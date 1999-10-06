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Вера Емельянова: Новый закон о соотношении зарплат руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений должен стимулировать их повышение ( 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Новый закон о соотношении зарплат руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений 1 к 4 должен стимулировать повышение зарплаты. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов при обсуждении закона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Вера Емельянова сообщила, что фонд оплаты труда не меняется, уменьшение соотношения никак не должно отразиться на фактической зарплате. Цель его принятия - чтобы руководители стремились к увеличению зарплаты работникам. «Почему в одном детскому саду средняя зарплата 12 тысяч рублей, в другом 19? Почему? Нужна очень серьезная работа по настройке», - отметила Вера Емельянова.



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Управлению ЗАГС г. Великие Луки требуется главный специалист ( 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Главное государственное управление юстиции Псковской области объявляет конкурс на замещение старшей должности государственной гражданской службы области категории «обеспечивающие специалисты» - главного специалиста управления ЗАГС г. Великие Луки. К участникам конкурса предъявляются следующие квалификационные требования: 1. Среднее профессиональное образование, либо высшее профессиональное образование по специальностям: «юриспруденция», «филология», «история», «экономика», «государственное и муниципальное управление», либо иное профессиональное образование при наличии опыта работы в области речевых коммуникаций, делового общения, ведения делопроизводства 2. Без предъявления требований к стажу. 3. Знание Конституции РФ, системы организации, структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления области; законодательства о государственной гражданской службе, федерального закона «Об актах гражданского состояния», Семейного Кодекса, Гражданского Кодекса и других нормативных правовых актов по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, основ лексики, грамматики русского языка. Условия прохождения службы: ненормированный служебный день, повышенная ответственность при исполнении служебных обязанностей. Конкурс проводится в форме собеседования и (или) тестирования с конкурсантами не ранее 36 дней со дня опубликования объявления. Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет лично в ГГУ юстиции Псковской области документы по перечню п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. №112, в течение 21 дня со дня первого опубликования объявления. Обращаться по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, 21/33, Главное государственное управление юстиции Псковской области, второй этаж кабинет «отдел кадров», по рабочим дням с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефон 59-52-05, e-mail: info@justice.pskov.ru.



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Пожар в опочецкой деревне Матюшкино возник из-за открытой мальчиком дверки топящейся печи ( 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Пожар в деревне Матюшкино Опочецкого района возник из-за того, что мальчик 2013 года рождения открыл дверку топящейся печи, в то время как мать вышла во двор за дровами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Выпавшие угли из топки и искры стали причиной пожара. К счастью, на пожаре никто не пострадал, однако семья лишилась дома и имущества. Напомним, 25 января в 12.14 поступило сообщение о том, что в деревне Матюшкино Опочецкого района горит жилой дом. Для ликвидации последствий пожара были привлечены отделения пожарно-спасательной части № 20 города Опочка в составе шести человек на двух автоцистернах. Для тушения были поданы два пожарных ствола «Б», проложена магистральная линия 250 метров от водоёма. Горение было локализовано к 12.39, ликвидировано в 12.49, полностью работы были завершены в 13.30. В результате пожара сгорел жилой дом. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская шалость с огнём. Статистика показывает, что по сравнению с другими причинами (например, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления или неосторожное обращение с огнем), детская шалость встречается не очень часто. Однако ценой такого баловства могут стать жизнь и здоровье детей. Любознательность детей и их тяга ко всему новому и неизведанному - это свойство подрастающего поколения. Однако некоторые детские игры могут привести к печальным последствиям. Это, прежде всего, касается шалости с огнём и со всем, что с ним связано. Пожары по причине детской шалости встречается не очень часто. Но в основном, ответственность за их возникновение лежит на родителях, которые не уделили должного внимания вопросам безопасности детей, не прячут от них спички, не контролируют их поведение, не следят за играми. Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. В этом случае прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Опасно оставлять детей одних в запертых квартирах и домах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает родителям: по возможности, не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка!», а также объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием. Не оставляйте детей одних в доме, расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому, в случае пожара ребёнку необходимо: как можно быстрее покинуть опасное помещение и оповестить о случившемся взрослых. И, конечно, выучите с детьми наизусть номера вызова экстренных служб: со стационарного телефона - «01», «101», с мобильного «101» и «112». Уважаемые родители, задумайтесь: достаточно ли вы уделяете времени своему ребёнку, объясняли ли вы ему опасность игры с огнем? Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются – во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. Задача родителей – обеспечить безопасность ребёнка и научить его правилам собственной безопасности. Будьте сами примером для своих детей в безопасном обращении с огнем!



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«Справедливая Россия» поддержала законопроект администрации Псковской области о расширении понятия «инвестор» ( 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Псковское областное Собрание депутатов продолжит работу над законопроектом о расширении трактовки понятия «инвестор». На сессии 26 января законопроект принят только в первом чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Два парламентских комитета поддержали необходимость доработки законопроекта. Депутат Олег Брячак заявил о поддержке законопроекта фракцией «Справедливая Россия». «На себе ощутил сопровождение при реализации строительства терминала на границе. Все согласования прошли как по маслу. Я согласен, что, возможно, придется доработать законопроект. Сама по себе идея хорошая, "Справедливая Россия" поддержит законопроект», - сказал он. Законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» вызвал дискуссию накануне на заседании комитета по экономической политике. Сейчас статусом инвестора обладают юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области, зарегистрированные и состоящие на учёте в налоговых органах области. В новой редакции закона инвесторы – это российские и иностранные юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области. По мнению разработчиков, изменение понятия «инвестор» поможет привлечь в регион инвесторов, имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ, но осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Псковской области. Государственная поддержка будет оказываться в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов, которое заключается в подборе земельных участков и содействии в подключении к инженерным сетям. В ходе обсуждения на комитете было высказано мнение, что регионы конкурируют между собой за прописку «материнской» компании, и новый закон вряд ли поможет существенно изменить инвестиционный климат в регионе. Необходимо привлекать предприятия к регистрации в регионе. Кроме того, в региональном законодательстве нечетко прописаны критерии для признания инвестиционного проекта стратегическим. Создана рабочая группа для доработки законопроекта. Войти в её состав изъявили желание депутаты Александр Братчиков, Ян Лузин, Андрей Козлов (все трое – Единая Россия), а также региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев.



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Неизвестный под предлогом найма на работу через Интернет завладел деньгами псковича ( 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Неизвестные злоумышленники путем обмана завладели денежными средствами горожан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в областном центре 21 января неизвестный мужчина под предлогом найма на работу через один из сайтов в Интернете обманным путем завладел 46 тысячами рублей, принадлежащими псковичу. А в Острове 24 января другой незнакомец под предлогом приобретения мебели через сайт в Интернете с использованием мобильных телефонов завладел у местной жительницы деньгами в сумме 169 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего уточняются в рамках проводимого по данным фактам расследования. В связи с этим полиция напоминает жителям региона: чтобы не стать жертвами мошенников - не спешите выполнять инструкции неизвестных лиц! Не торопитесь переводить им деньги. Не сообщайте реквизиты своих банковских карт незнакомцам! Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию.



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Проживающие на территории Псковской области иностранцы, беженцы и лица без гражданства будут получать пособие на ребенка ( 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Псковской области скорректирован закон о детских пособиях. Поправки приняты 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов большинством голосов по инициативе администрации Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Изменения вносятся для приведения в соответствие с федеральным законодательством. Не прописанные, но проживающие в Псковской области могут получить право на государственное ежемесячное пособие на ребенка в размере 225 рублей. Уточняются категории иностранных граждан, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка. В предлагаемой редакции право на пособие получат проживающие на территории Псковской области иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы. Факт проживания на территории области заявителей будет подтверждаться сведениями, получаемыми в рамках межведомственного взаимодействия в органах, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Получать пособия в нескольких регионах сразу не получится. Как уточнил накануне на заседании комитета начальник главного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, ведомство направляет множество запросов для предотвращения таких ситуаций. Еще одно изменение - пособие не будут получать не только граждане, лишенные родительских прав, но и ограниченные в родительских правах. Данная мера применяется только по решению суда. Цель - повлиять на родителей. Данная мера социальной поддержки действуют для детей от 0 до 16 лет. Она составляет 225 рублей ежемесячно, 450 - для одиноких матерей, для военнослужащих по призыву - 338 рублей на ребенка. Таких получателей в Псковской области 57 тысяч детей. На эти цели расходуется около 170 млн рублей в год.



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Семинар для методических объединений педагогов прошел в Великолукской епархии ( 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



23 января в актовом зале Великолукской епархии состоялся семинар для методических объединений педагогов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, в его работе приняли участие преподаватели духовно-нравственных дисциплин города Великие Луки. Тема семинара - «Перспективные программы для преподавания Основ православной культуры в рамках ОДНКНР» (Основ духовно-нравственной культуры народов России). В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, нацеленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». Главное назначение предмета направлено на развитие общей культуры школьника, формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитание уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий. В ходе работы семинара руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии, протоиерей Сергий Матвеев познакомил педагогов с линией учебно-методических комплектов (УМК) по основам православной культуры протоиерея Бориса Пивоварова и священника Димитрия Долгушина. Все учебно-методические материалы комплекта были представлены участникам семинара для ознакомления, их можно было посмотреть и почитать. Кроме того, подготовленная протоиереем Сергием презентация позволила познакомиться с пособиями более детально, а также обсудить их значение и содержание. «Новизна и уникальность представленных учебников заключается не только в том, что они составляют систематический курс, рассчитанный на 5-летний срок изучения, но и в том, что они впервые за всю историю преподавания Основ православной культуры обращаются к духовным проблемам милосердия и православной культуры семьи, выделив их в отдельные курсы для 8 и 9 классов общеобразовательных школ соответственно», - отметил протоиерей Сергий. «Эти темы чрезвычайно важны не только для каждого человека, но и для общества в целом, авторами мудро учтен фактор своевременности подачи материала для размышлений над проблемами милосердия, любви и семейных отношений именно в подростковом возрасте. Несомненно, что использование УМК по основам православной культуры протоиерея Бориса Пивоварова и священника Димитрия Долгушина может принести добрые плоды в деле православного образования и воспитания старшеклассников», - подчеркнул священник. Напомним, что единая линия учебно-методических комплектов для учащихся, подготовленная в Новосибирской митрополии, представлена пятью годичными учебными курсами с 5 по 9 классы: «Родное слово» (5 класс), «Родная история» (6 класс), «Православное искусство России» (7 класс), «Духовные основы милосердия» (8 класс), «Основы православной культуры семьи» (9 класс). В состав комплектов по каждому учебному курсу вошли: учебное пособие (для учащихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов); рабочая программа (для 5, 6, 7, 8 и 9 классов); рабочая тетрадь (для учащихся 5, 6 и 7 классов); хрестоматия (для 5 и 6 классов). В состав единой линии УМК по основам православной культуры вошли также Концепция преподавания учебного предмета ОПК в 5-9 классах и книга для учителя (общая для 5–9 классов). Авторами линии учебно-методических комплектов (УМК) по основам православной культуры являются: протоиерей Борис Иванович Пивоваров, учитель истории высшей квалификационной категории, доктор богословия, и священник Димитрий Владимирович Долгушин, учитель истории высшей квалификационной категории, кандидат филологических наук. Разработанная в Новосибирской митрополии линия УМК по основам православной культуры была отмечена на Всероссийском педагогическом конкурсе «За нравственный подвиг учителя - 2014» - авторам присуждено звание победителей в номинации «Лучшая учебно-методическая разработка по курсу ОРКСЭ». Награждение состоялось на заключительном заседании XXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Храме Христа Спасителя.



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Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского ( 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон стал кавалером ордена Александра Невского. Государственную награду священнослужителю в четверг, 26 января, в Кремле вручил лично президент России Владимир Путин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации. Глава государства в ходе церемонии поздравил тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, на ратном поприще, в общественной деятельности заслужили высокую оценку Родины. «Хотел бы особо отметить и значимость духовного наставничества, которому посвятили себя митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и архимандрит Тихон, а также их огромный вклад в сохранение историко-культурного наследия нашей страны», - сказал Владимир Путин. Архимандрит Тихон в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за высокую награду и отметил, что она принадлежит архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Алипию (Воронову) и другим уважаемым монахам-фронтовикам. Согласно тексту указа, архимандрит Тихон (в миру Алексей Николаевич Секретарев) удостоен ордена за большой вклад в развитие духовных и культурных связей. Он - наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 1995 года. Приоритетные направления его деятельности - сохранение многовековых духовных традиций Псково-Печерского монастыря, содержание в образцовом порядке историко-культурного ансамбля 15 века, духовно-просветительская деятельность, прием паломников, социальное служение и благотворительность, военно-патриотическое воспитание молодежи. За последние годы под руководством архимандрита оказана помощь в строительстве и ремонте нескольких часовен и храма в Печорском районе Псковской области, в Эстонии, в Республике Татарстан. Построен и открыт Паломнический центр в Печорах, вторая очередь Странноприимного дома на 100 человек, функционирует Дом милосердия. С благословения архимандрита Тихона оказывается помощь малоимущим жителям города Печоры и многодетным малообеспеченным семьям, социальным и образовательным учреждениям Печорского района. Каждый год под руководством Тихона монастырь организует отдых детей в православном лагере «Вестники», проводит Корнилиевские духовно-просветительские чтения.



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Александр Кузнецов: В Псковской области повышение тарифов на тепло идёт в пределах инфляции ( 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Псковской области нет какого-либо скачкообразного повышения тарифов на тепло. Об этом заявил вице-губернатор Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 26 января, отвечая на вопрос депутатов об изменении тарифов в связи с переходом котельных на природный газ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Александр Кузнецов подчеркнул, что рост тарифов происходит в пределах инфляции, в прошлом году он составил 4%, а в некоторых районах даже меньше. Кроме того, отметил, что в регионе, кроме газификации, продолжается работа по переводу котельных на местные, более дешёвые, виды топлива. Например, в Себежском районе первый отопительный сезон проходит без мазута и угля, котельные работают на щепе. «Будем стремиться, чтобы тарифы не повышались», - пообещал вице-губернатор.



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Более семи тысяч домовладений планируют газифицировать в Псковской области до 2021 года ( 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В период с 2017 по 2021 год в Псковской области планируется построить более 200 километров межпоселковых газопроводов и подключить более 7 тысяч домовладений. Об этом сообщил заместитель губернатора области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 29 января, где он выступал с докладом о газификации региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Вице-губернатор добавил, что на первый квартал текущего года запланировано завершение прокладки межпоселковых газопроводов в Великолукском, Невельском, Островском районах, окончание работ по второй очереди строительства ветки Великие Луки – Кунья. Кроме того, в нескольких населённых пунктах ранее были проложены 38,2 километра внутрипоселковых газопроводов и подготовлены к пуску газа 70 многоквартирных домов, в которых проживают 800 семей. Частично эти дома будут подключены в 2017 году, остальные – в 2018 году. Также Александр Кузнецов сообщил, что на реализацию закона области о газификации, в рамках которого принимались заявки на подключение к газу, необходимы 300 млн рублей. Сейчас в листе ожидания стоят 54 заявки, это почти 4 тысячи квартир. «Расшить» эту очередь предполагается до 2020 года, однако приём новых заявок будет остановлен, сообщил вице-губернатор. Он напомнил, что газ пришёл в Псковскую область 45 лет назад, в 1972 году, когда был построен газопровод Псков – Рига. Порядка 10 лет назад в ОАО «Газпром» был утвержден план мероприятий по газификциикации региона. Вице-губернатор отметил, что это живой документ, в который постоянно вносятся изменения и добавил, что в соответствии с подписанными документами, Газпром занимается строительством межпоселковых газопроводов, администрация Псковской области финансирует возведение внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приёму газа На сегодняшний день, по словам Александра Кузнецова, из 26 муниципальных образований Псковской области газифицированы 15, в том числе города Псков и Великие Луки. Уровень газификации области составляет 51,5%, в городских поселениях он превышает 72%. По данным на 1 января 2017 года к природному газу подключены 162 тысячи домовладений и квартир. Вице-губернатор подчеркнул, что за последние несколько лет уровень газификации сельских поселений области удалось повысить в разы. С 2008 года газификация Псковской области идёт в соответствии с несколькими документами. В частности, по программе Газпрома с 2008 по 2016 годы были построены 238 километров межпоселковых газопроводов, вложения составили 3 млрд рублей. Александр Кузнецов выделил газификацию Спасо-Елеазаровского и Мирожского монастырей, строительство газопровода к ОЭЗ «Моглино», где потребление газа в перспективе достигнет 30 млн кубометров в год. За счёт средств областного бюджета за этот период построены 7 котельных, газифицированы 5 тыс. 667 домовладений. Исполнение совместной программы с Газпромом синхронизировано с договором по реконструкции и строительству котельных с Газпромтеплоэнерго. В рамках этого документа возведены 17 новых газовых котельных общей стоимостью 650 млн рублей. Также работа по газификации области с 2009 года идёт в рамках федерального закона. В ходе исполнения этого документа вложения составили 240 млн рублей, газ пришёл в 1 тыс. 830 домовладений. Александр Кузнецов отметил, что проведённая работа имеет мультиэффект, так как теперь к проведённым по улицам газопроводам могут подключиться и другие домовладельцы. Такой вариант, например, есть у жителей деревни Изборск Печорского района. О продолжении газификации этого населённого пункта Александра Кузнецова, после его доклада, спросили депутаты. Он пояснил, что в Изборске на сегодня проложены практически все газорапределительные сети, по улицам проведены газопроводы и теперь сами потребители должны проявить активность, чтобы подключить свой дом к газу. Вице-губернатор напомнил, что есть правила техприсоединения, работа с потребителями ведётся в режиме одного окна, а с 2014 года действует постановление Правительства о льготном подключении к газовым сетям. Александр Кузнецов напомнил, что плата за подключение составляет 57 тысяч рублей, тогда как реальные расходы достигают 108 – 400 тысяч рублей. При этом есть определённые условия для потребителей – подключение возможно к газопроводу низкого и среднего давления, расстояние должно не превышать 200 метров. За 9 месяцев прошлого года в Псковской области были проведены 42 таких подключения. Вице-губернатор, отвечая на вопрос депутата Марины Борисенковой, добавил, что региональные власти планируют рассмотреть возможность оказания адресной помощи на компенсацию части затрат на подключение социально незащищенным гражданам. В основе будет лежать принцип нуждаемости. «Мы предложим депутатам на рассмотрение эти меры социальной поддержки», - добавил он. Также депутаты интересовались перспективами строительства газопровода к посёлку Кунья. Александр Кузнецов отметил, что проблемы с некоторыми земельными участками, владельцы которых были против прохождения там газопровода, решены, в настоящее время завершаются конкурсные процедуры и в феврале будет определён подрядчик для выполнения работ.



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В Псковской области ежемесячное пособие на ребенка можно будет получить по месту проживания ( 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в Закон Псковской области «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 6-й сессии регионального парламента 26 января, поправки касаются установления права на ежемесячное пособие на ребенка по месту проживания, а не по месту жительства, как это было предусмотрено ранее. Кроме того, проектом уточняются категории иностранных граждан, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка. К указанным категориям будут относиться проживающие на территории Псковской области иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы. Факт проживания на территории области заявителей будет подтверждаться сведениями, получаемыми в рамках межведомственного взаимодействия в органах, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Заявители при направлении заявления на получение пособия на ребенка могут самостоятельно представить в органы социальной защиты для подтверждения факта проживания на территории области следующие документы: 1) граждане Российской Федерации - паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Псковской области или, в случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации, такой факт можно подтвердить свидетельством о регистрации по месту пребывания, копией решения суда об установлении факта проживания на территории региона, выпиской из лицевого счета, домовой (поквартирной) или похозяйственной книги по месту проживания, поквартирной карточкой; 2) иностранные граждане и лица без гражданства - документ, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче вида на жительство (будут представлять иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ), копию разрешения на временное проживание или отметку в документе, удостоверяющем личность о временном проживании (временно проживающие на территории РФ); 3) беженцы - копию удостоверения беженца.



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Экс-председатель комитета Псковской области по природопользованию хочет восстановиться в должности через суд ( 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Наталья Вдовина подала иск к администрации Псковской области с требованием восстановить ее в должности председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Как сообщается на сайте Псковского городского суда, с соответствующим заявлением она обратилась 9 января. Напомним, Наталья Вдовина 2 декабря 2016 года была уволена с данного поста «в связи с утратой доверия». Причиной послужили результаты проверки о соблюдении требований к служебному поведению госслужащего, которую проводило Управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений.



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Жители Северо-Запада стали пить меньше молока ( 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Каждый житель Северо-Западного Федерального округа потребил в 2016 году 266,3 кг молочных продуктов в пересчёте на молоко. Это на 0,6% меньше, чем в 2015 году, когда уровень потребления составил 268 кг на душу населения, сообщает Национальный союз производителей молока. Последние семь лет эксперты фиксируют падение этого показателя: на 1,5% в 2010 году, на 3,2% в 2013 году, на 2,9% в 2014 году. В 2010 году в СЗФО употребляли 272 кг молочных продуктов на человека. «В последние годы Россия в целом и Северо-Западный федеральный округ в частности сделали серьёзный шаг назад на пути к достижению нормы потребления молочных продуктов, установленной Всемирной организацией здравоохранения, в 325 кг в год», — пояснил глава Союзмолоко Андрей Даниленко. По его словам, причина кроется в падении покупательской способности населения, а также в том, что люди теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день.



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Депутаты поддержали новый законопроект об Общественной палате Псковской области ( 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



26 января Псковское областное Собрание депутатов поддержало в первом чтении новый законопроект «Об Общественной палате Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Нормы рассматриваемого законопроекта должны начать применяться к будущему составу Общественной палаты, который будет сформирован после 29 мая 2018 года. Документ, в частности, будет регулировать состав и порядок формирования Общественной палаты, её органов, их основные полномочия, вопросы прекращения и приостановления полномочий члена Общественной палаты, организации деятельности палаты и её взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления, другими организациями.



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Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского ( 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон стал кавалером ордена Александра Невского. Государственную награду священнослужителю сегодня, 26 января, в Кремле вручил лично президент России Владимир Путин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Согласно тексту Указа, архимандрит Тихон (в миру Алексей Секретарев) удостоен ордена за большой вклад в развитие духовных и культурных связей. Архимандрит Тихон поблагодарил Владимира Путина за высокую награду. Он рассказал, что такими наградами в монастыре награждены архимандрит Адриан (Кирсанов), архимандрит Алипий (Воронов). Братия монастыря помнит визит главы государства в Псковскую область и всегда молится за его родителей, отметил архимандрит Тихон и подчеркнул, что 15 марта «память иконы Божьей Матери «Державная» в монастыре почтут добропобедным Александром». Архимандрит Тихон — наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 1995 года. Приоритетные направления его деятельности — сохранение многовековых духовных традиций Псково-Печерского монастыря, содержание в образцовом порядке историко-культурного ансамбля XV века, духовно-просветительская деятельность, прием паломников, социальное служение и благотворительность, военно-патриотическое воспитание молодежи. За последние годы под руководством архимандрита оказана помощь в строительстве и ремонте нескольких часовен и храма в Печорском районе Псковской области, в Эстонии, в Республике Татарстан. Построен и открыт Паломнический центр в Печорах, вторая очередь Странноприимного дома на 100 человек, функционирует Дом милосердия. С благословения архимандрита Тихона оказывается помощь малоимущим жителям города Печоры и многодетным малообеспеченным семьям, социальным и образовательным учреждениям Печорского района. Каждый год под руководством Тихона монастырь организует отдых детей в православном лагере «Вестники», проводит Корнилиевские духовно-просветительские чтения.



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31 января Псковский музей закроется для посетителей ( 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



31 января в Псковском музее-заповеднике пройдёт санитарный день. Как сообщили Псковскому агентству информации, в этот день музей-заповедник закроется для посетителей. «Просим учитывать при формировании планов посещения музея», - обратились музейщики к горожанам.



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Ведущие вузы проведут онлайн-трансляцию для абитуриентов 28 января ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



[ >>> ] Образовательная выставка «Навигатор поступления» проводится с 2013 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и в формате онлайн-трансляции. За несколько лет выставку посетили более 60 000 старшеклассников и родителей. В выставке принимают участие ведущие вузы, а также эксперты в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и профориентации.

