Луках будут судить двоих безработных, которые похитили из бывшего телятника редуктор транспортера и металлическую тележку ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Следователи следственного отдела МО МВД России «Великолукский» передали в суд уголовное дело, связанное с хищением имущества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, вечером 30 ноября 2016 года двое безработных, ранее судимых граждан, 26 и 19 лет, находились в деревне Тулубьево Великолукского района. Проходя мимо здания, где ранее располагался телятник, приятели решили проникнуть внутрь и похитить металл с тем, чтобы потом его продать. Из помещения они совершили кражу редуктора транспортера и металлическую тележку, которые принадлежат местной организации. Вдвоем погрузили редуктор на тележку и увезли. Благодаря целенаправленным и профессиональным действиям сотрудников МО МВД России «Великолукский», в кратчайший срок были установлены и задержаны подозреваемые. Они дали признательные показания. Следствием по данному делу собрана достаточная доказательная база. Допрошены свидетели, проведены необходимые криминалистические экспертизы. Установлено местонахождение похищенного имущества, которое было изъято и возвращено организации. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Теперь свой вердикт после рассмотрения уголовного дела должен будет вынести суд.



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В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Решение о повышении пенсионного возраста в правительстве не принято. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пишет ТАСС. «Нет, правительством не принято решение о повышении пенсионного возраста», - сказал он. «У нас нет никаких сроков по этому поводу и никаких поручений», - уточнил министр. «Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие-то расчеты ведут, и так далее. Мы считаем, что еще время для этого не наступило», - подчеркнул Топилин. Пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец Иван Слепцов также заявил ТАСС, что «правительство не принимало никаких решений о повышении пенсионного возраста». В Пенсионном фонде России (ПФР) ТАСС сообщили, что ведомству не поступало поручений рассчитать динамику расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного возраста. «ПФР не вел никаких расчетов по якобы принятому решению о повышении пенсионного возраста. Кроме того, такого решения нет. Эксперты часто говорят о такой инициативе, но это лишь их мнение», - сообщила ТАСС пресс-секретарь ПФР Марита Нагога. Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на два источника, близких к правительству, что принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян уже принято, сейчас ведутся дискуссии о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. По сведениям издания, сейчас определяется, на сколько повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.



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Библиотеке - центру общения и информации Пскова хотят присвоить имя поэта Игоря Григорьева ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Библиотеке - центру общения и информации ЦБС Пскова хотят присвоить имя поэта Игоря Григорьева. Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города. В частности, в документе предлагается «в целях увековечения памяти псковского поэта Игоря Николаевича Григорьева и в соответствии с Положением о порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове», «присвоить Библиотеке - центру общения и информации МАУК «ЦБС» г. Пскова (ул. Юбилейная, 87-а) имя поэта И.Н.Григорьева». Напомним, Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи Псковской губернии. Русский поэт, создатель и первый председатель Псковского отделения Союза писателей, в годы Великой Отечественной войны руководил подпольем в Стругокрасненском районе, воевал в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады. С 2014 года Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России и Фондом памяти поэта ежегодно проводится международный конкурс поэзии имени Игоря Григорьева, а также ежегодные чтения имени Игоря Григорьева. Первый сборник поэта «Родимые дали» вышел в Лениздате в 1960 году. Всего же на счету Игоря Григорьева 22 прижизненных поэтических сборника. В псковском доме поэта бывал Валентин Распутин, Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Валентин Пикуль и многие другие. Григорьев был близко знаком с иеромонахом Романом Матюшиным, Александром Твардовским. На стихи Игоря Григорьева писал романсы композитор Юлиан Крейн, Виталий Салтыков создал цикл песен на стихи поэта. Умер поэт 16 января 1996 года в деревне Юкки Ленинградской области. В Пскове, на доме, в котором жил Игорь Григорьев (Рижский проспект, 57), установлена мемориальная доска. Добавим, что вопрос о присвоении Библиотеке – центру общения и информации имени поэта Игоря Григорьева будет рассмотрен на сессии Псковской городской Думы.



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Сургутнефтегазбанк и госкомитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике заключили соглашение ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сургутнефтегазбанк заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, направленное на создание условий для успешной реализации инвестиционных проектов на территории региона. Соответствующий документ подписали управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка Марина Чередниченко и председатель комитета Андрей Михеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. Соглашение предусматривает взаимодействие в целях реализации проектов в сфере развития промышленного производства, малого и среднего бизнеса, инноваций, а также проведения совместных семинаров, конференций, информационных мероприятий. В рамках сотрудничества с комитетом Сургутнефтегазбанк планирует инвестирование в реализуемые проекты, организацию кредитования, выдачу банковских гарантий, организацию лизинга техники и оборудования, осуществление комплекса мер по обеспечению целевого и эффективного использования средств, направляемых на реализацию проектов инновационного характера, в том числе осуществление обслуживания клиентов в банке. Обе стороны выразили уверенность, что данное сотрудничество будет способствовать развитию промышленного потенциала региона, организации серийного производства новой продукции, развитию лесоперерабатывающей промышленности, увеличению производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции, ориентированной на экспорт, модернизации основных фондов и техническому переоснащению производств с использованием технологических инноваций. «Содействие в реализации инвестиционных проектов – важная составляющая успешного социально-экономического развития Псковской области. Уверена, наше партнерство с комитетом позволит расширить возможности предпринимателей по привлечению кредитных ресурсов и оказать содействие в развитии малого и среднего бизнеса в регионе», - отметила Марина Чередниченко.



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Минтруд за три года собрался приравнять МРОТ к прожиточному минимуму ( 9 часов 38 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Минтруд рассчитывает реализовать программу по приравниванию минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в течение трех лет, заявил глава Минтруда Максим Топилин, пишет «Интерфакс». «В течение нескольких лет, может быть трех лет или более длительного срока, мы можем реализовать эту программу», - сказал Топилин, выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации в среду. Он отметил, что МРОТ должен быть регионализован. Ранее Топилин говорил, что если в регионах, где прожиточный минимум ниже среднего по России, установить МРОТ на этом уровне, в них появятся неконкурентные условия и высокие требования к зарплате. 7 декабря 2016 года Госдума приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7800 рублей с 1 июля 2017 года. В настоящее время МРОТ составляет 7500 рублей. Согласно законопроекту, минимальный размер оплаты труда будет повышен на 4% с июля 2017 года.



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В Великолукском районе будут судить двух безработных, совершивших кражу из бывшего телятника ( 9 часов 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Следователи следственного отдела МО МВД России «Великолукский» передали в суд уголовное дело, связанное с хищением имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. По версии следствия, вечером 30 ноября 2016 года двое безработных и ранее судимых граждан 26 и 19 лет находились в деревне Тулубьево Великолукского района. Проходя мимо здания, где ранее располагался телятник, приятели решили проникнуть внутрь и похитить металл, чтобы потом его продать. Из помещения они украли редуктор транспортёра и металлическую тележку, которые принадлежат местной организации. Вдвоём погрузили редуктор на тележку и увезли. В кратчайший срок полицейским удалось установить и задержать подозреваемых. Они дали признательные показания. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Были допрошены свидетели, проведены необходимые криминалистические экспертизы. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Кроме того, полицейские вернули организации похищенное имущество.



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Порядка 40 тонн санкционных грузов задержали в прошлом году на границе в Псковской области ( 9 часов 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В 2016 году в Псковской области специалисты Россельхознадзора в рамках ветеринарного контроля проверили 55 тысяч партий различных грузов, при этом на возврат были оформлены только 52 декларации. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации Алексей Ильченко отметил, что за год были задержаны порядка 40 тонн санкционных грузов. «Считаем, что задачу, поставленную по ветеринарному направлению по границе, мы выполнили, - подчеркнул он. - Та лепта, которую мы вносим, отвечая за пищевую безопасность страны, является увесистой, это не 2 и не 3 килограмма санкционной продукции, это целые огромные партии». Алексей Ильченко добавил, что специалисты Россельхознадзора работают на пяти автомобильных пунктах пропуска на границе и на трёх железнодорожных.



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Суд отказал Псковскому УФАС в удовлетворении иска по оспариванию правового акта, принятого областным Собранием ( 9 часов 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковский областной суд отказал Псковскому УФАС в удовлетворении административного иска к областному Собранию депутатов о признании недействующей статьи 2 закона Псковской области от 7 марта 2014 года №1362-ОЗ «О полномочиях государственных унитарных предприятий Псковской области по выполнению работ и оказанию услуг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы сочло, что принятый Собранием нормативный правовой акт противоречит федеральному законодательству и предоставляет двум предприятиям области исключительные полномочия по обеспечению государственных учреждений здравоохранения области наркотическими средствами и психотропными веществами, а также по оказанию услуг по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей, что влечёт ограничение конкуренции и является нарушением части 1 статьи 15 Федерального Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции». Суд не поддержал позицию Псковского УФАС, отвергнув доводы антимонопольной службы. В мотивированном судебном решении, составленном 30 января 2017 года, указывается, что федеральный закон о контрактной системе предусматривает как конкурентные, так и неконкурентные способы определения поставщиков. «Поскольку Закон области от 7 марта 2014 года №1362-ОЗ в оспариваемой части принят законодательным органом власти Псковской области в рамках предоставленных ему полномочий, при отсутствии противоречия оспариваемого закона федеральному законодательству и с соблюдением условий статьи 93 Закона о контрактной системе, то оснований для признаний его недействующим не имеется», - отмечается в решении суда. Добавим, что в 2016 году судебные иски об оспаривании областных законов и постановлений Собрания во всех случаях без исключения суд признал необоснованными.



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В Великих Луках поймали водителя ВАЗа, повторно севшего за руль пьяным ( 9 часов 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Вечером 31 января в Великих Луках у дома по улице Арно поймали нетрезвого 48-летнего водителя ВАЗа, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.



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Минтруд: Россиянки стали позже рожать первого ребёнка ( 9 часов 58 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В России средний возраст рождения первого ребенка увеличился до 25 с половиной лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, передает РИА Новости. «Мы знаем, что у нас средний возраст рождения первого ребенка за последние несколько лет увеличился с 25 до 25 с половиной лет. Это показатель, в принципе, отражает общемировые тенденции», — сказал министр, отметив, что в России он «очень быстро растет». Также Топилин отметил необходимость уделить внимание системе поддержке молодых семей.



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Номинанты на премию Оскар-2017 выступят в клубе «Молоко и Сено» 5 февраля ( 10 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В воскресенье, 5 февраля, в киноклубе «Молоко и Сено» выступят мультипликаторы Ольга и Татьяна Полиектовы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, на встрече сестры-близнецы представят свои фильмы, которые приняли участие более чем в 200 российских и международных фестивалях и получили более 80 наград. В их числе мультипликационный фильм «Мой дедушка был вишней», вошедший в число номинантов на премию Оскар в 2017 году. Встреча пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции (ул. Пушкина 13). Начало в 18.00. Вход свободный. Ольга Полиектова и Татьяна Полиектова, сестры-близнецы, родились в Санкт-Петербурге. После окончания Художественной школы и Санкт-Петербургского Университета Кино и Телевидения они стали работать вместе, как два режиссера и художника-аниматора. Их анимационный фильм «Шум» был показан на Каннском Международном Кинофестивале (Short Corner) в мае 2012 года, а также на Московском Международном Кинофестивале в июне 2012 года. В 2013 году они сделали анимационный фильм «Квагга» совместно с телекомпанией о защите окружающей среды Tve и Bloomberg, Лондон. Он был признан Лучшим анимационном фильмом о защите окружающей среды на фестивалях Kuala Lumpur Eco Film Festival (Малайзия), на фестивале Ecotopfilm 2013 (Словакия) и других фестивалях. В октябре 2014 года фильм «Квагга» вошел в список 50 лучших короткометражных фильмов России 2014 года по мнению Global Russians. В 2014 году их пригласили в жюри Международного Кинофестиваля Lucania Film Festival (Пистиччи, Италия). В 2015 году их новый фильм «Мой дедушка был вишней», созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, получил приз на крупнейшем фестивале детского кино в Италии Giffoni Film Festival, New York Int'l Children's Film Festival​ и еще 30 других наград. Он участвовал в более 130 фестивалях. А также вошел в long list премии Оскар 2017. C 2015 года работают на анимационной студии Петербург в проекте «Малышарики», как режиссеры и художники-постановщики. Встреча и кинопоказ пройдут в рамках проекта «Ветка». Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города. Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», кофейне Traveler’s Coffee, а также транспортной компании «Меридиан». Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.



