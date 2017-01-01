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Литовский депутат предложил забрать у России Калининградскую область‍ ( 4 часа 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Депутат сейма Линас Бальсис выступил с предложением забрать у России Калининградскую область. Об этом он заявил в ходе дискуссии «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса», которая прошла в столице Литвы 20 января, сообщает издание BaltNews.lt «Время Калининграда закончилось», — цитирует слова Бальсиса корреспондент издания. По мнению депутата, после присоединения Крыма к России «послевоенному порядку в Европе приходит конец», поскольку «Россия нарушила правило нерушимости границ». Калининград «не был отдан России в вечное пользование», — заявил Бальсис. «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — подчеркнул он. Депутат добавил, что сейчас наступило время поставить в повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель. «Они не должны остаться российскими», — отметил он. Как напоминает РБК, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сравнил пересмотр итогов Второй мировой войны с «ящиком Пандоры». В ответ на вопрос корреспондента о том, могла ли Россия «отдать» Калининград, Путин предложил подискутировать на тему пересмотров итогов Второй мировой войны. «Тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее», — сказал он. «Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — подчеркнул президент. Корреспондент отметил, что этот вопрос был шуткой.



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Более 300 тысяч британцев требуют помешать визиту Трампа ( 6 часов 2 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Петиция с требованием помешать государственному визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию набрала более 300 тысяч подписей. Как сообщается на сайте парламента Великобритании, где опубликована петиция "Помешайте Дональду Трампу совершить государственный визит в Соединенное Королевство", за последний час ее подписали более 70 тысяч человек. Как отмечает РИА Новости, для рассмотрения петиции парламентом необходимо, чтобы она набрала 100 тысяч подписей. Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал своих подписчиков в социальной сети Facebook подписать эту петицию. В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.



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Страсти по Мелетово ( 6 часов 2 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В выставочном зале Псковского союза художников состоялся «круглый стол», посвященный настоящему и будущему фресковой живописи храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово. Сразу же оговоримся – поскольку количество гостей и желающих выступить превысило ожидания организаторов, то формат «круглого стола» пришлось отменить. Вместо этого участникам пришлось занять место в зале, а место ведущего занял председатель правления выставочного зала, основатель проектов «Центр имени Волошина» и «Музей славы русского оружия» Андрей Веретин. Немного о предыстории вопроса. Три месяца назад на популярном ресурсе change.org появилась петиция за авторством Ксении Астафьевой из Санкт-Петербурга. Она была адресована в Министерство культуры и посвящалась печальной ситуации с уникальным памятником XVвека. Автор, в частности, писала, что один из главных памятников русской культуры, имеющий мировое значение, храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово Псковской области с уникальным ансамблем фресок XV века находится на грани гибели. Деревня расположена в Псковском районе, в Карамышевской волости. Сообщалось, что «из-за многолетнего бездействия Минкульта» осыпаются не только фрески, но может рухнуть и сам храм. Нужны безотлагательные меры и срочное проведение комплекса противоаварийных работ. В петиции также содержались выдержки из протокола выездного заседания научно-методического совета и комментарии специалистов. В них, в частности, говорилось следующее: «Храм в Мелетове 1460-х годов – мировой шедевр, который постепенно превращается в национальный позор. Несмотря на многократные обращения, на него не выделяется никакого финансирования уже много лет. И сейчас ситуация – остроаварийная, это стадия открытого «чахоточного» процесса, когда разрушения идут в режиме текущего времени и в любой момент могут привести к обрушению. Для этого есть все предпосылки». «Архитектурные трещины, которые ранее наблюдались на стенах притвора и придела, уже распространились на основную часть храма. Наибольшая конструктивная трещина располагается на апсиде храма. Раскрытие трещины достигает 10 см, что само по себе чрезвычайно опасно. Размеры трещин увеличиваются особенно быстро 2 года, идут крупные вывалы кладки, которые могут обрушиться в любое время. Ситуация усугубляется тем, что на памятнике не продумана гидроизоляция, дождевые и грунтовые воды попадают непосредственно в кладку и разрушают памятник». Наконец, содержался вывод о том, что ситуация с церковью Успения в Мелетово достигла критической точки. Памятник может быть утрачен, если не будут приняты самые быстрые и решительные меры по его сохранению, не будут срочно изысканы средства для проведения неотложных противоаварийных работ. Петиция быстро набрала более 50 000 подписей (по состоянию на 29 января – 64 785 участников). Нашлись неравнодушные люди в Пскове и Санкт-Петербурге, которые приняли живое участие в судьбе памятника. В ходе воскресной встречи заинтересованные стороны попытались разобраться, что же происходит с фресками и насколько срочные действия необходимы для их спасения. Атмосферу мероприятия создавала действующая в выставочном зале экспозиция «Живопись Мелетова в созвездии памятников древнерусской фрески». Зрителям были представлены фотографии фресок Довмонтова города, которые в настоящее время отреставрированы и находятся в хранилище Эрмитажа, а также копии самих мелётовских фресок. По мнению специалистов, среди ансамблей древнерусской фресковой живописи можно выделить три основных храма, сохранившие древние росписи. Это Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (первая половина XIIвека), Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1313 год) и церковь Успенья Пресвятой Богородицы в Мелетово (XVвек). Стены последнего храма расписаны уникальными фресками, в основу которых было положено множество сюжетов литературных произведений, известных в то время. Система росписей изучается более ста лет и многие сюжеты еще не изучены. Первый из выступавших, профессор Академии художеств имени Репина Александр Крылов в эмоциональной речи рассказал о своем видении псковских фресок. Так, по его словам, длительное время в профессиональной среди о мелётовских фресках было предвзятое представление, что они были созданы посредственным мастером, не владевшим техникой монументальной живописи. В дальнейшем эта точка зрения была опровергнута искусствоведами. Александр Константинович упомянул о двух реставраторах, которые работали в храме – Дмитрий Прядин в 60-х годах и Адольф Овчинников позднее. Причем, по мнению докладчика, первый сохранению фресок способствовал, а второй, напротив, нанес памятнику вред. Наконец, господин Крылов предложил помощь Пскову – ежегодно направлять двух своих учеников для выполнения копий фресок, с тем, чтобы потом выполненные работы безвозмездно передавались псковичам. Слова художника зал встретил аплодисментами. Не менее эмоциональной была и речь кандидата искусствоведения Тамары Шулаковой. Она назвала ситуацию с памятником проблемой общегосударственного масштаба, а его спасения – главной проблемой Пскова. «Потерять памятник XV века под общее молчание – это национальный позор!» - так Тамара Васильевна закончила свое выступление. Конечно, понятно, что у людей душа болит за псковскую старину, однако, после двух первых докладов для большинства собравшихся положение дел в деревне Мелётово понятнее не стало. Ясность решила внести председатель госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева. Она несколько снизила накал эмоций, напомнив, что на Псковщине около 5000 памятников старины и говорить, что один из них главный, забывая про остальные ­– нельзя. Кроме того, представитель власти внесла рациональное зерно в обсуждение, отметив, что за состояние объекта отвечает тот, кто им пользуется. Храм находится в ведении Псковского музея-заповедника. И если его состояние действительно катастрофическое, то очень странно, что не музей бьет тревогу и выступает с соответствующими инициативами. «Почему мы не слышали о проблеме раньше? Почему не 10-20-30 лет назад?» - обратилась Елена Александровна к залу. Затем последовали практические предложения. Во-первых, создать попечительский совет, в который могли бы войти представители общественности, муниципальной и региональной власти, музея. Между прочим, первая задача, которая встанет перед таким Советом – проследить за очередным этапом реставрации, который намечен на текущий год. На противоаварийные мероприятия для сохранения памятника выделено 5 миллионов рублей и еще 3 миллиона – на подготовку проектной документации на реставрационные работы. Так что власть о храме не забыла. А вот проконтролировать, кто будет подрядчиком и как он будет выполнять работы, окажется очень даже не лишним. Во-вторых, Елена Яковлева призвала всех помнить об общей ответственности и подключаться к работе. Например, для того же музея фресок, прежде чем вести разговор о федеральном финансировании, необходимо проработать концепцию, определиться с тем, что, где и с какими целями планируется разместить. И здесь поддержка профессионалов, радеющих за старину, окажется очень полезной. Наконец, в этом году будет разрабатываться проект охранной зоны для другого памятника, находящегося неподалеку – Троицкой церкви. Здесь также потребуется поддержка специалистов – ведь речь идет не просто о том, чтобы запретить стихийную застройку. Объект должен стать привлекательным для туристов, нужно оценить его потенциал, поработать над программой мероприятий, событийным календарем и прочими материями, без которых говорить о серьезном продвижении проекта невозможно. Тем не менее, камешек в огород псковских музейщиков был брошен. Заявленная среди выступающих заведующая фондами Псковского музея-заповедника Ольга Васильева на встречу не пришла, и «отдуваться» пришлось научному сотруднику музея Ирине Мельниковой. Она сообщила, что с 2006 года была назначена хранителем храма, постоянно посещает памятник и держит ситуацию на контроле. В связи с участившимися случаями вандализма была введена должность смотрителя, который ежедневно посещает объект. По ее словам, состояние фресок действительно, оставляет желать лучшего, хотя и не такое уж катастрофическое. Реставрация проводилась последний раз в 2006 году, в помещении контролируется температура и влажность, волонтеры помогают музею, проводят субботники, убирают мусор вокруг храма. Плесени на фресках нет, однако, они постепенно осыпаются. И если ими не заниматься, то со временем, действительно, роспись может исчезнуть. Деревня Мелетово вымирает. В ней около 10 жителей и большой погост, автобус туда ходит два раза в сутки – утром и вечером. Поэтому нужно быть большим энтузиастом русской старины, чтобы увидеть работы древнего живописца. И, если уж говорить про организацию туристических потоков, то придется вплотную заниматься вопросами инфраструктуры – как минимум, создать какую-то точку, где посетители смогут отдохнуть и перекусить в ожидании обратного рейса. Несомненно, состоявшая встреча в свободном формате не дала ответов на все вопросы. Однако энтузиастам удалось обратить на проблему внимание властей и широкой общественности. И не исключено, что это означает новую страницу в истории мелётовского храма, который пока для большинства псковичей не более, чем просто один из 5000 памятников. Илья Петров Фото Юлия Петрова