28 января образовательная выставка «Навигатор Поступления-2017» будет проводиться в формате онлайн-трансляции для старшеклассников и родителей со всей России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете «Навигатора поступления», участники смогут получить актуальную информацию о поступлении на бюджет в 2017 году в ведущие вузы страны: МГУ, ВШЭ, МГИМО, РЭУ, СПбГУ, ТПУ, САФУ, СПбПУ и другие. В программе: мастер-классы по эффективной подготовке к ЕГЭ-2017 и встречи с представителями ведущих вузов. Будущие абитуриенты узнают, как получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, и поймут, как избежать распространённых ошибок на ЕГЭ. «Формат мероприятия позволяет участникам не только получить актуальную информацию о ЕГЭ и поступлении, но и даёт возможность задать все интересующие вопросы в прямом эфире, - рассказал руководитель оргкомитета Михаил Мягков. - Любой старшеклассник или родитель может пообщаться с представителями вузов, не выходя из дома. Именно поэтому мероприятие с каждым годом становится всё популярнее». Образовательная онлайн-трансляция проводится для абитуриентов и их родителей в шестой раз. Участие в «Навигаторе поступления» бесплатно. Для посещения онлайн-трансляции необходима предварительная регистрация на сайтеОбразовательная выставка «Навигатор поступления» проводится с 2013 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и в формате онлайн-трансляции. За несколько лет выставку посетили более 60 000 старшеклассников и родителей. В выставке принимают участие ведущие вузы, а также эксперты в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и профориентации.

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Молодой семье из Дновского района пообещали помочь с пропиской и проверить дом на аварийность ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Молодая семья из поселка Дачное Дновского района обратилась к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с жилищными вопросами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе личного приема обратившиеся пояснили, что уже два года глава семьи не может прописаться в доме, в котором проживает. Как сообщила глава Дновского района Валентина Тюрина, причина состоит в том, что дом, в котором проживает семья, признан судом бесхозяйным. Он должен быть передан на баланс области, а потом только муниципалитета. Решение о передаче дома на уровень региона должно быть принято в феврале. Андрей Турчак поручил решить этот вопрос максимально оперативно. Кроме того, жители поселка рассказали, что их дом ранее был признан аварийным, но теперь по документам таковым не является. Валентина Тюрина пояснила, что аварийным был признан не их дом, а соседний, просто здания были пронумерованы иначе, поэтому возникла путаница. Губернатор региона ознакомился с фотографиями дома и счел необходимым провести комиссию, которая определит ее реальное состояние. И.о. начальника Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов выразил готовность провести соответствующие работы уже на следующей неделе.



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Анатолий Тиханов попросил добавить часы депутатам на сессии Псковского областного Собрания ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Анатолий Тиханов («Единая Россия») попросил добавить часы депутатам на сессии Псковского областного Собрания. 26 января на сессии во время «парламентского часа» он взял слово и обратил внимание на два момента. Первый - перерыв через каждые полтора часа. Второй - у депутатов на ноутбуках не отображается московское время. Председатель Собрания Александр Котов ответил, что перерыв начнется после того, как докладчик ответит на все вопросы в рамках парламентского часа. Также он попросил техническую службу изменить настройки на компьютерах.



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Сенатор Александр Борисов надеется на потепление отношений между Россией и США после избрания Дональда Трампа ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Член Совета Федерации от Псковской области Александр Борисов надеется на потепление отношений между Россией и США после избрания нового президента Штатов Дональда Трампа. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». «Я надеюсь, что наши отношения нормализуются. В этом, собственно, и состояли надежды наших граждан, которые не имели возможности голосовать на президентских выборах в США, но эмоционально поддерживали кандидатуру Трампа», - сказал гость студии, напомнив, что «Дональд Трамп и сам не раз в ходе предвыборной кампании говорил о необходимости установления нормальных отношений между двумя странами и тем самым противопоставлял себя госпоже Клинтон, которая рисовала из России образ врага номер один». Может быть, оппонент Трампа и не одержала победу на выборах потому, что ее политические лозунги оказались несостоятельными, пояснил Александр Борисов. «С другой стороны, я понимаю, что резкого потепления отношений между Россией и США - отмены санкций, поезда или моста Дружбы - сразу ждать не приходится, потому что всегда отношения испортить проще, чем наладить. Но Трамп был успешным бизнесменом, который в том числе вел дела и в России, а предпринимателям договариваться всегда проще, чем политикам, потому что они видят выгоду от сотрудничества. Может, с экономических шагов и начнется потепление отношений между нашими странами», - не исключил Александр Борисов.



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Коммунист Петр Алексеенко избран заместителем председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Представитель КПРФ Петр Алексеенко избран на должность заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию областного Собрания депутатов. Соответствующее решение принято на сессии регионального парламента 26 января, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали большинство депутатов. Председатель Собрания Александр Котов поздравил его и пожелал конструктивной работы на благо региона. Предшественник Петра Алексеенко Александр Рогов также занимал должность заместителя председателя данного комитета. Таким образом, представители КПРФ занимают три должности в областном Собрании. Анатолий Копосов - вице-спикер (без зарплаты), Виктор Дуля работает «рядовым» депутатом на штатной основе.



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Второй Псковский марафон пройдет 20 - 21 мая ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Второй Псковский марафон пройдет 20 и 21 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнования, в этом году соревнования обрели генерального спонсора - НАО «Национальная спутниковая компания» - и получили новое название - Второй Псковский марафон «Триколор ТВ». По согласованию с администрацией города Пскова и УГИБДД УМВД России по Псковской области изменена трасса марафонского круга. В этом году соревновательные дистанции в 7, 21 и 42 км пройдут по 7-километровому кольцу, проложенному по набережным рек Псковы и Великой и парковому поясу от Финского парка до Покровской башни. В воскресенье, 21 мая, с 11.00 до 16.00 горожанам и гостям города придется потерпеть ограничение движения на основных магистралях города в местах пересечения беговой трассы с улицей Карла Маркса, Октябрьским проспектом, улицей Советской и Калинина. В субботу, 20 мая, за день до основных стартов Псковский марафон приглашает родителей с детьми возрастом от 2 до 12 лет на детские старты в парк у реки Псковы. На финише дистанции от 50 до 300 метров каждый будущий марафонец получит сладкий приз и памятную медаль марафона. Оргкомитет призывает псковичей вместо критики временных неудобств передвижения в центре города на автомобиле 21 мая самим принять участие в соревновании или выйти в любом месте марафонского круга и поддержать спортсменов на трудной дистанции. Кстати, на дистанцию 7 км допущены любители скандинавской ходьбы и простой ходьбы без специальных палок. Оргкомитет приглашает к сотрудничеству волонтеров, каждый из которых получит на память фирменную футболку марафона, отличное настроение и яркие впечатления от спортивного праздника. Вся необходимая информация на сайте марафона www.pskovmarathon.org.



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ПсковГУ приглашает на открытый урок-презентацию по корейскому языку ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Псковский государственный университет приглашает на открытый урок-презентацию по корейскому языку. Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, участие бесплатное. Запись по телефонам: 79 76 22, 79 76 95.



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Количество аварий, связанных с прорывами водопровода, в Великих Луках за последние годы снизилось почти в два раза ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Количество аварий, связанных с прорывами водопровода, в Великих Луках за последние годы снизилось почти в два раза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, об этом рассказал директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов. При этом, как он отметил, нормативный срок устранения прорывов составляет сутки, но на практике сотрудники «Водоканала» справляются с авариями быстрее. «Для устранения аварий бывает необходимо также получить согласование на земляные работы, разрешение от электриков. Если сигнал о прорыве поступает поздно вечером, то мы получаем нужные согласования утром, но, в любом случае, укладываемся в сутки», – рассказал он. В качестве примера привел прорыв трубы на ул. Зверева, 37, о котором стало известно 24 января в 17.00. Утром 25 января были получены все необходимые разрешения, и коммунальщики оперативно решили проблему, уже к 16.00 жители были вновь обеспечены водой. В целом, подчеркнул директор МП «Водоканал», аварийность значительно снизилась благодаря проведению комплексных мероприятий по программе «Чистая вода», в рамках которой ремонтировались городские водоводы, в том числе капитально отремонтировано 8 километров кольцевого водовода. Проведена очистка скважин для забора воды, вместо устаревшего и небезопасного хлорирования теперь применяются современные технологии. В результате не только повысилась надежность систем водоснабжения, но и заметно улучшилось качество воды.



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Три депутата областного Собрания поощрены благодарностью председателя Совета Федерации ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Вице-спикер областного Собрания, старейший депутат регионального парламента Анатолий Копосов, депутат четвертого, пятого и шестого созывов областного Собрания Юрий Сорокин и депутат предыдущего и действующего созывов Олег Савельев награждены благодарностью председателя Совета Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. Поощрение председателя Совета Федерации псковские парламентарии получили за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие законодательства и активную депутатскую деятельность. Благодарности за подписью Валентины Матвиенко депутатам областного Собрания вручил председатель регионального парламента Александр Котов перед началом работы 6-й сессии.



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Петр Алексеенко приступил к депутатской работе в областном Собрании ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Петр Алексеенко приступил к депутатской работе на сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 января, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Новый депутат включен в состав комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Петр Алексеенко получил вакантный мандат депутата областного Собрания от партии КПРФ и изъявил желание работать в комитете по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Кандидатура коммуниста предложена на должность заместителя председателя комитета на постоянной профессиональной основе. Вопрос о назначении Петра Алексеенко будет рассмотрен сегодня на сессии, решение будет принято путем тайного голосования.



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Блеск и нищета демократии ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». В эфире очередной выпуск «Диванной политики» – единственной программы, в которой словосочетание «Дональд Трамп» не употреблялось ни разу за время всей предвыборной кампании. И этим достижением мы скромно гордимся, потому как твердо уверены, что внутренняя политика не должна быть «девочкой на побегушках» у внешней. Все должно быть решительно наоборот! Хотя… если судить по отечественному «зомбоящику», в России - собственный путь, которым мы и следуем наперекор всему. Может быть, поэтому большинство россиян, насмотревшись на сеансы идеологического столоверчения, которое устраивает каждый вечер по будням г-н Соловьев, убеждены в том, что с победой республиканца Трампа придет и на нашу благословенную землю долгожданное благополучие. Осталось подождать совсем немного, чтобы убедиться в том, что заклинание «Трамп-наш!» на необъятных просторах Псковской области не работает. И никогда работать не будет – век воли не видать. Но мы, собственно, не об этом. Спецконтингент наших диванных аналитиков до слез растрогали марши протеста, которые прокатились по всей планете. Особенно, когда люди доброй демократической воли выказывали массовое желание помочиться на стены посольства России – по ту сторону океана бытует мнение, что именно действия нашей страны и ее президента привели к победе г-на Трампа. Видимо, по этой причине у них и наблюдается недержание мочи, а также выпадение остатних волос розового цвета. Чтобы поднять градус митинговых настроений миссис Мадонна ругалась публично матом, не говоря уже о прочих заклинаниях участников демократического процесса, сопровождавшегося битьем витрин и переворачиванием урн. Любопытны и высказывания демонстрантов: - Я Трампа не хочу, мне от этого грустно… - Трамп должен уйти, он ничего не сделал для меня и Америки (ничего, что мужчина только что в кабинет зашел?) - Это сделал Путин, и мне не надо доказательств - я это чувствую... – еще одно откровение от яркой представительницы агрессивного демократического меньшинства Впрочем, оставим без комментариев весь этот бред, потому что мы по своему обыкновению никого не осуждаем, а лишь высказываем подозрение, что весь этот «пир духа» полностью и безоговорочно дискредитировал, так называемые, либеральные ценности в глазах всей нашей диванной общественности. На поверку ведь оказалось, что те, кто сеял по миру «демократическое, доброе и вечное», всего лишь тупое и злобное стадо, которое (как выяснилось) не имеет в себе ни сил, ни желания следовать собственным догмам. Да, победил представитель республиканской партии, и его программа решительно отличается от всего того, что делал и говорил тот же самый Обама. Но победил-то «козырный» президент в честной демократической борьбе, результаты которой эти самые демократы принимать-то и отказываются. Ну да Бог с ними, что нам мадонны и прочие писающие мальчики. У нас своих демократов – хоть пруд пруди, и все они по поводу и без оного для подтверждения своих доводов неизменно кивают по ту сторону океана, где, по их мнению, обитают самые демократистые демократы, у которых «российские ватники» должны учиться. На самом-то деле вышло, что «ум, честь и совесть нашей эпохи», которые нам в последние двадцать лет приводили в пример, мало чем отличаются от упоротых свидомых хлопцев, готовых бить морду своему политическому сопернику или жечь покрышки, что, по их мнению, является высшим проявлением демократической воли. Нет, братья-демократы, заявляет консервативное большинство нашей диванной партии, нам с вами не по пути. Тем более что 100 лет назад этот самый «демократический путь» развития мы уже проходили, поимев сначала гражданскую войну, потом коллективизацию, террор и прочие прелести «массовых игр на свежем воздухе» – мы имеем в виду солнечный Магадан, где побывал, если верить аналитикам от общества «Мемориал», едва ли не каждый третий россиянин. На основании выше сказанного, мы близки к откровению, которое сводится к тому, что дело даже не в разнице программ политических партий, а… в расстоянии их лидеров от кормушки, где обычно раздают жрачку и власть. И чем дальше от корыта, тем больше кликов и стонов о нелегкой судьбе простого трудового народа, о благости которого они, типа, пекутся. Возьмем, к примеру, наш богоспасаемой город… Мы уже рассказывали о непримиримой борьбе, которую сейчас, не на жизнь, а на смерть, ведет с главой региона одна из оппозиционных партий. Подписи собирает, пикеты устраивает в центре города. В принципе дело это не наказуемое, но… не понравилось главе Пскова то, что какой-то противный баннер закрывает красоты города от свадебных кортежей и многочисленных туристов, которые ходят взад и вперед по улицам, восхищаясь нашими древностями. О чем он по своему обыкновению прямо в лицо, как это он умеет делать, рассказал журналистам. Понятно, что эта реплика нашла отклик в областной администрации, которая, как известно, трудится по принципу «жила бы страна родная и нету других забот». Как следствие, в одночасье к местам, где установлены баннеры, подогнали медтехнику, самосвалы коммунальных служб, которые закрыли транспаранты от прогуливающихся граждан. А потом и вовсе было принято решение перенести городские гайд-парки (места, где можно протестовать без разрешения начальства) из центра города на «четыре угла». Вот что слово животворящее городского главы делает! Понятно, что это наступление на оппозицию не осталось без внимания… этой самой оппозиции, которая на все лады и в тональности известного древнегреческого исполнителя Терпандера заклеймило инициативу областной власти. Если кто-то считает, что мы тут на диване немедленно пригвоздим команду Андрея Анатольевича к позорному столбу за ее усилия сохранить в девственной чистоте гражданскую совесть и помыслы псковитян – тот глубоко ошибается. Не судите, да не судимы будете – учит нас бессмертное учение. Потому что, если представить ситуацию с точностью до наоборот, когда подписи собирал бы Турчак, а в квадратном кабинете в Доме Советов заседал кто-нибудь из его политических противников, то у нас нет стопроцентной уверенности, что эсер Брячак, например, не поступил точно так же, как его сегодняшний визави. Опять же – мы не утверждаем, а лишь высказываем предположение, потому как у нас на диване никогда не брезгуют сослагательным наклонением: что будет, если… Или - будь на месте главы региона какой-нибудь яблочник или, не приведи Господи, коммунарий, они бы тоже – уверен - нашли действенные способы использовать свои властные полномочия, чтобы обломать непримиримую оппозицию, потому что власть – это не бесплатная раздача слонов и материализация духов – это, как учат классики, реальный «аппарат насилия». С его помощью, например, президент Ельцин расстрелял Белый дом. Подкрепленные снарядами демократические ценности потом боком вышли «дорогим россиянам», а точнее - дефолтом. Так и тут! Потому что от перемены персон на вершине властной пирамиды законы этой самой вершины не меняются – такой будет приговор нашей диванной общественности. Есть и еще одно соображение, которым мы не можем не поделиться. Складывается реальное подозрение, что вот эти «бодания» с петицией очень похожи на выяснения личных отношений. Не исключено, что тут замешаны и корыстные интересы. Например, тот же самый злополучный таможенный терминал в Убылинке, который Олег Михайлович построил, взяв не малые кредиты в известном банке. Потом этот объект у него отжали - об этом эсер не раз лично рассказывал. Но мы не будем думать, что парламентарий такой уж крохобор, как его некоторые пытаются представить. Тем не менее есть мнение, что больший эффект на публику произвело бы его расследование не на отвлеченную, а на более конкретную коммунальную тему. Например, откуда взялись драконовские тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах? Какой-то въедливый товарищ уже подсчитал, что для помывки общедомовой площади «хрущевки» в 5 этажей и 8 подъездов уже при новых расценках потребуется 211 000 литров воды! Для сравнения: если уборщица будет мыть подъезды каждый день, расходуя при этом 10 литров воды на один этаж по старым ценам, то для этого понадобится 12 000 литров воды. Почувствуйте разницу! То же самое и про освещение. По нормативам дом тратит 5040 кв/ч в месяц при нормативе 2,6 кв/ч на 1 кв.м общего имущества, включая подвал. Для сравнения: в подъезде круглые сутки горит 8 лампочек по 60 Вт. На дом необходимо 64 лампочки (5 на этажах, 1 - входной тамбур подъезда, 1 - улица перед входом в подъезд, 1 - подвал). Для этого необходимо 2 764,8 кВт. Однако при утвержденном нормативе 5040 кв/ч должно гореть круглые сутки 116 лампочек. Дотошливый пскович делает вывод: если принять на веру новые нормативы, то в подвале дома находится СПА-салон с бассейном для жильцов и музей Николы Теслы с демонстрационными моделями. Не мудрено, что сумма в квитанциях выросла почти на 1000 рублей. Ладно, эту тысячу не замечают чиновники, которые всю эту галиматью придумали. Они вообще от пятитысячных привыкли прикуривать, но для пенсионеров, у которых каждая копейка расписана, это реальные деньги – для них это вопрос личного выживания. Как на все случившееся отреагировала власть? Как и в ситуации с директором «Псковпассажиравтотранса» господином Гизбрехтом, которого псковичи требуют уволить – спокойно. Точно также (без угрызений совести) чиновники, по всей видимости, вычисляли эти самые тарифы, взяв объем всех (!) протечек по области и поделив их на известную общедомовую площадь. Не мудрено, что получились цифры, от которой пенсионеры хватаются за валидол. А теперь вопрос на засыпку: кто вернет людям эту тысячу? Нет ответа… При этом все прекрасно знают, что самые ответственные в коммунальных платежах именно пенсионеры. Ну… так залезть в карман к ближнему своему не только у ярких представителей либеральной общественности, но и нашего доблестного чиновничества, всегда было в порядке вещей. Почему сейчас должно быть наоборот? И в заключении – информация для размышления. Сегодня начала свою работу первая в этом году сессия областного Собрания. Ну… открылась и открылась – эка невидаль, скажет гражданин с пониженной социальной ответственностью. У нас на диване она – эта самая ответственность - повышенная, поэтому мы вправе ожидать таких же чувств от народных избранников, и вот почему… На днях стало известно, что охранника «Газпрома» обокрали. Воры вынесли у него из квартиры не семейные реликвии и не прадедушкин наган, с которым он устанавливал свободу, равенство и братство в далеком 1917-м году, а… золотой унитаз. По этому поводу возбудилась даже Госдума, а один из ее членов в сердцах высказался в том смысле, что «золотой» унитаз подчиненного г-на Миллера может поделить общество на два фронта. - У нас и так социальная напряженность зашкаливает из-за этих мажоров, - сетует нардеп и в этом он бесконечно прав. В самом деле, откуда у охранника золотой унитаз? Как такое вообще возможно, особенно в «Газпроме», тем более что там у всех давно платиновые стоят. С этим вопросом полагаем г-ну Миллеру следует разобраться и наказать жадного охранника. Это раз… Есть у нас и другой вполне себе локальный вопрос: поднимет ли кто-нибудь из наших депутатов свой голос протеста против коммунальной обдираловки, которую учинила власть с новыми тарифами? И если возвысит, то кто будет тот герой, который пойдет поперек общероссийского мейнстрима. И последнее: будут ли наказаны «головотяпы со взломом», которые поставили на уши всю область своим непродуманным решением? Будем внимательно следить за полемикой в высшем законодательном органе. Юрий Моисеенко



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Вице-губернатор Кузнецов рассчитывает на завершение строительства газопровода к Кунье в 2017 году ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов рассчитывает на завершение строительства газопровода к Кунье в 2017 году. Об этом он сообщил 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Он напомнил о сложностях, возникших в ходе строительства - в связи с нежеланием собственника земель пришлось строить обход. Сейчас ведется отбор подрядной организации, который завершится в феврале. Завершение строительства газопровода предполагается к осени.



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В Пушкинском заповеднике завершают прием заявок от потенциальных участников чтений памяти Гейченко ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



О своем желании выступить ХХ Февральских музейных чтениях памяти Семена Степановича Гайченко в Пушкинском заповеднике уже заявили почти 20 специалистов разных профилей. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, среди докладчиков - музейные работники, библиотекари, педагоги, искусствоведы из Санкт-Петербурга и Петергофа, Шахматова (Московская область), Ясной Поляны (Тульская область). Псков и Псковскую область на чтениях представят Екатерина Гончарова (ПсковГУ), Мария Павлова и Ирина Трегубова (оба докладчика - преподаватели псковской Вечерней школы №1), Людмила Беляева, Алена Бойцова (оба докладчика - сотрудники Пушкинского заповедника). Напомним, что речь на конференции, которая, по сути, станет первым событием всероссийского масштаба в год 180-летия смерти Пушкина и 95-летия Пушкинского Заповедника, пойдёт об истории и практике музейного дела в России. Не случайно и названием чтений-2017 стало начало XLVI строфы из Шестой главы «Евгения Онегина»: «Дай оглянусь…». Полный перечень тем и другие подробности о конференции, назначенной на 15 - 18 февраля, можно найти на официальном сайте музея. Заявки о желании участвовать в ее работе с докладом или сообщением в «Михайловском» планируют принимать до конца января. Стать же слушателем чтений, а также принять участие в обсуждении услышанного свободно, без предварительного согласования с устроителями конференции, традиционно может любой желающий.



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Администрации Пскова готова работать с добросовестными владельцами лошадей ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сегодня, 26 января, состоялась рабочая встреча председателя комитета правового обеспечения администрации города Пскова Валерия Наводкина и руководителя личного подсобного хозяйства, содержащего лошадей в деревне Солоново (Псковский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», заявительница обратилась в муниципалитет с вопросом о возможности заключения договора, разрешающего катания на верховых животных. Владелец лошадей рассказала, что до недавнего времени ее питомцы, наравне с животными других владельцев, катали детей в Детском парке. В разговоре она признала, что занималась извозом в неположенном месте. Перед Новым годом, по ее словам, конкуренты выжили их с этой территории: провоцировали на драки, угрожали расправой, бросали петарды под ноги лошадям. «Я не готова рисковать жизнями людей, поэтому сейчас мы в город с животными не выходим», - рассказал она. Заявительница пояснила, что у нее на руках есть ветеринарные справки на всех лошадей, она готова платить налоги, убирать за животными в местах проката и заключить договор с администрацией, чтобы цивилизованно оказывать услугу. Председатель комитета правового обеспечения администрации города Валерий Наводкин отметил, что муниципалитет готов работать с добросовестными владельцами лошадей, которые в состоянии обеспечить безопасность детей, оказывать востребованные у горожан услуги на специально отведенной для этого территории. Валерий Наводкин проконсультировал заявительницу по вопросу оформления свидетельства о квалификации лица, сопровождающего животное, поскольку в ходе рейдовых мероприятий выявлены случаи, когда детей на лошадях катают несовершеннолетние, что недопустимо. Также стороны договорились о повторной встрече, когда заявительница будет иметь на руках все необходимые для заключения договора документы. Кроме того, председатель правового комитета рекомендовал обращаться в полицию по фактам противоправных действий со стороны конкурентов. И заверил, что работа по наведению порядка с оказанием услуг по катанию на лошадях будет продолжена.