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Банк России определился с дизайном новых купюр в 200 и 2000 рублей ( 10 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Банк России определился с дизайном новых купюр в 200 и 2000 рублей, которые поступят в обращение в конце нынешнего года, пишет «Лента.ру». «На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области», - отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ. Решение об оформлении банкнот принято по итогам всероссийского конкурса, который проводился в июне-октябре прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов - достопримечательностей из 1113 городов России, в том числе, из Пскова. В результате голосования, в котором приняли участие более трех миллионов человек, определились победители - символы Дальнего Востока и Севастополя. Значительная часть платежей наличными находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1000 и 5000 рублей, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, введение новых купюр позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги. Последний раз Банк России запускал новые номиналы в 2009-м, когда появилась 10-рублевая монета. В 2006 году была запущена купюра в 5000 рублей, а в 2001-м - в 1000 рублей.



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Лев Лещенко отмечает юбилей ( 10 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравили певца, худрука государственного театра эстрадных представлений «Музыкальное агентство» Льва Лещенко с 75-летием, пишет «Газета.Ru». «Юбилей такого популярного, всенародно любимого артиста - большое событие для поклонников эстрады, для всех почитателей Вашего щедрого, жизнеутверждающего дарования», - говорится в телеграмме на имя народного артиста, опубликованной на сайте Кремля. По словам Путина, Лещенко всегда находится в прекрасной творческой форме, подает коллегам пример высочайшего профессионализма и приверженности лучшим традициям отечественного музыкального искусства, искренне делится с талантливой молодежью секретами мастерства и творческого долголетия. Глава государства также отметил активное участие Лещенко в общественной и культурной жизни страны. «Замечательный певец, Вы завоевали любовь миллионов поклонников», - говорится в поздравительной телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства. Как заявил премьер-министр, песни «Соловьиная роща», «Не плачь, девчонка», «Притяжение земли», «Городские цветы», «Команда молодости нашей», «День Победы» стали поистине народными, и их с удовольствием поют вместе с Лещенко представители разных поколений.



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Все о скандинавской ходьбе расскажут псковичам 8 февраля в Центре общения и информации ( 10 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



8 февраля в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а) состоится час здоровья «Скандинавская ходьба - путь к здоровью и долголетию». Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы В. Виноградова познакомит всех желающих с историей нового вида фитнеса, представит электронную презентацию о скандинавской ходьбе, расскажет о клинических исследованиях о пользе занятий скандинавской ходьбой, о медицинских показаниях для занятий скандинавской ходьбой, о технике скандинавской ходьбы и скандинавской ходьбе для похудения и туризма. Завершит встречу беседа-обзор литературы о скандинавской ходьбе. Записаться на мероприятие и задать интересующие вопросы можно по телефону: (8112) 57-16-15. Посещение мероприятия бесплатное.



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Пан Ги Мун заявил о выходе из президентской гонки в Южной Корее ( 10 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что выходит из президентской гонки в Южной Корее. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на агентство «Ёнхап». «Я отказываюсь от своего чистого намерения достичь изменений в корейской политике под моим руководством и объединить страну», - заявил он в парламенте страны. Бывший генсек ООН отметил, что «был неприятно поражен ограниченностью и корыстными стремлениями некоторых политических кругов и пришел к выводу, что не имеет смысла двигаться в будущее вместе с ними». Что на самом деле заставило почти миллион корейцев выйти на акцию протеста Пан Ги Мун рассматривался как один из возможных кандидатов в лидеры Южной Кореи и неоднократно заявлял, что готов баллотироваться на этот пост. Однако, как отмечает агентство, вернувшись в страну после 10 лет пребывания на должности генсека ООН, он не смог адаптироваться к южнокорейской политической специфике и не выдержал постоянных нападок и обвинений в коррупции, затрагивающих не только его самого, но и членов его семьи. В настоящее время в Южной Корее разворачивается коррупционный скандал, в который оказались вовлечены президент Пак Кын Хе и руководство Samsung. Он совпал с политическим кризисом, разразившимся из-за гадалки и близкой подруги президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. 9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. Это решение должен в течение 180 дней утвердить или отменить Конституционный суд. Пан Ги Мун был генсеком ООН два срока по пять лет. 1 января на этом посту его сменил представитель Португалии, бывший верховный комиссар организации по делам беженцев Антониу Гутерреш.



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Писатель Дарья Вильке составила свой дайджест книг для юных псковичей ( 10 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В январе Централизованная библиотечная система Пскова представила псковичам новый проект «Писатель рекомендует!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, каждый месяц один из современных детских авторов предлагает список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает, почему нужно прочесть именно их. Рекомендации известных российских писателей, активно участвующих в литературном процессе и следящих за ним, представлены на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому». Для февральской страницы сайта представила свои рекомендации Дарья Вильке - писатель, журналист, переводчик. Окончила факультет психологии и педагогики Московского педагогического государственного университета, работает референтом в Институте славистики Венского университета и преподавателем русского языка. Книги Дарьи Вильке называют важными, смелыми, новаторскими. Их с удовольствием читают и обсуждают подростки и взрослые, высоко ценят критики и специалисты по детскому чтению. В 2015 году ее знаменитая повесть «Шутовской колпак» была переведена на английский и норвежский языки. А книга «Мусорщик» вошла в 2016 году в международный список «Белые вороны». Предлагаем познакомиться с выбором автора: 1. Ольга Громова «Сахарный ребенок» Жила-была девочка Стелла - мама, папа, няня, игрушки, праздники и будни, все как у многих. В одну из ночей папа исчез, а игрушечным медведям пришлось зашивать вспоротые животы - потому что была «битва с Мышиным королем». Потом маму Стеллы и ее саму сошлют в Киргизию, как членов семьи «врага народа» - и обо всем этом она расскажет читателю. История с другого ракурса - глазами маленькой девочки, совершенно другой взгляд, и от этого читать и проще, и сложнее одновременно. Но обязательно нужно - не только потому, что это наша история, но и потому, что это очень хорошая книжка. И еще она для тех, кто не знал, как подступиться к эпохе репрессий - как об этом читать и как говорить об этом с теми, кто еще про все это не знает. Несомненно - именно так, как делает это Ольга Громова, рассказывая историю Стеллы Нудольской. 2. Александра Литвина, Анна Десницкая «История старой квартиры» Семья Муромцевых - а вместе с ними и читатель - вселяется в большую московскую квартиру в начале двадцатого века. И остается в ней до начала века двадцать первого - пройдя сквозь все испытания прошлого столетия. Живая, осязаемая история - благодаря точным и атмосферным рисункам Анны Десницкой. Каждый разворот можно рассматривать долго-долго, погружаться в книгу как в безумно интересное кино, входить в комнаты дома - и в каждую эпоху - как на театральную сцену. Потрясающе написанная и нарисованная книга об истории страны и, в итоге, каждого из нас. А еще - практически энциклопедия быта целого века, ведь о доме и об истории рассказывают не только люди, но и вещи. Тот случай, когда получается просто и красиво говорить об очень сложном. И хотя издательство рекомендует ее для «младшего и среднего школьного возраста» - она совершенно органично превращается и для взрослого в ту самую книгу, в которой вся его жизнь и жизнь тех, кого он еще помнит. 3. Нина Дашевская «Скрипка неизвестного мастера» Признаюсь, это моя любимая вещь у Нины Дашевской - хотя, может быть, даже сама автор со мной не согласится. Но эта книга для меня особенная - потому что тут такое гармоничное переплетение прошлого, настоящего и будущего, музыки и жизни, что хочется читать и перечитывать. А семейная история закручена в этой небольшой повести так, что все сериалы отдыхают. Для меня это - такой идеальный коктейль из всего того, что хочется найти в подростковой книжке таким, «книжным» подросткам, которые любят музыку. Или не любят, неважно - потому что прочитав про Кешку и Тигра, которые ссорятся из-за музыки, а потом из-за нее же снова находят путь друг к другу, про мастера Виченцо, жившего столетия назад, и про скрипки-близнецы, не проникнуться невозможно (мне всегда сложно решить, какая из линий - современная или старинная, про Италию и мастера, который умеет делать чудо-инструменты - мне больше нравится. Или вообще тот момент, когда они оказываются связанными, эти две линии. А может быть, как раз фокус в том, что они должны быть рядом, вместе, как близнецы - и неразрывно переплетаться). Книга о дружбе, о мечте - и о музыке. 4. Ася Кравченко «Перелетные дети» Однажды в Москве появляются Веро и Мишель - странные дети, которые прилетели (ну да, прилетели, чего тут такого? Кто-то ходит, а они - летают), чтобы найти в одном из старых московских дворов какого-то Петю, потому что где-то, в далекой стране, откуда они появились, их бабушка обязательно, просто обязательно должна еще раз услышать его голос. По-хармсовски смешная и по-особенному лиричная книга. И очень атмосферная - когда ее читаешь, кажется, что бродишь по Москве, где оживает и огромный Петр Первый на Москве-реке, и троллейбусы едут туда, куда хотят, а не туда, куда должны, где все такое, каким оно может быть только в детстве - или в прошлом, каким оно ностальгически помнится из настоящего. Ну и просто хочется узнать, найдут ли перелетные дети этого самого Петю - в конце-то концов. И мне очень жаль, что, несмотря на то, что она была отмечена в одном из прошлых сезонов «Книгуру», о ней мало кто знает. Одна из тех современных книг, которые обязательно стоит прочесть. 5. Хайнрих Финн-Оле (перевод с немецкого Веры Комаровой) «Удивительные приключения Маулины Шмитт. Часть 1. Мое разрушенное королевство» Финн-Оле Хайнрих - хулиган и ангел в одном флаконе, думаю я все время, когда читаю его книги или нахожу очередное интервью с ним где-нибудь в немецких журналах по детской литературе. Только ангел и хулиган мог написать историю про Маулину-Паулину, невероятную девочку, которой из райской Мауляндии пришлось в одночасье переехать в ужасный Пластикбург и которая не сдается, ни за что не сдается, а решает бороться за свое потерянное королевство - потому что она тоже такая же, как он, хулиганка и ангел, все вместе. Об этой книге писать особенно сложно - потому что сюжет в двух словах не расскажешь, а впечатление от книги и до сих пор такое, что «нет слов, одни восклицания», настолько она хороша. И еще здесь совершенно виртуозный перевод Веры Комаровой - впервые я прочла эту книгу на немецком и тогда еще подумала, что перевести ее совершенно невозможно, настолько много в ней игры слов и всего того, что делает какие-то вещи непереводимыми. Но у Веры получилось - и русского читателя ждет такое же удовольствие от книги, как и читателя немецкого. Для меня это та книга, которую обязательно, просто обязательно надо было перевести - и здорово, что это сделали. В библиотеке надеются, что эта рубрика поможет читателям сделать свой выбор среди множества изданий, имеющихся на книжных полках библиотек.



