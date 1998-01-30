Агентство недвижимости «Фонд Недвижимости» в городе Великие Луки!



Мы специализируемся на покупке, продаже и обмене квартир и комнат в городе Великие Луки.

Оказываем услуги срочного выкупа (поможем быстро продать квартиру или комнату).

Работаем с загородной недвижимостью (земельные участки и тд).

Заходите к нам на сайт агентства недвижимости в городе Великие Луки .

На нем представлена актуальная информация, в том числе свежие прайс-листы c реальной стоимостью.

Новинки технико-экономической литературы поступили в Псковскую областную библиотеку ( 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В 2016 году в фонд отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Псковской областной библиотеки поступили издания по экономике, маркетингу малого и среднего бизнеса, технике, теоретическим основам литейного производства, инженерный альбом крупнейших объектов транспортного комплекса Российской Федерации, а также книги по рукоделию и растениеводству. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, новинки представлены в актовом зале ПОУНБ на первом этаже. Всего в экспозиции представлено около 500 новых изданий из фонда Псковской областной библиотеки. Книги с зелеными закладками читатели библиотеки могут взять на дом. Конспект лекций по курсу «Теоретические основы литейного производства», который был задуман, осуществлен и постоянно дорабатывался удивительным человеком – профессором Михаилом Владимировичем Шаровым. Курс лекций был прочитан в 50–70-е годы XX века на кафедре «Технология литейного производства» Московского авиационного технологического института им. К.Э. Циолковского. За годы, прошедшие после кончины Михаила Шарова, теория литейных процессов непрерывно совершенствовалась, некоторые положения пересматривались, однако их основы, как и многие другие мировые константы, не могут быть существенно изменены. «Инженерный альбом крупнейших объектов транспортного комплекса Российской Федерации, введенных за 2004-2015 годы» под общей редакцией Б. А. Левина является гордостью научных и библиотечных собраний. Помощник Президента РФ И.Е. Левитин напомнил, в каких условиях начиналась реализация крупнейших инфраструктурных проектов. За это время были достроены 86 мостов, строительство которых было прервано с развалом СССР. Это позволило сохранить крупные прославленные трудовые коллективы и в дальнейшем успешно реализовать проекты строительства инфраструктуры. Книга «Полеты богов и людей» инженера-исследователя Юрия Федоровича Никитина уникальна и необычна по своему подходу и по подбору фактов. Автор изучает рельефы и рисунки на древних постройках и каменных стелах; письменные документы, содержащие, возможно… чертежи и описание воздушных судов, а также вещественные доказательства в виде археологических находок — остатков летательных аппаратов. Книга Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» - один из главных политэкономических бестселлеров последнего времени. Авторы задаются вопросом, который в течение столетий волновал историков, экономистов и философов: в чем истоки мирового неравенства, почему мировое богатство распределено по странам и регионам мира столь неравномерно? Ответ на этот вопрос дается на стыке истории, политологии и экономики, с привлечением необычайно обширного исторического материала из всех эпох и со всех континентов, что превращает книгу в настоящую энциклопедию передовой политэкономической мысли. Л. В. Анищенко «Декоративные лекарственные растения в дизайне сада: характеристика растений, правила выращивания, лекарственные свойства трав, использование в дизайне сада». Лекарственные растения интересны не только своими лечебными свойствами. Выбрав для выращивания наиболее декоративные виды, можно создать необычные садовые композиции, которые будут украшать усадьбу весной летом и осенью. Издания по рукоделию: «Чудесные фигурки из ниток: 25 милых поделок» для тех, кто хочет быстро и легко смастерить чудесные мягкие игрушки и «Уголок рукодельницы: аксессуары для творчества», посвященное организации рабочего пространства мастерицы. Эти и многие другие новинки технико–экономической и сельскохозяйственной литературы можно увидеть в экспозиции выставки «Книга 2016». Работа выставки продлится до 19 января 2017 года.