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Горбачев призвал Совбез ООН принять резолюцию о недопустимости ядерной войны ( 7 часов 42 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал Совет безопасности ООН принять резолюцию о недопустимости ядерной войны. При этом он отметил, что с инициативой принятия такой резолюции должны выступить лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сообщает ТАСС. "Призываю членов Совета Безопасности ООН, органа, несущего главную ответственность за поддержание мира и безопасности, сделать первый шаг. Мое конкретное предложение: на заседании Совета Безопасности на уровне глав государств принять резолюцию о недопустимости ядерной войны", - заявил Горбачев. "Было бы правильно, если бы с инициативой о принятии такой резолюции выступили Владимир Путин и Дональд Трамп - президенты стран, обладающих более 90% ядерных арсеналов мира. На них лежит особая ответственность", - считает бывший советский лидер.



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Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону ( 7 часов 42 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону, который завершился в польском городе Душники-Здруй. Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов показали результат 1 час 12 минут 26 секунд, использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов, сообщает ТАСС. Второе место заняла сборная Норвегии (отставание 36,4 секунды; 9 патронов), третьими финишировали украинцы (+37,1; 1 круг + 6 патронов). Волков завоевал седьмую золотую медаль на чемпионатах Европы и стал самым титулованным биатлонистом в истории соревнований. В общей сложности по итогам чемпионата Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачете.



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Автоэксперты назвали тройку самых популярных у россиян полноприводных кроссоверов ( 8 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Автоэксперты назвали тройку самых популярных у россиян полноприводных кроссоверов. Все они стоят около 1,2 миллионов рублей, пишут федеральные СМИ. Лидером рейтинга стал французский Renault Duster, который можно приобрести за 765 тысяч рублей. Внедорожник получил 1,6-литровый двигатель и «механику». На втором месте оказался корейский автомобиль Hyundai Creta. Он стоит 1 миллион 170 тысяч рублей. Замыкает тройку японский внедорожник Suzuki Jimny с двигателем 1,3 литра, который работает вместе с «механикой». Купить этот автомобиль можно за 1 миллион 13 тысяч рублей.



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Снег и один градус тепла прогнозируют в Псковской области 30 января ( 8 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



30 января в Псковской области ожидается облачная погода, выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -4 до +1 градуса. Атмосферное давление высокое.



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Псковичей призывают не доверять незнакомцам в Интернете ( 8 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Жители Псковской области продолжают попадаться на уловки мошенников, в связи с этим полиция призывает не доверять незнакомцам в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Нечистые на руку лица размещают заманчивые объявления о продаже товаров на интернет-сайтах и под различными предлогами предлагают потенциальным покупателям перечислить на их счет предоплату», - предупреждают псковичей. Другим способом совершения мошенничества является получение у граждан, разместивших объявление о продаже товаров, реквизитов банковской карты под предлогом внесения на нее предоплаты или полной стоимости товара, а затем с нее снимают денежные средства потерпевших. «Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения», - подчеркнули в пресс-службе. При общении в соцсетях псковичам советуют проявлять бдительность. «Помните, что от лица ваших близких и знакомых людей могут действовать мошенники! При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию», - отметили в УМВД. Жителям региона необходимо помнить, что злоумышленники используют все новые формы мошенничества.



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Учёные из Глазго изучили музыкальные предпочтения собак ( 8 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Ученые из Университета Глазго изучили музыкальные предпочтения собак. Как пишут российские СМИ со ссылкой на журнал Physiology and Behavior, исследования проводились совместно с Организацией против жестокого обращения с животными Шотландии (SPCA). В эксперименте участвовали бесхозные псы из приюта. В течение суток учёные включали собакам различную музыку и следили за их реакцией при помощи мониторов для определения сердечного ритма, которые были установлены на животных. Оказалось, что позитивнее всего собаки реагируют на регги и софт-рок.



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Россиянам больше не придётся заранее получать визы в ОАЭ ( 8 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



29 января премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Рашид Аль Мактум одобрил постановление Совета министров о предоставлении гражданам России виз на всех пограничных пунктах при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информационное агентство ОАЭ. В соответствии с документом, россияне смогут получить въездную визу сроком на 30 дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней. Отмечается, что такое решение принято в целях укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с января по сентябрь 2016 года ОАЭ посетили 322 тысячи граждан РФ.



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260 миллионов рублей собрал за первые три дня проката новый фильм Фёдора Бондарчука ( 8 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение» в первые три дня проката собрал более 260 миллионов рублей. Как пишут федеральные СМИ, ожидается, что за первые выходные проката картина соберет 400-410 миллионов рублей. По предварительным оценкам, сборы «Притяжения» войдут в шестёрку самых кассовых российских фильмов. На данный момент в первую пятёрку входят «Вий», «Сталинград», «Экипаж», «Три богатыря: Ход конём» и «Самый лучший фильм». Добавим, что «Притяжение» - фантастический фильм о пришельцах, кораблю с которыми упал в районе Чертаново. Критики назвали картину «первым большим русским фильмом об инопланетном вторжении». Картина «Притяжение» вышло сразу в трех форматах — 2D, 3D и IMAX 3D.