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Минкультуры РФ отказалось от централизации закупок для реставраций ( 10 часов 28 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Минкультуры РФ решило прекратить делать централизованные закупки в сфере реставрации, сообщила пресс-служба ведомства журналистам в среду. «Министерством культуры РФ принято решение об отказе от централизации закупок в части реставрации. Предполагаемая централизация предусматривала, в том числе, организацию и проведение конкурсных процедур для подведомственных учреждений», - заявили в пресс-службе. Однако, по данным пресс-службы, в ходе взаимодействия с подведомственными учреждениями в части предоставления необходимого комплекта документов на начальном этапе произошли технические сбои. «В связи с чем было принято решение проводить конкурсные процедуры самостоятельно учреждениями, как было регламентировано ранее», - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что по результатам реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" в доходную часть федерального бюджета возвращены средства в объеме 1,7 млрд рублей, предназначенные на выполнение ремонтно-реставрационных работ в 2016 году. «В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов с подрядными организациями всего расторгнуто 74 государственных контракта, из них по соглашению сторон расторгнуто 48, в одностороннем порядке - 26», - сказали в ведомстве. Там считают, что эти факты подтвердили необходимость разделения функций госзаказчиков, в том числе для усиления контроля за исполнением государственных контрактов, своевременного предупреждения возможных срывов сроков исполнения работ, а также самостоятельного осуществления государственным заказчиком функций технического надзора. В то же время происходящие изменения направлены только на усиление контроля в сфере размещения госзаказа. Это минимизирует количество объектов у одного госзаказчика, что позволит более качественно осуществлять надзорные функции, считает Минкультуры. Предполагается, что функции госзаказчиков будут разделены между тремя федеральными государственными культурными учреждениями (ФГКУ), подведомственными Минкультуры России. При этом «Центрреставрация» останется государственным заказчиком по государственным контрактам, заключенным в 2016 году, включая переходящие на 2017 год, и по остаткам дебиторской задолженности 2016 года. «Новые конкурсные процедуры на ремонтно-реставрационные работы в 2017 году "Центрреставрацией" объявляться не будут. ФГКУ "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" выступит государственным заказчиком в части работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа, а ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" - в части остальных мероприятий», - заключили в Минкультуры. Принципы их взаимодействия с Минкультуры России не изменятся. Ведомство будет осуществлять контроль за деятельностью подведомственных ФГКУ. По данным министерства, вопрос дальнейшего функционирования ФГКУ «Центрреставрация» Министерством культуры РФ будет решен после закрытия ФГКУ «Центрреставрация» всех бюджетных обязательств, принятых в рамках заключенных государственных контрактов 2016-2017 годов.



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Псковичей призывают сообщать о незаконной продаже суррогата ( 10 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковичей призывают сообщать о незаконной продаже или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, обращаться можно ежедневно по телефонам «горячих линий»: в городе Пскове - (8112)-66-28-20, 66-20-69, 62-16-63; в Великих Луках - (81153)-3-72-01, 7-70-96; в Невеле - (81151)-2-54-02; в Острове - (81152)-3-28-98. Также по телефонам «горячих линий» можно получить консультацию специалистов по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией. В рамках контроля за исполнением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» псковский Роспотребнадзор проводит мероприятия по государственному надзору за организациями, осуществляющими розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. За период действия ограничительных мер проверили 6 объектов, в ходе которых факты реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установлены. «Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что хозяйствующими субъектами Псковской области добросовестно исполняется временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции», - отметили в Роспотребнадзоре.



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Правительство разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018–2025 годы ( 10 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Правительство разрабатывает новую программу развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 2018–2025 годы. «Сейчас реализуется программы модернизации оборонно-промышленного комплекса параллельно с программой военно-промышленного развития нашей страны. И разрабатывается новая программа, которая вступит в силу с 2018 года и будет действовать по 2025 год. Туда будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружений»,— приводит ТАСС слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, сказанные на встрече с сотрудниками АО «Кировское машиностроительное предприятие». По его мнению, перспективы ОПК в стране очень хорошие, и государство намерено его развивать. «Перспективы оборонно-промышленного комплекса в нашей стране очень хорошие. Говорю вам это как председатель правительства»,— сказал Дмитрий Медведев. Модернизация ОПК и программа закупки вооружений в совокупности дадут финансовый ресурс, который позволит оборонке существовать и развиваться, отметил глава правительства. «Лет 10–15 назад никто и представить себе не мог, что мы будем такие производства создавать, увеличим оборонный заказ и улучшим программу модернизации предприятий ОПК»,— сказал Дмитрий Медведев.



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В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках ( 10 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Пскове на 25 перекрёстках установят новые светофоры. Сегодня, 1 февраля, работы проводятся на улице Коммунальной у городской больницы. В этой связи не работает пешеходный светофор, он находится в режиме «мигающий желтый», сообщили Псковскому агентству информации в ООО «Псковтранссигнал». «Там, где знаки пешеходного перехода совпадают со светофорными стойками, мы переносим всё оборудование светофоров, перетягиваем кабели. Дублирующие знаки «Пешеходный переход» также будут установлены над проезжей частью с движением более 2-х полос», - объяснили в компании «Псковтранссигнал». Напомним, что в 2016 году администрация Пскова заказала установку Г-образных опор на улицах, для чего подрядчику придется демонтировать светофоры на 25 перекрестках. 51 пешеходный переход будет оборудован дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей пленкой флуоресцентного типа на Г-образных опорах (высота 4,5 м, вылет консоли 3 м). Для установки опор подрядчику придется сначала демонтировать дорожные знаки и светофоры, потом смонтировать их снова. На площади Ленина после монтажа два из восьми светофоров будут новыми, как и экраны для светофоров. Список перекрестков, где будут обновлены светофоры и установлены новые знаки «Пешеходный переход»: 1. Крестовское шоссе на регулируемом пешеходном переходе (напротив дома 96) 2. Крестовское шоссе на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Пригородной) 3. Крестовское шоссе на регулируемом пешеходном переходе (напротив дома 60) 4. Крестовское шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Морозовской веткой) 5. Крестовское шоссе на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Зимним переулком) 6. улица Советская на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 20, Главпочтамт) 7. улица Советская на регулируемом пешеходном переходе (дом 1/3, площадь Ленина) 8. улица Советская на регулируемом пешеходном переходе (дом 51, площадь Победы) 9. Октябрьский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Гагарина) 10. Октябрьский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Иркутским переулком) 11. Октябрьский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Металлистов) 12. Октябрьский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Некрасова) 13. Октябрьский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Пушкина) 14. Рижский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Максима Горького) 15. Рижский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 31) 16. Рижский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 41) 17. Рижский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 49б) 18. Рижский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Юбилейной) 19. Рижский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Печорской) 20. улица Коммунальная на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Максима Горького) 21. улица Коммунальная на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Киселева) 22. улица Коммунальная на регулируемом пешеходном переходе (дом 21, городская больница) 23. улица Коммунальная на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 32) 24. улица Коммунальная на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 39) 25. улица Коммунальная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Юбилейной) 26. улица Коммунальная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Печорской) 27. улица Рокоссовского на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Байкова) 28. улица Рокоссовского на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 38) 29. улица Рокоссовского на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 22а) 30. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Комдива Кирсанова) 31. улица Юбилейная на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 14) 32. улица Юбилейная на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Красноармейская) 33. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Народной) 34. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Доставалова) 35. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Рижским проспектом, четная сторона Рижского проспекта) 36. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Рижским проспектом, нечетная сторона Рижского проспекта) 37. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Коммунальная, четная сторона Рижского проспекта) 38. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Коммунальная, нечетная сторона Рижского проспекта) 39. улица Чудская на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Алмазной) 40. улица Труда на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Текстильной) 41. улица Труда на нерегулируемом пешеходном переходе (напротив дома 39) 42. проспект Энтузиастов на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Сиреневый бульвар) на островке проспект Энтузиастов на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 5а) 43. проспект Энтузиастов на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 5а) 44. улица Инженерная на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 13а) 45. улица Инженерная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Индустриальной) 46. улица Индустриальная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Инженерной) 47. улица Вокзальная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Льва Толстого) 48. улица Яна Фабрициуса на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 25) 49. улица Яна Фабрициуса на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Гагарина) 50. улица Яна Фабрициуса на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 4) 51. улица Яна Фабрициуса на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 2/17, площадь Победы).



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В Минюсте предложили опробовать закон о лишении должников жилья на алиментщиках ( 10 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Законопроект о взыскании с должников единственного жилья может первоначально коснуться только лиц, имеющих долги по алиментам. Об этом заявил замглавы департамента экономического законодательства Министерства юстиции Денис Новак, передает ТАСС. «Как пилотный проект, чтобы решать не требующие отлагательства проблемы, можно начать с алиментов», — сказал Новак в ходе «нулевых чтений» законопроекта в Общественной палате России. По его словам, в случае принятия закон коснется тех, кто возьмет кредиты после вступления нормы в силу. «Он распространяется только на будущие отношения. О масштабе бедствия мы говорим, если говорим об уже имеющейся задолженности, только если говорим об алиментах и причинении вреда жизни и здоровью, там обратная сила все-таки есть», — добавил чиновник. Новак также отметил, что ведомство доработает законопроект, позволяющий изымать единственное жилье у должника для взыскания задолженности, привязав минимальную сумму долга, при которой можно начать процедуру, к стоимости жилья. «Мы сами пришли к выводу, что в зависимости от того, роскошное это жилье или в небольшом городке в отдаленном регионе, нужно этот предел делать плавающим: чем роскошнее и дороже жилье, тем этот процент должен быть меньше, может быть, 0,5%. Чем жилье дешевле, там мы должны подходить к 30-40% или сделать минимум, но не более 200 тыс. рублей, или привязаться к минимальной сумме, которая позволяет возбуждать банкротство», — сказал Новак. В конце 2016 года Минюст вынес на обсуждение законопроект, в соответствии с которым взыскание может быть обращено на единственное у должника жилье, которое по размеру и стоимости «явно превышает» потребности в жилище должника и его семьи.



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В псковском банке обнаружили фальшивые 100 долларов ( 10 часов 48 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Пскове сотрудники полиции изъяли стодолларовую купюру и тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Они были выявлены в одном из финансовых учреждений города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело. В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. «И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - сказали в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».



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Почти 73 тысячи федеральных льготников Псковской области в феврале получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере ( 11 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 1 февраля 2017 года ежемесячные денежные выплаты вырастут на 5,4 %. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе социальных выплат регионального отделения ПФР, всего в области ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета в области получают 72 868 человек. Это ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие в результате воздействия радиации и др. Также на 5,4 % увеличена стоимость набора социальных услуг, которая составит 1048,97 руб. Из них: - 807,94 руб. – это обеспечение лекарственными препаратами, - 124,99 руб. – санаторно-курортное лечение; - 116,04 руб. – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Расчет суммы увеличения ЕДВ зависит от категории получателя и от того, отказался он от предоставления набора социальных услуг или нет. Добавим, что в регионе на 2017 год частично или полностью отказались от натуральных льгот 64 265 (88,2%) льготников заменив их денежным эквивалентом. По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан: - по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950 - через онлайн-приемную на сайте ПФР https//www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/resident/ - в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/pfr_pskov.



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Метамфетамин обнаружили у 29-летнего псковича наркополицейские ( 11 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



У безработного псковича обнаружен и изъят метамфетамин в значительном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове на улице Новаторов в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Пскову у 29-летнего горожанина изъяли синтетический наркотик метамфетамин массой 0,693 грамма, что является значительным размером. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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У псковичей появилась возможность получения выписки о кадастровой стоимости недвижимости на сайте Росреестра ( 11 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



На официальном сайте Росреестра реализовано предоставление в электронном виде еще одного вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области. В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта – вид и кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату. Запросить выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде и при личном обращении в офисы Кадастровой палаты Псковской области или многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии вступившим в силу с 1 января 2017 года федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно.