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Псковское областное Собрание отменило закон, позволяющий ГППО «Фармация» работать с наркотическими средствами ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Псковское областное Собрание депутатов 26 января отменило закон, позволяющий ГППО «Фармация» работать с наркотическими средствами. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект во втором чтении поддержали 34 депутата, один голосовал против. Законопроект внесла администрация Псковской области в связи с представлением Псковского УФАС. Признан утратившими силу закон Псковской области от 07.03.2014 № 1362-ОЗ «О полномочиях государственных унитарных предприятий Псковской области по выполнению работ и оказанию услуг». На сессии депутат Лев Шлосберг («Яблоко») спросил, в чем причина спешки с принятием закона до завершения судебного процесса между ФАС и областным Собранием. Первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Андрей Карпов ответил, что закон был внесен до начала рассмотрения дела в суде и что спор идет по другим основаниям. Данный закон наделяет Государственное предприятие Псковской области «Фармация» полномочиями по распределению наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, и обеспечению государственных учреждений здравоохранения области указанными наркотическими средствами и психотропными веществами. Еще одно Государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» законом было наделено полномочиями по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). По мнению Псковского УФАС, предоставление двум госпредприятиям исключительных полномочий противоречит конкурентной среде при проведении закупок и препятствует развитию добросовестной конкуренции. Антимонопольная служба указывает, что «Фармация» не является единственным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на работу с наркотическими средствами. Такая лицензия есть у ОАО «Новгородфармация», ОАО «Смоленск-Фармация». ГППО «Центр детского отдыха и оздоровления» не является единственным хозяйствующим субъектом на территории Псковской области и на территории Российской Федерации, осуществляющим услуги по организации детского отдыха. Такие услуги оказывают хозяйствующие субъекты: Загородный оздоровительный лагерь «Эколог» (дер. Раково, Печорский район), Детский загородный лагерь «Истоки» (ФБГУ Национальный парк «Себежский») и санаторий ЧЛПУ «Санаторий «Череха», ЧЛПУ «Санаторий Голубые озера». УФАС указывает, что эти товарные рынки являются конкурентными. Согласно принятым депутатами поправкам, закон вступит в силу через 80 дней после опубликования. Это позволит провести необходимые торги.



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Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Борисовым ( 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



[ >>> ] so.write('media_1311673231916'); Ведущие выпуска Максим Костиков и Александр Савенко обсудят с ним актуальные темы общественно-политической повестки. Вопросы Александру Борисову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии — член Совета Федерации от Псковской области Александр Борисов. var so = new SWFObject('/flv/player/player.swf','player_1311673231916','480','360','9'); so.addParam('allowfullscreen','true');so.addParam('allowscriptaccess','always');so.addParam('wmode','opaque');so.addVariable('replacement','/flv/player/images/replacement.gif'); so.addVariable('plugins','gapro-1');so.addVariable('gapro.accountid','UA-XXXXXXX-X'); so.addVariable('file','so.write('media_1311673231916'); Ведущие выпуска Максим Костиков и Александр Савенко обсудят с ним актуальные темы общественно-политической повестки. Вопросы Александру Борисову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

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В Детский парк Пскова вернутся лошади добросовестных хозяев ( 1 час 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



26 января состоялась рабочая встреча председателя комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерия Наводкина и руководителя личного подсобного хозяйства, содержащего лошадей в деревне Солоново Псковского района. Заявительница обратилась в муниципалитет с вопросом о возможности заключения договора, разрешающего катания на верховых животных. Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Владелец лошадей рассказала, что до недавнего времени ее питомцы, наравне с животными других владельцев, катали детей в Детском парке. В разговоре она признала, что занималась извозом в неположенном месте. Перед Новым годом, по ее словам, конкуренты выжили их с этой территории: провоцировали на драки, угрожали расправой, бросали петарды под ноги лошадям. «Я не готова рисковать жизнями людей, поэтому сейчас мы в город с животными не выходим», - рассказал она. Заявительница пояснила, что у нее на руках есть ветеринарные справки на всех лошадей, она готова платить налоги, убирать за животными в местах проката и заключить договор с администрацией, чтобы цивилизованно оказывать услугу. Председатель комитета Валерий Наводкин отметил, что муниципалитет готов работать с добросовестными владельцами лошадей, которые в состоянии обеспечить безопасность детей, оказывать востребованные у горожан услуги на специально отведенной для этого территории. Валерий Наводкин проконсультировал заявительницу по вопросу оформления свидетельства о квалификации лица, сопровождающего животное, поскольку в ходе рейдовых мероприятий выявлены случаи, когда детей на лошадях катают несовершеннолетние, что недопустимо. Также стороны договорились о повторной встрече, когда заявительница будет иметь на руках все необходимые для заключения договора документы. Кроме того, председатель правового комитета рекомендовал обращаться в полицию по фактам противоправных действий со стороны конкурентов. И заверил, что работа по наведению порядка с оказанием услуг по катанию на лошадях будет продолжена.



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Псковские депутаты отменили региональный закон, касающийся полномочий государственных унитарных предприятий ( 1 час 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Депутаты Псковского областного собрания отменили региональный закон №1362-ОЗ от 7 марта 2014 года «О полномочиях государственных унитарных предприятий Псковской области по выполнению работ и оказанию услуг» в связи с требованием Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 6-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 26 января. Напомним, указанный закон наделял областные госпредприятия «Фармация» и «Центр детского отдыха и оздоровления», подведомственные исполнительным органам госвласти региона, исключительными полномочиями по выполнению некоторых работ и оказанию услуг, которые могут оказывать хозяйствующие субъекты различных форм собственности на конкурентных рынках. В связи с этим 21 апреля 2014 года псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало действия регионального парламента по принятию соответствующего закона нарушением части 1 стать 15 Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» и потребовало отмены нормативного акта. Областное Собрание с доводами антимонопольного ведомства не согласилось и оспорило решение в Арбитражном суде Псковской области, который встал на сторону парламента. Однако УФАС обжаловало решение, и началась судебная тяжба по делу А52-1931/2015. В результате Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде, Арбтражный суд Северо-Западного округа и Высший арбитражный суд поддержали требования псковских антимонопольщиков. После этого УФАС обратилось в суд с иском о принуждении областного Собрания к отмене закона, который временно был оставлен без движения до момента рассмотрения вопроса самими депутатами. После этого на основании поручения заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации Псковской области Максима Жаворонкова был разработан законопроект о признании утратившим силу закон №1362-ОЗ. Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов рекомендовал принять законопроект в двух чтениях с двумя поправками. Председатель комитета Владимир Яников рассказал, что одна из них – техническая, а вторая заключается в том, чтобы законопроект вступил в силу через 80 дней, чтобы предприятия могли провести конкурсные мероприятия. По итогам голосования законопроект о признании утратившим силу закона №1362-ОЗ был принят в 2-х чтениях с учетом поправок.



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Власти Псковской области помогут дочери умершей военнослужащей решить жилищный вопрос ( 1 час 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковичка Эльмира Никитина пожаловалась на действия должностных лиц регионального комитета по делам строительства и ЖКХ по решению вопроса о предоставлении ей жилого помещения, как члену семьи военнослужащего, умершего после увольнения с военной службы. Этот вопрос рассмотрел губернатор области Андрей Турчак на личном приеме граждан 26 января, передает корреспондент Псковского агентства информации. «Чем мы можем помочь?» - утчонил глава региона. Присутствующая на встрече тётя заявительницы Ольга Никитина рассказала, что ее сестра служила в Вооруженных силах РФ, была уволена, умерла после увольнения со службы. «После этого мою маму признали опекуном Эльмиры, она прописала ее во Владимирском Лагере. Эльмиру признали нуждающейся в жилье. Прошло 4 года. Мы писали обращение президенту. Сейчас Эльмира проживает со мной в Пскове - временно зарегистрирована», - пояснила женщина. Представитель департамента имущественных отношений Андрей Соловьёв ответил, что претендовать на жилищный сертификат от Минобороны Эльмира Никитина может только в судебном порядке. Его должна была получить мать девочки, но не успела. В свою очередь начальник областного управления по социальной защите населения Армен Мнацаканян добавил, что Эльмира может претендовать на жилье по месту учебы, то есть в Пскове. «Мы включим ее в список», - сказал он. «Давайте проработаем с юристами судебный вариант и постараемся решить этот вопрос как можно скорее», - заключил губернатор.



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Псковская область заключила эксклюзивное соглашение в Газпромом ( 1 час 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Власти Псковской области заключили эксклюзивное соглашение с компанией «Газпром», сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов депутатам Псковского областного Собрания в ходе «парламентского часа» на 6-й сессии регионального парламента. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по соглашению регион до 2022 года должен погасить просрочку по платежам за газ, составляющую 428 миллионов рублей. Причем эти средства будут направлены на газификацию Псковской области и на строительство сетей. «Ни один субъект не имеет такого соглашения с Газпромом», - заверил вице-губернатор. Отвечая на вопросы депутатов, Александр Кузнецов добавил, что планируется увеличить в два раза субсидирование муниципальных предприятий и часть этих денег пойдёт на погашение долга. Ещё один вариант поступления денег - реализация части муниципальных газопроводных сетей, либо сдача их в аренду или концессию самому Газпрому.



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Минобороны: Российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются ( 1 час 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются». Как сообщает ТАСС, представитель российского военного ведомства также порекомендовал британскому министру обороны обратить больше внимание на реальное состоянии королевских ВМС. Такое заявление последовало в связи с высказываниями министра обороны Великобритании Майкла Фэллона в отношении российской авианесущей корабельной группы, которая проходит через Ла-Манш, возвращаясь домой, после выполнения боевой задачи. Британский министр по поводу сопровождения группы российских кораблей судами Королевского британского флота заявил: «Мы внимательно следим за «Адмиралом Кузнецовым» на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа». «Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота», - отреагировал Конашенков. Представитель российского военного ведомства сказал, что «во-первых, российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают». «И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более, что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания», - добавил он.



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Турчак поручил Калашникову привести к нему «за ручку» застройщика дома 6А на улице Индустриальной в Пскове ( 1 час 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Вопрос нарушения срока завершения строительства дома на улице Индустриальной, 6А в Пскове сегодня, 26 января, на личном приеме граждан рассмотрел губернатор области Андрей Турчак. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. К главе региона от имени дольщиков обратилась Галина Ременчик. Выслушав ее, Турчак сказал: «Сомнений в том, что дом при поддержке городской и областной администрации будет сдан, нет никаких». Он отметил, что на прием следовало пригласить представителей застройщика - компании ООО «Строй-Кром» - и прокурора. «Послушать хоть, что они скажут, а так мы можем бесконечно подгружать на себя обязательства», - добавил губернатор. В свою очередь глава администрации Пскова Игорь Калашников сообщил: «Стоит вопрос по газу, застройщик должен «Газпрому» 1,5 млн рублей». С учетом этого обстоятельства Андрей Турчак предложил «поставить вопрос на паузу». «Я вытащу этого застройщика и сам с ним поговорю», - пообещал он. «Вы уж поговорите с ним по-мужски! - отреагировал еще один заявитель Денис Поздняков. - У них [у застройщика — ПАИ] ведь есть что продавать, у меня знакомые из Санкт-Петербурга готовы купить. И они бы от долгов ушли, и мы бы были счастливы». «Возьмите застройщика за ручку и завтра ко мне в кабинет», - поручил губернатор Игорю Калашникову. «Калашников вас к себе пригласит на следующей неделе и расскажет, как обстоят дела. Мы вам поможем, в этом не должно быть никаких сомнений», - обратился глава региона к заявителям.



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Дебаты «Терки за ЖКХ – ЖКХ по чесноку» стартуют в Пскове 31 января ( 1 час 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



31 января в 15:00 в Центре студенческих инициатив в Пскове (площадь Ленина, 2 с выходом в Университетский сквер) пройдут дебаты «Терки за ЖКХ – ЖКХ по чесноку» в рамках проекта Союза собственников недвижимости Псковской области «Новое ТСЖ». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, темой дебатов будет «Молодежь и ЖКХ». В дебатах примут участие команда «новичков», которую представят студенты ПсковГУ, и команда «экспертов», состоящая из представителей Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, УГХ Пскова, управляющих компаний. Отметим, в рамках проекта «Новое ТСЖ» пройдет целая серия дебатов «Терки за ЖКХ – ЖКХ по чесноку» на актуальные темы в жилищно-коммунальной сфере Псковской области, основанные на жалобах и обращениях граждан. В дебатах будут участвовать представители органов государственной власти, местного самоуправления, жителей области и эксперты ЖКХ. Проект ССН ПО «Новое ТСЖ» стал победителем конкурса администрации Псковской области по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.



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Вы не «обманутые дольщики», просто нужно набраться терпения и подождать - Андрей Турчак дольщикам с Индустриальной ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Губернатора Псковской области Андрея Турчака возмутило то, что дольщиков с ул. Индустриальной, 6-а в Пскове называют обманутыми. «Кто придумал, что вы обманутые дольщики? Вы не обманутые дольщики, просто перенесен срок сдачи объекта, нужно набраться терпения и подождать», - сказал он, встречая дольщиков, которые пришли к нему на прием, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Дольщики пояснили, что ждут сдачи дома уже 1,5 года. Председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов сообщил, что график в очередной раз сдвинулся по разным причинам. Сейчас срок сдачи перенесен на 31 марта. Глава администрации Пскова Игорь Калашников отметил, что после его разговора с застройщиком к дому были подключены электричество, вода. «Сейчас стоит вопрос по газу, у них там свои разборки», - сказал он. Валерий Полупанов подтвердил, что дом пока не может быть подключен к газу из-за долговых обязательств. Кроме того, сдачу дома задерживает неполная строительная готовность. Он предложил бывшим жильцам несколько пересмотреть документы по объему строительных работ, однако дольщик, обратившийся к губернатору, возразил, отметив, что все работы уже оплачены из карманов будущих жильцов дома. Губернатор Андрей Турчак поинтересовался у дольщиков, как можно отдать деньги такой компании, как «Строй-Кром». Пскович пояснил, что стал дольщиком тогда, когда коробка была возведена, выбирал дом по району, типу строительства. Мужчина добавил, что сам является руководителем строительной компании и не понимает, как застройщик может не выполнять своих обязательств и вести себя так не по-мужски. Кроме того, дольщики рассказали, что уже потеряли веру в то, что дом будет сдан. «Без веры жить тяжело», - сказал губернатор. Андрей Турчак поручил Игорю Калашникову завтра же привести застройщика к нему в кабинет для мужского разговора. «Мы поговорим на троих, без юристов», - заключил он.



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Александр Кузнецов: Разработчику норматива по ОДН не заплатят, пока не проверят расчеты ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Разработчику норматива по ОДН не заплатят, пока не проверят расчеты. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») задал вопрос, действительно ли разработка нормативов ОДН обошлась бюджету в 3 млн рублей. Александр Кузнецов ответил, что ни копейки денежных средств из бюджета еще не потрачено. Обошлась разработка в 500 тыс. рублей, хотя, по словам Александра Кузнецова, в действительности работа стоит намного больше, и эта сумма не покрывает все расходы разработчика. В течение 3 месяцев собран объемный объем информации со всей области. Он подчеркнул, что область не оплатит ни копейки, пока не убедится в правильности расчетов.



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«Лицей №4 Псков» и «Палкинская СОШ» стали победителями областного финала общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



25 января завершился последний турнир областного финала общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях, которые проходили в игровом зале спортивного комплекса «Писковичи», участвовали 11 команд юниорской возрастной группы, юноши и девушки 1999-2000 годов рождения. Среди юношей первенствовал «Лицей №4 Псков», второе место занял «Лицей №11 Великие Луки», третье - «Центр образования» Пустошки, четвертое -«Дновская СОШ №1» и пятое - «Новосокольническая СОШ». Лучшим игроком турнира был признан Дмитрий Якуненко (Лицей №4, Псков), лучшим вратарем - Александр Горбунов (Лицей №11, Великие Луки), а лучшим бомбардиром стал Максим Баскаков (Лицей №4, Псков). Среди девушек сильнейшей стала команда «Палкинской СОШ», на втором месте «Псковский педагогический комплекс», на третьем - «Центр образования» Пустошки, на четвертом «Куньинская СОШ» и на пятом «Великие Луки СОШ №12». В номинациях были отмечены: «лучший игрок» - Мария Земцова (Палкинская СОШ), «лучший вратарь» - Яна Макарова (Куньинская СОШ) и «лучший бомбардир» - Дарья Пантелеева (ППК).



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Доначисленные таможенные платежи по уголовным делам, возбужденным в 2016 году Псковской таможней, превысили 29 млн рублей ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Псковская таможня сегодня, 26 января, подводит итоги деятельности в 2016 году. В торжественном собрании с участием личного состава таможни под руководством начальника Псковской таможни Светланы Степановой также участвуют начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман, вице-губернатор Псковской области Сергей Перников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне, в прошлом году Псковской таможней возбуждено 60 уголовных дел (в 2015 году - 41). Большая часть из них: 32 — по ст.194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей) и 13 - по ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). В отношении конкретных лиц таможней возбуждено 29 уголовных дел. По уголовным делам доначисленные таможенные платежи составили свыше 29 миллионов рублей (за 2015 - свыше 24 миллионов рублей). Основной массив правонарушений, выявляемых Псковской таможней относится к разряду административных. Псковской таможней в 2016 году возбуждено 1590 дел об административных правонарушениях (в 2015 году - 1827). Доначисленные таможенные платежи по ним составили почти 55 миллионов рублей, (в 2015 году - более 37 миллионов рублей). В 2016 году значительно выросло количество наказаний, назначенных в виде штрафов по делам об административных правонарушениях (9 миллионов рублей). Значительная динамика назначенных штрафных санкций обусловлена рассмотрением 20 дел об АП по ст. 15.25 (нарушение валютного законодательства) на общую сумму 8,96 миллионов рублей. В 2016 году псковскими таможенниками в результате совместных действий с Северо-Западной оперативной таможней и правоохранительными подразделениями региональных УФСБ России пресечено два факта контрабанды наркотиков в особо крупном размере. В первом случае таможенники обнаружили синтетический наркотик метамфетанин на российско-латвийской границе, на таможенном посту МАПП Убылинка. 43 свертка с МДМА общей массой 28 кг были спрятаны под накладкой бампера легкового автомобиля. Во втором случае на российско-эстонской границе, на таможенном посту МАПП Шумилкино в грузовике перемещался гашиш в виде брикетов общим весом 360 кг. Что примечательно, в обоих случаях автомобилями управляли граждане Литвы. В отношении водителей, осуществляющих контрабанду наркотических средств, были возбуждены уголовные дела по статье 229.1 часть 4 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). В декабре 2016 года, 59-летний литовец был признан виновным в незаконном перемещении через границу наркотиков в особо крупном размере, а также в пособничестве к их сбыту. Он приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Более 106 тысяч таблеток экстази были спрятаны в тайнике его машины Daewoo F vanda. В отношении 44-летнего водителя грузового транспортного средства, перемещавшего в оборудованном тайнике своего автомобиля наркотические средства растительного происхождения, ведется следствие. Основными товарами, незаконно перемещаемыми с таможенной территории Евразийского экономического союза, по-прежнему остаются сигареты, а при ввозе - товары народного потребления. Сотрудники Псковской таможни, зачастую во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Псковской области, на всех пунктах пропуска, как автомобильных, так и железнодорожных выявляют сокрытия различных партий сигарет. Места сокрытия, марки автомобилей нарушители используют разные. Рекордное единовременное обнаружение сокрытых от таможенного контроля сигарет было выявлено в конце прошлого года в МАПП «Куничина Гора» на российско-эстонской границе. Под видом древесного угля в транспортном средстве международной перевозки, следующем в Эстонию, перемещалось 69 376 пачек сигарет весом 1320 кг. Правоохранение остается одним из приоритетных направлений, обеспечивающих экономическую безопасность государства, заключили в Псковской таможне.



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В Пскове стартует серия дебатов «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку» ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Во вторник, 31 января, в 15.00 в Центре студенческих инициатив (Псков, пл. Ленина, дом 2 с выходом в Университетский сквер) пройдут дебаты «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку» в рамках проекта Союза Собственников Недвижимости Псковской области «Новое ТСЖ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, тема дебатов: «Молодежь и ЖКХ». Участники - команда «новичков», которую представят студенты ПсковГУ и команда «экспертов», состоящая из представителей Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, УГХ Пскова, управляющих компаний. Отметим, в рамках проекта «Новое ТСЖ» пройдет целая серия дебатов «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку» на актуальные темы в жилищно-коммунальной сфере Псковской области, основанные на жалобах и обращениях граждан. В дебатах будут участвовать представители органов Государственной власти, МСУ, жителей области и эксперты ЖКХ. Проект ССН ПО «Новое ТСЖ» стал победителем конкурса администрации Псковской области по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.



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Активисты ОНФ проверили состояния уличных теплосетей в Пскове, Великих Луках и Печорах ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области присоединились к мониторингу ОНФ «С теплом – труба», целью которого является выявление фактов повреждения или отсутствия теплоизоляции сетей, приводящие к сверхнормативным потерям энергии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении ОНФ, общественники провели мониторинг состояния наружных тепловых сетей в Пскове, Великих Луках, а также ряде муниципалитетов региона. «Тема теплоснабжения является одной из острых в перечне коммунальных услуг для населения. К нам периодически поступают обращения граждан на низкую температуру в жилых помещениях в холодное время года, хотя, согласно санитарным правилам, норма составляет 20-22 градуса. Зачастую проблема холодных помещений связана с повреждениями теплоизоляции наружных теплотрасс», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский. В ходе проверки «фронтовики» выявили нарушения изоляции наружных теплотрасс по нескольким адресам в областном центре. Так, на улице Индустриальная у дома №5 зафиксированы обрывы теплоизоляции на нескольких участках длиной около 1,5 м. Аналогичная картина на теплотрассе, проходящей по улице Плехановский посад в районе дома №93, где также выявлено отсутствие теплоизоляции на трубе теплотрассы в нескольких местах. На улице Красноармейская у дома №16, где располагается областной противотуберкулезный диспансер, также зафиксированы нарушения изоляции наружной теплотрассы, в том числе и на противоположной стороне улицы, на теплотрассе, идущей вдоль здания управления Пенсионного фонда по Псковской области. «Вдоль улицы Инженерная в областном центре на несколько километров тянется тепломагистраль – труба большого диаметра. Мы зафиксировали отсутствие изоляции на обширных фрагментах тепломагистрали у домов №5 и №7. Из-за отсутствия на некоторых участках сетей изоляционных материалов, повреждения теплоизоляции трубопроводов происходит значительная потеря теплоэнергии при ее транспортировке от котельной до квартир, социальных объектов», – отметил Козловский. В городе Печоры проблемы с изоляцией наружных труб теплосетей были выявлены на улицах Садовая, Вокзальная, Свободы и Садовом переулке. Фрагментарно по длине трассы отсутствовала теплоизоляция на участках более 1 м. «Эксперты ОНФ зафиксировали трубопроводы с отсутствием изоляции, разъеденные ржавчиной трубы. При этом теплопотери не учитываются при оплате за коммунальную услугу, качество подачи тепловой энергии во многих домах страдает, а люди не получают тепло в полном объеме. Бороться со сверхнормативными потерями теплоэнергии необходимо. Предотвратить их может соблюдение требований к теплоизоляции сетей», – подчеркнул Козловский. По выявленным фактам ненормативного состояния тепловых сетей в региональном отделении Народного фронта готовят обращение в администрации муниципалитетов. Мониторинг состояния уличных теплосетей продолжается.



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15 апреля в Пскове состоится Благотворительный фестиваль национальностей «Добрый Псков - Город Культур!» ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



[ >>> ] в группе в ВК https://vk.com/megdunarodnijfestival. Телефоны для связи: общие вопросы – руководитель проекта Андрей Семенов 8 (963) 336-35-26, вопросы по концертной программе и площадкам Ксения Жадан 8 (951) 758-77-55, e-mail: dobryigorod60@mail.ru.