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Девятиклассников обяжут сдавать устную речь ( 8 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Через год все девятиклассники России в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устную речь. Об этом заявила Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью телеканалу НТВ. «В этом году в девятом классе мы вводим раздел «устная речь». Пока он пилотный», - отметила Ольга Васильева и добавила, что в этом году экзамен будут сдавать несколько регионов, в дальнейшем - девятиклассники во всей стране. «Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке», - пояснила Ольга Васильева. «Мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов. Дальше - разработка программ», - сказала она. Министр отметила, что речь идет о создании единого образовательного пространства в стране.



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Выставкой «…Вновь я посетил» отметили 60-летие сотрудничества Пушкинский заповедник и Академия художеств ( 8 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Выставку графики «...Вновь я посетил» открыли в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новая выставка посвящена 60-летию сотрудничества Пушкинского заповедника и Академии художеств, в частности — 60-летию художественных практик будущих живописцев и графиков, студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в псковских пушкинских местах. «Эта традиция, у истоков которой стояли такие известные российские художники как В. А. Ветрогонский, В. М. Звонцов, В. В. Смирнов и, разумеется — легендарный директор музея С. С. Гейченко, не прерывалась ни на год, а выставки, которые проводились и по сей день проводятся по итогам студенческих практик, всегда, без малейшего преувеличения, становятся интересными, яркими событиями художественной жизни», - отметила Лидия Токарева. В новую экспозицию вошли более ста работ (почти половина из них — из фондов музея), выполненных в разные годы ХХ и XXI столетия преподавателями, выпускниками и нынешними студентами «Репинки». Планируется, что она будет открыта для посетителей до 28 июля. Лидия Токарева уточнила, что нынешняя выставка графики — лишь первая из большого совместного экспозиционного проекта музея и академии к «круглой» дате.



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Выставку к 60-летию «пушкинской прививки» для студентов-«репинцев» открыли в «Михайловском» ( 8 часов 33 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня открыли выставку «...Вновь я посетил» — к 60-летию сотрудничества Пушкинского Заповедника и Академии художеств, Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию, которую нужно считать первой выставкой большого юбилейного проекта, вошло более ста графических листов — ведь именно с художественной практики будущих графиков более полувека назад сотрудничество музея и академии и началось. Файзулла Аминов. Балет «Медный всадник». В анфиладе выставочных залов Научно-культурного центра музея представлено творчество преподавателей, выпускников и студентов «Репинки» разных лет. Отдельными «блоками» показаны здесь и работы стоявших у истоков традиции выдающихся мастеров отечественного изобразительного искусства — Владимира Ветрогонского, Василия Звонцова, Вадима Смирнова (из фондов музея). Шестьдесят лет назад эти художники, тогда ещё — молодые педагоги Академии, совместно с директором музея-заповедника Семёном Гейченко «…хотели не только привлечь молодое поколение художников в заповедные пушкинские места, создав им условия для прохождения практики, но и помочь в постижении красоты и гармонии этих мест, сделать юным дарованиям так называемую «пушкинскую прививку», которая многим помогла выбрать свой творческий путь и состояться в профессии», — отмечает в каталоге выставки специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Морозова. Она напоминает, что вот уже в течение 60 лет подряд каждая такая практика завершается обязательной отчётной выставкой, и эти показы как в самом начале, так и сегодня — значительное событие и в жизни студентов и Академии, так и в жизни музея и Пушкиногорского района. В.В. Смирнов. Утро в Михайловском. Дом А.С. Пушкина. Из фондов Пушкинского Заповедника. Планируется, что открытая сегодня выставка «...Вновь я посетил» будет работать в НКЦ «Михайловского» (пос. Пушкинское Горы, бульв. Гейченко, 1) до 28 июля.



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Депутат сейма Литвы предложил отобрать у России Калининградскую область ( 8 часов 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Бывший пресс-секретарь президента Литвы, а ныне депутат сейма Линас Бальсис предложил отторгнуть у России Калининградскую область. Об этом сообщает новостной портал BaltNews. Парламентарий заявил, что «время Калининграда закончилось» и его отторжением должны заняться либо Литва, либо Европейский Союз, либо Вильнюс и Брюссель вместе. «Российская газета» напоминает, что осенью 2016 года на экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил: «Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее».



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В Петербурге нашли кота, вычисляющего корень из девяти ( 9 часов 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Санкт-Петербурге нашли кота, который умеет считать, сообщает Газета.Ру. Отмечается, что кот проживает в кафе «Республика кошек». По словам сотрудницы заведения, кот по кличке Мару может вычислить корень из девяти. Способности к математике обнаружились у животного несколько месяцев назад. «У нас есть сотрудник, который научил Мару считать. Это у него получается превосходно, необходимы всего доли секунды», — сказала она. Ответы на математические задачи Мару дает при помощи звонка для вызова администратора. Кот попал в «Республику кошек» после того, как попал под машину во дворе Эрмитажа.



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Пскович стал победителем шахматного первенства Северо-Запада по блицу среди ветеранов ( 9 часов 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Шахматист из Псковской области Валерий Жихарев стал победителем первенства Северо-Западного федерального округу по блицу среди ветеранов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, он опередил мастера спорта Владимира Безносикова (Республика Коми) и Виктора Игнатьева (Новгородская область), занявших второе и третье места. Лучший результат среди женщин показала мастер спорта СССР Елена Быстрякова (Ленинградская область), второй результат у нашей Ларисы Панкиной. Другие представители нашего региона Леонард Мелконян и Владимир Полевой заняли соответственно 8 и 9 места. В первенстве по быстрым шахматам победа досталась Владимиру Безносикову (Республика Коми), вторым финишировал Лев Саволайнен (Республика Карелия), третье место у Владимира Толкачева из Ленинградской области. Первенство в классические шахматы выиграл Виктор Игнатьев, который получил право участвовать в Первенстве России, второе место у Петра Братуся из Республики Коми, третье место у Владимира Осмольного из Республики Карелия. Среди женщин золотая медаль у мастера спорта Елены Быстряковой (Ленинградская область), серебряная награда у нашей Ларисы Панкиной, а бронзовая медаль у Регины Великодворской из Республики Карелия. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.



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Псковские ветераны привезли медали с Первенства Северо-Запада по шахматам ( 9 часов 43 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Команда Псковской области приняла участие в Первенстве Северо-Запада России по шахматам среди ветеранов, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Регион на этом соревновании представляли кандидаты в мастера спорта России Валерий Жихарев, Леонард Мелконян (оба из Великих Лук), Владимир Полевой (Псков) и многократная чемпионка СЗФО Лариса Панкина (Плюсский район), сообщили Псковскому агентству информации в областной Федерации шахмат. Всего в Первенстве участвовали около 30 ветеранов из 6 регионов СЗФО. Псковичи выступили во всех видах соревнований. «Конечно, ветеранский спорт имеет свои особенности, которые связаны с постоянным приходом в эту когорту «более молодых» спортсменов, но главное, что у ветеранов всегда остается неиссякаемая энергия бороться самоотверженно до конца в каждом турнире, радуя глаз красивыми шахматными комбинациями», - отметили в Федерации шахмат. В итоге в Первенстве СЗФО по блицу Валерий Жихарев завоевал золотую медаль. Второе место занял мастер спорта СССР Владимир Безносиков (Республика Коми), третье – Виктор Игнатьев (Новгородская область). Лучший результат среди женщин показала «новая участница соревнований» мастер спорта СССР Елена Быстрякова (Ленинградская область), второй результат – у Ларисы Панкиной. Леонард Мелконян и Владимир Полевой заняли соответственно 8 и 9 места. В первенстве по быстрым шахматам победа досталась Владимиру Безносикову (Республика Коми), вторым финишировал Лев Саволайнен (Республика Карелия), третье место - у Владимира Толкачева из Ленинградской области. Первенство в классические шахматы выиграл Виктор Игнатьев, который получил право участвовать в Первенстве России, второе место - у Петра Братуся из Республики Коми, третье - у Владимира Осмольного из Республики Карелия. Среди женщин золотая медаль - у мастера спорта Елены Быстряковой (Ленинградская область), серебряная награда - у Ларисы Панкиной, а бронзовая - у Регины Великодворской из Республики Карелия. Добавим, что глава региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов проинформировал о результатах соревнования председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина, который, в свою очередь, отметил, что поддержка ветеранского спорта одна из задач в деятельности областного спорткомитета и поблагодарил руководство Федерации шахмат за внимание к шахматистам — ветеранам. Иван Штылин подчеркнул, что по решению комитета дополнительный ветеранский турнир по шахматам включен в программу Спартакиады пенсионеров.