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В Еврейской автономной области ввели сбор за выпадение осадков ( 11 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сбор денег за выпадение осадков в виде дождя и снега ввели в Еврейской автономной области. Новую строку в счета по водоотведению включил МУП «Водоканал», пишет портал ura.ru. Строка «выпадение осадков от дождей и таяния снега» стала неожиданностью для городских учреждений. В свою очередь директор биробиджанского «Водоканала» Андрей Пивенко заявил EAOMedia, что сбор платы за снег и дождь - вынужденная мера. Это один из способов вывести предприятие из кризиса и уберечь от банкротства. Сейчас предприятию приходится перекачивать более 3 млн тонн неучтенной воды, МУП несет колоссальные потери.



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Типография «Гименей» предлагает заказать оригинальные подарки на 23 февраля ( 11 часов 18 мин назад ) Псковская Лента Новостей



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Типография «Гименей» напоминает, что до Дня защитника Отечества осталось всего три недели, и предлагает уже сейчас задуматься о подарках. Оригинальные сувениры станут отличными подарками близким и коллегам не только к 23 февраля, но и к Международному женскому дню (8 марта). Типография «Гименей» - одна из крупнейших типографий Псковской области, успешно работает на полиграфическом рынке Псковской и Новгородской областей c 1996 года. Собственное производство, оснащенное разнообразной, самой передовой техникой, позволяет выпускать широкий ассортимент печатной, сувенирной и прочей полиграфической продукции в кратчайшие сроки. Типография гарантирует качество, поскольку располагает самыми современными печатными машинами, использует только проверенные расходные материалы, а все сотрудники учреждения - настоящие профессионалы. В типографии можно заказать абсолютно все, имеющее отношение к полиграфии, что может потребоваться для бизнеса – будь то обычный бланк, сувенир, вывеска или буклет. Не надо тратить время на поиски нужного вам ассортимента в различных типографиях и рекламных агентствах, можно просто заказать всю нужную вам продукцию в одном месте. Сделать заказ, проследить за его выполнением, согласовать макет можно, не покидая своего офиса, по телефону: 73-85-06, по электронной почте 738569@mail.ru. Также можно сделать онлайн-заказ через сайт типографии «Гименей»

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Солидарность липовая ( 11 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Частная благотворительность в России постепенно становится делом привычным, где-то даже обыденным. По данным исследования, проведенного фондом «КАФ», в 2016 году каждый второй россиянин делал пожертвования в фонды и благотворительные организации. Неудивительно, что параллельно с ростом подобной гражданской ответственности в России растет и количество мошеннических схем, маскирующихся под благотворительность. В прошлом году Псков атаковали «волонтеры» в желтых майках, которые работали в крупных торговых центрах города. Хорошо поставленным голосом и через четкие промежутки времени мальчики и девочки выкрикивали один и тот же текст: «Не проходите мимо! Помогите маленькой девочке! Ей всего 4 годика и у нее детский церебральный паралич…» Люди действительно откликались, жертвовали, стеклянные ящики постепенно наполнялись купюрами. Я ознакомилась с документам фонда. Он действительно существовал, правда, в Самаре, и там уже успел заработать себе дурную славу – родители больных детей даже не догадывались о том, что на их детей собирались деньги. Да и денег тех никогда не видели. В этом году мы видим уже новую схему. Некий «благотворительный фонд» «Солидарность» пытался собирать деньги, якобы, для псковского детского дома (кстати, формально теперь такой структуры не существует), нескольких социальных приютов (такой тоже, вместо них – социально-реабилитационные центры) и домов-интернатов для престарелых. История всплыла в интернете, и тревогу забили как общественники, так и сами руководители учреждений. Во-первых, на подозрительном сайте использовались фотографии абсолютно посторонних зданий, а не тех, о которых говорилось в тексте, а во-вторых, в самих учреждениях, естественно, о существовании подобных «сборов пожертвований» никто не знал. Любопытно, что мошенники из липовой «Солидарности» обнаглели до такой степени, что даже не потрудились зарегистрировать в Минюсте хоть какую-нибудь некоммерческую организацию и без тени смущения выложили в разделе «Документы» на сайте устав и свидетельство о постановке на налоговый учет… общества с ограниченной ответственностью «Солидарность». Подобная организационная форма используется в бизнесе для создания организаций, прямая цель которых – получать прибыль от коммерческой деятельности. О том, что ребята не сильно заморачивались с правдоподобностью своей схемы, говорит и то, что не было предпринято ни малейшей попытки «прикинуться» известной на всю Россию «Солидарностью» настоящей. Московский благотворительный фонд (именно фонд, а не ООО) «Солидарность» – это крупная и хорошо зарекомендовавшая себя организация, созданная мусульманами. Она занимается материальной поддержкой тяжелобольных детей (в основном, мусульманских), а также работает с сирийскими беженцами, участвует в благотворительных миссиях в Палестине и т.д. Естественно, ничего общего с этим фондом «Солидарность», якобы собирающая помощь для псковских учреждений, не имеет. Доменные имена сайтов у этих «Солидарностей» – разные, сами сайты – непохожие, телефоны – тоже. Такая ситуация говорит о том, что создатели коммерческого «фонда» даже не сомневались – люди поверят и проверять не будут. И это ли не повод задуматься. Ведь даже очень беглого анализа будет достаточно, чтобы распознать нечестную схему. Если зайти на сайт псевдо-«Солидарности», то мы можем увидеть сразу несколько характерных признаков благотворительной «фальшивки». Во-первых, сразу бросается в глаза, как ни странно, что сайт выглядит привлекательно, добротно, сделан явно за деньги, и наполнен разными «мулечками». Это настораживает, потому что большинство известных лично мне благотворительных организаций экономят на сайтах, и те выглядят куда более аскетично, зато щедро наполнены информацией. Собственно, информация – это второй пункт в «чек-листе». Информации на сайте лже-«Солидарности» – ноль. Нет информации о том, кем и когда создан «фонд». Нет подробных историй о программах и проектах «фонда». Самая важная информация на сайтах благотворительных фондов и объединений – отчеты. Что сделано, когда сделано, сколько денег собрано, сколько передано, кому передано. И много фотографий. Этого на сайте тоже нет (вернее, есть десяток стоковых изображений волонтеров в футболках разных организаций). Равно, как и нет новостей о жизни фонда. Обычно «живые» НКО активно участвуют не только в своей прямой деятельности, но и постоянно учатся и учат, общаются с органами власти и другими коллегами по цеху, выезжают куда-то, и с радостью информируют об этом своих посетителей – этому уже давно учат на всех семинарах по выстраиванию имиджа благотворительной организации. Но самое, конечно, вопиющее – это реквизиты счетов. Их нет. Любая прозрачная благотворительная организация имеет банковские счета и не стесняется указывать именно их реквизиты на сайтах для сбора пожертвований. Здесь же жертвователю ничтоже сумняшеся предлагается четыре варианта: банковская карта, кошелек Яндекс.Денег, аккаунты на QIWI и WebMoney. То есть получателем денег будет в итоге-то являться не какой-то фонд, а конкретное физическое лицо. Зачем ему тогда фонд? Для красоты? Что примечательно, при таком варианте ответственность самого ООО за мошенничество кажется неочевидной – люди ведь не переводят деньги на счет организации. Люди переводят частному лицу. Потому что, видимо, доверяют. С этим чистосердечным доверием русского человека все время возникают проблемы. И благотворительная сфера – не исключение. Появление фондов-мошенников и частных лиц-мошенников, наживающихся на чужом горе, всегда бьет по благотворительному сектору в целом. Единожды обманутый частный жертвователь вряд ли когда-то еще раз станет участником благотворительной акции, руководствуясь простым правилом «обжегшись на молоке, на воду дуешь». Мошенники, подрывая доверие людей, лишают крупные и действительно хорошо работающие организации, и без того скромного ручейка частных пожертвований, который только сейчас становится более-менее постоянным. От действия псевдо-волонтеров и других преступных схем в разное время страдали даже такие крупные организации как «Детские деревни России», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой... Естественно, что в наших интересах в том числе научить своих благотворителей играть по правилам. А именно: всегда проверять, прежде чем жертвовать. Написаны десятки статей и инструкций о том, как распознать мошенников. Но воз и ныне там. Ты можешь быть бесконечно прав, но что толку в этих инструкциях, если их никто не читает, ибо лень? Вот кстати о лени. Еще одна сторона современной «ленивой» интернет-благотворительности – это репосты. В социальной сетях, не побоюсь этого слова, ГОДАМИ гуляют посты об умирающем ребенке, которому нужна третья отрицательная группа крови, о щенках овчарки, которых усыпят, если их не разобрать срочно, и еще пару десятков очень похожих сопливых историй. Схема мошенничества там еще более простая, чем у «Солидарности»: дозвон на указанный в подобных объявлениях номер будет стоить несколько сотен рублей. И ведь для того, чтоб не попасться на эту удочку, достаточно забить в любой поисковик любой из указанных номеров, и первая же ссылка укажет на обман. Но вместо этой легкой проверки, сердобольные пользователи нажимают «репост», продлевая тем самым жизнь зловредному объявлению. И, как водится, ответственность за все это лежит не на владельцах номеров, а на тех, кто по ним звонит. Вывод из всего этой ситуации довольно простой – в любых вопросах, касающихся денег, надо быть предельно внимательными и щепетильными. В благотворительности особенно – потому что в лучшем случае вы просто отдадите совсем нелишние деньги нечестным людям и не узнаете об этом, а в худшем – узнаете и раз и навсегда заречетесь делать добрые дела. Между тем, есть очень простой рецепт, как быть благотворителем и быть при этом уверенным, что твои деньги идут на дело. Во-первых, выбирать действительно известный и стремящийся к прозрачности фонд. Их сейчас много, они активно присутствуют в социальных сетях, их сайты дают исчерпывающую информацию о деятельности, есть реквизиты официальных счетов, в общем доступе есть отчеты о деятельности и отзывы реальных людей. Если сомневаетесь, забейте название фонда в поисковик – его выдача помогает распознать мошенников очень быстро. Во-вторых, доверяйте людям. Сейчас российский благотворительный сектор очень узнаваем «в лицо», почти каждая организация имеет публичную персону-амбассадора, которой люди доверяют. Таким амбассдором была Доктор Лиза, такими являются Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Елена Альшанская, Нюта Федермессер, Лида Мониава и многие другие. В Пскове ситуация ровно такая же – руководители благотворительных организаций и инициатив известны персонально и персонально же гарантируют жертвователям чистоту и прозрачность своей работы. Сойдемся на том, что в честной благотворительности заинтересованы как организации и фонды, которым крайне важно сохранить доверие и уважение своих меценатов, так и сами меценаты, которые хотят быть уверены, что их деньги не попадут в чужие карманы. И в конечном итоге, все это должно сработать и привести к тому, что очередной лже-«Солидарности» просто никто не поверит.



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Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций пройдет 1 февраля ( 11 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



1 февраля в России состоится выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом. Как пишет ТАСС, документ необходим для посещения матчей турнира - в целях повышения уровня безопасности участников и гостей, иностранным болельщикам он заменит российскую визу. Торжественная церемония вручения первых паспортов начнется сегодня в 11:00 мск во всех центрах регистрации и выдачи, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где пройдут матчи Кубка конфедераций. Любители футбола, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта болельщика на специальном портале, начиная с ноября. Получение паспорта возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте. Кубок конфедераций по футболу пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье. В полуфинал Кубка Африки вышли команды Буркина- Фасо, Египта, Камеруна и Ганы.



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Псковская таможня стала крупнейшим подразделением Северо-Западного таможенного управления ( 11 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 1 февраля в результате реорганизации Псковская таможня стала самым крупным подразделением Северо-Западного таможенного управления. Её штатная численность насчитывает 1522 единицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни. Напомним, что в структуру Псковской таможни входят 5 многосторонних автомобильных пунктов пропуска (МАПП): МАПП Куничина Гора, МАПП Шумилкино (российско-эстонская граница); МАПП Бурачки, МАПП Лудонка, МАПП Убылинка (российско-латвийская граница). Также, 3 железнодорожных пунктов пропуска (ЖДПП): ЖДПП Печоры-Псковские (российско-эстонская граница), ЖДПП Скангали, ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница) и 6 внутренних таможенных постов: Великолукский таможенный пост, Овинковский таможенный пост, Печорский таможенный пост, Псковский таможенный пост, Себежский таможенный пост, Убылинский таможенный пост.