15 апреля в Пскове состоится Благотворительный фестиваль национальностей, проживающих на территории Псковской области, «Добрый Псков - Город Культур!». Организаторами фестиваля выступили представители Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город», хорошо знакомые псковичам как по своей благотворительной деятельности, так и по проведению массовых общегородских семейных мероприятий, таких как Ежегодный праздник в Ботаническом саду и Зеленом театре «Город Детства», приуроченный ко Дню защиты детей, ежегодный благотворительный фестиваль «Добрый Рок», акции «Добрые Псковичи», «Лотерея Добра», «Искусство дарить добро» и многим другим. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете мероприятия, фестиваль пройдет в рамках социального проекта, на реализацию которого часть средств выделена в виде субсидии администрацией Псковской области. Как рассказали представители оргкомитета фестиваля, 25 января состоялся первый вводный круглый стол с представителями национальных диаспор, народностей, сообществ, проживающих на территории Псковской области. В ходе дискуссии обсуждались различные организационные моменты, формат и место проведения фестиваля, постановка задачи и возможность дать проведением фестиваля новый качественный толчок к сближению вокруг единой цели представителей разных народов и национальностей. Решено, что у фестиваля должны быть как минимум три площадки: 1. Информационно-развлекательная площадка «Мы гордимся своими истоками». Задача площадки показать многообразие культур их обряды, традиции, национальные и народные игры которые переходили от поколения, к поколению сохраняя самобытность своего народа. 2. «Национальная кухня». Возможность отведать готовые блюда, приготовленных по национальным рецептам разных народов. 3. Концертная программа «Добрый Псков - Город Культур». В основу концерта, войдут самые интересные и самобытные номера заявленные представителями национальностей, проживающих на территории Псковской области. Особый акцент был уделен участию в подготовке и проведении фестиваля молодому поколению, в частности привлечению студенческого сообщества Пскова. «Любые культурные межэтнические связи начинаются именно с культурного развития молодежи и общения ее на такого рода площадках», - подчеркнула руководитель Общественной организации «Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» Татьяна Дмитриева. «Особенно удачно выбрано время проведения основного дня фестиваля, который приурочен к Международному всемирному дню культуры», - отметил руководитель Псковской областной общественной организации Центр чеченской культуры «БАРТ» Саид Дукаев. «Фестиваль будет направлен на сохранение духовной общности народов, формирование толерантных отношений среди различных национальностей, повышение эффективности межэтнического диалога и в молодежной среде и призван содействовать обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия, посредством благотворительной составляющей», - отметил директор БФ «Добрый город» Андрей Семенов. Именно это отличает фестиваль «Добрый Псков-Город Культур» от других проводимых в регионе межнациональных мероприятий. «К участию в фестивале будут привлекаться меценаты и спонсоры, вестись сборы средств. Средства, собранные в ходе проведения фестиваля, будут направлены на реализацию проектных заявок, поданных национальными сообществами и отобранных представителями согласительной комиссии из представителей различных национальностей и народностей, проживающих на территории Псковской области. БФ «Добрый город» уже проводил подобные конкурсы мини грантов среди местных сообществ», - отметил председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов. Подготовительная работа началась, многие национальные сообщества уже дали свое согласие на участие в фестивале. Представители оргкомитета фестиваля предлагают национальным сообществам, которые не смогли присутствовать на первом круглом столе, откликнуться на предложение участия и связаться с оргкомитетом для получения консультаций. С положением по фестивалю можно ознакомиться на сайте фондав группе в ВК https://vk.com/megdunarodnijfestival. Телефоны для связи: общие вопросы – руководитель проекта Андрей Семенов 8 (963) 336-35-26, вопросы по концертной программе и площадкам Ксения Жадан 8 (951) 758-77-55, e-mail: dobryigorod60@mail.ru.

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Многодетная семья с 12 детьми из Дедовичского района попросила помощи в предоставлении жилья в Пскове ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Многодетная семья с 12 детьми из Дедовичского района попросила помощи в предоставлении жилья в Пскове или Псковском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким обращением на прием к губернатору области Андрею Турчаку пришла женщина, являющаяся родной матерью 4-х детей и приемной матерью 8-х детей. Она пояснила, что один ребенок является инвалидом по слуху и обучался в спецшколе в Пыталово, он тяжело переживал расставание с семьей. Мать хотела перевести его в школу №5 города Пскова, но для этого в Псков или Псковский район нужно перевезти всю большую семью. Губернатор Андрей Турчак предложил решать проблему другим способом, чтобы не перевозить из района семью, которая уже там осела. Он отметил, что к ребенку должен приходить сурдопедагог. Начальник управления образования Псковской области Александр Седунов отметил, что сейчас ребенок обучается на дому, к нему приходят в том числе логопед и психолог, но с сурдопедагогами в муниципалитете есть проблемы. Глава региона поручил решить данную проблему и выстроить график, по которому специальные педагоги будут заниматься с ребенком дома. Обратившаяся отметила, что такое решение устроит семью.



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Гостиница в Острове, отказавшая в заселении двум геям, включена в список лучших мини-отелей России ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Гостиница «Остров-парк» вошла в список 25 лучших B&B/мини-отелей и гостиниц России по версии пользователей туристического сервиса Tripadvisor. Как сообщается на сайте Tripadvisor, гостиница из Псковской области стала обладателем награды конкурса «Travellers` Choice 2017». Напомним, не так давно «Остров-парк» также прославился благодаря сервису Tripadvisor. Управляющий гостиницей не разрешил двум молодым людям с гражданством Евросоюза забронировать номера. Причина запрета - нетрадиционная ориентация туристов. В результате один из обиженных гостей оставил негативный отзыв на сайте бронирования отелей и гостиниц. «Этот отель предназначен только для граждан России. Раньше мы постоянно ночевали в этом отеле, номера хорошие и чистые. Но в один день нам почему-то было отказано в заселении без каких-либо объяснений, в достаточно грубой форме. Причин отказа, кроме как гражданство ЕС, я не вижу», - написал гость. В свою очередь, управляющий отеля Дмитрий Блицын в ответе на отзыв пояснил, что причина отказа была совсем другой. «Вы вместе со своим другом - господа нетрадиционной сексуальной ориентации, но это еще полбеды. Ладно бы все происходило тихо да гладко, так вы еще старались это продемонстрировать персоналу и другим постояльцам отеля», - написал он.



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14-летнюю псковичку, снимавшуюся на Первом канале, родственники прячут от органов опеки ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



24 января в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в г.Пскове. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, принятыми мерами удалось установить местонахождение несовершеннолетней. Сейчас ее опрашивают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как пишет Федеральное агентство новостей, с заявлением в полицию об исчезновении 14-летней воспитанницы обратилась администрация Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова. По данным центра, мать и бабушка девочки незаконно забрали ее и увезли в Москву сниматься на Первом канале в передаче. 35-летняя мать девочки была лишена родительских прав в 2005 году по заявлению бабушки ребенка. Опеку над ребенком взяла последняя, но в прошлом году отказалась от нее по состоянию здоровья. Девочку поместили в центр, который по сути является детским домом. Через некоторое время обе женщины начали споры между собой. Псковичка неоднократно пыталась восстановить родительские права, но суд отклонял заявление в связи с заявлением самой девочки, что она не хочет жить с мамой, которая ее бьет. Также стало известно, что накануне девочка приняла участие в съемках передачи без разрешения официального представителя. Сегодня утром мать и бабушка вернулись в Псков со съемок на Первом канале, но без девочки - она якобы самостоятельно добирается из Москвы на маршрутке.



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Псковские власти готовят нормативно-правовой акт, позволяющий оплачивать ОДН за январь на уровне декабря прошлого года ( 1 час 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Администрация Псковской области готовит нормативно-правовой акт, позволяющий жителям оплачивать ОДН за январь на уровне декабря прошлого года. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Основной темой его выступления в рамках «парламентского часа» была «газификация Псковской области», но вице-спикер областного парламента Виктор Остренко («Единая Россия») попросил прокомментировать острую ситуацию с платежками, которые вызывают возмущение жителей области. Александр Кузнецов поблагодарил депутатов за то, что не обошли эту тему. Он объяснил, что власти выполнили все рекомендации федерального центра. Разработкой норматива занималась компания, которая имеет все лицензии. Нормативы были проверены еще раз. Эксперты подтвердили правильность расчетов. По его словам, есть два метода расчетов: метод аналогов и расчетный метод. С 1 января необходимо применить аналоговый метод, до июня можно перейти на второй метод, заявил А.Кузнецов. «В ближайшее время проведем большие встречи, чтобы еще раз посмотреть расчеты», - сказал Александр Кузнецов. Сегодня прорабатывается нормативно-правовой акт, который будет доведен до управляющих компаний, чтобы за январь жители могли оплатить ровно такие суммы, как в декабре. «С 1 февраля вводим нормативы по расчетному методу и увидим значительное снижение где-то в разы или в десятки раз. В течение января будет проведен мониторинг платежных документов», - сказал Александр Кузнецов. Вице-губернатор подчеркнул, что в ОДН не должны включаться чердаки и подвальные помещения. По словам заместителя губернатора, в ряде платежных документов управляющие компании излишне начисляют средства на общедомовые нужды. Александр Кузнецов сообщил о грядущем публичном обсуждении расчетов, в том числе с привлечением УК. Готовится обращение в Минстрой об изменении нормативов. Заместитель губернатора выразил надежду, что депутаты поддержат обращение в Госдуму, чтобы изменить нормативы. «Уверен, что в феврале жители получат адекватные платежные документы», - заключил он. Отвечая на вопрос депутата Бориса Полозова («Единая Россия»), что делать с уже поступившими квитанциями с суммами в 400-500 руб. за ОДН, Александр Кузнецов ответил, что будет придуман механизм перерасчета.



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ОЭЗ «Моглино» снизила ставки аренды и выкупа земельных участков сразу в 100 раз ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом сразу в 100 раз снизила для резидентов ставки аренды и выкупа земельных участков. Как сообщили Псковскому агентству информации в ОЭЗ, такая мера стала возможной благодаря постановлению администрации Псковской области от 27 октября 2016 года № 351, согласно которому с 2017 года была снижена кадастровая стоимость земельных участков в границах особой экономической зоны. Теперь инвестор может арендовать 1 Га земли по символической стоимости 690 руб/год. После возведения объектов капитального строительства резидент имеет право выкупа арендуемого земельного участка. В следствие снижения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности стоимость выкупа снижена с 592 040 рублей/Га до 6 902 руб/Га.



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Жительница Дедовичей попросила у губернатора помощи в лечении и обучении ребенка-инвалида ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Жительница Дедовичей Анжела Матигулина попросила губернатора Псковской области Андрея Турчака предоставить жилье в Пскове или Псковском районе в связи с необходимостью проведения обследования, лечения и обучения детей в областном центре. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан главой региона 26 января. Анжела Матигулина рассказала, что её ребенок - инвалид по слуху. «Мы его определили в спецшколу в Пыталово, но обучение не давало результатов. Ему тяжело переносить расставание с домом, с семьей, поэтому я бы хотела его перевести в псковскую школу. В нашем районе сурдопедагога нет, поэтому я обратилась с просьбой помочь - чтобы здесь учиться, нам надо здесь жить», - пояснила заявительница. Она отметила, что всего у нее 12 детей, 8 из них - приемные. Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов подтвердил, что в Дедовичском районе сурдопедагогов, действительно, нет. Губернатор поручил «работать в этом направлении» и обеспечить ребенку домашнее обучение с подходящим сурдопедагогом. Также Андрей Турчак распорядился оказать многодетной семье помощь с выделением земельного участка в Дедовичах. Кроме того, женщина рассказала, что семья собирается строить пристройку к дому, и губернатор поручил главе Дедовичского района помочь с лесом для строительства. Также Анжела Матигулина обратилась с просьбой посодействовать с устройством сына на учебу. Андрей Турчак отметил, что ему помогут поступить в медицинское училище. «Свой врач будет в большой семье», - отметил губернатор. По словам жительницы Дедовичей, её дочь мечтает стать кинологом. На это Александр Седунов сказал, что она сможет получить необходимую специальность в профильном учебном заведении в поселке Идрица Себежского района.



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Андрей Турчак обозначил основные направления совместной работы с правоохранительными органами ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 26 января, губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в заседании коллегии УМВД России по Псковской области, посвященной итогам работы ведомства в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. Выступая на заседании, глава региона заметил, что в течение 2016 года работа в сфере профилактики преступлений в области строилась в тесном взаимодействии между региональными органами исполнительной власти и органами внутренних дел. «Администрация области принимала, будет принимать и впредь все возможные меры для оказания всесторонней помощи в решении вопросов борьбы с преступностью», — подчеркнул губернатор. В целях обеспечения правопорядка в регионе действует Государственная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области», на финансирование которой за последние два года из бюджета региона было направлено более 17 млн рублей. Глава региона обратил внимание, что во всех районах области реализуются аналогические муниципальные программы. «Финансирование программных мероприятий продолжится и в 2017 году», — сказал Андрей Турчак. Кроме того, в области реализуются 23 целевые программы, общая сумма финансирования составила 27 млрд рублей. Отдельно губернатор остановился на вопросах обеспечения безопасности на дорогах. В этой связи он отметил стабилизацию ситуации. «Благодаря совместной работе на 20 процентов снизилось количество дорожно-транспортных происшествий», — сказал Андрей Турчак. Также он отметил эффективность реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого установлены уличные камеры, которые способствовали раскрытию 156 преступлений и выявлению более 8 тысяч административных правонарушений. «Количество камер надо наращивать», — считает глава региона. Говоря о задачах на текущий год, он отметил необходимость сосредоточить усилия на противодействии алкоголизации, на борьбе с контрафактной продукцией, преступлениями в сфере ЖКХ. Отдельно Андрей Турчак обратил внимание на контроль в сфере лесопользования. «Мы ожидаем в этой сфере более эффективной работы», — добавил он. Отдельно губернатор отметил работу сотрудников полиции по пресечению преступлений экономической направленности. «В 2016 году число выявленных преступлений экономической направленности увеличилось на 15 процентов, задокументировано 75 преступлений коррупционной направленности», — подчеркнул глава региона. В завершение выступления Андрей Турчак поблагодарил всех сотрудников полиции за тяжелый, но необходимый обществу труд и пожелал дальнейших успехов в службе на благо жителей Псковской области. В продолжение коллегии начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин озвучил итоги оперативно-служебной деятельности. По его словам, личный состав органов внутренних дел в минувшем году обеспечил общественный порядок и безопасность на территории области, в частности, при проведении 1 тыс. 800 мероприятий с массовым пребыванием людей. Сохранилась тенденция к сокращению уровня преступности в области, сократилось количество убийств, грабежей, краж чужого имущества. Сотрудники полиции выявили больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ходе заседания коллегии были определены шаги дальнейшего повышения эффективности деятельности органов внутренних дел области. Также лучшие сотрудники областного УМВД были награждены за высокие результаты оперативно-служебной деятельности. Андрей Турчак вручил нескольким сотрудникам псковской полиции благодарности Администрации области.



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В великолукской колонии прошёл итоговый аттестационный экзамен по профессиональному обучению ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Осужденные, обучающиеся в филиале образовательного учреждения № 38, расположенном на территории исправительной колонии в Великих Луках, сдали квалификационный экзамен по специальности «машинист котельных установок». Предварительно все учащиеся прошли промежуточные аттестации и получили допуск к основному экзамену. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. На протяжении полугода осужденные осваивали данную специальность, совершенствовали свои знания и навыки в области строения и работы котельных установок, правилах их эксплуатации. Итоговый экзамен проходил в традиционной форме и оценивался по пятибалльной системе. В работе экзаменационной комиссии приняли участие представители кустовой инспекции технического надзора УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Новосельский, возглавивший комиссию, и Олег Парусов, а также сотрудники исправительного учреждения. По итогам выпускных экзаменов документ единого образца, свидетельствующий о приобретении ими соответствующей специальности, получили 24 осужденных.



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В Пскове проводится проверка по факту исчезновения 14-летней девочки из Центра помощи детям ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Во вторник, 24 января, в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении из Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 14-летней девочки. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по данному факту была организована доследственная проверка. Благодаря принятым мерам, местонахождение девочки удалось установить. Сейчас ее опрашивают следователи и выясняют все обстоятельства её исчезновения, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве. При этом «Федеральное агентство новостей» сообщает, что девочку, которая содержалась в Центре помощи детям города Пскова, родственники скрывают от органов опеки. По сведениям издания, 35-летняя мать подростка была лишена родительских прав ещё в 2005 году по заявлению бабушки ребенка, которая и взяла опеку над девочкой. Однако в прошлом году пожилая женщина отказалась от опеки по состоянию здоровья. В результате девочку поместили в центр, который по сути является детским домом. При этом мать девочки неоднократно пыталась восстановить родительские права, но суд отклонял заявление в связи с заявлением самой дочери, которая заявляла, что не хочет жить с мамой, так как та её бьет. Перед исчезновением девочка приняла участие в съемках передачи на «Первом канале» без разрешения официального представителя. Сегодня, 26 января, мать и бабушка вернулись в Псков со съемок в Москве без девочки и сообщили, что она якобы самостоятельно добирается из Москвы на маршрутке.



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Псковские активисты ОНФ провели мониторинг состояния уличных теплосетей «С теплом – труба» ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области присоединились к мониторингу ОНФ «С теплом – труба», целью которого является выявление фактов повреждения или отсутствия теплоизоляции сетей, приводящие к сверхнормативным потерям энергии. Общественники провели мониторинг состояния наружных тепловых сетей в Пскове, Великих Луках, а также ряде муниципалитетов региона. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в региональном отделении ОНФ. «Тема теплоснабжения является одной из острых в перечне коммунальных услуг для населения. К нам периодически поступают обращения граждан на низкую температуру в жилых помещениях в холодное время года, хотя, согласно санитарным правилам, норма составляет 20-22 градуса. Зачастую проблема холодных помещений связана с повреждениями теплоизоляции наружных теплотрасс», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский. В ходе проверки представители Народного фронта выявили нарушения изоляции наружных теплотрасс по нескольким адресам в областном центре. Так, на улице Индустриальная у дома № 5 зафиксированы обрывы теплоизоляции на нескольких участках длиной около 1,5 м. Аналогичная картина на теплотрассе, проходящей по улице Плехановский посад в районе дома №93, где также выявлено отсутствие теплоизоляции на трубе теплотрассы в нескольких местах. На улице Красноармейская у дома №16, где располагается областной противотуберкулезный диспансер, также зафиксированы нарушения изоляции наружной теплотрассы, в том числе и на противоположной стороне улицы, на теплотрассе, идущей вдоль здания управления Пенсионного фонда по Псковской области. «Вдоль улицы Инженерная в областном центре на несколько километров тянется тепломагистраль – труба большого диаметра. Мы зафиксировали отсутствие изоляции на обширных фрагментах тепломагистрали у домов №5 и №7. Из-за отсутствия на некоторых участках сетей изоляционных материалов, повреждения теплоизоляции трубопроводов происходит значительная потеря теплоэнергии при ее транспортировке от котельной до квартир, социальных объектов», – отметил Козловский. В городе Печоры проблемы с изоляцией наружных труб теплосетей были выявлены на улицах Садовая, Вокзальная, Свободы и Садовом переулке. Фрагментарно по длине трассы отсутствовала теплоизоляция на участках более 1 м. «Эксперты ОНФ зафиксировали трубопроводы с отсутствием изоляции, разъеденные ржавчиной трубы. При этом теплопотери не учитываются при оплате за коммунальную услугу, качество подачи тепловой энергии во многих домах страдает, а люди не получают тепло в полном объеме. Бороться со сверхнормативными потерями теплоэнергии необходимо. Предотвратить их может соблюдение требований к теплоизоляции сетей», – подчеркнул Козловский. По выявленным фактам ненормативного состояния тепловых сетей в региональном отделении Народного фронта готовят обращение в администрации муниципалитетов. Мониторинг состояния уличных теплосетей продолжается.



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В 2016 году Псковская таможня возбудила 60 уголовных дел ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В 2016 году Псковская таможня возбудила 60 уголовных дел (в 2015 году – 41), большая часть из них касалась уклонения от уплаты таможенных платежей, контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, в отношении конкретных лиц возбудили 29 уголовных дел. По уголовным делам доначисленные таможенные платежи составили свыше 29 млн рублей (за 2015 год – свыше 24 млн рублей). Основной массив правонарушений, выявляемых Псковской таможней, относится к разряду административных. В 2016 году таможня возбудила 1590 дел об административных правонарушениях (в 2015 году – 1 тыс. 827). Доначисленные платежи по ним составили почти 55 млн рублей (в 2015 году – более 37 млн рублей). В прошлом году значительно выросло количество наказаний, назначенных в виде штрафов по делам об административных правонарушениях (9 млн рублей). Значительная динамика назначенных штрафных санкций обусловлена рассмотрением 20 дел по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства) на общую сумму 8,96 млн рублей.



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Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Администрация Псковской области готовит нормативный акт, согласно которому жители региона по итогам января 2017 года заплатят за коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды (ОДН) не больше, чем в предыдущие месяцы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 6-й сессии Псковского областного Собрания, об этом вице-губернатор Александр Кузнецов заявил, комментируя обращение фракции партии «Единая Россия» с просьбой оперативно отреагировать на ситуацию с платежами за ОДН. Напомним, после получения квитанций от управляющих компаний в январе 2017 года многие жильцы многоквартирных домов в Псковской области возмутились значительным увеличением расходов на оплату общедомовых нужд из-за новой методики расчёта платежей за коммунальные ресурсы (холодную и горячую воду, а также электроэнергию), которые тратятся для содержания общего имущества. Александр Кузнецов также анонсировал «большие встречи с жителями и с экспертным сообществом», на которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация. Кроме того, по его словам, в январе-феврале будет проведен мониторинг платежных документов управляющих компаний региона. Вице-губернатор сообщил, что региональные власти готовят обращение в Минстрой РФ и выразил надежду, что депутаты поддержат аналогичное обращение в Госдуму РФ. В этих документах речь пойдет об изменении принципа оплаты ОДН. «Складывается парадоксальная ситуация: мы заставляли ставить приборы учета, а теперь переходим на нормативы оплаты», - пояснил он. Кроме того, Александр Кузнецов заверил парламентариев, что в феврале «жители получат адекватные платежные документы».



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Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor ( 2 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Гостиница «Остров-парк» стала обладателем награды конкурса «Travellers» Choice 2017» популярного туристического интернет-сервиса Tripadvisor. Как сообщается на сайте сервиса, островская гостиница попала в список 25 лучших B&B [Bed and breakfast — «кровать и завтрак"] мини-отелей и гостиниц России по версии пользователей Tripadvisor. Напомним, в начале января гостиница «Остров-парк» получила всероссийскую известности из-за вала публикаций в СМИ в связи с тем, что администратор отеля отказалась повторно заселять пару геев из Евросоюза из-за открытой демонстрации ими своей сексуальной ориентации.



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На соцсферу было направлено 63% от общей суммы расходов бюджета Великих Лук в 2016 году ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



На общегородском совещании в администрации города Великие Луки были подведены итоги за минувший год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, об исполнении бюджета за 2016 год участников совещания проинформировала и.о. начальника финансового управления Наталья Дмитриева. По ее словам, все первоочередные расходы бюджета города по состоянию на 1 января 2017 года профинансированы в полном объеме. Расходование бюджетных средств имело четко выраженную социальную направленность. В совокупности на функционирование социальной сферы направлено было 63% от общей суммы расходов. Это реализация мероприятий в области образования, физкультуры и спорта, культуры и социальной политики. По-прежнему преобладают расходы в сфере образования, серьезные финансовые вложения были направлены на укрепление и развитие материально-технической базы школ и детских садов, учреждений культуры и спорта. Это и ремонт школы № 13, реконструкция и техническое оснащение театра, строительство спортивных объектов. На жилищно-коммунальное хозяйство было направлено 20% от всех произведенных расходов, в том числе на переселение граждан из ветхого аварийно жилищного фонда, газификацию города, строительство наружных сетей водопровода и канализации, снос многоквартирных ветхих домов, на различные мероприятия по благоустройству города, содержание и ремонт улично-дорожной сети, а также дворовых территорий. Как отметила Н. Дмитриева, задачи, которые были поставлены перед муниципальным образованием на 2016 год по основным направлениям в части обеспечения сбалансированности бюджета, исполнения расходных обязательств и предоставление муниципальных услуг выполнены. Для обеспечения этих задач была проведена работа по выявлению резервов и перераспределению бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений. Заработная плата бюджетникам выплачивалась своевременно, и просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы нет. В бюджет города в 2016 году поступило 619,6 млн руб., 80% от поступлений по инспекции составили платежи от налогоплательщиков города Великие Луки, сообщила начальник межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Нелли Михайлова. Основные поступления налогов в бюджет города обеспечили такие организации как ЗАО «ЗЭТО», Великолукский мясокомбинат, великолукская межрайонная больница, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С».