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Избирательная комиссия Псковского района вышла в «ВКонтакт» ( 9 часов 43 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Территориальная избирательная комиссия Псковского района создала аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. На своей странице ТИК планирует размещать актуальную информацию о деятельности комиссии, новости, официальные документы, методические пособия, фото и видеоматериалы. Также в группе сообщества можно найти ссылки на интернет-сайты Центральной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Псковской области, Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России и другие актуальные интернет-ресурсы. Отметим, что группа псковского ТИК открытая, участником может стать любой желающий.



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Полиция призывает псковичей быть бдительными в общении с незнакомцами в Сети ( 10 часов 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Жители Псковской области продолжают попадаться на уловки мошенников. В частности, нечистые на руку лица размещают заманчивые объявления о продаже товаров на интернет-сайтах и под различными предлогами предлагают потенциальным покупателям перечислить на их счет предоплату. Другим способом совершения мошенничества является получение у граждан, разместивших объявление о продаже товаров, реквизитов банковской карты под предлогом внесения на нее предоплаты или полной стоимости товара, а затем с нее снимают денежные средства потерпевших. Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения. При общении в соцсетях проявляйте бдительность! Помните, что от лица ваших близких и знакомых людей могут действовать мошенники! При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию. Необходимо помнить, что злоумышленники используют все новые формы мошенничества. И поэтому будьте предельно осмотрительными, особенно в ходе общения с незнакомцами в Сети. Сообщив эту информацию своим друзьям, знакомым и родственникам, вы обезопасите их от преступных посягательств подобного рода. Пресс-служба УМВД России по Псковской области



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Певица Рианна обозвала Трампа «аморальной свиньей» ( 10 часов 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Популярная певица барбадосского происхождения Рианна резко критически высказалась в адрес президента США Дональда Трампа за его миграционную политику. Она назвала указ Трампа отвратительной, опустошающей новостью. «Америку разрушают прямо у нас на глазах. Что за аморальной свиньей ты должен быть, чтобы совершить такое!» — цитирует певицу газета "Известия". Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.



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У Путина из Владимирской области родился брат Шойгу ( 10 часов 33 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Семья Джураевых из Владимирской области назвала своего второго сына Шойгу. Мальчик появился на свет сегодня, 29 января, сообщает портал «Новый город Александров». Малыш приходится двоюродным братом двухлетнему мальчику из этого же семейства, который в январе получил имя Путин. Раньше его звали Расул. Инициатором смены имени был дедушка мальчика. Он же придумал имя и для второго внука. «Он [Сергей Шойгу] поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь», - пояснил свой выбор мужчина. В Александровском роддоме рассказали, что младенец здоров и вскоре будет выписан домой.



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Девятиклассников обяжут сдавать устную речь ( 11 часов 2 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 2017 года российские девятиклассники в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устную речь. Об этом глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила в интервью телеканалу НТВ. «Пока это пилотный проект. Через год это будет вся страна», — рассказала министр. По ее словам, сейчас выбрано несколько пилотных регионов, а далее эта часть ГИА будет вводиться везде. Васильева отметила, что сейчас «мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны говорить, мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке». Глава Минобрнауки также заявила, что в 2017 году тестовая часть аттестации осталась только в иностранном языке. Васильева добавила, что для знаний предметов необходимо не натаскивать на экзамены, а научить учиться. Как отмечает «Лента.Ру», в ноябре 2016 года министр поддержала инициативу введения обязательного ЕГЭ по географии. До этого она также заявляла, что при поступлении в вузы абитуриенты должны сдавать письменные экзамены. ГИА — экзамен в девятом классе средней школы в России, аналог ЕГЭ для 11-х классов. На данный момент обязательными являются русский язык и математика, а также два экзамена по выбору учащихся.



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101 год исполнился псковичу, Почетному сотруднику госбезопасности Антону Лихачеву ( 11 часов 2 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В воскресенье, 29 января, исполнился 101 год жителю Пскова, Почетному сотруднику органов госбезопасности Антону Лихачеву. Отметим, что год назад со столетним юбилеем ветерана поздравил президент России Владимир Путин. Конверт с личным поздравлением от главы государства Антону Петровичу передал губернатор Псковской области Андрей Турчак. В этом году поздравление именинника запланировано на начало следующей рабочей недели. Антон Петрович Лихачев родился 29 января 1916 года в Смоленской области в многодетной семье крестьян-бедняков. В 1939 году поступил на службу в УМВД, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела. Дважды в 1945 и 1947 годах находился в специальных командировках на территории Маньчжурии в качестве руководителя оперативной группы УМГБ по Хабаровскому краю. Под его руководством оперативный состав подготовил и осуществил 49 операций по выводу и приему агентуры. За образцовое выполнение заданий командования удостоен высоких государственных наград. В Псков Антона Лихачева перевели в 1960 году на должность заместителя начальника УКГБ при СМ СССР по Псковской области. В январе 1967 года он был уволен в запас. С тех пор Антон Лихачев активно участвует в работе ветеранской организации управления, встречается с молодыми сотрудниками, выступает в местных СМИ.



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Псковичам напоминают, что именно они несут ответственность за безопасную эксплуатацию газовых приборов ( 11 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



«Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Там подчеркнули, что беспечность при эксплуатации газового оборудования может привести к трагедии. В МЧС подчеркнули, что по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности. В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги: если поднести его к приемной решетке канала, он должен прилипнуть к ней за счет тяги. Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа. Псковичам напоминают, что не следует включать прибор при незаполненной водой системе отопления, нельзя пользоваться устройством при наличии поломок в автоматике безопасности. При этом категорически запрещается устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки, сгибать и скручивать резинотканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа, присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента, самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование, применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого может использоваться только мыльная эмульсия). Кроме того, нельзя допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования, располагать вблизи работающего газового устройства легковоспламеняющиеся материалы и жидкости, привязывать верёвки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв). «Ни в коем случае не используйте газовые плиты для обогрева вашего жилья! Если, войдя в помещение, вы не можете избавиться от ощущения запаха газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта ошибка может быть роковой», - подчеркнули в МЧС. При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо немедленно прекратить его использование, перекрыть краны, организовать охрану загазованного места, проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение, обеспечить проветривание помещения. Также нужно вывести людей из загазованной зоны и вызвать аварийную газовую службу, поскольку обязательно необходимо выяснить причины утечки газа. В случае большой вероятности или при возникновении взрыва, обязательно следует вызвать пожарную службу по телефонам «01», «101» или «112».