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Более 72 тысяч федеральных льготников Псковской области в феврале получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере ( 11 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Более 72 тысяч 868 федеральных льготников Псковской области в феврале получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России. С 1 февраля 2017 года ежемесячные денежные выплаты вырастут на 5,4%. Всего в области ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета в области получают 72 тысячи 868 человек. Это ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие в результате воздействия радиации и др. Также на 5,4 % увеличена стоимость набора социальных услуг, которая составит 1048,97 рублей. Из них: - 807,94 рублей – это обеспечение лекарственными препаратами, - 124,99 рублей – санаторно-курортное лечение; - 116,04 рублей – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Расчет суммы увеличения ЕДВ зависит от категории получателя и от того, отказался он от предоставления набора социальных услуг или нет. Добавим, что в Псковской области на 2017 год частично или полностью отказались от натуральных льгот 64 тысячи 265 (88,2%) льготников заменив их денежным эквивалентом.



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У безработного псковича изъят метамфетамин ( 11 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



У безработного псковича обнаружен и изъят метамфетамин в значительном размере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В Пскове на улице Новаторов ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пскову у 29-летнего горожанина изъяли синтетический наркотик – метамфетамин массой 0,693 грамма, что является значительным размером. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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Более 150 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получат прибавку к пенсии ( 11 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 1 февраля в России на 5,4% проиндексированы все виды страховых пенсий - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области. Как пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Повышение коснулось более 150,8 тысяч неработающих пенсионеров региона. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 тыс. 805 рублей 11 копеек в месяц, стоимость пенсионного балла –78,28 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля). В Отделении ПФР отметили, что у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии. В среднем в феврале страховые пенсии жителей Псковской области увеличились на 648 рублей (с 12 тыс. 72 рублей до 12 тыс. 720 рублей), в том числе: средний размер страховой пенсии по старости составил 13 тыс. 70 рублей (увеличение на 665 рублей), по инвалидности составил - 7 тыс. 752 рубля (увеличение на 397 рублей), по случаю потери кормильца – 9 тыс. 139 рублей (увеличение на 468 рублей). Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут проиндексированы с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год на 2,6% как работающим, так и неработающим пенсионерам. Как пишет ТАСС, бюджетные расходы на индексацию составят почти 230 млрд рублей.



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Водительские права и паспорта теперь можно получить в МФЦ ( 11 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 1 февраля в России общегражданские паспорта, загранпаспорта старого образца и водительские права можно оформлять и получать через многофункциональные центры. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующее распоряжение Правительства РФ вступило в силу сегодня. Предполагается, что это значительно упросит для россиян получение документов, так как позволит избежать очередей. В МФЦ можно будет только заменить водительские права с истекшим сроком действия или восстановить потерянный документ. Если гражданин получает права впервые, ему нужно будет обратиться в ГИБДД. Что касается загранпаспорта, в МФЦ можно сдать документы и получить паспорт со сроком действия пять лет. Биометрические загранпаспорта нового образца, действительные 10 лет, выдаются только в отделениях Управление по вопросам миграции МВД. Напомним, в Псковской области создана сеть из 24-х Многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг населению. На официальном сайте учреждения mfc.pskov.ru можно ознакомиться с графиком работы и адресами отделений и мини-офисов МФЦ. За 2016 год в МФЦ Пскова и районных отделах приема были обработаны более 132 тысяч заявлений на предоставление различных госуслуг.



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В России начинается переход предпринимателей на онлайн-кассы ( 11 часов 38 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 1 февраля в России использующие контрольно-кассовые машины предприниматели переходят на новую систему передачи данных в налоговую службу. Как сообщает ТАСС, теперь поставить на учет можно только так называемую онлайн-кассу. Зарегистрировать или перерегистрировать традиционный кассовый аппарат будет невозможно. Со временем модернизировать технику придется не только тем, кто ее использует, но и компаниям, которые в настоящее время освобождены от обязанности использовать кассы. В Федеральной налоговой службе заявили, что использование онлайн-касс, с одной стороны, поможет сделать бизнес прозрачней и избавиться от нелегального предпринимательства, с другой – позволит бизнесменам экономить деньги и время. Новые кассы можно зарегистрировать через интернет (при наличии электронной цифровой подписи), ежегодное обслуживание им не требуется. Клиенты компании с такой кассой могут получить чек не только на бумаге, но и в электронном виде, например, посредством SMS.



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100 долларов и 1000 рублей с признаками подделки обнаружены в Пскове ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Пскове сотрудники полиции изъяли 100 долларов и 1000 рублей с признаками подделки. Они были выявлены в одном из финансовых учреждений города. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.



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Более 150 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получат прибавку к пенсии с 1 февраля ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 1 февраля на 5,4% проиндексированы все виды страховых пенсий - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Как сообщила Псковской Ленте Новостей управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Повышение коснулось более 150 тысяч неработающих пенсионеров региона. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 805,11 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла –78,28 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля). Важно отметить, что у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии. В среднем в феврале страховые пенсии жителей Псковской области увеличились на 648 рублей (с 12 072 рублей до 12 720 рублей). В том числе: Средний размер страховой пенсии по старости составил 13 070 рублей (увеличение на 665 рублей), Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 7 752 рубля (увеличение на 397 рублей), Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – 9 139 рублей (увеличение на 468 рублей). Также добавим, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут проиндексированы с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год на 2,6% как работающим, так и неработающим пенсионерам.



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Названа самая красивая хоккеистка России ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Нападающая дмитровского «Торнадо» Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса «Самая красивая хоккеистка России», проводившегося Женской хоккейной лигой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». В финале голосования, проходившего в группе «Ядерный хоккей» во «ВКонтакте», Легкодух обошла вратаря петербургского «Динамо» Татьяну Щукину. В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидает фотосессия. «У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!» - рассказала Легкодух. 21-летняя хоккеистка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.



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Псковская Дума в поисках «золотого сечения» ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В среду, 31 января, состоялись общественные слушания, посвященные планируемым изменениям в Устав Пскова. Большинство пунктов в солидном перечне на 13 страниц носили технический характер – муниципальный документ приводится в соответствие с последними требованиями федерального законодательства, плюс несколько косметических замечаний выдвинула прокуратура Пскова. Были и действительно интересные вопросы. Например, предлагается из статьи 28 исключить пункт 8, согласно которому глава города обладает правом решающего голоса на сессиях городской Думы. Однако все внимание участников слушаний сосредоточилось на статье 22, в которой прописан порядок формирования муниципального парламента. Сегодня Псковская городская Дума состоит из 25 депутатов, из которых 12 избираются по одномандатным округам, а еще 13 по единому избирательному округу. То есть большая часть мандатов распределяется пропорционально числу голосов, поданных за единые списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Комитет по местному самоуправлению городской Думы предложил пропорцию поменять, предложив выбирать 15 депутатов-одномандатников, а остальных 10 – упрощенно говоря, по партийным спискам. Число 10 тоже взяли не с потолка – таково минимальное значение, прописанное в избирательном законодательстве Псковской области. Вроде бы, радоваться надо псковичам – депутаты будут ближе к народу, больше демократии, меньше вероятность выбрать случайного человека, который попал в представительный орган путем неких внутрипартийных манипуляций. Примерно в таком роде и презентовали идею глава города Иван Цецерский и председатель комитета псковской Думы по правовым вопросам и местному самоуправлению Валерий Лесников. Ан нет. Оказалось, что не все так просто, существует немало альтернативных предложений и точек зрения о том, каким быть представительной власти в древнем Пскове. Что же предложили участники и почему? «Не надо трогать то, что работает» Региональный эксперт движения «Голос» Алексей Малов задал представителям власти вопрос – а чем, собственно, обусловлено предлагаемое изменение? Минимум, прописанный в областном законе в 10 депутатов от единого округа выполняется и сейчас, границы города не изменились, население то же самое. При этом действующие сегодня депутаты уже наладили контакты со своими избирателями, горожане тоже запомнили своих депутатов в лицо и знают, к кому обратиться с проблемой. А при изменении границ избирательных округов неразберихи не избежать, в том числе и в работе территориальных избирательных комиссий. В общем, прозвучал классический тезис программиста – никогда не трогай то, что уже налажено и работает. Иван Николаевич возразил, заметив, что городской парламент уже менялся - когда-то было в городской Думе 17 депутатов, потом стало 25, но избиравшихся по одномандатным округам. С созданием единого избирательного округа стало тяжелее в плане работы с избирателями. Идеальным вариантом было бы опять выбирать полный состав Гордумы по одномандатным округам, но это противоречит областному и федеральному законодательству. Валерий Лесников дополнительно высказал мнение, что поменялось и количество избирателей. Город прирос новыми микрорайонами, а закон требует, чтобы в округе было не более 10% от общего числа избирателей. Так что границы округов все равно придется перекраивать. Единый округ – взять и отменить! Депутат городской Думы, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Григорий Турчин, как говорится, поймал главу города на слове. «Если оптимальный вариант – выбирать всех по одномандатным округам, то что нам мешает обратится в областное Собрание ввести 25 одномандатных округов?». В зале началась дискуссия по поводу того, зависит ли эта норма исключительно от регионального законодательства или прописана еще и на федеральном уровне. Несмотря на большое количество профессиональных юристов (а может и благодаря этому), к единому мнению так и не пришли. Радикализм господина Турчина, похоже, несколько смутил «отцов города». Иван Цецерский высказался в том смысле, что обратиться, конечно, можно, но дело это не быстрое, сначала нужно разобраться с предложенными поправками в Устав. Валерий Лесников вступился за депутатов-партийцев, заявив, что партии в Пскове имеют место быть и интересы людей, голосующих за партийные списки, тоже нужно учитывать. Чем больше депутатов – тем ближе к населению? Председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Евгений Самуйлов тоже вышел с радикальной идеей – увеличить количество депутатов до 30, причем из них 20 выбирать по одномандатным округам, а 10 – от единого округа. Логика такова, что чем меньше округ, тем проще народному избраннику поддерживать контакт со своими избирателями. В качестве примера были приведены Великие Луки, где при меньшей численности населения, парламентариев больше, чем в областном центре. «У нас в районных собраниях 15 депутатов, в сельских поселениях - 10. По такой логике, в гордуме должно быть 75 депутатов! Так что надо хотя бы максимальное число, разрешенное законом, ввести», – заметил депутат. Президиум, несколько озадаченный законотворческой активностью участников слушаний, на это предложение возражать не стал. Депутатов больше, мандаты – поровну! Как всегда, нашлось что сказать лидеру псковских «яблочников» Льву Шлосбергу. Он также отметил, что ни 131-ФЗ, ни законодательство Псковской области не требует уменьшать количество депутатов по единому округу. «Ни федеральное, ни областное законодательство не обязывает вас пересматривать соотношение списочников и одномандатников. Такой обязанности нет... Область не считает число мандатов в городах и районах», – отметил Лев Маркович. При этом он категорически не согласился с критикой депутатов, избранных по единому округу: «Я бы не сказал, что это депутаты-бездельники, и что одномандатники реально работают, а списочники парят где-то на высоте. Бездельниками могут быть как одномандатники, так и списочники». В качестве дополнительного аргумента в защиту списочников, он привел тот аргумент, что «цена» мандата по факту составляет 10% от численности избирателей (размер округа), а юридически обязанность предоставить мандат начинает от 5%. Это может создать проблемы и для партии большинства в Гордуме, которая вынуждена будет уступить мандаты оппозиционерам, набравшим необходимый минимум. В итоге Лев Шлосберг тоже предложил увеличить число депутатов до 30, поделив мандаты пополам – 15 списочникам и 15 одномандатникам. Подводя итог, Иван Цецерский обобщил поступившие предложения, которые больше напоминали то ли рецепт алхимического снадобья, то ли пропорции идеального «золотого сечения» для будущей гордумы. Это ныне существующие 12 / 13, изначально предлагавшиеся 15 / 10, инновационные 30 / 0, 20 / 10 и 15 / 15. Обсуждать эти предложения будут на ближайшей сессии городской Думы, которая состоится 10 февраля. Именно там депутатам и предстоит найти оптимальный рецепт муниципальной власти. Илья Петров



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Псковская таможня стала крупнейшим подразделением Северо-Западного таможенного управления ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 1 февраля в результате реорганизации Псковская таможня стала самым крупным подразделением Северо-Западного таможенного управления. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, ее штатная численность насчитывает 1522 единицы. Регион деятельности Псковской таможни – Псковская область. В структуре Псковской таможни: - 5 МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска): МАПП Куничина Гора, МАПП Шумилкино (российско-эстонская граница); МАПП Бурачки, МАПП Лудонка, МАПП Убылинка (российско-латвийская граница); - 3 ЖДПП (железнодорожный пункт пропуска): ЖДПП Печоры-Псковские (российско-эстонская граница); ЖДПП Скангали, ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница); - 6 внутренних таможенных постов: Великолукский таможенный пост, Овинковский таможенный пост, Печорский таможенный пост, Псковский таможенный пост, Себежский таможенный пост, Убылинский таможенный пост. Адрес Псковской таможни: 180000, город Псков, улица Воровского, дом 20. Телефон: (8112) 664 149 Факс: (8112) 692 229 E-mail: svc-psk-info@sztu.customs.ru Номер телефона доверия: (8112) 692-295.