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Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе - начальник Псковской таможни ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



«Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе», - сообщила начальник Псковской таможни Светлана Степанова на брифинге 26 января, отвечая на вопрос журналистов, как Псковской таможне удается добиваться успеха и высоких показателей в работе. По ее словам, коллектив Псковской таможни является коллективом профессионалов. «Мы тратим много времени, сил и средств, чтобы учить людей, применять в работе все перспективные таможенные технологии, которые внедряет ФТС. Мы активно в этом участвуем, показываем свои достижения на ежегодных выставках, которые проходят в Северо-Западном таможенном управлении и ФТС», - пояснила Светлана Степанова. При этом начальник Псковской таможни подчеркнула, что таких успехов не может быть без качественного взаимодействия с другими контролирующими органами и участниками внешнеэкономической деятельности, которые охотно откликаются на продвижение новых технологий в жизнь. В то же время, по мнению Светлан Степановой, успех целого коллектива зависит от каждого должностного лица, «поэтому важно объяснить и донести до каждого инспектора, что его вклад в выполнение поставленных задач виден и оценивается». «Если каждый будет понимать, что его вклад в достижение общих целей заметен, у нас всегда будут успехи и достижения и мы всегда будем лучшим коллективом таможенных органов», - заключила начальник Псковской таможни.



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Лев Шлосберг надеется на интерес администрации области к ситуации с очистными сооружениями в Гдове ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») надеется на интерес администрации области к ситуации с очистными сооружениями в Гдове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная ситуация стала темой выступления руководителя фракции «Яблоко» на сессии Псковского областного Собрания. Лев Шлосберг напомнил, что в РФ начался Год экологии. Одна из самых показательных ситуаций в Гдовскими очистными сооружениями. Расходы 34 млн рублей - на первый этап 8 млн на второй 25 млн, в том числе 20 млн - средства гранта от «соседей» в размере 1 млн евро или 90% общей суммы расхода. Бюджет Псковской области финансировал 10%. Очистные сооружения не работают. Год назад природоохранная прокуратура инициировала доследственную проверку. Уголовное дело не может быть возбуждено из-за отсутствия денег для проведения экспертизы. Очередная проверка закончилась несколько дней назад. Лев Шлосберг надеется на интерес администрации Псковской области к этой ситуации.



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Олег Брячак прогнозирует свой скорый арест ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Брячак готов бороться с губернатором даже из СИЗО. Об этом он заявил 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Олег Брячак проинформировал своих коллег о ситуации со сбором подписей против отставки губернатора Псковской области Андрея Турчака. Собрано более 60 тысяч подписей. По словам Олега Брячака, реакция администрации не заставила себя ждать. «Вместо того, чтобы принимать меры, сесть за стол переговоров, понять, в чем причина, они начали блокировать пикеты за отставку Турчака путем размещения коммунальной техники, которая якобы сломалась. Это выглядит смешно, мелко, нелепо. Также нелепо решение о переносе гайд-парков. Это говорит о том, что администрация препятствует мирному выражению мнения своими гражданами», - сказал Олег Брячак. Он сообщил, что вчера в его помещениях были проведены обыски. «Кольцо вокруг неугодного человека сжимается. В ближайшее время ожидаю ареста по уголовному делу. Какому, пока не знаю. Был бы человек, а статья найдется. Заявлю открыто, публично администрации: не боюсь вас нисколько. Даже если арестуют, я сделаю все, чтобы Турчака здесь не было, даже если меня посадят в СИЗО», - сказал Олег Брячак.



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За 5 лет исправительные учреждения Псковской области заработали на госзакупках более 925 млн рублей ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В 2016 году заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов озвучил сумму в 50 миллиардов рублей, зарабатываемую на госзакупках исправительными учреждениями. Эксперты Проектного центра «Инфометр» изучили, как ФСИН и их подведомственные учреждения Северо-Западного федерального округа выстраивают экономические отношения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, исправительные учреждения СЗФО заключили с 2011 года более 6,5 тысяч контрактов на общую сумму почти 7 млрд рублей. Основная масса заказов поступает от организаций, аффилированных с уголовно-исполнительной системой: управления, колонии и образовательные учреждения, подведомственные ФСИН России, за все годы заказали продукции, работ и услуг в 60 раз больше, чем все остальные. Так, с 2011 года на госзакупках исправительные учреждения в Псковской области заработали 925 млн 402 тысячи 731 рубль. В рейтинге регионов Северо-Запада это третье место после Архангельской области и Республики Коми. Одной из самых «прибыльных» стала исправительная колония №3 в Псковской области, которая за эти годы заработала 293 млн рублей на поставках продуктов питания, одежды и обуви, строительных материалов, оказании транспортных услуг, строительстве и ремонте. Самые дорогая закупка по Северо-Западу также приходится на Псковскую область - ИК-3 выиграла заказ на поставку гигиенических наборов на 78 млн рублей.



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После реорганизации Псковская таможня станет самым крупным по штатной численности подразделением СЗТУ - Александр Гетман ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Псковская таможня станет самым крупным по штатной численности подразделением Северо-Западного таможенного управления после реорганизации, которая ее ждет с 1 февраля текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник СЗТУ Александр Гетман на брифинге перед началом торжественного собрания по итогам работы Псковской таможни в 2016 году. Он напомнил, что реорганизация Псковской таможни путем присоединения Себежской таможни проводится строго в соответствии с утвержденным планом мероприятий СЗТУ. «Основная нагрузка, в первую очередь, ложится на Псковскую и Себежскую таможню, тем не менее все подразделения СЗТУ, так или иначе, участвуют в этой работе, в том числе путем оказания практической и методической помощи», - пояснил Александр Гетман. Он напомнил, что посты Себежской таможни в полном составе переведут в состав Псковской таможни, и их компетенция в связи с переподчинением никак не изменится. «88 процентов штатной численности Себежской таможни также переходит в Псковскую таможню, и с 1 февраля Псковская таможня становится самой крупной по штатной численности в Северо-Западном таможенном управлении - ее численность превысит 1,5 тыс. человек», - сказал начальник СЗТУ. В целом он оценил работу, которая проводится в преддверии реорганизации Псковской таможни, как достаточно организованную, и выразил уверенность, что никаких проблем для участников внешнеэкономической деятельности данная реорганизация не создаст.



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На базе ПсковГУ пройдет региональный этап олимпиады по истории российского предпринимательства ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



21 февраля Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» при поддержке Псковского государственного университета проводит региональный этап III Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства в России в XVIII – начала XX вв., организованной в рамках реализации совместного проекта «Деловой России» и Российского исторического общества «История российского предпринимательства». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, всероссийская Олимпиада по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов проходит в 2 этапа: Региональный этап. Олимпиада проводится региональными отделениями Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на базе ведущих вузов региона. Дата проведения в Псковской области: 21 февраля 2017 года. Место проведения - ауд. 100, корп.2, ул. Льва Толстого, 4, начало олимпиады в 12.30. Регистрация открыта с 12.00. Федеральный этап для победителей регионального этапа проводится на базе Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ, г. Москва). Период проведения федерального этапа: с 21 по 28 марта 2017 года. Победитель регионального этапа получит право представлять Псковскую область на Всероссийском этапе олимпиады в г. Москве в конце марта 2017 г. Каждому участнику вручается сертификат участника. К участию приглашаются студенты (бакалавры, специалисты, магистранты) и аспиранты высших учебных заведений, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Псковской области. Чтобы стать участником регионального этапа олимпиады, необходимо заполнить регистрационную форму и до 18.00 20 февраля направить на адрес электронной почты: fefolymp@gmail.com Контактная информация: Демидова Светлана Евгеньевна, тел. (8112) 79-78-11, fefolymp@gmail.com Более подробная информация об олимпиаде, составе конкурсной комиссии и оргкомитете размещена на сайте проекта «История российского предпринимательства» по адресу www.historybiz.ru.



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Виктор Дуля: Уже запущен механизм объединения Псковской и Ленинградской областей ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Псковский коммунист Виктор Дуля заявил, что «уже запущен механизм объединения Псковской и Ленинградской областей». Выступая на сессии Псковского областного Собрания 26 января, Виктор Дуля (КПРФ) прокомментировал заявление правительства о том, что в стране нет денег, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. По его словам, на 16-м съезде партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что новый бюджет - сбалансированный документ, «и у нас есть деньги не только на выполнение социальных обязательств, но и на создание базы экономического роста на перспективу». «Людей, которые стоят у нищенской черты, поразила фраза. Весь прошлый год Медведев заявлял: «Денег нет, но вы держитесь». Это стало главной цитатой года. Сокращались зарплаты, выплаты, обижали детей-сирот. Турчак вынужден был предупредить жителей Псковщины: «Денег нет, придется туже затягивать пояса». Что это? Циничная ложь или позорное непонимание ситуации в стране. Нужны ни копейки, а триллионы рублей. Все предыдущее время правительства дурачило не только граждан, но своих друзей-единороссов», - сказал Виктор Дуля и добавил: «Не добыл же деньги Медведев на большой дороге и не брал пример со своего друга Улюкаева». «Уже запущен механизм объединения Псковской и Ленинградской областей», - заявил Виктор Дуля. По его словам, Дмитрий Медведев не удержался «похвастать», что инфляция доведена до рекордно низкого показателя 5,4%, в ближайшее время ее намерены снизить до 4%. «Премьер считает безграмотными российских граждан. Инфляцию можно вообще свести к нулю, если лишить людей денег», - сказал выступающий. Политику правительства он считает геноцидом.



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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Пскове, у дома на улице Вокзальной, наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области. Сотрудники Росгвардии, в ходе профилактики преступлений и правонарушений в местах особого внимания, обратили внимание на мужчину похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ. 46-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.



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Псковская таможня выдвинута на участие в конкурсе «Лучшая пограничная таможенная служба» ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Северо-Западное таможенное управление выдвинуло Псковскую таможню на участие в конкурсе «Лучшая пограничная таможенная служба». Это стало возможным благодаря эффективной работе таможни и высоким результатам, которые были достигнуты, в частности, в 2016 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман на брифинге перед началом торжественного собрания по итогам работы Псковской таможни в 2016 году. «Что касается правоохранительной деятельности, в 2016 году Псковской таможней возбуждено 60 уголовных дел и составлено свыше 1590 административных протоколов. Положительной оценки заслуживает опыт Псковской таможни в части расследования преступлений, связанных с попытками ввоза иностранных транспортных средств под видом транспортных средств из Таможенного Союза», - сообщил Александр Гетман. Также положительно оценивается работа сотрудников Псковской таможни по борьбе с контрафактом в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Так, в прошлом году таможней выявлено свыше 50 тыс единиц полиграфической продукции с незаконно нанесенной символикой предстоящего чемпионата. «В целом результаты работы Псковской таможни позволили СЗТУ выдвинуть ее в качестве кандидата на номинацию «Лучшая пограничная таможня федеральной таможенной службы», а МАПП «Убылинка» выдвинут на номинацию «Лучший пограничный таможенный пост», заключил Александр Гетман.



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Татьяна Светенко о переезде в школу в Борисовичах, новом детском садике и «Элементарно» ( 2 часа 32 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Уже 1 сентября строящая в Борисовичах школа распахнет свои двери для учеников. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия станет базой для нового учреждения. О том, как гимназия готовится к переезду, о преимуществах нового здания, о надеждах и опасениях Псковской Ленте Новостей рассказала директор школы Татьяна Светенко. Фото из соцсети ВКонтакте - Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, про переезд в новую школу. Откуда возникла такая идея или, может быть, необходимость? Запущен ли процесс? - Процесс переезда в новую школу, конечно, уже запущен, потому что строительные работы находятся на заключительной стадии, мы очень надеемся, что 1 сентября торжественная линейка будет уже в новом здании гимназии. Новая школа располагается по адресу: ул. Балтийская, д. 5-б. Она будет носить то же название, которое носит наша школа в данный момент, то есть инженерно-лингвистическая гимназия. Мы планируем, что ни в коем разе не будем отказываться от всех тех достижений, которые у нас имеются в области изучения иностранных языков. Билингвальное отделение обязательно сохранится в этой школе. Но мы идем в ногу со временем, отвечаем на те вызовы, которые сегодня существуют в обществе, экономике, политическом устройстве, а именно вызовам технологического прорыва науки, образования, поэтому в названии гимназии появилось второе слово, и она стала инженерно-лингвистической. Как это соотносится друг с другом - инженерия и лингвистика - на это сегодня отвечает то, что происходит вокруг нас. Язык науки, конечно, английский, нобелевские лауреаты говорят на английском языке. Много научной литературы издается на английском языке. Научные ресурсы на 80% издаются на английском языке, поэтому этот язык знать нужно. В связи с этим даже наши инженерные профили тоже будут включать в себя хорошую, прочную, устойчивую подготовку по иностранным языкам. Помимо английского языка, в нашей школе есть немецкий, французский, шведский. С недавних пор появился китайский язык, и дети с большим интересом участвуют в процессе его изучения. Группы растут не по дням, а по часам. Мы нашли специалиста в области китайского языка и литературы. Мы видим научно-технический прогресс в Китае и видим бурное развитие там высоких технологий, поэтому очень важно овладеть и этим языком. Профили инженерных направлений, которые будут в старшей школе, - промышленная инженерия, медиаинженерия и биоинженерия. В последнем направлении, мы предполагаем, будет и медицина, и генная инженерия и другое. Все то оборудование, которое сейчас поступает в новую школу, как раз направлено на то, чтобы дети могли удовлетворить свои исследовательские и проектные потребности именно в этих трех профильных направлениях работы гимназии. - То есть гимназия на базе нового здания будет расширяться и совершенствоваться? - Конечно. Здание рассчитано на 1350 мест. Сейчас идет набор обучающихся. Еще до нового года была открыта регистрации на сайте нашей гимназии. Я хочу сразу предварить вопросы, слухи, которые ходят в городе, - мы еще не отказали ни одному человеку. Всех, кто нам звонит, мы отправляем на сайт гимназии. На 23 января записано 230 человек. - Это будущие первоклассники? - Не только. Есть даже те, кто идет в 11 класс. С учетом наших детей, а у нас их 410, уже формируются пять первых классов, три вторых, три третьих, три четвертых и т. д. - Классы будут разной направленности? - Конечно, но только не начальные классы. Начальная школа получит полный комплекс федерального государственного образовательного стандарта, то есть фундаментальных базовых знаний никто не отменял. А все, что сверх, на начальном уровне, конечно, будет касаться развития мышления. В новых стандартах четко прописано, что ведущий метод работы с новым содержанием - это проектно-исследовательский метод. Все, что касается поиска, исследования, анализа, пространственного, визуального мышления, воображения, изобретательского мышления, будет интегрировано в образовательную программу школы, начиная с 1 класса. Хотя сейчас мы создаем программу такого специфического технологического образования, начиная с трех лет. Мы хотим выстроить такую линейку - с трехлетнего возраста до окончания школы. Хотим развивать пытливость, изобретательность, нестандартность мышления, принятие инноваций, происходящих вокруг, небоязнь перемен, умение жить в условиях непрерывно меняющегося мира, умение выбирать, умение ставить цели, планировать свою деятельность, доводить идеи до продукта и нести ответственность за принятые решения. - Вы говорите о детском садике, который планируется открыть в здании на улице Юбилейной? - Да, это здание планируют поставить на капитальный ремонт, а потом открыть в нем наше дошкольное отделение. Здесь даже планируется, пока предварительно, конечно, создание нескольких ясельных групп. Всего планируется где-то 12 групп. Наши кадры достаточно хорошо подготовлены. Со своей стороны мы должны продумать содержательную компоненту. - Нет ли у родителей каких-либо опасений по поводу уровня предлагаемой программы? - Действительно, многие родители пугаются, что будут какие-то дисциплины из системы высшего профессионального образования. Конечно, нет. Это подготовительная работа, которая готовит человека к жизни в обществе в условиях непрерывных изменений. Чтобы человек понимал, если ты попал в сложную ситуацию, например, выполняешь роль безработного, то ты должен уметь играть эту роль, понимая, что это шанс для изменений, шанс для того, чтобы ты рос, менялся и видел новые возможности для твоего саморазвития, чтобы человек не опускал руки и не считал, что на этом ставится точка. - Если я правильно вас поняла, то школа дополнительно набирает порядка 900 детей? - Да. Конечно, приоритет - это район дальнего Завеличья, микрорайон «Европа», Рижский микрорайон, в частности, активно заселяется улица Балтийская. Территория, которая окружает школу, очень быстро застраивается. Нужно понимать, что в школе тоже должен быть какой-то запас, чтобы мы могли вновь приобретающих жилье в этом микрорайоне обеспечить местами. - Ваших кадров, вероятно, недостаточно для новой школы. Что делаете в этом направлении? - Сложный вопрос. Конечно, кадров недостаточно, хотя мы гордимся своей командой. Это все бывшие студенты нашего университета, которые здесь выросли, стали профессионалами. Многие защитили кандидатские, получили знаки отличия от государства. Все эти годы они здесь, в этой школе. Пришли сюда еще молоденькими скромными девочками и мальчиками, а теперь это серьезные профессионалы. И мы бы очень хотели, чтобы в нашу команду влились люди такого же масштаба в плане мышления, в плане желания что-либо делать инновационно, чтобы они не боялись тех реформ, которые происходят. Главное - не бояться реформ, а, как я всегда говорю, включать мозги. Надо включить мозги и подумать, и в принципе любая проблема может быть решена, если это в нашей компетенции. Нужно просто хорошо подумать и пересмотреть ресурсную базу. Если ресурсы для этого есть, их нужно обязательно включать в работу. Наша задача - расширить нашу команду не просто персоналом гимназии. У нас сложилась команда. - Как найти таких людей? - Мы принимаем резюме там же на сайте гимназии. Пока мы не знаем, сколько точно специалистов нам нужно. Все будет зависеть от количества детей. Штатное расписание формируется в зависимости от контингента обучающихся, деньги идут за ученика. Примерно мы прикидываем, но каждый день эта цифра меняется, потому что каждый день идет запись, регистрация. Точно сказать, сколько нам потребуется педагогов, мы сможем, наверное, к весне, когда будет понятно количество классов-комплектов. Но уже сегодня мы понимаем, что нам нужны учителя начальной школы, математики, словесники, историки, химик, физик. Все будет зависеть от того, сколько старших классов мы скомплектуем. И очень нам нужны инженерные кадры. Очень нужны. Те, кто смогут помогать нам с дорогостоящим оборудованием, которое поставляется. И с удовольствием к работе с ребятами я привлекла бы в качестве тьюторов старую плеяду инженеров. Инженеров-изобретателей, которые помогут детям видеть в обычном необычное, помогут им находить варианты и способы модернизации того, что есть. Старая русская инженерная плеяда была совершено замечательная. Я сама 7 лет отработала патентоведом с этими самыми инженерами на одном из наших заводов. Это интереснейшая работа. Я, как специалист, хоть и небольшой, в этой области, хорошо понимаю, кто нам нужен в этом направлении, чтобы привить детям желание менять мир в лучшую сторону. - Еще бы их найти... - Да, но я точно знаю, что они есть в городе Пскове. Многие из них на пенсии. Мы бы были очень им рады, потому что подготовка у них была замечательная. За годы всех наших реформ немножко мы нашу инженерную школу утеряли, поэтому в них сейчас очень большая необходимость. Ведь сегодня выигрывает экономика той страны, где происходит технологический прорыв в области высоких технологий, в области различных инноваций. Нам нужны люди, умеющие думать по-новаторски, рационализаторски, инновационно, не боящиеся перемен, потому что если мы не боимся перемен, то и наши дети не будут их бояться. - А в целом есть какие-то опасения со стороны учеников, учителей, родителей по поводу переезда? - Родители нашей лингвистической гимназии привыкли к камерной обстановке. Это такая обстановка, когда мы каждого ребенка знаем по имени, знаем каждую семью, всегда держим руку на пульсе, можем помочь. Если родители нас понимают и идут навстречу, мы можем предотвратить что-то опасное в поведении или поступках детей. В большой школе будет сложнее, мы это понимаем. Сейчас мы к этому готовимся. Надо сказать, что мы стали инженерно-лингвистической гимназией с 1 января 2016 года, все это время мы ведем адаптационную, подготовительную работу для функционирования школы в новом статусе и в новом режиме. Мы работаем и с учителями. У нас проходит серия семинаров. Готовим их к работе в большом коллективе, к передаче своего опыта, своих знаний, компетенции, к демонстрации этого всего новым учителям. Также мы работаем и с детьми, потому что и у них есть опасения. Многие дети, конечно, не хотят уходить отсюда. Им тут удобно, им тут комфортно, но мы им объясняем, что время идет, все изменяется и нужно учиться на совершенно другом оборудовании, в совершенно других условиях, и что образовательная среда должна быть иной, более разнообразной, чтобы у вас было больше возможностей выбора своего будущего жизненного пути, своей профессиональной карьеры. Вы должны попробовать многое и увидеть совершенно другие условия, в которых можно учиться, работать с разными источниками информации, с разными знаниями. - Что такого интересного будет в новой школе? - В этой школе будут различные лаборатории: и лаборатории нанотехнологий, и лаборатории 3D-моделирования, прототипирования, лаборатория робототехники, школьное телевидение, школьный издательский центр, лаборатория механики и пневматики, астрономический комплекс. Чего только там не будет! Можно перечислять очень долго. Очень важно выстроить параллельно с учебным процессом разнообразную внеурочную работу и возможности дополнительного образования для того, чтобы осуществлялись эти пробы своего будущего, пробы своего учебного, карьерного маршрута, где я могу найти лучшего себя, где я смогу быть более успешным, где мне будет наиболее комфортно. Проверить, это в большей степени мое хобби или то, с чем я хочу связать свою будущую жизнь. При этом в новой школе продумана хорошая система здорового образа жизни. Замечательные спортивные залы с прекрасным оснащением, где можно будет и позаботиться о своем здоровье. Очень хорошая столовая с разнообразным питанием. Оплата будет производиться через электронные терминалы. Мы планируем, что будем предлагать детям то, что они едят и любят. Естественно, это не будут чипсы и «Кока-Кола», газированные напитки, а только полезные блюда. - На сегодня это будет самая современная школа в городе Пскове? - На сегодняшний день - да. Главное, чтобы все было закончено в срок, чтобы мы смогли вовремя перерезать ленточку. Я не могу сказать, что весь наш коллектив горит от нетерпения. Мы в сложной, переходной ситуации. Нас мучают сомнения. Мы просчитываем все риски, с которыми можем столкнуться, и ищем уже сейчас пути их преодоления. Мы их видим очень много. Я считаю так, если мы умные люди, то мы сможем это преодолеть и найти пути решения этих проблем. - О каких рисках идет речь? - О рисках, связанных с новыми коллективами детей, их взаимоотношений друг с другом, взаимопонимания. Этот же риск касается и педагогического персонала. Это новые люди, новые идеи, новые традиции. Нашей школе 24 года, у нас уже сформирован определенный образ жизни, у нас есть определенная система ценностей. О ней мы договорились с родителями, с учителями и детьми. К этой системе мы постоянно обращаемся, спрашивая, что для нас важно и значимо в нашей школе, как мы это подтверждаем своими поступками. Что мы делаем для того, чтобы любить детей? Что мы делаем для того, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы сотрудничать и не доводить проблему до конфликта? Те же самые вопросы мы задаем родителям и детям. Эта система ценностей должна быть сейчас принята или отвергнута новыми нашими кадрами. Что касается этих ценностей, то мы обсуждаем их не только с учителями. Весь персонал включен в этот процесс, и все родители. Мы о них договорились. А раз мы договорились, то это уже норма. Это норма наших взаимоотношений, норма нашего поведения, значит, мы от этой нормы отступать не должны. В какой-то степени здесь я затронула проблематику гражданственности. Если мы в гражданском обществе о чем-то договорились, то оно имеет форму закона, мы не имеем право это нарушать, потому что иначе нас ждет хаос и беспорядок. Это, конечно, самое сложное. Еще один риск - это то сложное, дорогостоящее оборудование, его очень много, оно очень серьезное. Насколько мы подготовлены к этой работе? И потом, предполагается, что в школе смогут обучаться дети с особыми возможностями здоровья. В школе есть и пандусы, и лифты, но насколько мы готовы к этой работе, где мы найдем педагогические кадры, которые знают, как работать с такими детьми? Как работать с тем оборудованием, которое должно сопровождать процесс их обучения? Подготовка кадров и для работы с серьезным оборудованием, и для работы с людьми в совершенно новой образовательной среде - это одна из основных наших проблем, над которой мы сейчас работаем, которую мы стараемся разрешить. - Многих горожан смущают высокие темпы строительства новой школы. Не отразится ли это на качестве работ? У вас таких опасений нет? - Нас постоянно приглашают на отдельные планерки, на отдельные совещания. Мы постоянно эти вопросы задаем. Мы их задаем, но нас заверяют, что технадзор очень скрупулезно отслеживает все процессы. Все недоделки, которые видны, тут же должны быть устранены. Нас заверяют, что все будет хорошо. Конечно, темпы очень ускоренные, но строители говорят, что они профессионалы, они несут ответственность за качество работ. Мы им верим, стараемся верить, хотим верить, что так оно и будет. Что нас не ждут никакие неприятности после того, как школа будет заселена детьми. Если мы говорим, что дети - это ценность нашей страны, я всегда спрашиваю, а что мы и вы сделали, чтобы наши дети действительно были ценностью для всех нас. Это самое дорогое, что у нас есть, поэтому их жизни мы ни в коем разе не должны подвергать опасности. Нас заверяет, что так оно и будет. - В любом случае, вы, наверняка, примете участие в приемке объекта? - Конечно. Я думаю, что помимо нас там будет и Роспотребнадзор, пожнадзор, гостехнадзор, всевозможные контролирующие структуры. Все это будет предусмотрено. Но уже сейчас с нами советуются. Нам задают вопросы. Что касается комплектации школы, то мы изучали каталоги по комплектованию строящейся школы, вносили свои предложения, нас приглашает подрядчик для того, чтобы согласовать с нами цветовое решение стен, плиточки, потолки. Такие нюансы с нами согласовывают. Даже согласовывают цвет ковров в фитнес-зале. Мы надеемся, что строители не подведут. Мы отвечаем за свою работу, я всегда знаю, что если мы что-то делаем плохо, мы обязаны это немедленно исправить, то есть восстановить на уровень того, как должно быть в норме. Я думаю, что они так же относятся к своему делу. - На ваш взгляд, как развита сегодня транспортная доступность в этом микрорайоне? - Сейчас до школы можно доехать на 17-м и «двойке». Остановка «Улица Балтийская». Это как раз напротив школы. Естественно, сейчас ведутся переговоры с ГИБДД, чтобы там был пешеходный переход. Он там должен быть обязательно, а еще лучше, чтобы там стоял светофор, потому что огромное количество детей с Рижского микрорайона будут переходить улицу Балтийскую. Думаю, что появятся и другие подъезды к школе. Уверена, все будет продумано. - Вашим детям будет удобно ездить в новую школу? - Большинство (80%) детей нашей школы - это жители Завеличья, поэтому я не думаю, что будут проблемы с подъездом наших детей. Те, кто живут в других концах города, сейчас и так ездят либо на автобусах, либо родители их подвозят. - Когда запланирован переезд и как в целом это будет осуществляться? Не отразится ли это на учебном процессе? - По мере сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию. Летом уже запланирован монтаж оборудования, расстановка мебели. Я думаю, что начнут в ближайшее время, как будут окончательно подготовлены помещения. В один из отсеков школы уже подано тепло, строительство одного из модулей школы уже близко к финалу. В отделе капительного строительства уже шел разговор о том, что в скором времени там можно будет начинать монтировать мебель. Главный вопрос - сохранность всего этого на период строительства, чтобы все это осталось в непорочном виде. - У вас ведь есть еще масштабный проект, который пока ждет своей очереди?.. - Да, у нас есть еще одно помещение на улице Петровской - наш центр «Элементарно» или интерактивный музей профессий. Мы не хотим делать подобие «Кидбурга», ни в коем случае. Мы хотим, чтобы это был полезно-развлекательный центр, центр полезного досуга, благодаря которому наша молодежь понимала бы, каков рынок труда нашего региона, чем занимаются в регионе, чем он богат, какие традиции труда существовали, какие профессии нужны сегодня в нашем регионе, исходя из тех ресурсов, которые есть, и что потребуется в ближайшие 5-10 лет. Чтобы к этому присоединились наши предприятия, наши предприниматели, чтобы все в центре можно было потрогать, покрутить, познакомиться, что-то разработать, получить какой-то продукт после прохождения интерактивного музея профессий. У нас есть такая задумка, есть идеи, концепции, помещения. Мы привлекли больше миллиона инвестиций наших родителей, которых мы смогли увлечь этой идеей. Это псковские бизнесмены, руководители разного рода предприятий, которые готовы и дальше с нами сотрудничать, предлагая нам экспонаты, которые связаны с тем производством, которым они занимаются. - На каком этапе сейчас реализация этого проекта? - На этапе ожидания средств для доведения ремонта до конца. Меня всегда пугает, когда, не просчитав ресурсы, мы начинаем что-то создавать, разрабатывать. В результате получаются прожекты, а не проекты. Это беда нашей страны. Ресурсы не просчитаны, и куча прожектов. Мы тоже шли по этому же пути. Правда, мы смогли увлечь родителей, и они стали нам помогать - кто-то привез плитку, кто-то привез батареи, кто-то окна заменил, кто-то пандус установил, кто-то двери железные поставил, кто-то обещал сантехнику, кто-то рабочие руки прислал, один папа вообще прорабом бесплатно работал, завод ЖБИ привез нам цемент, чтобы мы могли сделать пол. В общем, каждый привозил то, что может. Мы до сих пор даже не со всеми рабочими рассчитались. Фактически это был волонтерский труд. И люди, большая им за это благодарность, не требуют с нас эти денег. То, что они смогли, они сделали. Колоссальный труд, абсолютно бескорыстный. Просто все делали для детей. Но сейчас трудные времена. Родители что смогли, то и сделали. И мне уже стыдно ходить к ним с протянутой рукой. Параллельно мы создавали программы, даже экспонаты уже есть. У нас забиты ими все кладовки, некоторые экспонаты на балконах. Много чего уже есть, но, к сожалению, надо довести ремонтные работы до конца, тогда уже будет проект. Мы нашей командой столько различных проектов написали. Мы готовимся к переезду, и я все свои шкафы пересматриваю, в компьютере много материала... Я думаю: «Боже мой, сколько всего интересного здесь покоится, что могло бы принести пользу людям и, в частности, образованию нашего региона». Мы не хотим создавать прожектов, поэтому мы пока остановились. Можно сколько угодно всего написать, нагенерировать, но если ресурсов нет, этот проект не жизнеспособен. Пока мы встали, но все-таки мы добьем эту свою идею, потому что она нужна региону, она отвечает на те вызовы, которые стоят перед экономикой региона. Для школы мы разрабатываем еще один проект, но он именно школьный, хотя и музей профессий тоже будет задействован, как базовая площадка. Он называется «Свое дело в своем регионе». Мы хотим, чтобы наши дети, заканчивая школу, были объединены в проектно-предпринимательские группы, и они могли выйти из школы уже со своим готовым бизнесом. Причем, бизнесом производственного характера. Используя то, что есть в регионе. Например, сколько картофеля раньше производил наш регион, мы кормили весь Северо-Запад. Но ведь из картофеля можно делать море всего. То же самое касается льна. Как его можно использовать? Тот же туристический кластер... Нужно просто включить мозги и подумать, как это можно использовать и как из этого можно создавать свое материальное благо. Провести идеи через все школьные годы, чтобы к профильным классам у них сформировались проектно-предпринимательские группы для создания малого бизнеса, и чтобы они понимали, что образование они будут получать для того, чтобы свое дело довести до реализации. Это образование они могут получать в разных местах, но вернуться они должны в регион. Ведь беда региона в том, что мы теряем генофонд. Талантливые ребята уезжают в мегаполисы получать образование и не возвращаются, потому что нет якоря. Мы полагаем, что это якорный проект. Мы хотим, чтобы к 11 классу (многим детям уже исполнится по 18 лет), это дело было зарегистрировано, чтобы образование было непосредственно связано с тем бизнесом, который есть здесь. Чтобы они понимали, что быть счастливыми и успешными можно здесь и теперь, что Москва и Петербург не резиновые, и что там мы чужие, что там уже все занято. Наши дети талантливые, они не боятся предлагать, не боятся ошибаться. Мы их этому учим - не бойтесь делать ошибки. Главное - доводите эту ошибку до нормы. Этот проект мы уже прописали. Мы обговаривали его на разных уровнях. Перед новым годом у нас была встреча с депутатом Госдумы Александром Козловским, которому наша идея понравилась, и он ее сейчас озвучивает на разных уровнях. Он даже готов предоставить нам сайт движения «Свое», чтобы мы могли создать менторскую группу из успешных предпринимателей и руководителей предприятий региона, которые бы консультировали наших детей. Чтобы эта менторская группа успешных людей помогала из этих стартапов, которые будут рождаться в школе, делать бизнес. Но ни в коем случае, не «купи-продай» бизнес, а производственный, когда создаются какие-то блага - материальные или в виде услуги, в которой есть потребность у населения. Но нам нужна площадка в виде интерактивного музея профессий, чтобы дети, начиная с начальной школы, видели, что есть много всего. Наглядная площадка для проб. Беседовала Светлана Аванесова