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Президент «Росгосстраха» покидает компанию ( 11 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров объявил топ-менеджерам компании о своём уходе. С 30 января его обязанности будет исполнять представитель холдинга «Открытие». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Даниил Хачатуров пояснил, что «смена руководства станет частью антикризисного плана по финансовой стабилизации компании «Росгосстрах», по банковским каналам с использованием возможности «Росгострах Банка» страховщику стали поступать финансовые средства поддержки. Их объем составил около 20 млрд рублей». По словам источника агентства, некоторое время назад появилась информация о сделке группы «Росгосстрах» с холдингом «Открытие». Тогда отмечалось, что группа приобретает страховую компанию «Росгосстрах», Пенсионный фонд группы «Росгосстрах» и «Росгосстрах Банк» в обмен на миноритарную долю Хачатурова в холдинге «Открытие». Тем не менее, официального подтверждения этой сделки пока нет. При этом РБК пишет, что ранее появилась информация, что сделка затронет страховую компанию «Росгосстрах» и ее дочерний банк — Росгосстрах Банк (входит в топ-50 российских банков). В рамках объединения владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров станет миноритарным акционером «Открытие Холдинг», а контроль над банковским и страховым бизнесом «Росгосстраха» перейдет «Открытие Холдингу».



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Сооснователь элитного московского клуба погиб после падения с 17 этажа ( 11 часов 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Москве возле одного из жилых домов найдено тело мужчины, который разбился в результате падения с большой высоты. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по столице. По данному факту проводится проверка, опрашиваются свидетели. По данным СМИ, мужчина выпал с 17 этажа. Погибшему был 41 год. Он является одним из учредителей московского ночного клуба Soho Rooms. Имя разбившегося мужчины — его зовут Сергей Ткаченко, он известен как Sergey Jeff. По одной из версий, причиной произошедшего могла стать семейная ссора. «Пока непонятно, Ткаченко в пылу семейных разборок просто пытался попугать супругу и выпал из окна случайно, или все было иначе», — сказал источник издания. Ткаченко был одним из пяти учредителей Soho Rooms. Из руководства клубом он вышел четыре года назад.



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Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделениях вневедомственной охраны ( 11 часов 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В подразделения вневе­домственной охраны Ро­сгвардии на должности­ полицейского и полицейского-водителя треб­уются граждане в возр­асте до 35 лет, не су­димые, способные по своим личным и деловым­ качествам, физическо­й подготовке и состоя­нию здоровья выполнят­ь служебные обязаннос­ти сотрудника полиции­. Необходимо наличие водительского ­удостоверения категор­ии «В». Предпочтение отдается­ гражданам, отслуживш­им в Вооруженных Сила­х РФ. Вакансии имеются в Пс­кове, Великих Луках, ­Новосокольниках, Остр­ове, Порхове, Пушкинс­ких Горах, Стругах-Кр­асных, Дедовичах, Нев­еле. Граждане, принятые на­ службу, пользуются ­бесплатным медицински­м обслуживанием, застрахованы государством­. Справки по телефону: ­(8112) 999-019­.



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Облачную погоду и снег прогнозируют в Псковской области 30 января ( 11 часов 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В понедельник, 30 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Прогнозируется ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: -4…+1 градусов. Атмосферное давление высокое.



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Антон Минаков избран делегатом на юбилейный съезд ЛДПР ( 11 часов 53 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Региональный координатор Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков избран делегатом на очередной съезд партии. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данное решение было принято сегодня, 29 января, в ходе региональной конференции либерал-демократов. В ее работе участвовали 30 делегатов, представляющих 23 отделения ЛДПР. На конференции присутствовал заместитель председателя областной избирательной комиссии Иван Патлач. По словам Антона Минакова, конференция носила технический характер. Кроме выборов делегата на съезд и подведения итогов 2016 года, участники заседания внесли изменения в состав координационного совета регионального отделения партии. Отметим, что ЛДПР проведет юбилейный, 30-й по счету, съезд партии 4 февраля. На партийном форуме, вызванном истечением сроков полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пройдет переизбрание председателя, а также выборы высшего совета ЛДПР. Кроме того, планируется обсуждение других кадровых вопросов.



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Псковичей до 35 лет приглашают на работу во вневедомственную охрану ( 12 часов 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Отдел Росгвардии по ПВ­сковской области набирает граждан на службу на службу в подраздВ­елениях вневедомственВ­ной охраны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, в подразделения вневеВ­домственной охраны РоВ­сгвардии на должностиВ­ полицейского и полицВ­ейского-водителя требВ­уются граждане в возрВ­асте до 35 лет, не суВ­димые. Претенденты должны быть способны по сВ­воим личным и деловымВ­ качествам, физическоВ­й подготовке и состояВ­нию здоровья выполнятВ­ь служебные обязанносВ­ти сотрудника полицииВ­. Необходимо наличие водительского В­удостоверения категорВ­ии «В». Предпочтение отдаетсяВ­ гражданам, отслужившВ­им в Вооруженных силаВ­х РФ. В­Вакансии имеются в ПсВ­кове, Великих Луках, В­Новосокольниках, ОстрВ­ове, Порхове, ПушкинсВ­ких Горах, Стругах КрВ­асных, Дедовичах, НевВ­еле. Граждане, принятые наВ­ службу, пользуются В­бесплатным медицинскиВ­м обслуживанием, застВ­рахованы государствомВ­.



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В Норвегии во главе ВВС поставили женщину ( 12 часов 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



ВВС Норвегии впервые возглавила женщина. Назначение получила 49-летняя Тонье Скиннарланд, пишут российские СМИ со ссылкой на норвежских коллег. Известно, что Тонье Скиннарланд имеет опыт участия в международных операциях НАТО в Косово и Литве. В королевских ВВС она служит с 2015 года, до этого работала в отделе безопасности Минобороны Норвегии. Отмечается, что Тонье Скиннарланд замещала должность главы ВВС с октября 2016 года после смерти ее предшественника Пера-Эгиля Рюгга. В конце прошлой недели назначение Скиннарланд официально согласовал Госсовет королевства.



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«Псков-747» готовится к старту в турнире на призы полпреда президента ( 12 часов 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В понедельник, 30 января, в Санкт-Петербурге стартует традиционный Зимний турнир на на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в первый день соревнований «Псков-747» встретится с командой СДЮСШОР «Зенит». Обе команды выступают в группе «Б». В дальнейшем их соперниками станут петербургские «Юниор» и «Адмирал». В группе «А» сыграют «Зенит-2», «Звезда», «Динамо-Санкт-Петербург-М» и «Петербург» (все — Санкт-Петербург). Турнир продлится с 30 января по 5 февраля. Напомним, два предыдущих турнира, проходивших в 2015 и 2016 годах, выигрывали футболисты «Динамо-Санкт-Петербург».



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СМИ: у маленького Путина из Владимирской области родился брат Шойгу ( 12 часов 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Семья из Владимирской области назвала новорожденного сына в честь российского министра обороны — Шойгу, сообщает РИА Новости. Полное имя мальчика будет Шойгу Хурмедович Джураев. Ранее в этой же семье сыну сменили имя Расул на Путин. Новорожденный Шойгу приходится Путину двоюродным братом. Имена для мальчиков выбирал дедушка — Рахмон Джураев. По словам Рахмона, имя Шойгу было выбрано еще до рождения малыша. Нынешний министр обороны достоин того, чтобы в честь него назвали ребенка, поскольку сумел возродить МЧС в бытность главой ведомства, сказал Джураев. Семья Джураевых живет в деревне Легково Александровского района Владимирской области. Они приехали из Таджикистана и получили российское гражданство.