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Руководитель социального отдела Великолукской епархии прошел стажировку на базе ресурсного центра АНО «За жизнь» ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



29 января на базе ресурсного центра АНО «За жизнь» прошла очередная стажировка руководителей и работников социального церковного служения епархий Русской православной церкви. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, мероприятие состоялось при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению по теме защиты жизни и организации помощи семьям с детьми в ситуации кризисной беременности. В стажировке приняли участие представители социальных отделов Биробиджанской, Ахтубинской, Шуйской, Великолукской, Альметьевской, Липецкой, Кемеровской, Смоленской епархий Русской православной церкви. Великолукскую епархию на стажировке, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, представил руководитель Отдела по социальному служению протоиерей Димитрий Соловьев. Мероприятие возглавил президент АНО «За жизнь» Сергей Чесноков при участии руководителя направления дистанционного обучения и обмена опытом Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению диакона Игоря Куликова. В ходе стажировки представители епархий познакомились с основными проектами и технологиями защиты традиционных семейных ценностей и жизни детей до рождения. Однодневный курс включил в себя общемировоззренческий и общеметодический блоки, а также блок стратегического планирования деятельности с учетом региональной специфики участников семинара. Каждый участник обучения получил комплект раздаточных материалов в защиту жизни с кратким описанием целевой аудитории для каждого материала. Стажировка совпала по времени с проходившим в штабе АНО «За жизнь» семинаром окружных координаторов движения «За жизнь», собирающих подписи за законодательную защиту жизни детей до рождения. Участники стажировки смогли лично познакомиться с координаторами Движения в своих федеральных округах и договориться о плодотворном сотрудничестве.



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Специальное предложение ко Дню всех влюбленных подготовил литературный отель «Арина Р.» ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



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Жителям и гостям Псковской области предлагают организовать в День святого Валентина, 14 февраля, для любимого человека путешествие в мир вдохновения и поэтической тишины - посетить литературный отель «Арина Р.» в деревне Бугрово, недалеко от поселка Пушкинские Горы. «Здесь, у истоков русской словесности, одухотворенной поэтической аурой духовной колыбели А.С. Пушкина, вы после прогулки по самому романтичному месту всей России - аллее Анны Керн, напитавшись волшебной энергетикой пушкинских мест, уютно устроитесь в кафе «Корзинка» с чашечкой ароматного кофе, или выпьете бокал изысканного вина у камина в отеле. Европейский комфорт проживания в нашем отеле, удивительная атмосфера покоя и уюта сделают ваше посещение отеля незабываемым», - обещает руководство «Арины Р.». Гости могут воспользоваться как стандартным двухместным номером, так и великолепным номером-студией в апартаментах отеля, где все предусмотрено для удобного и комфортного проживания. При заезде можно, уютно укутавшись в халат, выпить ароматного чая, или посетить баню с купелью под открытым небом. Только один день - 14 февраля - будет действовать фантастическое предложение для всех влюбленных пар: провести лучший день своей жизни, разместившись в литературном отеле «Арина Р.» в двухместном номере по цене одноместного размещения. Координаты литературного отеля «Арина Р.»: 181381, Псковская область, Пушкиногорский район, деревня Бугрово, д. 1-а, тел./факс +7 (811-46) 2-11-00, +7911 391-21-76 booking@arinahotel.ru, www.arinahotel.ru,

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Женщина на «Сузуки» с псковскими номерами сбила ребенка в Луге ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



На юге Ленинградской области 46-летняя женщина-водитель на автомобиле «Сузуки» с псковскими номерами осуществила наезд на шестилетнего мальчика. Об этом сообщает портал actualnews.org со ссылкой на пресс-ведомство ГИБДД по области. Инцидент зафиксирован в Луге на проспекте Кирова вблизи дома №1. Как сообщают очевидцы, шестилетний мальчик пересекал дорогу на пешеходном переходе в сопровождении старшего брата. Неожиданно 46-летняя автоледи осуществила наезд на младшего ребенка. В результате происшествия малолетний получил разные травмы средней степени тяжести. Осмотрев мальчика, медики приняли решение о госпитализации, и сейчас юный житель Ленобласти получил всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.



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В Невельском районном Собрании депутат от КПРФ досрочно сложил свои полномочия ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Депутат Невельского районного Собрания Дмитрий Семченко, избранный в сентябре 2015 года по одномандатному округу №2, досрочно сложил свои полномочия. Как сообщил Псковской Ленте Новостей глава Невельского района Александр Ващенков, соответствующую просьбу парламентария от КПРФ 31 января удовлетворили его коллеги. По словам Александра Ващенкова, сам Дмитрий Семченко не участвовал в работе сессии, поэтому мотивы его поступка до конца не ясны. Руководитель фракции КПРФ в районном Собрании депутатов, добавил А. Ващенков, пояснил, что у Дмитрия Семченко есть какая-то неудовлетворенность его деятельностью. Дважды его приглашали на бюро райкома в связи с принятым решением, пытались разобраться. «От него лично мотивации я не слышал», - сказал собеседник агентства. Теперь, добавил глава Невельского района, должны быть назначены довыборы по округу №2, вероятно, осенью, в Единый день голосования. «Сейчас этот юридический вопрос на проработке. Естественно, для этого нужны дополнительные финансовые средства», - добавил глава муниципалитета.



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В Пскове продолжаются поиски учащегося колледжа, который ушел с места учебы в октябре и не вернулся ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Сергей Олегович Федоров 1997 года рождения, уроженец города Пыталово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушел с места учебы, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза светлые, нос прямой. Был одет: куртка темно-синего цвета в черную клетку с желтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка черного цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Олеговича Федорова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 8-921-215-08-89 или 02.



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Пьяного водителя за рулем ВАЗа задержали в Великих Луках ( 12 часов 8 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Так, вечером 31 января стражи порядка у дома по улице Арно в городе на Ловати остановили автомобиль ВАЗ. За рулем его оказался гражданин, 1968 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.



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Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков ( 12 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



7 млн 639 тысяч 298 рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков в городах с населением до 250 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета для Псковской области составит 92%. «Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объёме 500 миллионов рублей распределены между бюджетами 72 субъектов Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах с численностью населения до 250 тысяч человек, а также определён порядок осуществления контроля использования этих средств», — говорится в справке к документу. Больше всего Правительство направило в бюджет Ростовской области, регион получит 24,9 миллиона рублей. Меньше всего выделили Чукотскому автономному округу - 470 тысяч рублей. Для получения субсидий регионы должны до 1 марта заключить с Минстроем соглашение, в котором будут прописаны обязательства по распределению средств между городами. До 1 апреля субъекты должны утвердить правила предоставления и распределения средств между малыми городами и определить перечень получателей субсидии. Ранее на президиуме совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Медведев говорил, что целью данных мер является приведение «в достойный вид» городских парков российских городов примерно за пять лет.



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С 1 февраля в России стартует эксперимент по маркировке лекарств ( 12 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 1 февраля в России начнется эксперимент по маркировке лекарств, который позволит с помощью специальной информационной системы отслеживать путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Об этом сообщает ТАСС. Маркировка двухмерным штриховым кодом поможет бороться с подделками и контролировать торговые наценки. После запуска проекта каждый покупатель в аптеке сможет при помощи смартфона проверить легальность препарата. На начальном этапе маркировка охватит более 60 торговых наименований, в том числе 10 наименований препаратов для пациентов с редкими заболеваниями и более 30 наименований лекарств из перечня жизненно важных препаратов, что составляет около 10% от рынка. С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.



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Прокуратура выявила нарушения в колонии в Себежском районе ( 12 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Идрица Себежского района, и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе надзорных мероприятий был установлен факт непринятия администрацией колонии мер, направленных на перевод осужденного в другое исправительное учреждение для обеспечения его личной безопасности в соответствии со статьей 13 УИК РФ. Также не был организован должным образом сбор и анализ необходимой информации об осужденных в целях решения вопроса о постановке на профилактический учет лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Кроме того, допускались факты нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при подготовке и направлении ответов заявителям. Ряд подготовленных администрацией колонии ответов на обращения являлись немотивированными. Помимо этого, прокуратура выявила недостатки санитарно-технического состояния камерных помещений штрафного изолятора. Для устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных прокуратура внесла представление в адрес начальника УФСИН России по Псковской области.



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В Луге женщина на автомобиле «Сузуки Свифт» с псковскими номерами сбила мальчика ( 12 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Лужском районе Ленинградской области женщина на автомобиле «Сузуки Свифт» с псковскими номерами сбила шестилетнего мальчика, сообщает 47news. ДТП произошло 31 января около 11 утра у дома № 1 по проспекту Кирова в Луге. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП, ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.



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Депутат Госдумы Александр Васильев ознакомился с ходом строительства Северного обхода Пскова ( 12 часов 28 мин назад ) Псковское Агентство Информации



31 января Государственной Думы РФ седьмого созыва от Псковской области Александр Васильев ознакомился с ходом выполнения работ по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход города Пскова» (2-ой пусковой комплекс). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту. Напомним, на данный момент на объекте строительства выполнена укладка второй спиральновитой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием. Ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок, а также земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов.



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На обустройство парков в небольших городах выделено 500 млн рублей ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в 2017 году субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения, сообщает сайт правительства РФ. «Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объеме 500 млн рублей распределены между бюджетами 72 субъектов Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах с численностью населения до 250 тыс. человек, а также определён порядок осуществления контроля использования этих средств», - говорится в сообщении. Отмечается, что условие для получения субсидии - заключение до 1 марта 2017 г. соглашения о предоставлении субсидии между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и высшим должностным лицом субъекта РФ. Определиться в том, какие города и на каких условиях получат субсидии, регионам нужно будет до 1 апреля 2017 года. Согласно перечню того, в каких объемах распределены субсидии, больше всего средств достанется бюджету Ростовской области - 24,9 млн руб., а меньше всего денег получит Чукотский автономный округ, куда направили 470 тыс. руб. В документе расписан предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета. Для Псковской области он составит 92%.