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Псковские единороссы попросили вице-губернатора Кузнецова оперативно отреагировать на ситуацию с платежами за ОДН ( 2 часа 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 26 января, на очередной сессии Псковского областного Собрания в ходе выступлений представителей фракций вице-спикер Виктор Остренко («Единая Россия») призвал курирующего отрасль ЖКХ вице-губернатора Александра Кузнецова оперативно разрешить ситуацию, сложившуюся в 2017 году с новым принципом оплаты общедомовых нужд. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Остренко попросил Кузнецова, который должен выступать сегодня с докладом на парламентском часе по вопросам газификации, осветить и проблемы с новыми строками в квитанциях по оплате коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирных домах, которые вызывали широкий общественный резонанс. Он также призвал представителей исполнительной власти координировать действия для разъяснительной работы с населением по данному вопросу, которые ведут представители «Единой России».



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За неделю псковские сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и погибшего в ДТП ( 2 часа 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 18 по 25 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 19 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 14 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В трёх случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. За указанный период специалисты деблокировали одного пострадавшего и одного погибшего. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего их передали медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств.



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Начальник Псковской таможни: Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе ( 2 часа 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе, заявила начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова 26 января на пресс-подходе перед началом коллегии по итогам деятельности в 2016 году. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Светлана Степанова отметила, что в таможне всегда уделялось особое внимание кадрам, их подбору, обучению, повышению квалификации сотрудников, профилактике и пресечению коррупционных проявлений. «Эту работу мы будем последовательно продолжать», - подчеркнула она. Руководитель также сказала, что Псковская таможня показывает достижения на выставках, в работе применяются перспективные технологии. «Успех зависит от работы каждого должностного лица, вклад и достижения каждого инспектора видны и оцениваются», - добавила Светлана Степанова. «На мой взгляд, люди и ежедневное совершенствование нашей деятельности — это два краеугольных камня успеха», - резюмировала она.



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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске ( 2 часа 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Пскове у дома на улице Вокзальной наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ. 46-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.



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За прошлый год в Великих Луках произошли 60 пожаров ( 2 часа 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В 2016 году на объектах и в жилом секторе Великих Лук были зарегистрированы 60 пожаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом на совещании, посвященном подведению итогов за минувший год, рассказал начальник отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки Сергей Тимофеев. По его словам, более половины возгораний произошли в жилом секторе, где погибли 6 человек. Основными причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнем (19 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (12), нарушение правил эксплуатации печей (8). Причиной еще 20 пожаров стали поджоги. Кроме того, как отметил Сергей Тимофеев, в прошлом году отмечено увеличение пожаров в производственных зданиях. Это объекты, которые эксплуатируют организации малого и среднего предпринимательства. Одной из причин, по его мнению, стало снижение внимания вопросам пожарной безопасности руководителями этих предприятий. О состоянии правопорядка в городе в 2016 году доложил начальник штаба ОМВД России по городу Великие Луки Александр Тинкович. В целом отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, связанных с оборотом наркотиков, краж, увеличилась общая раскрываемость преступлений. Также в минувшем году наблюдалось снижение количества ДТП, в том числе аварий с пострадавшими. Как подчеркнул Александр Тинкович, в целях дальнейшей стабилизации криминогенной обстановки в городе основные усилия сотрудников отдела будут направлены на профилактику, предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, при этом особое внимание планируется уделить преступлениям совершаемым в общественных местах, превентивным и бытовым преступлениям, профилактике преступлений среди несовершеннолетних. Что касается вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, то ежегодно увеличиваются объемы финансирования на выполнение всех этих мероприятий, в том числе и в рамках муниципальной целевой программы. Это отметил в своем выступлении заместитель председателя комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации города Андрей Яковлев. Он обратил внимание на то, что на протяжении последних лет ЧС природного и техногенного характера на территории города не регистрировались.



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Премьера выставки «Пушкин - друг зайцев» Игоря Шаймарданова состоится в Пскове 4 февраля ( 3 часа 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



4 февраля в 14.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным в работах художника будут присутствовать «звери большие, зверишки меньшие». Вся эта живность, пичужки и насекомые, вымышленные и сказочные существа являются полноправными героями второго плана в литературном наследии поэта. И если у них не случается быть непосредственными участниками всех сюжетных перипетий, то, как минимум они дополняют и завершают общую картину повествования, вносят последний штрих своим присутствием в пушкинском кадре. В памятные пушкинские дни в актовом зале библиотеки приглашают собраться всех желающих познакомиться с новой серией уже любимой публикой пушкинианы Игоря Шаймарданова и побеседовать с автором о Пушкине, живописи, жизни и работе мастера. На встрече запланирован мастер-класс для юных любителей искусства, на котором художник покажет некоторые приемы художественного творчества в игровой форме. Напомним, что предыдущая встреча с в библиотеке состоялась во время «Библионочи – 2016», когда псковичи увидели мультипликационный фильм «Божий дар», художником-постановщиком которого выступил Игорь Шаймарданов. Вход свободный. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Профсоюзная, д 2, актовый зал, 1 этаж.



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В 2016 году Псковский филиал Россельхозбанка выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредитных средств на сумму 2,9 млрд рублей ( 3 часа 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В 2016 году Псковский филиал АО «Россельхозбанк» направил на развитие предприятий малого и среднего бизнеса региона более 2,9 млрд рублей, из них субъектам малого бизнеса было выдано кредитов на сумму 1 млрд рублей, среднего предпринимательства - 1,9 млрд рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, кредитными ресурсами Россельхозбанка в Псковской области пользуются свыше 200 предприятий сегментов малого и среднего бизнеса. Основная часть действующих кредитов направлена на пополнение оборотных средств, приобретение техники и оборудования, проведение сезонных работ. «Филиал активно участвует в развитии малого и среднего бизнеса в Псковском регионе. Клиентам данной категории мы предлагаем широкую продуктовую линейку Банка, которая оптимизирована под различные потребности предприятий и предусматривает привлекательные процентные ставки, оперативное рассмотрение заявок, а также возможность поэтапного финансирования», - отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Александр Тихомиров. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.



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Наталья Вдовина хочет вернуться на пост главы комитета по природопользованию через суд ( 3 часа 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Экс-председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Наталья Вдовина обратилась в Псковский городской суд с иском о восстановлении на государственной (муниципальной) службе в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего незаконным. Как сообщается в карточке дела на сайте суда, документ был принят к рассмотрению 11 января, первое заседание должно было состояться 25 января. Ответчиком выступает администрация Псковской области. Напомним, 2 декабря губернатор Псковской области Андрей Турчак освободил Наталью Вдовину от занимаемой должности председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в связи с утратой доверия. Причиной такого решения послужили результаты проверки о соблюдении требований к служебному поведению госслужащего, которую проводило управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений. До поступления на государственную службу Наталья Вдовина работала в одном из юридических лиц, директором которого являлся Юрий Гуков. В августе 2013 года Наталья Вдовина была назначена заместителем председателя Госкомитета, в апреле 2014 года - председателем. Впоследствии при подаче заявки на сопровождение инвестпроекта «Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области» от ООО «Торговый дом «Кутекром», директором которого также является Юрий Гуков, Наталья Вдовина не уведомила руководство области о возможном конфликте интересов. Более того, установлено, что руководитель Госкомитета лично сопровождала инвестпроект и получала необходимые согласования в федеральных министерствах и ведомствах. Таким образом, Наталья Вдовина нарушила федеральные законы «О государственной службе» и «О противодействии коррупции». Распоряжением губернатора региона временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды было возложено на Татьяну Козину, занимавшую должность первого заместителя председателя Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды. На днях появилась информация о том, что возглавить Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды может руководитель управления Росприроднадзора по Псковской области Виктор Мусатов.



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Кадастровая палата призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии» ( 3 часа 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Кадастровая палата по Псковской области подвела итоги работы с обращениями граждан за 2016 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на личном приеме у руководства и сотрудников филиала было принято около 3 тысяч граждан, по почте получено около 500 письменных обращений, 57 вопросов поступило в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений. За 2016 год филиал принял свыше 78 тысяч заявителей с целью получения государственных услуг: «Осуществление государственного кадастрового учета объектов недвижимости» и «Предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости». В рамках взаимодействия с гражданами филиал ежемесячно проводит телефонные «горячие линии», на которых псковичи могут задать интересующие вопросы или записаться на личный прием к руководителю или компетентному сотруднику филиала. Тематика проведения «горячих линий» разнообразна. Так, например, можно проконсультироваться по вопросам предоставления сведений об объектах недвижимости, а также можно узнать информацию по кадастровой стоимости или как правильно поставить имущество на государственный кадастровый учет. Кадастровая палата призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии». Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты: fgu600613@60.kadastr.ru.



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Псковский областной избирком создал Совет председателей ТИК ( 3 часа 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Избирательная комиссия Псковской области приняла решение создать Совет председателей территориальных избирательных комиссий региона. Соответствующее постановление было принято на заседании избиркома, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии. «Совет председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области является совещательным (консультационным) органом при Избирательной комиссии Псковской области , содействующим в реализации установленные законодательством РФ о выборах и референдумах полномочий ИКПО, территориальных избирательных комиссий, других избирательный комиссий, комиссий референдума», - говорится в положении о совете. Среди основных задач совета - изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов, а также подготовка предложений и рекомендаций по вопросам дальнейшего совершенствования избирательного законодательства Псковской области, развития системы ГАС «Выборы», правового просвещения избирателей, а также вопросам по контролю за соблюдением прав избирателей. Совещательный орган, который состоит из 7 человек, возглавил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Персональный состав, в который войдут самые авторитетные и опытные председатели ТИК, будет утвержден постановлением членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах. По словам председателя избиркома Николая Цветкова, созданный Совет председателей ТИК станет консультационной площадкой для принятия управленческих решений в сфере организации избирательного процесса. Каждый член Совета будет наделен полномочиями представлять интересы избирательной комиссии субъекта РФ в ходе сотрудничества с региональными политическими партиями и другими участниками избирательного процесса. Он также добавил, что ротация состава Совета будет осуществляться каждые два года. Добавим, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ создали Совет председателей избирательных комиссий субъектов России. Его возглавила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в состав также вошли зампредседателя Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина и председатели избиркомов субъектов РФ.



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Команды псковских клубов «Юный стрелок» и «Юный спасатель» стали победителями исторического квеста «Блокада Ленинграда» ( 3 часа 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Команды псковских военно-патриотических клубов «Юный стрелок» и «Юный спасатель» стали победителями Всероссийского молодежного исторического квеста «Блокада Ленинграда», который прошел в Пскове на базе стрелкового комплекса МБУ ДО «Центр «Патриот» 24-25 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МБУ ДО «Центр «Патриот», инициатором квеста выступили Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-патриотический Центр «Патриот», местное отделение ВВПОД «Юнармия» г. Псков. Участниками квеста стали обучающиеся МБУ ДО «Центр «Патриот», Юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» города Пскова и активисты Псковского регионального отделения организации «Российское Движение Школьников». Более 110 ребят приняли участие в захватывающей игре, которая была основана на подлинных событиях Великой Отечественной войны, школьники попробовали себя в роли саперов, связистов, побывали в военном госпитале и даже в плену, где им необходимо было дать неверный ответ начальнику немецкого штаба. По итогам квеста были определены победители за два игровых дня: команда военно-патриотического клуба «Юный стрелок» (руководитель Руслан Абубекиров), команда военно-патриотического клуба «Юный спасатель» (руководитель Елена Ильина).



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Уверенность россиян в том, что при Трампе отношения с США улучшатся, пошатнулась - опрос ( 3 часа 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Около половины россиян (45%) ждут улучшения российско-американских отношений после избрания президентом США Дональда Трампа, однако этот показатель заметно снизился по сравнению с ноябрем (54%), сообщили в «Левада-Центре». Пессимистично настроен каждый десятый (10% сейчас и 3% в ноябре). В том, что отношения двух стран останутся прежними, уверены 29% респондентов (27% в ноябре), пишет «Интерфакс». Затруднились сделать прогноз 15% участников опроса, проведенного 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Социологи отмечают, что в 2009 году перед вступлением в должность президента США Барака Обамы улучшения отношений ждали 34% россиян, а ухудшения опасались 7%. Между тем, по данным опроса, о выдвигаемых против России обвинениях во вмешательстве в избирательную кампанию США знает большинство респондентов: 18% из них внимательно следят за развитием ситуации, а 63% что-то слышали об этом. В то же время каждый пятый (19%) не осведомлен об этих подозрениях. О том, что Россия, скорее всего, вмешивалась в предвыборную кампанию в США, сказали 12% опрошенных. Почти три четверти респондентов (72%) уверены в обратном. Затруднились ответить 16% россиян. Ранее американские спецслужбы распространили доклад о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США с помощью взломов компьютерных сайтов российскими хакерами, а позднее в некоторых американских СМИ была обнародована информация о якобы наличии у России компрометирующих материалов на Д.Трампа. Д.Трамп на пресс-конференции не исключил возможность хакерских атак на американские политические институты со стороны России. Публикацию о компромате Москвы он назвал ложью. В Москве все подобные обвинения отрицали.



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Псковский областной избирком создал совет председателей ТИК ( 3 часа 43 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Избирательная комиссия Псковской области приняла решение создать Совет председателей территориальных избирательных комиссий региона. Соответствующее постановление было принято на заседании избиркома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения. «Совет председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области является совещательным (консультационным) органом при Избирательной комиссии Псковской области, содействующим в реализации установленные законодательством РФ о выборах и референдумах полномочий ИКПО, территориальных избирательных комиссий, других избирательный комиссий, комиссий референдума», - говорится в положении о совете. Среди основных задач совета -изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов, а также подготовка предложений и рекомендаций по вопросам дальнейшего совершенствования избирательного законодательства Псковской области, развития системы ГАС «Выборы», правового просвещения избирателей, а также вопросам по контролю за соблюдением прав избирателей. Совещательный орган, который состоит из семи человек, возглавил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Персональный состав, в который войдут самые авторитетные и опытные председатели ТИК, будет утвержден постановлением членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах. По словам председателя избиркома Николая Цветкова, созданный Совет председателей ТИК станет консультационной площадкой для принятия управленческих решений в сфере организации избирательного процесса. Каждый член Совета будет наделен полномочиями представлять интересы избирательной комиссии субъекта РФ в ходе сотрудничества с региональными политическими партиями и другими участниками избирательного процесса. Он также добавил, что ротация состава Совета будет осуществляться каждые два года. Добавим, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ создали Совет председателей избирательных комиссий субъектов России. Его возглавила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в состав также вошли зампредседателя Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина и председатели избиркомов субъектов РФ.