ссылка на оригинал

Перенесенный матч «Псков-747» - «Строгино» состоится 3 апреля ( 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Ассоциация «Профессиональная футбольная Лига» определила даты проведения перенесенных матчей 17-го тура Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ 2016-2017 годов групп «Запад» и «Центр». Также были внесены изменения в расписание игр на апрель, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Весеннюю часть группы «Запад» Первенства ПФЛ «Псков-747» откроет 3 апреля домашнем матчем с московским «Строгино». Прочие изменения календаря не коснулись матчей с участием псковского футбольного клуба. За домашней встречей последует гостевой поединок против «Динамо-Санкт-Петербург», который состоится 9 апреля. Напомним, что 17-й тур первенства ПФЛ среди команд группы «Запад» не состоялся 12 ноября из-за плохой погоды.



ссылка на оригинал

Второй том книги «Солдаты Победы» по структуре будет схож с первым ( 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Заседание городской общественной редакционной коллегии при главе города Пскова по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» состоялось сегодня, 16 января. Встречу провел заместитель главы города Пскова Игорь Сиротин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, о ходе работы по подготовке второго тома книги «Солдаты Победы» раздела «Участники Великой Отечественной войны города Пскова» доложила заместитель главы администрации города Пскова, заместитель председателя редакционной коллегии Мария Михайлова. Она отметила, что, не смотря на множество трудностей в работе над материалами книги, членами рабочей группы было уточнено количество фронтовиков, вернувшихся с войны по городу Пскову - 10 тысяч человек. В настоящее время подготовлено более 4100 анкет, написано около 700 очерков из 1500. Замглавы администрации муниципалитета отметила помощь учреждений образования города, центрально-библиотечной системы, городского совета ветеранов и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города. В ходе заседания было озвучено предложение членам редколлегии активно включиться в работу по написанию очерков, так как задача требует максимальной внимательности, точности и достоверности. «Увековечивание памяти ветеранов для каждого из нас - дело святое», - подчеркнула Мария Михайлова. Замглавы Пскова Игорь Сиротин предложил подключить к работе над книгой представителей Молодежного совета при главе города: «В состав Совета входят наиболее активные молодые псковичи. Участие в подготовке материалов будет хорошим уроком патриотизма и посильная помощь редакционной коллегии». Редколлегия также приняла решение, что второй том книги «Солдаты Победы» будет посвящен исключительно ветеранам города Пскова. Обсуждаемое ранее объединение с очерками Псковского района нецелесообразно. Материалов достаточно на два полноценных издания. Участники встречи также рассмотрели вопрос о структуре книги. По примеру первого тома предложено 7 разделов, основной из которых - очерки о солдатах Победы. В книге предполагается вступительная статья о важных датах и событиях из истории города, цветная вставка с фотографиями, послесловие и другие разделы. Решением редколлегии ответственные за подготовку каждого раздела и сроки выполнения работ будут назначены на заседании рабочей группы.



ссылка на оригинал

«Дневной дозор»: «Открытая Россия» добралась до Пскова ( 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В конце прошлого года некоторые СМИ растиражировали информацию о том, что в Псковской области начинает свою работу «Открытая Россия», - общественно-политическое сетевое движение экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Официально заявляется, что цели у этого проекта исключительно благие, - а именно реализация благотворительных, образовательных и просветительских проектов. В числе приоритетных направлений своей деятельности «Открытая Россия» называет модернизацию образования, содействие гражданскому воспитанию подростков и обучение их основам демократии, а также выступает за распространению объективной и правдивой информации о деятельности российских государственных и общественных институтов. Примерно месяц назад его проект «Открытая Россия» презентовали в областном центре, и провели установочную встречу, на которой кроме прочих присутствовали лидер регионального «Яблока» Лев Шлосберг (который, кстати, стал вторым в кандидатском списке Ходорковского на президентские выборы-2018), а также два претендента на роль лидера региональной «Открытой России» - советник главы Гдовского района, экс-депутат Гдовского районного Собрания от КПРФ Алексей Малов, и руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Василий Краснов. На встрече всем собравшимся торжественно объявили, дескать, - вслед за Москвой и Петербургом «Открытая Россия» пришла и в Псков. А на прошлой неделе в Петербурге состоялось очередное совещание, на котором рассматривались тонкости создания отделения «Открытой России» в Псковской области. Здесь, как заявил известный оппозиционный деятель из Санкт-Петербурга, один из координаторов движения в СЗФО Андрей Пивоваров, демократические традиции и гражданское общество — одни из самых сильных на северо-западе. Аудиозапись:



ссылка на оригинал

Псковские профсоюзы продолжат борьбу за индексацию зарплат бюджетников ( 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Губернатор Псковской области Андрей Турчак ответил на обращение председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяны Михайловой от 1 декабря 2016 года об индексации должностных окладов работников бюджетной сферы региона. Как следует из ответа, «индексация размеров должностного оклада работников бюджетной сферы как составляющей части их заработной платы в текущем и в 2017 году не планируется». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, при этом в ответе отмечается: «Соблюдение требований, установленных частью 3 статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации, в отношении работников бюджетной сферы обеспечено. Кроме того, в области реализуется комплекс мероприятий, направленных на выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы». Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, комментируя ответ губернатора Псковской области на обращение профсоюзов, заявила, что борьба за индексацию зарплат бюджетников будет продолжена. Профсоюзы не могут не принимать во внимание тот факт, что несмотря на относительно невысокую инфляцию в 2016 году покупательная способность населения Псковской области значительно упала. В Псковской области за 9 месяцев 2016 года в сфере розничной торговли физический объём продаж снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10,6%. Что касается цен, то только в сентябре 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года, они выросли на 3,4%: продовольствие подорожало на 1,3%, непродовольственные товары — на 5,8%, услуги стали дороже на 3,7%. Номинальная заработная плата выросла на 3%, вместе с тем произошло снижение роста реальной заработной платы. Поэтому членские организации облсовпрофа намерены в ближайшее время выработать и согласовать план действий, в том числе предупредительных коллективных действий, направленных на изменение ситуации с индексацией зарплат работников бюджетной сферы в 2017 году.



ссылка на оригинал

Санта Клаус исполнит рождественские желания детей из Москвинской средней школы ( 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Завтра в Москвинской школе Псковского района Псковской области произойдет долгожданное чудо – встреча детей-подопечных Красного Креста с Норвежским Санта Клаусом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Красном Кресте, благодаря норвежским друзьям и псковским партнерам завтра Санта Клаус и его верный помощник Эльфик приедут к детям, чтобы порадовать их веселыми конкурсами, играми, танцами, и, конечно же, чтобы подарить детям подарки, исполнив их простые заветные мечты. Каждый из детей попросил у Санты то, что порадует глаз, порадует их самих и их родителей. Одни хотят подольше оставаться детьми и этим приносить в дом радость и потому просили у Санты не планшеты или компьютеры, а детские игрушки: кукол, конструкторы, радиоуправляемые машинки и вертолеты. Другие же дети, дабы родители были спокойны за их здоровье, попросили у Санты теплую зимнюю обувь и одежду. Были и те, которые позаботились о своих, детских, уличных развлечениях - им Санта подарит санки. Это мероприятие состоится по инициативе волонтеров и сотрудников отделения Норвежского Красного Креста города Осло и Псковского Красного Креста, успешно сотрудничающих уже не первый год по проекту двусторонних партнерских отношений. Акция «Рождественский подарок от норвежских друзей» в этом году дарит праздник 30 детям-учащимся Москвинской школы. Все дети-участники акции проживают в семьях с тяжелым материальным положением и на протяжении учебного года получают дополнительную помощь от Красного Креста в виде бесплатного горячего питания, также осуществляемого при финансовой поддержке Норвежского Красного Креста и псковских жертвователей.