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К 2020 году «Макдоналдс» окончательно перейдет на продукты, произведенные в России ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



К 2020 году рестораны быстрого питания «Макдоналдс» окончательно перейдут на продукты, произведенные в России. Об этом РБК рассказал президент «Макдоналдса» в России Хамзат Хасбулатов. «Сейчас доля российской продукции составляет 87%. К концу 2018 года мы доведем ее до 95% - это я вам обещаю. К 2020 году доля локальных продуктов будет составлять уже 100%», - сообщил РБК Хасбулатов. По его словам, Россия станет одним из немногих рынков в мире, полностью обеспечивающим сеть продуктами собственного производства. При этом «полностью закрыть поставки отечественным сырьем достаточно проблематично», признался Хасбулатов. Например, сеть использует только российскую свинину, но доли отечественной курятины и говядины ниже - 65 и 50% соответственно. Частично из-за рубежа завозятся салаты (ранее они поставлялись из Испании, что сейчас невозможно из-за эмбарго), а также апельсиновый сок и бекон, отметил топ-менеджер. В 2017 году производить бекон для «Макдоналдса» начнет российско-итальянская компания «Марр Русия» на своем заводе в Одинцово, а локальное производство сока может начаться в 2018 году, отметил Хасбулатов. Получить комментарии у «Марр Русия» не удалось. Локализация производства позволит компании чувствовать себя более защищено в текущих экономических условиях, полагает президент «Макдоналдса». Он добавляет, что в идеале сеть хотела бы иметь по два российских поставщика в каждой категории. Сейчас компания работает по такому принципу с производителями мяса, овощей, молочной и хлебобулочной продукции. По данным «Макдоналдса», в 2016 году в России было открыто 73 новых ресторана, а их общее количество достигло 609. Кроме того, точки в первый раз появились в Томске, Кемерове, Пскове и Барнауле. В 2017 году планируется открыть около 50 заведений.



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Правительство РФ распределило между регионами 2,38 млрд руб. на компенсации взносов на капремонт для пожилых людей ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о компенсации в 2017 году отдельным категориям граждан старшего поколения взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома, сообщает сайт правительства РФ. «Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объеме 2,38 млрд рублей распределены между бюджетами 85 субъектов Федерации», - говорится в сообщении. Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%. В документе расписан предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт из федерального бюджета на 2017 год. Для Псковской области он составит 92%.



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В ИК-3 выявлены недостатки санитарно-технического состояния камерных помещений штрафного изолятора ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Прокуратурой области проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлен факт непринятия администрацией колонии мер, направленных на перевод осужденного в другое исправительное учреждение в целях обеспечения его личной безопасности в соответствии со ст.13 УИК РФ. Не был организован должным образом сбор и анализ необходимой информации об осужденных в целях решения вопроса о постановке на профилактический учет лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Допускались факты нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при подготовке и направлении ответов заявителям. Ряд подготовленных администрацией колонии ответов на обращения являлись немотивированными. Выявлены недостатки санитарно-технического состояния камерных помещений штрафного изолятора. В целях устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных прокуратурой области в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесено представление. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры области.



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Гдовичку оштрафовали за оскорбление женщины в соцсети ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Мировым судьей судебного участка № 3 Гдовского района Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 21-летней местной жительницы, возбужденное заместителем прокурора района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в судебном заседании установлено, что 18 ноября 2016 года женщина разместила в социальной сети текстовую информацию, содержащую неприличные выражения, унижающие честь и достоинство другой женщины. Постановлением мирового судьи жительница Гдовского района признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 1 тысяч рублей.



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В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области. Не зарегистрировано ни одного угона. Задержаны 6 пьяных водителей.



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Дом на Октябрьском проспекте в Пскове остался без тепла ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Дом на Октябрьском проспекте, 15 в Пскове остался без тепла. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 21.30 в ведомство поступила информация об утечке теплоносителя в цокольном этаже здания в магазине «Продукты». Причиной утечки стал износ трубопровода. Как пояснили в ведомстве, социально значимых объектов в доме нет, работы по устранению аварии назначены на сегодняшнее утро.



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В России 1 февраля проиндексируют пенсии ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Страховые пенсии и социальные выплаты в РФ начинают индексироваться на 5,4%. Соответствующее решение было ранее принято правительством. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что в текущем году правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия вырастет на уровень инфляции прошлого года, которая составила 5,4%. Вице-премьер Ольга Голодец сообщила в свою очередь, что средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тысяч 620 рублей, а ее величина превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31 млн 400 тысяч неработающих пенсионеров, сообщает «Интерфакс». Кроме того, наряду со страховыми пенсиями с 1 февраля будет проиндексирован ряд социальных гарантий. «Это выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан», - сообщил Д.Медведев. По его словам, общий объем выплат составит 706 млрд рублей. Он отметил, что с 1 сентября также будет проиндексирован стипендиальный фонд. «Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены», - сказал Д.Медведев. Вторая индексация страховых пенсий будет произведена 1 апреля этого года (дополнительное увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат на 0,38%, разницу между прогнозным уровнем инфляции и фактическим). В результате всех надбавок и выплат среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 тыс. 649 рублей.



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В Пскове приступили к демонтажу светофоров на 25 перекрестках ( 12 часов 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Пскове сегодня не работает пешеходный светофор на улице Коммунальной у городской больницы, светофор находится в режиме желтый мигающий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», проводятся работы по переустановке стоек светофора. Также будут установлены знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью. Работы планируется выполнить в течение дня. Далее будут проводиться работы на перекрестке Коммунальная – Печорская. Напомним, в 2016 году администрация Пскова заказала установку Г-образных опор на улицах, для чего подрядчику придется демонтировать светофоры на 25 перекрестках 51 пешеходный переход будет оборудован дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей пленкой флуоресцентного типа на Г-образных опорах (высота 4,5 м, вылет консоли 3 м). Для установки опор подрядчику придется сначала демонтировать дорожные знаки и светофоры, потом смонтировать их снова. На площади Ленина после монтажа 2 из 8 светофоров будут новые, как и экраны для светофоров. Часть переходов оборудована светофорами, которые будут временно демонтированы. Список мест, где будут проводиться работы.



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Жительница Гдовского района заплатит тысячу рублей за унижение достоинства женщины в соцсети ( 13 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Мировой судья судебного участка № 3 Гдовского района рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 21-летней местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. В судебном заседании установлено, что 18 ноября 2016 года женщина разместила в социальной сети текстовую информацию, содержащую неприличные выражения, унижающие честь и достоинство другой женщины. Постановлением мирового судьи жительница Гдовского района признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Ей назначен штраф в размере 1 тыс. рублей.



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Российская продовольственная инфляция в 3,5 раза обогнала европейскую ( 13 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в РФ выросли на 3,9%, в странах ЕС — на 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет Лента.ру. При этом в декабре прошлого года продовольствие в России подорожало на 0,7%, а в ЕС — на 0,6%. За год в России наиболее существенно выросли цены на масло — на 13% (в среднем по странам Евросоюза — на 2,7 процента), рыбу и морепродукты — на 8,6% (плюс 3% в ЕС). Стоимость молочных изделий, сыра и яиц в Евросоюзе в 2016 году не изменилась, в России увеличилась на 8,5%. Цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли в России на 5,6% (в ЕС — на 0,2%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 4,7% (плюс 0,9%), мясо и мясопродукты — на 2,6% (плюс 0,4%). В прошлом году в России подешевели лишь фрукты — на 4% (плюс два процента в Евросоюзе) и овощи — на 7,7% (плюс 3,7%). По данным ВЦИОМ, жители России считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились. По мнению опрошенных, снизился индекс роста цен на все основные категории продуктов: мясо и мясные продукты, овощи и фрукты, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, макароны и сахар.



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Сердюков может стать заместителем гендиректора госкорпорации «Ростех» ( 13 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков может стать заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех» вместо Дмитрия Шугаева, который 31 января был назначен президентом Владимиром Путиным новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Анатолий Сердюков с 2007 по 2012 год возглавлял Министерство обороны РФ, но покинул этот пост со скандалом. Тем не менее, спустя два года он стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации. Кроме того, пишет издание, он может сменить Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации.



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На месте крушения Ту-154 водолазы за сутки нашли фрагменты тел и 78 обломков ( 13 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



За стуки водолазы нашли фрагменты тел погибших и 78 обломков самолета Ту-154 на месте его крушения, в районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что спасатели продолжают работы в районе катастрофы. Он подчеркнул, что поиски будут идти столько, сколько потребуется. Напомним, самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Расследование причин трагедии продолжается. Следователи уже исключили версию о теракте на борту лайнера.



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День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается 1 февраля ( 13 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



1 февраля отмечается День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет сalend.ru. В этот день в 2009 году в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение на патриарший престол, совершаемое во время божественной литургии, — эпохальное событие в жизни Православной церкви, поэтому всегда отличается особой торжественностью. Новоизбранного Патриарха приветствовали праздничным перезвоном колоколов со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя. У входа в храм его встретили два старших священника и мирянин с хлебом-солью. А на самой торжественной литургии присутствовали около 4 тысяч человек. Каждая годовщина интронизации отмечается божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Ритуал принятия самого высшего церковного сана дошел до сегодняшних дней с древних веков, претерпев лишь незначительные изменения. В церемонию входит возведение избранного Патриарха на Горнее место в алтаре. При этом митрополиты трижды возглашают: «Аксиос!», что в переводе с греческого означает «Достоин!». Литургия начинается обычным архиерейским чином, а завершается патриаршим: первую часть службы нареченный Патриарх совершает как митрополит в голубой мантии, а завершает в зеленой патриаршей мантии, как предстоятель Церкви. День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - 1 февраля - ежегодный праздник Русской православной церкви, наравне с Днем тезоименитства (именин) Патриарха Кирилла, который отмечается 24 мая, в День памяти Кирилла и Мефодия, просветителей славян.



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На 8 Марта у россиян пользуются спросом туры в Италию, на 23 февраля — в Чехию ( 13 часов 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Праздничные дни в конце февраля - начале марта многие жители России планируют провести за границей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на российских туроператоров, женщины хотят на шопинг в Италию, а мужчины предпочитают пройтись по пивным ресторанам в Чехии. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на вторую половину февраля туристы активно бронируют короткие туры в Европу. Одним из популярных направлений для россиян остается Таиланд. Также многие планируют загорать и купаться во Вьетнаме и Индии. Но туроператоры отметили, что пляжный пассивный отдых начинает надоедать туристам. «Дамы в свой праздник выбирают туры в Италию — для шопинга, гастрономического туризма и экскурсий. Много запросов и на отдых в Доминикане. А самое популярное «мужское» направление на 23 февраля — Прага», — рассказала директор по маркетингу сети турагентств «1001 Тур» Мария Лещева. Круг интересов мужчин не ограничивается пивом и кнедликами. По данным директора по развитию OneTwoTrip Аркадия Гинеса, среди зарубежных направлений лидируют также Париж, Рим, Мюнхен и Тбилиси. Причем в столицу Франции одинаково мечтают попасть и мужчины, и женщины. «Для ближних направлений (например, Чехии) туристы выбирают короткие поездки на 3–4 дня. Средняя длительность туров в Таиланд и другие экзотические страны — 9–10 ночей, так как минимум два дня отпуска уходит на перелет», — отметила М. Лещева. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на вторую половину февраля туристы активно бронируют короткие туры в Европу. Большой популярностью пользуется Италия. С 11 по 28 февраля там проходит Венецианский карнавал. Минимальная цена на такой тур с посещением праздничной Венеции составляет 65 тыс. рублей. М. Лещевой заметила, что значительных отличий в стоимости тура на праздничные и непраздничные даты пока нет, но по мере приближения 23 февраля и 8 марта цены будут расти. Сейчас стоимость перелета на конец февраля из Москвы в Париж и обратно составляет 12,4 тыс. рублей (Москва–Прага — 12,6 тыс. рублей, Москва – Милан — 12,6 тыс. рублей). Но если планировать поездку в последний момент, то тур может обойтись на 20–30% дороже. Туроператоры отметили, что в предпраздничные дни повышенным спросом пользуются подарочные сертификаты на путешествия. Чаще всего их покупают мужчины.