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В Великих Луках 63% расходов в 2016 году направили на функционирование соцсферы ( 3 часа 43 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В 2016 году в Великих Луках расходование бюджетных средств имело четко выраженную социальную направленность, сообщила и. о. начальника городского финансового управления Наталья Дмитриева на совещании, посвященном подведению итогов за минувший год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Наталья Дмитриева уточнила, что в совокупности на функционирование социальной сферы было направлено 63% от общей суммы расходов. Это реализация мероприятий в области образования, физкультуры и спорта, культуры и социальной политики. По ее словам, по-прежнему преобладают расходы в сфере образования, серьезные финансовые вложения были направлены на укрепление и развитие материально-технической базы школ и детских садов, учреждений культуры и спорта. В частности, речь идет о ремонте школы № 13, реконструкции и техническом оснащением театра, строительстве спортивных объектов. На жилищно-коммунальное хозяйство ушло 20% от всех произведенных расходов, в том числе на переселение граждан из ветхого аварийно-жилищного фонда, газификацию города, строительство наружных сетей водопровода и канализации, снос многоквартирных ветхих домов, на различные мероприятия по благоустройству города, содержание и ремонт улично-дорожной сети, а также дворовых территорий. Как отметила Наталья Дмитриева, задачи, которые были поставлены перед муниципальным образованием на 2016 год по основным направлениям в части обеспечения сбалансированности бюджета, исполнения расходных обязательств и предоставление муниципальных услуг выполнены. Для этого была проведена работа по выявлению резервов и перераспределению бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений. Заработная плата бюджетникам выплачивалась своевременно, и просроченной кредиторской задолженности по выплате зарплаты нет, подчеркнула она. Кроме того, на совещании было озвучено, что в бюджет Великих Лук в 2016 году поступило 619,6 млн рубле, 80% от поступлений по налоговой инспекции составили платежи от налогоплательщиков города. Основные поступления налогов в казну обеспечили такие организации, как ЗАО «ЗЭТО», Великолукский мясокомбинат, Великолукская межрайонная больница, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С».



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Стругокрасненским школьникам вручили светоотражатели ( 3 часа 43 мин назад ) Псковское Агентство Информации



25 января в Стругокрасненской средней общеобразовательной школе с учащимся начальных классов провели урок-занятие по вопросу правил безопасности юного пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту. Сотрудники комитета, ГБУ ПО «Псковавтодор» и Госавтоинспекции вручили учащимся фликеры, подробно рассказали, куда прикрепить светоотражатель, как он «работает», и еще раз напомнили о правилах безопасного поведения пешеходов.



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Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила о готовности стать мусульманкой ( 4 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой. Об этом она написала в своем Twitter, передает РБК. ​«Я росла как католичка, затем перешла в Епископальную церковь, а потом обнаружила, что моя семья была иудейской веры. Я готова принять ислам из соображений солидарности», - написала Олбрайт. Бывший госсекретарь также добавила, что на статуе Свободы «нет мелкого шрифта» и Америка «должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения». Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп ​намерен подписать несколько законов, которые серьезно ограничат возможности для въезда в Соединенные Штаты беженцам, а также целому ряду лиц с действующими американскими визами из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. В среду, 25 января, Трамп подписал указ, предписывающий построить стену на границе с Мексикой, а также усилить борьбу с нелегалами. Согласно документу, нелегалов, задержанных за нарушение законов на территории США, будут депортировать. Если страна, из которой они прибыли, откажется их принимать, то гражданам этого государства может быть отказано в получении американских виз.



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Псковичи получили возможность зарегистрировать право на недвижимость в любом регионе России, не покидая пределы города ( 4 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В рамках реализации положений вступившего в силу с 1 января 2017 года Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Росреестр начал прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области. Новый формат оказания услуг предоставляет заявителям возможность обращаться за госрегистрацией независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения. Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов Псковской области, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра в рубрике «получение услуги по экстерриториальному принципу». В Пскове услугу можно получить в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» на ул. Рабочая, д.11. В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. В этом случае государственный регистратор также обязан провести проверку представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом «О государственной регистрации» оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также их соответствия требованиям закона. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов. Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа Росреестра.



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Продолжаются поиски Валентины Леоновой, которая пропала 1 января в районе Шабаново ( 4 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову продолжаются поиски Валентины Анатольевны Леоновой 1957 года рождения, уроженки Палкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей родственники женщины, она пропала в ночь с 1 на 2 января 2017 года в районе Шабаново, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 160-165 сантиметров, волосы рыжие, прямые с сединой, глаза зеленовато-желтые. На момент исчезновения была одета в дубленку бежевого цвета, черные брюки, резиновые сапоги леопардовой раскраски. На голове был легкий платок зеленого цвета с розовыми цветами. Особые приметы: шрам на руке между большим и указательным пальцами. Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. Леоновой, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.



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Осужденные ИК-5 сдали аттестационный экзамен по профессиональному обучению ( 4 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В ИК-5 прошел итоговый аттестационный экзамен по профессиональному обучению. Осужденные, обучающиеся в филиале образовательного учреждения № 38, расположенном на территории исправительной колонии г. Великие Луки, сдали квалификационный экзамен по специальности «машинист котельных установок». Предварительно все учащиеся прошли промежуточные аттестации и получили допуск к основному экзамену. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на протяжении полугода осужденные осваивали данную специальность, совершенствовали свои знания и навыки в области строения и работы котельных установок, правилах их эксплуатации. Итоговый экзамен проходил в традиционной форме и оценивался по пятибалльной системе. В работе экзаменационной комиссии приняли участие представители кустовой инспекции технического надзора УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Новосельский, возглавивший комиссию, и Олег Парусов, а также сотрудники исправительного учреждения. По итогам выпускных экзаменов документ единого образца, свидетельствующий о приобретении ими соответствующей специальности, получили 24 осужденных.



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Интерактив: Чиновникам надо разговаривать с народом, а не молчать! ( 4 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Идет уже 3-й день возмущения по нормативам, установленным жителям Псковской области, и никто из властей не может объяснить, почему в Псковской области самые высокие нормативы ОДН по сравнению с другими городами России. Идешь разбираться в УК, там говорят: «Это не мы… Это администрация…» Идешь в администрацию - там говорят тоже: «Это не мы, это правительство». Неужели нет нормальных людей в органах власти, чтобы вышли и сказали всю правду, почему так произошло, и извинились бы! Надо разговаривать с народом чиновникам, а не молчать! Иван



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Экипажем ДПС ГИБДД на улице Лаврино в Великих Луках задержан нетрезвый водитель «Ниссана» ( 4 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Великих Луках и Усвятах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 25 января около 14 часов в Великих Луках у дома по улице Лаврино полицейские остановили автомашину «Ниссан». Выяснилось, что иномаркой управлял 33-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В Усвятах 24 января по улице 25 лет Октября на автомашине ВАЗ-2110 двигался нетрезвый местный житель, 1974 года рождения. По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.



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Международный день таможенника отмечается сегодня ( 4 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Международный день таможенника отмечается сегодня, 26 января. Именно в этот день в 1953 году в столице Бельгии, Брюсселе, начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества, и впоследствии этот день начали считать днем рождения «всемирной таможенной организации». В то время ВТАО включало 17 стран, ныне количество ее членов выросло более чем десятикратно. Впервые Международный день таможенника отпраздновали в мире в 1983 году, в тридцатилетний юбилей «всемирной таможенной организации». Идеи таможенного сообщества получили большой отклик. Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. Ежегодно в «Международный день таможенника» в ФТС РФ подводят итоги за год, вручают таможенникам награды, грамоты, благодарности. Псковская таможня присоединяется к поздравлениям мирового сообщества таможенников. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, Псковскую таможню и коллег - сотрудников Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики и Налогово-таможенного департамента Эстонской республики долгие годы связывают партнерские отношения, в которых заинтересованы обе стороны. В тесном международном сотрудничестве сторон прошедший год не стал исключением. XVII Международная выставка «Таможенная служба – 2016», состоявшаяся в октябре прошлого года в Москве, стала площадкой для обсуждения совместных проектов. Коллеги из прибалтийских стран представили свои службы в формате участников выставки. Совместные мониторинги, рассмотрение перспективных технологий, обмен информацией о статистике взаимной торговли, обмен данными, полученными в результате использования инспекционно-досмотровых комплексов, совместные тестовые испытания информационного взаимодействия являются лишь частью перечня партнерского взаимодействия таможенников. Отдельные практические вопросы решаются в формате международных встреч с латвийскими и эстонскими коллегами в течение всего года. Международное сотрудничество нацелено на создание благоприятного климата для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц сопредельных государств при соблюдении таможенных формальностей. Пятый год в регионе деятельности Псковской таможни успешно реализуется совместный проект ФТС России, Налогово-таможенного департамента Эстонской республики и бизнеса сопредельных государств, направленный на оптимизацию перемещения товаров и транспортных средств через МАПП Куничина Гора - Койдула на российско-эстонской границе. Налажено тесное сотрудничество с зарубежными коллегами в период проведения официальных культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, партнерские отношения с латвийской и эстонской сторонами закреплены соглашениями о предварительном уведомлении и взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных и нештатных ситуациях в пунктах пропуска на российско-латвийской и российско-эстонской границах.



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Российские туроператоры отметили рост спроса на поездки в феврале ( 4 часа 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Российские туроператоры сообщают о росте спроса на туры в Европу в районе 23 февраля за счет недорогих поездок в европейские столицы, среди которых лидируют Прага, Вена и Будапешт, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Февраль приносит россиянам первые после январских праздников длинные выходные, которые в связи с празднованием Дня защитника отечества продлятся 4 дня. К тому же в нескольких европейских странах в феврале традиционно проходят разные карнавалы. Причем проведение самого популярного из них, Венецианского, в этом году как раз совпадает с краткосрочными февральскими каникулами», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости. По оценке туроператоров, спрос на туры в Европу в феврале несколько активизировался, чему, безусловно, способствует относительная стабилизация рубля и праздничные дни, которые позволяют россиянам провести за границей 4-5 дней. Директор департамента Европы туроператора «Русский Экспресс» Елена Ермакова отметила, что туристы активно бронируют туры в Чехию с вылетом с 17 по 23 февраля. «У нас есть короткие туры на 4 дня выходных. И мы уже добирали билеты, потому что активность по этим турам была заметна уже в начале декабря. Вся Европа поднялась, мы видим хороший спрос и глубину продаж, которая достигает сентября», - сообщила она. В BSI group лучше бронируются краткосрочные туры в Европу на 4-5 дней. «Самым большим спросом на эти даты пользуются туры в Будапешт и Вену по причине недолгого перелета и очень комфортной стоимости программ», - рассказала руководитель отдела Европы туроператора Екатерина Каменева. По словам участников рынка, специальных туров на Валентинов день у них практически нет, что отчасти связано с тем, что 14 февраля приходится на будний день (вторник). А вот туры на Венецианский карнавал, даты проведения которого в этом году захватывают и 23 февраля, пользуются определенным спросом. Правда, всплеска активности туристов туроператоры по сравнению с прошлым годом не отмечают.



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26 января при поддержке «Псковэнерго» стартует акция по пожарной и электробезопасности ( 4 часа 33 мин назад ) Псковское Агентство Информации



26 января в Великих Луках открываются областные соревнования среди четвероклассников, в ходе которых школьники борются за право выхода в финал, демонстрируя свои знания правил пожарной и электробезопасности. Это ежегодное комплексное профилактическое мероприятие, которое проводится по инициативе и при поддержке Государственного управления образования Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области и Псковского областного отделения ВДПО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. В акции участвуют учащиеся четвертых классов всех школ Псковской области. В конце прошлого года в ходе тестирования были выявлены лучшие школьные команды, которым и предстоит участвовать в конкурсе. Ребятам предстоит показать жюри отчет о своих социальных акциях – профилактической работе среди дошкольников, младшеклассников, родителей и прочих аудиторий по пропаганде правил пожарной и электробезопасности. Кроме того, четвероклассники примут участие тематической игре по станциям, каждая из которых посвящена важнейшим аспектам защиты жизни и здоровья в опасных ситуациях. Одна из игровых станций – «Безопасное электричество» - полностью посвящена правилам безопасного поведения вблизи электросетевых объектов и навыкам обращения с бытовыми электроприборами. Новшеством этого года стало введение в состав игровых станций тематической викторины по безопасности на воде, разработанной специалистами ГИМС. 26 и 27 января за право выхода в финал будут бороться четвероклассники 17 школ города Великие Луки. Конкурсные испытания пройдут на базе Центра детского и юношеского технического творчества. В период с 1 по 10 февраля пройдут соревнования для учащихся школ города Пскова. На март запланированы межрайонные соревнования. 14 марта Опочецкий район принимает команды Опочецкого, Пустошкинского, Себежского, Новоржевского, Пушкиногорского районов. 17 марта в Бежаницком районе встретятся команды из Бежаницкого, Локнянского, Дновского, Дедовичского и Порховского районов. 21 марта на базе Палкинской школы будут соревноваться школьники из Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Печорского и Островского районов. 22 марта в Плюссу приедут четвероклассники из Плюсского, Гдовского, Стругокрасненского, Псковского районов. Завершится этап 6 апреля в Великолукском районе, где пройдет игра по станциям для ребят из Великолукского, Невельского, Куньинского, Новосокольничского и Усвятского районов. По традиции участники и победители конкурсного этапа получат призы и подарки от организаторов акции. В этом году за отличное знание правил электробезопасности можно будет получить уникальное издание – книгу «Тайна синего пульта». Это продолжение сказочной истории про удивительные приключения девочки Насти и ее друзей. Вернувшись с каникул, герои сказочной повести встречают новых друзей из волшебной страны Эльсинории, вместе они проходят через испытания и открывают для себя новую профессию - Энергетику. Книга издана при поддержке МРСК Северо-Запада. Комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности проводится при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО, Государственного управления образования Псковской области с 2003 года. По данным организаторов, за время проведения конкурса на территории Псковской области не зафиксировано пожаров по причине детской шалости и или случаев электротравматизма среди детей охваченной возрастной категории.



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Госдума облегчила процедуру закупок для спортивных школ и клубов ( 4 часа 33 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Госдума приняла в первом чтении законопроект, облегчающий процедуру закупок спортивными школами и клубами необходимого инвентаря, товаров и услуг, передает «Росбалт». Законопроект предлагает включение государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций в перечень заказчиков, которые вправе закупать товары, работы и услуги у единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей. При этом общий годовой объем таких закупок не должен быть более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и не более 20 млн рублей, пояснил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. «Предлагаемые изменения позволят спортклубам и физкультурно-спортивным школам осуществлять оперативное обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях, оперативно покупать необходимый инвентарь, форму, оплачивать гостиницы, питание, проезд на соревнования», — пояснил Жигарев.



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В великолукском магазине изъяли стеклоомывающую жидкость с высоким содержанием метанола ( 4 часа 33 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Специалисты Управления Роспотребнадзора изъяли в великолукском магазине «Автомир» на улице Винатского, 15 стеклоомывающую жидкость с высоким содержанием метанола. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе внеплановой проверки в продаже обнаружили 5 литров стеклоомывающей жидкости «Ice Storm» марки «Crystal Clear» (изготовитель ООО «Регалит», адрес производства: Московская область, Раменский район, деревня Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе), произведенной в мае 2016 года. По результатам лабораторно-инструментального исследования указанной «незамерзайки» выявили метиловый спирт (метанол), в 360 раз превышающий норматив (в концентрации 900 мл метанола на 5 литров стеклоомывающей жидкости, что не соответствует главе II раздела 5 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору», норматив - не более 0,05%). В Роспотребнадзоре напомнили, что запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. «Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз», - подчеркнули в управлении. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.



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На трассе Р-23 в Псковской области сегодня проводят ремонтные работы, затрудняющие движение ( 4 часа 33 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 26 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор». Движение в оба направления затруднено на участках с 192-го по 200-й километр автодороги, с 215-го по 238-й километр, с 257-го по 260-й километр. Движение в сторону Пскова ограничили на 243-м – 248-м километрах в деревнях Сверетово и Цапелька Стругокрасненского района. Участки откроют для проезда в 17:00. Кроме того, на км 522+176 продолжается текущий ремонт моста через реку Плиссу, а на км 358+216 - ремонт моста через реку Синюю. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования до 15 ноября.



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Путин поручил подготовить законодательную базу, чтобы стимулировать переработку отходов ( 4 часа 33 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законодательную базу, для того чтобы стимулировать бизнес и граждан активнее заниматься переработкой отходов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. «Внести в законодательство РФ изменения, направленные на стимулирование деятельности по переработке отходов производства и потребления», — говорится в документе. Путин также потребовал предусмотреть «участие малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке, переработке отходов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, гармонизацию законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов к классификации отходов, гармонизацию законодательства в области обращения с отходами и законодательства, регулирующего перевозки грузов, в части, касающейся транспортирования отходов». Кроме того, глава государства поручил «разработать при участии ведущих предпринимательских объединений и представить предложения о применении „зеленых“ финансовых инструментов российскими институтами развития и публичными компаниями, о стимулировании внедрения российскими институтами развития и организациями практики экологически устойчивого развития, о применении публичными компаниями, государственными организациями, корпорациями и компаниями с госучастием добровольных механизмов экологической ответственности, а также о раскрытии публичными компаниями, госорганизациями, корпорациями и компаниями с госучастием предусмотренной международными стандартами нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности». Этот поручение должно быть выполнено к 1 мая, передает Росбалт.



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В Псковской области около 4,8 тысячи школьников и студентов приняли участие в образовательной кампании по повышению пенсионной грамотности ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Псковской области, как и по всей России, кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи проходила в период с сентября по декабрь прошлого года. Всего в регионе в образовательных мероприятиях приняли участие около 4,8 тысяч учащихся 116 общеобразовательных школ и 22 ссузов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, целью кампании стало повышение заинтересованности каждого молодого человека в формировании будущей пенсии, личной ответственности за свое будущее пенсионное обеспечение. В среднеспециальных учебных заведениях области лекции проводились в первую очередь для учащихся выпускных курсов: для них знания о возможностях формирования пенсионных прав и управления ими особо актуальны в преддверии скорого начала их трудовой биографии. Все молодые люди, принявшие участие в кампании, получили учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», который является хорошим подспорьем для изучения того, как устроена пенсионная система России, и что нужно сделать для того, чтобы при выходе на пенсию она была бы достойной. «Современное российское законодательство предоставляет множество возможностей увеличить будущую пенсию тем, кто только начинает свой трудовой путь. К сожалению, этой важной теме практически не уделено внимание в программе среднего образования. Молодые люди выходят во взрослую жизнь невооруженные пенсионными знаниями. Поэтому Пенсионный фонд Российской Федерации и проводит такую образовательную акцию, которая позволит молодежи получить знание основных положений пенсионного законодательства, понимание своих пенсионных прав, а также обязанностей работодателей и государства», - отметила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова. Данная кампания будет продолжена в 2017 году.



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В путешествие с Бусинкой-Малюсинкой приглашает юных псковичей библиотека «Радуга» ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



26 января в Центре детского чтения сотрудники Детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове проведут игру-путешествие с элементами театрализации «Путешествие с Бусинкой-Малюсинкой». Мероприятие пройдет в рамках межрегиональной передвижной фотовыставки «Люди детской литературы», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. «Люди детской литературы» - проект профессионального фотографа Николая Галкина и Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара (Москва). В настоящее время у юных читателей нашего города есть уникальная возможность не только познакомиться с фотовыставкой, но также, в ходе цикла мероприятий, как можно больше узнать о творчестве современных детских писателях. Мероприятие «Путешествие с Бусинкой-Малюсинкой» будет посвящено творчеству известной детской писательницы, члена Союза писателей России, методиста и педагога Татьяны Рик. Писательница уже знакома многим читателям, как автор веселых учебников по русскому языку, сказочного задачника, азбуки, пьесок, стихов, сказок и множества статей об обучении и воспитании детей при помощи игры и творчества. Гости мероприятия с помощью волшебной Бусинки-Малюсинки совершат удивительное путешествие по «Детской вселенной», в ходе которого откроют для себя множество тайн родной природы, а сказочные герои поделятся с ребятами своими знаниями и познакомят с интересными книгами.



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Псковские четвероклассники повторят правила электробезопасности ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



[ >>> ] . Это продолжение сказочной истории про удивительные приключения девочки Насти и ее друзей. Вернувшись с каникул, герои сказочной повести встречают новых друзей из волшебной страны Эльсинории, вместе они проходят через испытания и открывают для себя новую профессию - Энергетику. Книга издана при поддержке МРСК Северо-Запада. Комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности проводится при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО, Государственного управления образования Псковской области с 2003 года. По данным организаторов, за время проведения конкурса на территории Псковской области не зафиксировано пожаров по причине детской шалости и или случаев электротравматизма среди детей охваченной возрастной категории.

26 января стартует региональная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности, проводимая при поддержке «Псковэнерго». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», сегодня в Великих Луках открываются областные соревнования среди четвероклассников, в ходе которых школьники борются за право выхода в финал, демонстрируя свои знания правил пожарной и электробезопасности. Это ежегодное комплексное профилактическое мероприятие, которое проводится по инициативе и при поддержке Государственного управления образования Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области и Псковского областного отделения ВДПО. В акции участвуют учащиеся четвертых классов всех школ Псковской области. В конце прошлого года в ходе тестирования были выявлены лучшие школьные команды, которым и предстоит участвовать в конкурсе. Ребятам предстоит показать жюри отчет о своих социальных акциях – профилактической работе среди дошкольников, младшеклассников, родителей и прочих аудиторий по пропаганде правил пожарной и электробезопасности. Кроме этого, четвероклассники примут участие тематической игре по станциям, каждая из которых посвящена важнейшим аспектам защиты жизни и здоровья в опасных ситуациях. Одна из игровых станций – «Безопасное электричество» - полностью посвящена правилам безопасного поведения вблизи электросетевых объектов и навыкам обращения с бытовыми электроприборами. Новшеством этого года стало введение в состав игровых станций тематической викторины по безопасности на воде, разработанной специалистами ГИМС. 26 и 27 января за право выхода в финал будут бороться четвероклассники 17 школ города Великие Луки. Конкурсные испытания пройдут на базе Центра детского и юношеского технического творчества. В период с 1 по 10 февраля пройдут соревнования для учащихся школ города Пскова. На март запланированы межрайонные соревнования. 14 марта Опочецкий район принимает команды Опочецкого, Пустошкинского, Себежского, Новоржевского, Пушкиногорского районов. 17 марта в Бежаницком районе встретятся команды из Бежаницкого, Локнянского, Дновского, Дедовичского и Порховского районов. 21 марта на базе Палкинской школы будут соревноваться школьники из Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Печорского и Островского районов. 22 марта в Плюссу приедут четвероклассники из Плюсского, Гдовского, Стругокрасненского, Псковского районов. Завершится этап 6 апреля в Великолукском районе, где пройдет игра по станциям для ребят из Великолукского, Невельского, Куньинского, Новосокольничского и Усвятского районов. По традиции участники и победители конкурсного этапа получат призы и подарки от организаторов акции. В этом году за отличное знание правил электробезопасности можно будет получить уникальное издание – книгу «Тайна синего пульта» (. Это продолжение сказочной истории про удивительные приключения девочки Насти и ее друзей. Вернувшись с каникул, герои сказочной повести встречают новых друзей из волшебной страны Эльсинории, вместе они проходят через испытания и открывают для себя новую профессию - Энергетику. Книга издана при поддержке МРСК Северо-Запада. Комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности проводится при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО, Государственного управления образования Псковской области с 2003 года. По данным организаторов, за время проведения конкурса на территории Псковской области не зафиксировано пожаров по причине детской шалости и или случаев электротравматизма среди детей охваченной возрастной категории.