ссылка на оригинал

Команда из Петербурга выиграла первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью ( 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В командном зачёте победителем первого этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, который прошёл 15 января и назывался «Рождественские гонки», стала сборная из Санкт-Петербурга RS-Team. Второе и третье места заняли псковские команды - «Драйв» и «Скобари» соответственно, сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации автоспорта. В зачёте 2ВД (автомобили с приводом на переднюю ось) лучший результат показал Максим Фёдоров из Пскова, на втором месте оказался петербуржец Дмитрий Одинцов, на третьем – пскович Денис Гаврилов. В классе заднеприводных автомобилей (2ВД-) самым быстрым был Кирилл Ксенофонтов. Второй стала Ольга Стебихова. На третьей строчке оказался Руслан Русинов. Все трое спортсменов представляют Псков. А в зачёте 4ВД (полноприводные машины) весь пьедестал почёта заняли гости из Санкт-Петербурга. «Золото» - у Александра Фёдорова, «серебро» - у Константина Астахова, «бронза» - у Дмитрия Одинцова. По традиции, отдельным зачётом выступали водители автомобилей «Волга». Здесь места распределились следующим образом: первый - пскович Артём Качанов, второй - Евгений Шлифер из Пушкинских Гор, третий – Антон Гаврилов из Пскова. Также в отдельную группу «Спорт» были выделены спортсмены на боевых раллийных автомобилях. В этом зачёте победу одержал Сергей Алексеев (Псков). Второе место занял Иван Нехаенко (Новгород), третье – Антон Борисенко (Псков). Напомним, что «Рождественские гонки» состоялись на льду Псковского озера центре загородного отдыха «Лукоморье» (деревня Молочково, Печорский район). В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Пушкинских Гор, Новгорода, Санкт-Петербурга. Фоторепортаж с «Рождественских гонок» смотрите здесь >>>



ссылка на оригинал

Оплату труда глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате их подчиненныхвЂЌ ( 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Президент России Владимир Путин привязал зарплату глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к среднемесячной зарплате их подчинённых. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что оплата труда глав внебюджетных фондов должна начисляться с учетом предельного уровня ее соотношения со среднемесячной зарплатой работников этих фондов, определенного правительством. Это соотношение определено правительством как один к восьми. Как сообщает «Российская газета», например, в фонде социального страхования России (ФСС), средняя зарплата работников организации в 2015 году составляла 34 тысячи рублей, а председателя фонда - триста тысяч рублей. Таким образом, соотношение и ранее выдерживалось, хотя законодательство этого и не требовало.