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Более 26 тысяч федеральных льготников в Пскове и Псковском районе в феврале получат ЕДВ в повышенном размере ( 13 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Более 26 тыс. федеральных льготников в г. Пскове и Псковском районе в феврале получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере. С 1 февраля на 5,4% проиндексированы все виды страховых пенсий - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Как пояснил Псковской Ленте Новостей начальник Управления ПФР в г. Пскове и Псковском районе Алексей Еремин, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Повышение коснулось более 49,6 тысяч неработающих пенсионеров города и района. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 805,11 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла –78,28 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля). Важно отметить, что у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии. В среднем в феврале страховые пенсии жителей г. Пскова и Псковского района увеличились на 648 руб. (с 12 072 руб. до 12 720 руб.). В том числе: Средний размер страховой пенсии по старости составил 13 070 руб. (увеличение на 665 руб.), Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 7 752 руб. (увеличение на 397 руб.), Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – 9 139 руб. (увеличение на 468 руб.). Также добавим, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут проиндексированы с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год на 2,6% как работающим, так и неработающим пенсионерам.



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ЦБ хочет ввести предельный уровень долговой нагрузки до 50% дохода ( 13 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Банкам запретят обирать заемщиков по просроченным задолженностям. Пакет предложений об ограничении прав кредитных учреждений уже готовится, заявила «Известиям» первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Она пояснила, что специальная группа уже прорабатывает данную тему. «Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессиональным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад», - рассказывает Юдаева. Планируется, что предельный уровень долговой нагрузки не будет превышать 50% дохода гражданина, что позволит ему функционировать, как полноправному члену общества. Оптимальная цифра, скорее всего, будет колебаться около 30% дохода. При этом должник не сможет взять нового кредита, пока не расплатиться по старым.



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Более 49,6 тысяч неработающих пенсионеров Пскова и Псковского района получат прибавку к пенсии с 1 февраля ( 13 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Более 49,6 тысяч неработающих пенсионеров Пскова и Псковского района получат прибавку к пенсии с 1 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УПФР России по Пскову и району, на 5,4%проиндексированы все виды страховых пенсий - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Как пояснил начальник Управления ПФР в г. Пскове и Псковском районе Алексей Еремин, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Повышение коснулось более 49,6 тысяч неработающих пенсионеров города и района. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 805,11 рублейв месяц, стоимость пенсионного балла –78,28 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля). Важно отметить, что у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии. В среднем в феврале страховые пенсии жителей г. Пскова и Псковского района увеличились на 648 руб. (с 12 072 руб. до 12 720 руб.). В том числе: Средний размер страховой пенсии по старости составил 13 070 руб. (увеличение на 665 руб.), Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 7 752 руб. (увеличение на 397 руб.), Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – 9 139 руб. (увеличение на 468 руб.). Также добавим, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут проиндексированы с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 годна 2,6%как работающим, так и неработающим пенсионерам.



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Правительство выбирает момент для объявления о повышении пенсионного возраста ( 13 часов 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Вопрос о повышение пенсионного возраста со стороны правительства уже можно считать решенным. В настоящее время в кабмине обсуждается, на сколько именно нужно отодвинуть рубеж выхода на заслуженный отдых, а также когда именно обнародовать информацию об этом. Вокруг этих, уже чисто технических моментов активно идут дискуссии. В процессе обсуждения выяснилось в частности, что большинство выступает уравнивания пенсионного возраста для мужчин и для женщин. По информации близкого к правительству источника «Известий», сообщение о повышении возраста выхода на пенсию может быть сделано в 2018 году, после формирования нового правительства. «Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года», - заявил он. По вопросу новой планки выхода на покой существует несколько точек зрения. Согласно одному из проектов у мужчин она будет установлена на уровне 65 лет, у женщин - 63 лет. При этом повышать пенсионный возраст предполагается на шесть месяцев в год. Другая инициатива предполагает установление равного срока выхода на пенсию - 63 года. Соцблок в правительстве выступает за сохранение дистанции в пять лет между мужчинами и женщинами, хотя многие уже считают эту разницу устаревшей. В этом нет никакого демографического смысла. Во-первых, средняя продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Во-вторых, если раньше женщины на пенсии сидели с внуками, то сейчас эта традиция во многом ушла в прошлое», - сообщил источник, близкий к финансовому блоку. «По мнению аналитиков, в пользу приравнивания женского пенсионного возраста к мужскому говорит то, что большинство пенсионеров в настоящее время это женщины. При этом из-за меньшего стажа они и пенсии получают в среднем на 4,5% меньше, чем сильный пол. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Выход на пенсию откладывается на неопределенный срок»>>>



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Судить о весне советует сегодня народный календарь ( 14 часов 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



1 февраля по народному календарю наступил Макарьев день (Макар-весноуказчик), пишет сalend.ru. В этот день отмечается память Макария Великого — христианского святого, отшельника, почитаемого в лике преподобного. Макарий — автор пятидесяти бесед, семи наставлений и двух посланий. Основная тема его сочинений — духовная жизнь христианина; также в нескольких беседах Макарий аллегорически толкует Библию. Прозвище Макара — весноуказчик — само говорит о своем происхождении. По этому дню предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель — в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель — ее следовало ожидать и на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным. С именем Макара связано много поговорок на разные темы. Например: «Валенком Макар раздувает самовар»; «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал»; «На бедного Макара везде беда напала».



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В России планируют ограничить права кредитных учреждений ( 14 часов 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В России готовится пакет предложений об ограничении прав кредитных учреждений, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Об этом пишет газета «Известия». Юдаева пояснила, что специальная группа уже прорабатывает данную тему. «Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессиональным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад» – рассказала она. Планируется, что предельный уровень долговой нагрузки не будет превышать 50% дохода гражданина, что позволит ему функционировать, как полноправному члену общества. Оптимальная цифра, скорее всего, будет колебаться около 30% дохода. При этом должник не сможет взять нового кредита, пока не расплатится по старым.



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За сутки в Псковской области произошли 16 краж ( 14 часов 8 мин назад ) Псковское Агентство Информации



31 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 33 преступления, в том числе 16 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В органы внутренних дел региона вчера поступило 51 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, из них 16 - по городу Пскову. За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 425 нарушений Правил дорожного движения.



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Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков ( 22 часа 58 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова, у которого в ходе обыска изъяли наркотики и оружие. Напомним, Псковский городской суд приговорил бывшего настоятеля псковского храма к трем годам лишения свободы условно за хранение оружия (статья 222 УК РФ) и наркотиков (статья 228 УК РФ). Как следует из приговора Псковского городского суда, Сергей Иванов, являющейся потребителем наркотических средств, около подъезда дома в Пскове нашел и присвоил, то есть умышленно незаконно приобрел, в крупном размере для собственного употребления, без цели сбыта, вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство метамфетамин, общей массой 19,82 граммов. Наркотик Сергей Иванов принес к себе в квартиру, поместил в камеру холодильника, где умышленно, незаконно хранил без цели сбыта до момента обнаружения и изъятия. Наркотик был обнаружен оперативными сотрудниками УФСБ России по Псковской области в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Как следует из постановления суда, пистолет системы Марголина и 65 патронов Сергей Иванов также нашел у подъезда и присвоил, то есть умышленно незаконно приобрел. Их он принес в сумке домой и поместил на верхнюю полку шкафа, находящегося в прихожей квартиры. В ходе обыска оружие также было изъято. Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, добровольно после предварительной консультации с защитником заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. Защитник ходатайство подсудимого поддержал.



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Московское УФАС раскрыло картель при госзакупках лекарств на 414 млн рублей ( 23 часа 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило картель в ходе проведения 107 аукционов по поставке лекарственных препаратов для нужд госучреждений на общую сумму свыше 414 млн руб., пишет Коммерсант. «В январе 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве признало наличие картельного сговора между ООО “БСС” и ООО “АМТ” на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в одиннадцати субъектах РФ. Общества были признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции»,— говорится на сайте ведомства. Картельное соглашение позволило ООО «БСС» выиграть в общей сложности 98 аукционов на 403 млн руб. со снижением от начальной цены от 0% до 5%. В свою очередь ООО «АМТ» выиграло девять аукционов со снижением цены от 0,5% до 5,5%. Общая сумма этих аукционов составила более 6 млн руб. «В силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, государственные и медицинские учреждения были вынуждены закупать лекарственные препараты по завышенным ценам»,— отмечает ФАС. В перечень закупавшихся госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики. По итогам проверки антимонопольная служба намерена передать в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Также в отношении компаний, уличенных в сговоре, будет возбуждено административное дело. ФАС напомнил, что штраф за антиконкурентное соглашение составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов. В ноябре прошлого года ФАС заявлял, что собирается увеличить втрое штраф за картельный сговор для крупного бизнеса — с 1% до 3% выручки. Ответственность же за прочие согласованные действия смягчится: максимальный штраф может быть снижен с 15% выручки до 3-5% в зависимости от нарушения.



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Рогозин назвал диверсантами тех, кто платит по 10 тысяч рублей сборщиками двигателей для ракет ( 23 часа 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин отверг предположения о возможной диверсии на производстве двигателей для «Протон-М». Причиной отбраковки двигателей стала преступная халатность на производстве, заявил он. «Такие версии как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, эти версии имеют право на существование, но мы все-таки руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами. Воронежский механический завод сегодня производит двигатели для второй и третьей ступени самых востребованных ракетоносителей "Союз" и "Протон"»,— сказал он Вице-премьер отметил, что лично в «очень слабой» культуре производства на воронежском заводе. «Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь»,— отметил Рогозин. По его словам, если сотрудники предприятия получают по 10-15 тыс. руб., «то надо ждать беды». «Диверсанты те, кто не платит денег этим людям. Они — диверсанты»,— приводит его слова ТАСС. Воронежский механический завод будет передан под управление научно-производственному объединению «Энергомаш». В «Роскосмосе» и правительстве считают, что это поможет вывести предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозивших пусковую программу «Протона», из кризиса. На самом заводе началась служебная проверка.



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В Москве против девушек возбудили дело за кражу вина с корпоратива ( 23 часа 18 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Полиция Москвы возбудила уголовное дело о покушении на грабеж против двух девушек, попытавшихся унести с новогоднего корпоратива одного из столичных банков вино и виски, передает РИА «Новости». «Девушка не является сотрудницей банка. Увидела в Instagram объявление о корпоративе со свободным входом, решила с подругой пойти, чтобы познакомиться с красивыми мужчинами. Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять», — сказал адвокат Михаил Ошеров. Отмечается, что девушки попытались унести бутылку «Абрау-Дюрсо» и бутылку Jameson, однако их остановила некая женщина и вызвала полицию. Против них возбудили дело по статье «Покушение на грабеж, совершенный организованной группой», предполагающей наказание до семи лет лишения свободы.



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Боб Дилан выпустит тройной альбом ( 23 часа 48 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Американский певец и поэт Боб Дилан, удостоенный в 2016 году Нобелевской премии по литературе, готовит к выпуску новый тройной альбом, сообщает «Лента.ру». Пластинка появится в продаже 31 марта и будет называться Triplicate. В нее войдут 30 кавер-версий песен различных американских авторов: Once Upon A Time Чарльза Страуса и Ли Адамса, As Time Goes By Харольда Хапфилда, The Best Is Yet To Come Сая Коулмэна и Кэролин Ли и другие. Работа будет состоять из трех частей: Til The Sun Goes Down, Devil Dolls и Comin’ Home Late’. 13 октября 2016 года Шведская академия присудила музыканту Нобелевскую премию с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Позднее сообщалось, что представители комитета не смогли связаться лично с Диланом, поскольку тот «спал перед концертом». Позже музыкант сообщил, что награда - большая честь для него, но приехать на церемонию вручения он не сможет из-за занятости.



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