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Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью ( 13 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Антон Борисенко выиграл в абсолютном зачёте второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью – ледовый спринт-слалом «Алтун-2017». Вторым стал Денис Гаврилов, третьим – Максим Фёдоров. Все трое представляли Псков, сообщили Псковскому агентству информации в «Кураж клубе», выступившем организатором соревнования. Отметим, что также как и в абсолюте места распределились в зачётной группе 2ВД (автомобили с приводом на переднюю ось). В зачёте «Спорт», где выступали автомобилисты на специально подготовленных раллийных машинах, первым стал Юрий Васильев (Невель), вторым – президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич (Псков), третьим – Владислав Супрун (Великие Луки). В классе заднеприводных автомобилей (2ВД-) самой быстрой была Ольга Стебихова из Пскова. Вторым стал пскович Павел Захарченко. На третьей строчке оказался Руслан Русинов, также представлявший Псков. Отдельным зачётом выступали водители автомобилей «Волга». Здесь «золото» завоевал пскович Владимир Гончаренко, «серебро» - Евгений Шлифер из Пушкинских Гор, «бронзу» – Артём Качанов из Пскова. В командном зачёте были представлены всего две сборные. В итоге первое место заняла команда «Драйв», второе – ДЮАС «Автопрофи». Напомним, что соревнования прошли 28 января в Новоржевском районе в имении «Алтун» на льду одноимённого озера. За победу боролись 35 автомобилистов из Пскова, Санкт-Петербурга, Невеля, Великих Лук, Пушкинских Гор, Всеволожска.



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Полиция продолжает поиски очевидцев нападения на почтовое отделение в Стругокрасненском районе ( 13 часов 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Полиция продолжает поиск очевидцев разбойного нападения на почтовое отделение в Стругокрасненском районе. Всех, кто располагает достоверной информацией о данном преступлении или стал очевидцем произошедшего, просят обратиться по телефонам: 8-(811) 32 5 28 75, 8-911-699-47-87 или 02. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Напомним, 14 января в отделение почтовой связи «Цапелька» Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» в деревне Цапелька Стругокрасненского района водитель привез денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий. После того, как он вышел из помещения почтамта, туда зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он был плотного телосложения, ростом 180-185 сантиметров, одет в черный спортивный костюм, черную шапку, на лице - медицинская маска голубого цвета. Говорил без акцента. Незнакомец ударил заведующую отделением и распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. Затем схватил стоявший на полу мешок с деньгами, а также денежные средства, находившиеся в кассе, после чего скрылся. В мешке кроме денег были художественные маркированные конверты с литерой «А» и рисунком, посвященным 60-летию Российского союза ветеранов. Предположительно, они могут находиться у преступников. Или же их выбросили по ходу движения.



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Российские хоккеистки разгромили сборную США на Универсиаде ( 13 часов 33 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Женская сборная России по хоккею победила команду США в стартовом матче группового этапа Универсиады, которая проходит в Казахстане. Поединок состоявшийся в воскресенье, завершился со счетом 7:1. В составе нашей команды отличились Анна Шохина (3-я и 23-я минуты), Лидия Малявко (5), Фануза Кадирова (11), Ольга Сосина (30), Александра Вафина (35) и Евгения Дюпина (46). На групповом этапе сборная России также сыграет с хоккеистками из Японии. Официальная церемония открытия Универсиады состоится 29 января и начнется в 16:00 по московскому времени.



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Как безопасно приобрести SIM-карту - Роскомнадзор ( 13 часов 33 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Псковской области разъясняет требования законодательства РФ в части заключения договоров об указании услуг подвижной радиотелефонной связи, а также возможности создания отдельного лицевого счета, предназначенного для оплаты контентных услуг.



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Россияне смогут расплачиваться в Турции рублями ( 13 часов 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Турции будут ринимать рубли. По словам главы национального банка Турции Denizbank Хакана Атеша, российский Сбербанк поможет с введением системы рублевой оплаты в сельскохозяйственном и туристическом секторах, пишет РИА Новости. Если переговоры между Сбербанком и Denizbank достигнут успеха, российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты. Хакан Атеша поблагодарил руководство Сбербанка за то, что при оплате и денежных переводах не взимается комиссия.



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Британские учёные обнаружили, что женщина влюбляется за 45 секунд, но с шестого взгляда ( 13 часов 53 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Специалисты Университета прикладной психологии Британии обнаружили, что любви с первого взгляда не бывает. Они выяснили, что женщины влюбляются не с первого взгляда, а минимум с шестого, пишут российские СМИ. При этом установлено, что представительницам прекрасного пола достаточно 45 секунд, чтобы феромоны вступили в реакцию и запустились биохимические процессы для принятия решения на подсознательном уровне - симпатичен ли мужчина в целом. При этом эксперты убеждены, что для настоящей любви нужно всё же больше времени, что 45 секунд.



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Информатор WADA Степанова заявила о нежелании возвращаться в Россию ( 14 часов 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила о нежелании возвращаться в Россию. Слова выступающей под нейтральным флагом легкоатлетки приводит Associated Press. «Мне нравится быть нейтральным спортсменом. Если бы вы спросили меня год назад, хочу ли я снова выступать за Россию, я бы ответила "да". Но теперь я изменила свое мнение», — сказала Степанова. Она отметила, что в стране «не хотят, чтобы я возвращалась». «Я думала, что отношение в России изменится, и они поймут, что я хотела помочь спорту и спортсменам. Но, к сожалению, этого до сих пор не произошло», — добавила легкоатлетка. Спортсменка также призналась, что не жалеет о предоставленной WADA информации о допинге в российском спорте. «Если бы у меня был шанс сделать это еще раз, я бы сделала. Многим спортсменам нравится то, что я сделала, они подходят ко мне и благодарят. Но некоторые другие ненавидят меня. Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России», — сказала Степанова. Как отмечает Lenta.Ru, спортсменка вместе со своим мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым — главные действующие лица в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода картин. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В декабре Степанову допустили до международных соревнований в качестве нейтральной спортсменки.



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Президент «Росгосстраха» покинул компанию ( 14 часов 23 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров объявил топ-менеджерам ПАО о том, что покидает компанию, с понедельника его обязанности будет исполнять представитель холдинга «Открытие», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник на страховом рынке. По его словам, «смена руководства станет частью антикризисного плана по финансовой стабилизации компании «Росгосстрах», по банковским каналам с использованием возможности «Росгострах Банка» страховщику стали поступать финансовые средства поддержки. Их объем составил около 20 млрд рублей». Собеседник агентства напомнил, что некоторое время назад появилась информация о сделке группы «Росгосстрах» с холдингом «Открытие». При этом сообщалось, что группа приобретает страховую компанию «Росгосстрах», Пенсионный фонд группы «Росгосстрах» и «Росгосстрах Банк» в обмен на миноритарную долю Хачатурова в холдинге «Открытие» (официального объявления о сделке пока не было).



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День мобилизации против угрозы ядерной войны наступил 29 января ( 14 часов 43 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 29 января, отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны во всем мире. Эта дата установлена в честь принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны, сообщает сalend.ru. Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник. В настоящее время многие страны мира имеют на своем вооружении ядерное оружие, но применение его запрещено. Это связано с событиями 1945 года, когда на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, унесшие многие жизни, а последствия этих событий отражаются до сих пор. Советский Союз вновь начал испытания ядерного вооружения в 1961 году, а через год и США. Тогда в 1963 году комиссия ООН по разоружению подготовила договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который подписали более 100 государств-членов ООН, в том числе СССР и США. В 1968 году был открыт к подписанию еще и договор о нераспространении ядерного оружия (подготовленный также комиссией ООН по разоружению), который запрещает владеть ядерным оружием всем странам, кроме пяти ядерных держав (Россия, США, Великобритания, КНР и Франция). К середине 1990-х годов его ратифицировали все пять ядерных держав, а всего подписали 181 государство. В числе 13 стран, не подписавших договор, – Израиль, Индия, Пакистан и Бразилия. В 1995 году этот договор был продлен на неопределенный срок.



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На трассе в Опочецком районе в ДТП попал легковой автомобиль ( 14 часов 43 мин назад ) Псковское Агентство Информации



29 января около 10:00 в Опочецком районе на 401-м километре трассы Р-23 в аварию попал легковой автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На помощь автомобилисту выезжали три сотрудника МЧС, была задействована одна единица техники. Информация о пострадавших в ДТП уточняется.