ссылка на оригинал

Новинки технико-экономической литературы поступили в Псковскую областную библиотеку ( 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Новинки технико-экономической литературы поступили в Псковскую областную библиотеку. Это издания по экономике, маркетингу малого и среднего бизнеса, технике, теоретическим основам литейного производства, инженерный альбом крупнейших объектов транспортного комплекса Российской Федерации, а также книги по рукоделию и растениеводству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки. Среди новинок - конспект лекций по курсу «Теоретические основы литейного производства», который был задуман, осуществлен и постоянно дорабатывался профессором Михаилом Шаровым. Курс лекций был прочитан в 50–70-е годы XX века на кафедре «Технология литейного производства» Московского авиационного технологического института имени К. Э. Циолковского. За годы, прошедшие после кончины Михаила Шарова, теория литейных процессов непрерывно совершенствовалась, некоторые положения пересматривались, однако их основы, как и многие другие мировые константы, не могут быть существенно изменены. Ещё одно поступление - «Инженерный альбом крупнейших объектов транспортного комплекса Российской Федерации, введенных за 2004-2015 годы» под общей редакцией Б. А. Левина. Помощник президента РФ И. Е. Левитин напомнил, в каких условиях начиналась реализация крупнейших инфраструктурных проектов. За это время были достроены 86 мостов, строительство которых было прервано с развалом СССР. Это позволило сохранить крупные прославленные трудовые коллективы и в дальнейшем успешно реализовать проекты строительства инфраструктуры. Следующая новинка - книга «Полеты богов и людей» инженера-исследователя Юрия Никитина. Автор изучает рельефы и рисунки на древних постройках и каменных стелах; письменные документы, содержащие, возможно, чертежи и описание воздушных судов, а также вещественные доказательства в виде археологических находок — остатков летательных аппаратов. Новое поступление – это и книга Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» - один из главных политэкономических бестселлеров последнего времени. Авторы задаются вопросом, который в течение столетий волновал историков, экономистов и философов: в чем истоки мирового неравенства, почему мировое богатство распределено по странам и регионам мира столь неравномерно? Ответ на этот вопрос дается на стыке истории, политологии и экономики, с привлечением необычайно обширного исторического материала из всех эпох и со всех континентов, что превращает книгу в настоящую энциклопедию передовой политэкономической мысли. Следующее издание – это книга Л. В. Анищенко «Декоративные лекарственные растения в дизайне сада: характеристика растений, правила выращивания, лекарственные свойства трав, использование в дизайне сада». «Лекарственные растения интересны не только своими лечебными свойствами. Выбрав для выращивания наиболее декоративные виды, можно создать необычные садовые композиции, которые будут украшать усадьбу весной летом и осенью», - отметили в библиотеке. Появилось также издания по рукоделию: «Чудесные фигурки из ниток: 25 милых поделок» для тех, кто хочет быстро и легко смастерить чудесные мягкие игрушки и «Уголок рукодельницы: аксессуары для творчества», посвященное организации рабочего пространства мастерицы. Эти и другие новинки технико-экономической и сельскохозяйственной литературы можно увидеть в экспозиции выставки «Книга 2016». Работа выставки продлится до 19 января. Всего в экспозиции представлены около 500 новых изданий из фонда Псковской областной библиотеки. Книги с зелеными закладками читатели библиотеки могут взять на дом.



ссылка на оригинал

Второй том книги «Солдаты Победы» будет посвящён ветеранам Пскова ( 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



16 января состоялось заседание городской общественной редакционной коллегии при главе Пскова по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Встречу провел заместитель главы города Игорь Сиротин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. О ходе работы по подготовке второго тома книги «Солдаты Победы» раздела «Участники Великой Отечественной войны города Пскова» доложила заместитель главы администрации Пскова, заместитель председателя редакционной коллегии Мария Михайлова. Она отметила, что, несмотря на множество трудностей в работе над материалами книги, члены рабочей группы уточнили количество фронтовиков, вернувшихся с войны по городу Пскову - 10 тысяч человек. В настоящее время подготовлены более 4 тыс. 100 анкет, написаны около 700 очерков из 1 тыс. 500. Замглавы администрации муниципалитета отметила помощь учреждений образования города, центрально-библиотечной системы, Городского совета ветеранов и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города. В ходе заседания было озвучено предложение членам редколлегии активно включиться в работу по написанию очерков, так как задача требует максимальной внимательности, точности и достоверности. «Увековечивание памяти ветеранов для каждого из нас - дело святое», - подчеркнула Мария Михайлова. Игорь Сиротин предложил подключить к работе над книгой представителей Молодежного совета при главе города: «В состав Совета входят наиболее активные молодые псковичи. Участие в подготовке материалов будет хорошим уроком патриотизма и посильная помощь редакционной коллегии». Редколлегия также приняла решение, что второй том книги «Солдаты Победы» будет посвящен исключительно ветеранам Пскова. Обсуждаемое ранее объединение с очерками Псковского района нецелесообразно. Материалов достаточно на два полноценных издания. Участники встречи также рассмотрели вопрос о структуре книги. По примеру первого тома предложено семь разделов, основной из которых - очерки о солдатах Победы. В книге предполагается вступительная статья о важных датах и событиях из истории города, цветная вставка с фотографиями, послесловие и другие разделы. Решением редколлегии ответственные за подготовку каждого раздела и сроки выполнения работ будут назначены на заседании рабочей группы.