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Российская армия скоро получит «плащи-невидимки» ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Поставки военным так называемых «плащей-невидимок» для защиты вооружения и военной техники от средств радиоэлектронной борьбы могут начаться уже в ближайшем будущем, сообщил «Интерфаксу» в четверг заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») Арсений Брыкин. По его словам, в данный момент предприятия холдинга, занимающиеся производством «плащей» - ферритовой ткани, «вышли на контракты с заказчиками». «Сейчас идет процесс контрактации ГОЗа, поэтому мы ожидаем, что эти научно-технические разработки будут овеществлены в контрактах. У нас есть на это полная уверенность, основания и готовность выполнить взятые на себя обязательства», - сказал А.Брыкин. В прошлом сентябре руководитель «Росэлектроники» Игорь Козлов сообщил «Интерфаксу», что в войсках проходит испытания специальный «плащ-невидимка», который сможет защищать танки, самолеты, боевые корабли от средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, разработка позволит защищать от воздействия средств радиоэлектронной борьбы любые системы вооружений и военной техники. «Все зависит от размера волокна», - отметил он. «Плащ» крайне затрудняет селектирование радиоэлектронными средствами того или иного объекта. Волокна сплетены таким образом, что радиоэлектронное средство не идентифицирует объект как танк и так далее. Оно его идентифицирует как объект отражения, но не селектирует, что это именно за объект», - сказал генеральный директор «Росэлектроники».



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Госдума вносит изменения в Лесной кодекс для стимулирования глубокой переработки леса на территории России ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект об изменениях в Лесной кодекс, которые должны улучшить ситуацию в лесной отрасли страны - вводится процедура конкурса для создания преимущественных условий тем, кто перерабатывает лес в России, сообщает «Интерфакс». «Сейчас в этой сфере действует рыночный механизм - аукционы. Аукцион - это победа цены. Но в случае с лесом важна не цена, а глубокая переработка древесины. Поэтому предлагается, наряду с аукционами, использовать конкурсные механизмы», - сообщил агентству первый зампредседателя фракции «Единой России» в Госдуме Виктор Пинский, который озвучил накануне на пленарном заседании парламента позицию фракции по законопроекту. Он уточнил, что конкурс позволяет предъявлять к участникам торгов требования, связанные с наличием оборудования для переработки леса. По мнению депутата, законопроект стимулирует не перепродавать лес, как сырье, а перерабатывать его, создавать рабочие места и платить налоги в России. «Мы должны заботиться о том, чтобы лесные ресурсы использовались рачительно, в интересах всей страны. Несмотря на все ограничительные меры, до сих пор лес продается на корню за рубеж, возвращаясь к нам в виде мебели и стройматериалов уже по совершенно другой цене. Это неправильно», - считает В.Пинский. Разработчики полагают, что предложенные изменения в Лесной кодекс позволят пополнять бюджет страны на полмиллиарда рублей ежегодно. В частности, авторы проекта закона предлагают органам местного самоуправления самостоятельно принимать решение о необходимости проведения конкурса при поступлении заявлений от переработчиков леса. Но требования к участникам конкурса, порядок оценки конкурсных предложений, а также критерии выявления победителя планируется устанавливать актом правительства РФ. В качестве таких критериев предлагается рассматривать наличие или развитие современных объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, эффективное использование материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов, внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости. Законопроект предусматривает прямой запрет на уступку прав и перевод долга по заключенному по результатам конкурса договору аренды лесного участка, а также запрет на передачу такого участка в субаренду. Кроме того, разработчики обещают предусмотреть и возможность отзыва права аренды у тех, кто выиграл конкурс, но не стал заниматься переработкой древесины.



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Житель Красногородского района отправится на исправительные работы за уклонение от уплаты алиментов ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №6 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей). В суде установлено, что мужчина злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Общая сумма задолженности составляет более 230 тыс. рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.



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Прокуратура Псковской области добилась обеспечения лекарствами больных, страдающих орфанными заболеваниями ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Прокуратура Псковской области по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что двое жителей области страдают жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни или инвалидности. Согласно имеющейся медицинской документации указанным лицам назначена терапия бесплатным лекарственным препаратом, входящим в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. В нарушение требований Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» данные больные необходимым лекарственным препаратом не обеспечены. Непринятие уполномоченным органом исполнительной власти мер в целях обеспечения конкретных лиц дорогостоящим препаратом (на одного пациента требуется около 30 миллионов рублей) ставит под угрозу их жизнь и здоровье, нарушает конституционные права на бесплатное получение медицинской помощи. По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации обеспечить больных лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями за счет средств бюджета Псковской области. Решением Псковского городского суда требования прокурора удовлетворены. Само решение обращено к немедленному исполнению ввиду наличия риска жизнеугрожающих осложнений здоровья пациентов. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение Псковского городского суда признано законным и обоснованным. В настоящее время решение суда исполнено, Государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации организована закупка лекарственного препарата. Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается.



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Презентация литературного альманаха «Псковский букет» пройдет в Петербурге в годовщину освобождения от фашистской блокады ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Торжественные митинги пройдут в Ленинградской области с 26 по 30 января в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в четверг митинги пройдут в Гатчинском районе: в парке Сильвия, у памятника защитникам Ленинградского неба на Корпиковском шоссе, у памятника погибшим в концлагерях в 1941-1944 годах и у Павловского собора. В 12.30 в Гатчине пройдет возложение цветов и гирлянд к памятнику воину-освободителю на площади Победы, в 13.00 состоится торжественный митинг у мемориала воинской славы на улице Солодухина, в 14.10 - возложение гирлянды и цветов к стеле «Город воинской славы», в 14.30 в Гатчинском городском Доме культуры пройдет праздничный концерт, пишет «Интерфакс». В субботу в Доме дружбы Ленинградской области в 15.00 в рамках литературно-музыкальной гостиной состоится презентация литературного альманаха «Псковский букет» общественного объединения «Землячество псковичей». В этот же день во Всеволожском районе на 29 км Дороги жизни состоится военно-историческая реконструкция «Операция «Искра», в которой примут участие реконструкторы из 10 регионов России, а также Польши и Эстонии. Будет развернута уникальная выставка военной техники и оружия времен Великой Отечественной войны. В воскресенье в районе пройдут митинг у памятника «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни, в 12.00 состоится традиционный марафонский легкоатлетический пробег «Дорога жизни». 30 января во Всеволожском районе в 11.00 в поселке Кузьмолово будет организован телемост «Непокоренный Ленинград» с городом Благовещенском Амурской области, в котором примут участие молодежь и старшеклассники. Будут показаны видеовоспоминания блокадников, документальное видео о Дороге Жизни и памятных местах, связанных с этой страницей истории Ленинграда. В большинстве районов области памятные мероприятия пройдут 27 января, в день освобождения Ленинграда от блокады.



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За прошедшие сутки на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано ( 5 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



За прошедшие сутки, 25 января, на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, угонов также не зафиксировано. Сотрудниками ГИБДД задержано 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.



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На исправительные работы отправится житель Красногородского района за долг по алиментам ( 5 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



К 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства приговорил суд 56-летнего жителя Красногородского района за долг по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. В суде установлено, что мужчина злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Общая сумма задолженности составляет более 230 тыс. рублей. Приговором мирового судьи судебного участка №6 он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Приговор суда ещё не вступил в законную силу.



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Регионы получат дотации без дополнительных условий ( 5 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность получения регионами дотаций из федерального бюджета без соблюдения дополнительных условий, передает «Росбалт». Речь идет о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, к которым предлагается отнести, в том числе, межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. Законопроектом также исключаются действующие нормы о возможности приостановления (сокращения) дотаций регионам. По мнению правительства РФ, это требует дополнительного обоснования, так как соответствующие нормы ранее были введены в Бюджетный кодекс в целях применения мер ответственности к субъектам РФ и муниципальным образованиям за несоблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов. При этом законопроектом сохраняется действующая норма о заключении регионами соглашений с Минфином, но их предметом станут теперь не условия предоставление дотации, а меры по социальному развитию регионов.



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Финансирование ГТО за три года увеличилось в 12 раз ( 5 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



На внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2016 году было выделено 127,4 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия». Экспертно-аналитический центр Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) подготовил аналитическую записку «О внедрении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Научная группа во главе с директором центра Николаем Калмыковым провела анализ работы по внедрению ГТО за период 2014-2016 годов, когда популярная в советские времена программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях была возрождена на государственном уровне. В разделе «Статистическое наблюдение за организацией и проведением ГТО» говорится, что по сравнению с первым годом работы программы значительно увеличено субсидирование процесса ее внедрения. Если в 2014 году на внедрение ВФСК ГТО из бюджета выделялось 10,7 млн рублей, то в 2016 году — уже 127,4 млн рублей. При этом эксперты отметили ежегодное увеличение числа участников движения ГТО: если в 2014–2015 годах нормы ГТО сдавали 5 млн россиян, то за один прошлый год зарегистрированы более 3,5 млн. Охват по регионам также увеличился — с 12 субъектов Федерации в 2014 году до 61 региона в 2015-м.



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Из-за детской шалости сгорел дом в опочецкой деревне Матюшкино ( 5 часов 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



25 января произошел пожар в жилом доме в деревне Матюшкино в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании в жилом доме поступила спасателям в 12.14. В результате пожара сгорел жилой дом. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость мальчика 2013 года рождения. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек.



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ВЭБ прогнозирует рост экономики на уровне 2% в год в 2017-2021 годах ( 5 часов 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Российская экономика возобновит рост на уровне 2% в год в 2017-2021 годах. Такие прогнозы содержатся в базовом макроэкономическом сценарии, который заложен в новую стратегию Внешэкономбанка до 2021 года, пишет в четверг газета «Известия». Эксперты банка полагают, что до 2021 года цены на нефть стабилизируются в коридоре $50–$60 за баррель. Этот фактор будет способствовать укреплению курса рубля. И в таких условиях российская экономика возобновит рост на уровне около 2% в год. Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования. В то же время сценарий новой стратегии предусматривает государственную поддержку банка из бюджета в виде субсидии в размере 150 млрд рублей в год. На три ближайших года эта сумма уже заложена в бюджет. ВЭБ полагает, что уровень господдержки сохранится и на последующие годы.



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Первый зампред Банка России: Экономика должна снизить сырьевую зависимость ( 5 часов 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева рассказала «Известиям», что в 2017 году Россия от скачкообразной инфляции должна перейти к стабильному значению в 4% на годы вперед. «Таргет по инфляции на среднесрочную перспективу должен остаться на уровне 4%. Мы не предполагаем в ближайшее время его менять. Экономика развивается, она должна стать более диверсифицированной, снизить сырьевую зависимость, - сказала Юдаева. - В перспективе 7-10 лет можно было бы обсудить возможность снижения таргета. Но пока к более низкому целевому ориентиру экономика не готова». Зампред Банка России подчеркнула, что поддержание низкого уровня таргетируемой инфляции при текущем уровне развития экономики и рынков, а также при сырьевой зависимости способствует периодами дефляции по широкому кругу товаров.



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День таможенника празднуют в мире 26 января ( 6 часов 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



26 января отмечается Международный день таможенника. Как сообщила Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Наталья Князева, Псковская таможня присоединилась к поздравлениям коллег. Псковскую таможню и сотрудников Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики, Налогово-таможенного департамента Эстонской республики долгие годы связывают партнерские отношения, в которых заинтересованы обе стороны. В международном сотрудничестве сторон прошедший год не стал исключением. XVII Международная выставка «Таможенная служба – 2016», состоявшаяся в октябре прошлого года в Москве, стала площадкой для обсуждения совместных проектов. Коллеги из прибалтийских стран представили свои службы в формате участников выставки. Совместные мониторинги, рассмотрение перспективных технологий, обмен информацией о статистике взаимной торговли, обмен данными, полученными в результате использования инспекционно-досмотровых комплексов, совместные тестовые испытания информационного взаимодействия - лишь часть перечня партнерского взаимодействия таможенников. Отдельные практические вопросы решаются в формате международных встреч с латвийскими и эстонскими коллегами в течение всего года. Международное сотрудничество нацелено на создание благоприятного климата для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц сопредельных государств при соблюдении таможенных формальностей. «Пятый год в регионе деятельности Псковской таможни успешно реализуется совместный проект ФТС России, Налогово-таможенного департамента Эстонской республики и бизнеса сопредельных государств, направленный на оптимизацию перемещения товаров и транспортных средств через МАПП Куничина Гора - Койдула на российско-эстонской границе. Налажено тесное сотрудничество с зарубежными коллегами в период проведения официальных культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, партнерские отношения с латвийской и эстонской сторонами закреплены соглашениями о предварительном уведомлении и взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных и нештатных ситуациях в пунктах пропуска на российско-латвийской и российско-эстонской границах», - отметили в Псковской таможне. Напомним, в ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название – Всемирная таможенная организация. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы. Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.



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За сутки в псковскую полицию поступили 60 сообщений о преступлениях и происшествиях ( 6 часов 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



25 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 60 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону. В оперативных сводках ведомства за прошедшие сутки зарегистрированы 27 преступлений, в том числе 5 краж. Сотрудники ГИБДД задержали вчера 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 410 нарушений Правил дорожного движения.



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Внимательно наблюдать за кошкой советует сегодня народный календарь ( 6 часов 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



26 января по народному календарю наступил Ермилов день, пишет сalend.ru. В народе этот день получил название в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских). Они жили в III-IV веках. В этот день по случаю холодов полагалось проводить день дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. По ее поведению предсказывали погоду. Прогнозы предков были разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот». У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится животное, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть. Верили и в другие приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.



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Россиянам хотят запретить называть детей «неправильными именами» ( 6 часов 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Депутаты Госдумы РФ предлагают запретить родителям называть детей нелепыми именами. Думский комитет по госстроительству и законодательству сегодня, 26 января, намерен рекомендовать коллегам принять в первом чтении соответствующий законопроект, пишет газета «Известия». Этот документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности». Свое предложение Петренко объясняла тем, что сотрудники ЗАГСов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. В пояснительной записке к проекту говорилось о том, что «давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь». В этой же пояснительной записке приводились необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Также в ней упоминалась история о мальчике, которого родители уже более 10 лет не могут записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов. Однако в комитете по госстроительству и законодательству не исключают, что ко второму чтению законопроект будет доработан так, чтобы детей нельзя было называть не только аббревиатурами и цифрами, нецензурными словами, но и нелепыми именами, названиями месяцев и так далее.



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Александр Кузнецов: Мы постараемся добиться возможности для жильцов платить по показаниям общедомовых узлов учёта ( 12 часов 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов в среду, 25 января, пообещал постараться добиться возможности для жильцов многоквартирных домов оплачивать расходы на коммунальные ресурсы для общедомовых нужд на основании данных общедомовых узлов учёта, а не новой методике, предполагающей применение разработанных экспертной организацией нормативов. Напомним, после получения квитанций от управляющих компаний в январе 2017 года многие жильцы многоквартирных домов в Псковской области возмутились значительным увеличением расходов на оплату общедомовых нужд из-за новой методики расчёта платежей за коммунальные ресурсы (холодную и горячую воду, а также электроэнергию), которые тратятся для содержания общего имущества. Александр Кузнецов в ходе брифинга заметил, что это произошло из-за применения аналогового метода расчёта платежей, и выразил уверенность, что в феврале жители получат квитанции с гораздо меньшими (до 10 раз) суммами за счёт применения расчётного метода. Между тем, как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, присутствовавший на брифинге председатель общественного совета при госкомитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов заметил, что, на первый взгляд, новые нормативы для расчёта оплаты общедомовых нужд были разработаны верно. «Исходя из чистой математики ошибок в разработанных нормативах, кажется, нет, — отметил он. — Но есть вопросы к исходным данным, которые предоставлялись самому разработчику нормативов — в первую очередь это площади жилого фонда. Так, мы столкнулись с тем, что не всегда площади, указанные в квитанциях, совпадают с теми, что указаны на сайте «Реформа ЖКХ». Так же есть вопросы к нормам, по которым рассчитывались соответствующие нормативы - это нормы 1989 года. На наш взгляд, это и вызвало довольно большой размер январских платежей». При этом Алексей Кириллов добавил: «Мы проверяли ситуацию в других регионах и могу сказать: нормативы в Псковской области - одни из самых низких или, как минимум, на том же уровне, что и в других областях. Следовательно, это говорит не об ошибке исполнителя, а, может быть, об ошибке в федеральном законодательстве. Поэтому мы более углубленно будем смотреть на те параметры, которые указаны в 306 постановлении правительства». «Математически, как вы говорите, всё верно, но создается парадокс, когда 200 литров воды [по методике, которая применялась при составлении январских квитанций - ПАИ] нужно на помывку одного квадратно метра — а не 20, как было раньше. Мы это ни себе, ни другим не сможем объяснить», — заметил Александр Кузнецов. На это Алексей Кириллов ответил, что если по холодной и горячей воде применение расчётного метода действительно даёт сумму в 10 раз меньше, чем применение аналогового метода, то по электроэнергии ситуация выглядит ровно наоборот. «Мы сейчас проводили анализ по одной из управляющих организаций: в декабре общая плата по дому составляла 226 тысяч - а по новому методу уже 690 тысяч», — заметил он. В связи с этим председатель общественного совета при госкомитете подчеркнул, что необходимо внести ясность в вопрос о том, может ли общее собрание собственников жилья «вернутся к вопросу о платежах по показаниям прибора учёта, если так выходит меньше». Вице-губернатор Кузнецов поддержал его позицию по данному вопросу: «Мы ещё 5 лет назад всех убеждали по программе энергоэффективности устанавливать приборы учёта — и будем убеждать», — напомнил он и подчеркнул, что действия по установке общедомовых счётчиков должны поощряться, а сложившаяся ситуация этому прямо противоречит. «Но меня больше беспокоят те дома, где приборов учёта нету - средства по нормативу сразу уходят ресурсникам, пропадают стимулы к экономии, — добавил заместитель главы региона. — Давайте предложим нашим гражданам тарифное меню, чтобы наш потребитель, имея узел учета, имея норматив по аналоговому или расчётному методу, мог выбрать, как ему выгоднее платить. Но главное, дом должен платить ровно столько, сколько он потребляет, иначе мы нехорошие ситуации создадим». При этом он признался, что пока специалисты не нашли в законодательстве возможности для принятия решений о способе начисления платы за ОДН собственниками. Между тем Алексей Кириллов добавил, что в новой ситуации стало «очевидно невыгодно платить по показаниям индивидуальных счётчиков» даже с учётом применения повышающих коэффициентов для тех, кто соответствующих узлов учёта не имеет. Александр Кузнецов согласился, что такую ситуацию также необходимо менять.



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Вице-губернатор поручил руководителю госкомитета по ЖКХ провести максимально широкое обсуждение новой схемы оплаты ОДН ( 14 часов 33 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Вице-губернтор Псковской области Александр Кузнецов сегодня, 25 января, в ходе брифинга, посвящённого новой схеме оплаты расходов на общедомовые нужды в многоквартирных домах, вызвавшей большой общественный резонанс, поручил и.о. председателя регионального госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову в ближайшее время провести максимально широкое обсуждение методики разработки нормативов, которые применяются при расчёте платежей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Кузнецов распорядился выложить в открытый доступ всю исходную информацию, чтобы граждане сами могли оценить методику разработки нормативов и правильность их применения, а также, возможно, выявить ошибки в расчётах. «Публичное обсуждение этих нормативов - я этого не видел и не слышал. Собираем большие аудитории, вывешиваем на порталах. У нас много компетентных людей, которые могут также посмотреть и, может быть, заметить какую-то неправильную запятую, которую мы не заметили», — сказал Кузнецов. В свою очередь председатель наблюдательного совета при госкомитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов сообщил что 6 февраля в 18:00 в бизнес-центре «Новая слобода» на улице Максима Горького в Пскове пройдёт очередное заседания клуба для старших многоквартирных домов, где будет разбираться ситуация с новой схемой платежей за содержание общего имущества и призвал всех заинтересованных граждан посетить мероприятие. Между тем Александр Кузнецов поручил Агапову провести совещания с представителями управляющих компаний и просить их не применять штрафные санкции за неоплату январских квитанций, в случаях, если до этого и после граждане оплачивают расходы на общедомовые нужды вовремя и в полной мере. Вице-губернатор пояснил, что после того, как февральские квитанции будут рассчитаны с применением не аналогового, как в январе, а расчётного метода, в марте необходимо будет произвести сравнительный анализ и, если выяснится, что в методике начисления платы за январь были допущены ошибки, определить механизм компенсации оплаченных гражданами средств. «Что будет с теми деньгами, которые, если понятийно говорить, переплачены? Есть ситуация, которую тут не следует забывать - практически на всех домах установлены узлы учета, и разница между показателями счётчиков и оплаченными в январе объёмами не пропадает, не сгорает: общедомовое собрание вправе будет принять решение, куда направить эти деньги на содержание дома. Проблема есть с домами, где узлов учёта нет - поскольку есть норматив, и все деньги, собранные по нему, направляются напрямую ресурсоснабжающим организациям», — отметил Кузнецов. «Сравнените результаты применения расчётного и аналогового методов в первом квартале, чтобы мы вернулись к вопросу перерасчёта, — обратился он снова в Андрею Агапову. — Если мы понимаем, что в аналоговом методе есть какие-то ошибки, а я уже об этом слышу в том числе по площади, то нужно вернутся к вопросу переплаченных средств. Давайте мы в течение первого квартала будем мониторинг производить, и по его итогам обсудим: найдем вариант, как это скомпенсировать, по крайней мере будем его искать».



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Названы самые кассовые оскароносные фильмы в истории ( 15 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Лента «Унесенные ветром» 1939 года возглавила список самых кассовых фильмов из тех, что были удостоены премии «Оскар» в категории «Лучший фильм». Рейтинг опубликовал The Wall Street Journal. Издание основывалось на сборах от проката и распространения только на территории США. С учетом инфляции «Унесенные ветром» режиссера Виктора Флеминга с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главных ролях принесли 1,7 миллиарда долларов дохода. На втором месте мюзикл «Звуки музыки» (1965), заработавший 1,23 миллиарда долларов. Третью позицию занимает картина Джеймса Кэмерона «Титаник» — 1,17 миллиарда долларов в американском прокате. На четвертой строчке — «Бен Гур» (1959) Уильяма Уайлера, собравший 848 миллионов долларов, на пятой — «Афера» (1973) Джорджа Роя Хилла с доходом 771 миллион долларов. 89-я церемония вручения «Оскара» состоится 26 февраля. Больше всего номинаций — четырнадцать — у музыкальной ленты Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».



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Трамп подписал указ об охране границы США ( 15 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Президент Дональд Трамп подписал указы об охране границы США, а также об иммиграции, сообщает Associated Press. Указы включают в себя ужесточение миграционной политики, в том числе высылка из США осужденных за преступления, а также незаконно находящихся на территории страны лиц. Кроме того, в указе говорится о строительстве «крупного барьера» на границе с Мексикой. Ранее Дональд Трамп заявил, что в конечном итоге за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика. По его словам, строительство начнется «в относительно короткие сроки», а Мексика заплатит за стену со стопроцентной вероятностью.



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Розничная торговля в России упала на пять процентов ( 15 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Оборот розничной торговли в России за 2016 год сократился на 5,2 процента по сравнению с прошлым годом и составил 28,8 триллиона рублей. Об этом сообщается в данных, представленных Росстатом, пишет Лента.ру. В декабре падение показателя ускорилось, составив 5,9 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Падение оборота розничной торговли по сравнению с 2015 годом несколько замедлилось. В позапрошлом году он снизился сразу на 10 процентов, что стало худшим показателем за шесть лет. 12 января исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что реальные расходы россиян в декабре 2016 года упали до минимума за пять лет. В конце декабря 2016 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рост реальных доходов населения в 2017 году составит около 1,5 процента. Минэкономразвития в конце 2016-го пересмотрело оценку падения реальных располагаемых доходов населения за год с 5,6 процента до 5,8 процента.



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