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В Подмосковье задержали пять человек по подозрению в похищении бизнесмена ( 15 часов 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Шатурском районе Подмосковья задержаны пятеро подозреваемых в хищении бизнесмена и в вымогательстве за его освобождение 30 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета по Московской области. "Как установлено следствием, примерно в 17 часов 26 января 40-летний житель города Дзержинский был похищен группой в составе пяти жителей города Липецк и города Москвы в поселке Шатурторф Шатурского района, перевезен и помещен в одну из квартир жилого дома на улице Минской города Москвы, где удерживался похитителями до 28 января 2017 года, пока не был освобожден сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. В следственном комитете отметили, что преступники потребовали от супруги предпринимателя 30 млн рублей за его освобождение. "В настоящее время пятеро похитителей задержаны, - добавили в ведомстве, - с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения".



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Псковская полиция продолжает розыск Павла Каменева ( 15 часов 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Каменева Павла Александровича, 1971 года рождения, жителя областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, с 24 октября минувшего года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы чёрные, волнистые, средней длины, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой с ямкой. Был одет: бейсболка чёрная, красный пуховик с капюшоном, чёрная кофта- толстовка с капюшоном, джинсы светло-синие с эффектом потёртости, ботинки коричневые замшевые. При нем был чёрный рюкзак. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении П.А.Каменева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-53, 911-351-26-80, 70-14-99 или 02.



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ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Опочецком районе ( 15 часов 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Пожарно - спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в 10:01 29 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Опочецкий район, 401-й км трассы Р-23, с участием легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.



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Перед сборной России на Универсиаде стоят самые высокие задачи - Мутко ( 15 часов 13 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сборная России на Универсиаде в Казахстане будет решать самые высокие задачи. Об этом ТАСС сказал вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Церемония открытия Универсиады состоится в воскресенье, соревнования продлятся до 8 февраля. "Мы уделяем большое внимание студенческому спорту. На Универсиаде выступают лидеры студенческого спорта, ближайший резерв национальной сборной, поэтому, как обычно, наша команда серьезно укомплектована, есть перспективные и уже серьезные спортсмены. Наша команда всегда была одним из лидеров студенческого спорта, поэтому, конечно, и в Алма-Ате перед нашей командой стоит задача бороться за самые высокие места и показать достойный результат", - сказал Мутко. Собеседник ТАСС отметил, что предстоящие соревнования являются прекрасной возможностью проявить себя для ближайшего резерва сборной. "Безусловно, эта Универсиада особенная. Это связано с тем, что в этом году пройдут чемпионаты мира по всем зимним видам спорта, много квалификационных стартов на Олимпийские игры. Поэтому многие наши лидеры, которые еще являются студентами, будут отдавать предпочтение чемпионату мира. Поэтому самый боевой состав мы выставить не можем, но у ближайшего резерва есть отличный шанс проявить себя", - заявил он. "Организационные вопросы все решены, руководители назначены, все по плану и под контролем. Просто хочется пожелать ребятам удачи и напомнить, что они представляют нашу страну. А наши спортсмены всегда боролись и будут бороться за самые высокие места", - заключил вице-премьер. На Универсиаде выступят порядка 2 тысяч спортсменов из 55 государств. Атлеты разыграют награды в 13 видах спорта.



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Противопожарный рейд прошёл в Дедовичах ( 15 часов 33 мин назад ) Псковское Агентство Информации



28 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Дедовичский» и корреспондентом редакции местной газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в жилом секторе посёлка Дедовичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда был проведён подворовый обход 9 домовладений, под роспись проинструктированы 14 человек. Также были распространены 20 листовок о пожарной безопасности, а также проведены индивидуальные беседы в ходе осмотра печного отопления. В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории области и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. До жителей посёлка довели обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.



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Скончалась бросившаяся под поезд московского метро женщина ( 16 часов 3 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Женщина, бросившаяся под поезд с ребенком на руках на станции «Молодежная» Московского метрополитена, скончалась в больнице в результате полученных тяжелых травм, передает Газета.Ру со ссылкой на источник. Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. «Пострадавшая и ее ребенок были доставлены в больницу вертолетом, где им была оказана срочная хирургическая помощь. Ночью женщина скончалась, ее дочь остается в тяжелом состоянии», — сказал источник. Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после инцидента в московском метро, где мать кинулась под поезд с ребенком на руках.



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11 нетрезвых водителей поймали на псковских дорогах 28 января ( 16 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



28 января на дорогах Псковской области задержали 11 нетрезвых водителей. Всего были выявлены 346 нарушений Правил дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД РФ. В субботу в области зафиксировали 2 ДТП, в которых 2 человека получили погибли и один получил ранения. Кроме того, за минувшие сутки в органы внутренних дел Псковской области поступили 37 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 22 преступления, в том числе 3 кражи.



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В позитивном и деловом ключе прошёл телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа ( 16 часов 23 мин назад ) Псковское Агентство Информации



28 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с возглавившим США Дональдом Трампом. Как сообщается на официальном сайте Кремля, беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности. «В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе», - отмечает пресс-служба российского лидера. Подчёркивается, обстоятельно два президента обсудили актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Также были затронуты основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям. При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии. Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами России и США, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что РФ на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была её союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом. Лидеры России и Америки условились поддерживать регулярные личные контакты.



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Очевидцев разбойного нападения просят обратиться в полицию ( 16 часов 52 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Очевидцев разбойного нападения в Струго-Красненском районе просят оказать содействие полиции. В отделение почтовой связи «Цапелька» Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» в деревне Цапелька Струго-Красненского района 14 января 2017 года водитель привез денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий. После того, как водитель вышел из помещения почтамта, туда зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он был плотного телосложения, ростом 180-185 сантиметров. Одет в черный спортивный костюм, черную шапку, на лице - медицинская маска голубого цвета. Говорил без акцента. Незнакомец ударил заведующую отделением и распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. Затем схватил стоявший на полу мешок с деньгами, а также денежные средства, находившиеся в кассе, после чего скрылся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, в мешке кроме денег находились художественные маркированные конверты с литерой «А» и рисунком, посвященным 60-летию Российского союза ветеранов. Предположительно, они могут находиться у преступников. Или же их выбросили по ходу движения. Всех, кто располагает достоверной информацией о данном преступлении или стал очевидцем произошедшего, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефонам: 8-(811) 32 5 28 75, 8-911-699-47-87 или 02.



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2 человека погибли, 1 получил травмы в ДТП в Псковской области ( 16 часов 52 мин назад ) Псковская Лента Новостей



28 января в органы внутренних дел Псковской области поступило 37 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 13 - по городу Пскову. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД, в оперативных сводках полиции зарегистрировано 22 преступления. Среди них 3 кражи чужого имущества. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 1 получил травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 346 нарушений Правил дорожного движения.