ссылка на оригинал

Аркадий Галковский о «Джазе в Рождество»: Полный зрительный зал – знак доверия псковичей к нашему коллективу ( 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



15 января в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся концерт «Джаз в Рождество» известного псковского коллектива под руководством музыканта, преподавателя колледжа искусств Аркадия Галковского. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта, в зале практически не было свободных мест. «Полный зрительный зал – знак доверия псковичей к нашему музыкальному коллективу. Я не верю, что все 800 человек – это суперпрофессионалы джазового искусства. Безусловно, есть знатоки джаза, мы их знаем, они видны даже со сцены. Но многие приходят на концерт окунуться в джазовую атмосферу, отдохнуть от суеты, послушать приятную музыку, «порелаксировать», - отметил Аркадий Галковский. По его словам, многообразные музыкальные впечатления развивают и образовывают, прежде всего, молодёжь. «На сложном джазовом концерте, где большая часть композиций звучит на английском языке, где импровизации исполнителей по своим масштабам значительно превышают сами темы, где практически нет внешних эффектов, практически не было свободных мест», - подчеркнул музыкант. «Мы, очень любим нашу публику и, без лишнего пафоса, гордимся ею, - сказал Аркадий Галковский, - Видя лица наших зрителей со сцены БКЗ – одной из самых больших и самых сложных для исполнителя сцен города, убеждаешься в том, что Псков – часть единого культурного пространства». «Джаз в Рождество» - традиционный ежегодный филармонический концерт, который более 20 лет является своеобразной «визитной карточкой» новогодней музыкальной афиши Пскова», - подчеркнул Аркадий Галковский. В джазовом концерте зрители услышали обновлённый состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цёмка (клавишные), Екатерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные) исполнили авторские аранжировки джазовых стандартов Диззи Гиллеспи («Ночь в Тунисе»), Чарли Паркера («Now's the Time»), Джошуа Рэдмана («Faith»), Мишеля Петручиани («Lookingup»), Телониуса Монка («I Mean You»), Антонио Карлоса Жобима («No more Blues»), Сонни Роллинcа и др. Сюрпризом для публики стало исполнение хита середины 70-х годов - песни «Sunny» из репертуара группы «Bonny M» в джазовой обработке, а также песня Александра Розенбаума «Вальс-бостон».



ссылка на оригинал

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов обсудили вопросы задолженностей граждан ( 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



16 января в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области состоялось межведомственное совещание с участием регионального Управления Федерального Казначейства, Управления Федеральной налоговой службы по области, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по региону, Псковского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, МИФНС России № 1 по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, совещание вела исполняющая обязанности главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк. На мероприятии обсудили вопрос организации работы по замене стороны в рамках дел, которые возбудили на основании постановлений и судебных актов о взыскании страховых взносов в пользу ПФР и ФСС (Фонд социального страхования). В соответствии с изменениями, которые произошли в Федеральном законодательстве, с 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов (обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование) возлагаются на налоговые органы. Таким образом, для избежания разногласий, необходимо провести работу по замене стороны исполнительного производства по постановлениям о взыскании задолженностей по страховым взносам, которые в настоящее время находятся на исполнении в УФССП России по Псковской области. Данная работа будет проводиться судебными приставами-исполнителями. Соответственно взыскателю (УФНС России по Псковской области) необходимо обратиться в суд с заявлениями о замене стороны. С 1 января 2017 года по первому виду социального страхования функции администрирования возложили на налоговые органы, по второму — остаются в ФСС. В связи с этим, предложено произвести замену стороны по данному принципу. Если в постановлении указаны два вида социального страхования, которые относятся как к ФНС, так и к ФСС, данный вопрос будет решаться и с технической, и с правовой точки зрения. Кроме того, участники совещания обсудили вопрос перечисления денежных средств, находящихся на депозитных счетах структурных подразделений Управления ФССП России по Псковской области, которые взыскали в пользу пенсионного фонда и ФСС по постановлениям и судебным актам. В настоящее время на исполнении в структурных подразделениях Управления ФССП России по Псковской области находится около 18 тысяч дел о взыскании страховых взносов в пользу Пенсионного фонда Российской Федерации и около 2 тысяч исполнительных производств в пользу Фонда социального страхования Российской Федерации.



