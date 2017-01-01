Сколько можно издеваться над водителями города Пскова? Когда уже дорожные службы администрации Пскова и ГИБДД Пскова обратят внимание на перекресток ул. Вокзальная - ул. 128-й Стрелковой дивизии? Вы ждете страшного ДТП с пострадавшими? Мало того, что уже годами просим установить там светофорный объект, так еще и дорожное покрытие пришло в полную негодность, и водители обеих полос для движения едут посередине, лавируя между ямами! Это просто безобразие, и показывает бессилие наших властей! Димитрий