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МЧС напоминает псковичам о безопасном использовании газового оборудования ( 16 часов 52 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости безопасного использования газового оборудования. Соответствующая рекомендация размещена на официальном сайте ГУ. «Помните, что применяемый в быту газ взрыво- и пожароопасен! Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Беспечность при эксплуатации газового оборудования может привести к трагедии. Прежде всего, обращаем ваше внимание на то, что по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности. В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно двух факторов: открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги, если поднести его к приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней за счет тяги. Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа. К мерам безопасности при эксплуатации газовых конструкций относятся следующие: -не следует включать прибор при незаполненной водой системе отопления; -нельзя пользоваться устройством при наличии поломок в автоматике безопасности. Категорически запрещается: -устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки; -сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа; -присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; -самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование; -применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого может использоваться только мыльная эмульсия); -допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования; -располагать вблизи работающего газового устройства легковоспламеняющиеся материалы и жидкости; -привязывать верёвки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв). Ни в коем случае не используйте газовые плиты для обогрева вашего жилья! Если, войдя в помещение, вы не можете избавиться от ощущения запаха газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта ошибка может быть роковой. При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо: -немедленно прекратить его использование; -перекрыть краны; -0организовать охрану загазованного места; -проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение; -обеспечить проветривание помещения; -вывести людей из загазованной зоны; -вызвать аварийную газовую службу. С последним пунктом медлить нельзя, так как нужно обязательно выяснить причины утечки газа. В случае большой вероятности или при возникновении взрыва, обязательно вызывайте пожарную службу по телефонам «01», «101» или «112». Таким образом, для того чтобы избежать бед, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования в быту, соблюдайте соответствующие правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей. Не перекладывайте всю ответственность на специалистов газовой службы», - говорится в сообщении МЧС.



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В Латвии заявили о прохождении военного корабля России вблизи границ страны ( 16 часов 52 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Национальных вооруженных силах Латвии заявили, что вблизи границ страны был замечен российский военный корабль класса «Бира». Об этом сообщают Vesti.lv. Военные Латвии отметили, что присутствие корабля было обнаружено в 10 морских милях от территориальных вод страны в латвийской эксклюзивной экономической зоне. Также сообщается, что в среду, 25 января, патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ вод Латвии два российских истребителя – Су-24 и Ан-26. Как напоминает "Газета.Ру", в начале января 2017 года Латвия заявила о приближении к границе российской военной техники 200 раз за 2016 год.



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Нежилой дом горел в псковской деревне Мельницы ( 17 часов 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



28 января около 18:10 произошёл пожар в деревне Мельницы Псковского района. Там загорелся нежилой дом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На борьбу с огнём выезжали семь пожарных, были задействованы две единицы техники.



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Сегодня отмечается Международный день без Интернета ( 17 часов 13 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 29 января, отмечается Международный день без интернета (International Internet-Free Day). Как пишет сalend.ru, главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби, несвязанному с Интернетом. Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский Институт социальных изобретений, а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи. Отметим, что за последние десять лет количество пользователей сети интернет увеличилось, по некоторым данным, в 5 раз – до 3 млрд. человек, а средняя скорость интернет-соединения за эти годы выросла более чем в 30 раз.



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В Латвии заявили о прохождении военного корабля России вблизи границ страны ( 17 часов 43 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Национальных вооруженных силах Латвии заявили, что вблизи границ страны был замечен российский военный корабль класса «Бира». Об этом сообщают Vesti.lv. Военные Латвии отметили, что присутствие корабля было обнаружено в 10 морских милях от территориальных вод страны в латвийской эксклюзивной экономической зоне. Также сообщается, что в среду, 25 января, патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ вод Латвии два российских истребителя – Су-24 и Ан-26. Как напоминает "Газета.Ру", в начале января 2017 года Латвия заявила о приближении к границе российской военной техники 200 раз за 2016 год.



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Сжиженый природный газ с завода в Пскове начали поставлять в Европу для заправки судов ( 23 часа 3 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Входящий в группу «Газпромбанка» «Криогаз» начал поставлять сжиженный природный газ (СПГ) со своего завода в Пскове для заправки судов в Европе. Как сообщает РБК, сегодня, 29 января, из Таллина в Хельсинки отправится первый в Эстонни работающий на СПГ пассажирский паром, заправленный произведённым в Пскове топливом. Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов с 2015 года ограничила в регионах особого контроля, к которым относится Балтийское море, выбросы серы в судовом топливе на 90%, до 0,1%. В связи с этим уже в 2013 году первый в мире пассажирский паром на СПГ Viking Grace начал курсировать между Финляндией и Швецией. Первый в Эстонии паром на СПГ — Megastar — который сегодня отправится из Таллина в Хельсинки, имеет длину 212 метров и вмещаюет 2800 пассажиров и 800 автомобилей. Судно будет находится в пути всего 2 часа. Топливо для судов — это малотоннажный СПГ, предназначенный для бункеровки и замороженный до температуры минус 162°С. Это более экологическое топливо, чем дизель, оно дешевле примерно на 20% и позволяет выполнять европейские нормы по низкому количеству выбросов в воздух и по количеству серы в топливе. Эстонский паром будет потреблять 25 тысяч тонн СПГ в год. При этом «Криогаз», который покупает природный газ у «Газпрома», а поставки в Эстонию осуществляет со завода СПГ в Пскове через «Газпром экспорт», производит сейчас 23 тысячи тонн СПГ в год. Для этого требуется 35 млн м3 обычного природного газа. Напомним, завод в Пскове по производству малотоннажного СПГ стоимостью 800 млн рублей «Криогаз» запустил в мае 2016 года. 90% его продукции продается в Эстонию, около 2 тысяч тонн в год покупает польская «дочка» «Криогаза» Kriogas Marketing&Trading Poland для продажи местным потребителям, а небольшое количество СПГ зарезервировано для нужд российских потребителей с перспективой перевода котельных Псковской области с мазута на газ.



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В Пскове ищут арендаторов в новый торговый комплекс на въезде в город возле «Ленты» (ФОТО) ( 1 день 2 часа назад ) Псковское Агентство Информации



В Пскове ищут арендаторов в новый торговый комплекс на въезде в город возле гипермаркета «Лента», открытие первой очереди которого запланировано на июль 2017 года. Соответствующее объявление было размещено в субботу, 28 января, на популярном сайте объявлений Avito в разделе «Коммерческая надвижимость». Согласно сведениям, указанным в объявлении, общая площадь будущего торгового центра по адресу Рижский проспект, 100 составит 5000 м2. При этом торговый центр будет сдаваться в эксплуатацию по очереди отдельными зданиями площадью 1470 м2, а в аренду будут сдаваться площади от 50 м2. Отметим, на изображениях в объявлении видно, что в здании, сейчас уже фактически построенном возле поворота к «Ленте» с Рижского проспекта, должен разместится ресторан известной международной сети KFC, которая специализируется на блюдах из курицы. При этом в Пскове уже есть 2 заведения этой сети. Также на приведённых в объявлении картинках в основных корпусах будущего торгового центра изображен ресторан «Макдональдс» [сейчас точка этой сети есть возле гипермаркета «Империал» — ПАИ], магазины брендов Ostin, «ТВОЕ», Sela и Savage и других.



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Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом ( 1 день 3 часа назад ) Псковская Лента Новостей



Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на пресс-службу Кремля. «Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям», — говорится в сообщении. Лидеры двух стран отметили в качестве приоритета необходимость борьбы с международным терроризмом и договорились о налаживании координации российских и американских военных с целью разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и других террористических группировок, действующих в Сирии. В ходе разговора, как сообщили в Кремле, был «продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе». При этом Путин также поздравил Трампа с инаугурацией, пожелав успехов на посту президента США.



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Ночные походы к холодильнику ухудшают память ( 1 день 3 часа назад ) Псковская Лента Новостей



Американские исследователи сообщили, что им удалось доказать очередной вред перекусов в ночное время, оказалось, что они не только приводят к набору лишнего веса, но также и влияют на память людей, сообщает medikforum.ru. Было доказано, что прием пищи ночью сказывается на работе всего организма. Ученые выяснили, что все дело в работе биологических часов, которые не настроены на то, чтобы человек принимал пищу ночью, поэтому они сбиваются от перекусов. В итоге от этого ухудшается работа некоторых частей мозга. Части мозга, ответственные за усваивание, накопление и воспроизведение полученной информации просто блокируются, поэтому человек может получить в качестве бонуса к таким перекусам проблемы с памятью.



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