ссылка на оригинал

В Пскове полиция провела для школьников акцию «Я хочу быть здоровым» ( 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Пскове сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали для учащихся общеобразовательной школы-интерната акцию «Я хочу быть здоровым». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. На открытии мероприятия к школьникам и педагогам обратилась заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции Ольга Мирвалиева. Собравшиеся обсудили проблемы распространения в молодежной среде наркотических средств и психотропных веществ, поговорили об их пагубном влиянии на организм человека. Затрагивались вопросы медицинского, правового и социального характера. Ребятам продемонстрировали методический фильм «Трезвая Россия». Наиболее важные его эпизоды гости комментировали вместе с подростками. Кроме того, состоялись показательные выступления кинологов с собаками. Юные псковичи принимали участие в сценках с животными, танцевали, играли, отгадывали загадки. После этого прошла викторина со сладкими призами. Между МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат» и полицейскими достигнута договоренность о проведении в дальнейшем цикла подобных встреч.



ссылка на оригинал

Дорожные организации Псковской области награждены дипломами Росавтодора за вклад в восстановление мемориала жертвам концлагеря «Дулаг-100» ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Дорожные организации Псковской области ООО «ДорСтройСервис» и ООО «ДСК-Себеж» награждены дипломами Министерства транспорта Российской Федерации за личный вклад в дело восстановления мемориального комплекса жертвам немецко-фашистского концлагеря «ДУЛАГ-100. Об этом сообщает сайт государственного комитета Псковской области по транспорту и связи. Напомним, Мемориальный комплекс в память о жертвах концлагеря «Дулаг-100» открыт в Порховском районе в июне 2016 года. С инициативой возобновить строительство мемориала жертвам фашизма «Дулаг-100» в августе 2015 года выступили дорожные организации Псковской области совместно с ФКУ «Севзапуправтодор». Восстановительные работы были приурочены к 75-летию начала Великой Отечественной войны. Во время реконструкции федеральной трассы, проходящей через Порхов, узнав об истории монумента, дорожники не смогли остаться равнодушными и решили завершить строительство. Несколько тысяч человек откликнулись на призыв собрать средства. Дорожники от Магадана до Калининграда помогли завершить эту работу. Стоимость работ составила более 28 млн рублей. Средства поступили в том числе и на счет Благотворительного фонда «Мемориальный комплекс «Дулаг-100», который был открыт по инициативе губернатора Псковской области Андрея Турчака. Жертвователями стали более 150 организаций и частных лиц. Глава региона лично контролировал ход работ. Восстановительные работы проводились по первоначальным чертежам и схемам с тем, чтобы привести мемориальный комплекс в тот вид, в котором его задумывали авторы - скульптор Николай Радченко-Шало, архитекторы Александр Маначинский и Владимир Фоменков. Работами руководил сын одного из авторов проекта Владислав Маначинский. Был закончен барельеф в центре композиции, изображающий множество ликов замученных пленных. Была облагорожена территория вокруг монумента, выложена камнем дорожка у еловой аллеи, вычищен водоем - «озеро слез», реконструированы смотровая площадка и памятный знак. Дулаг-100 - немецкий пересыльный лагерь для военнопленных и гражданских лиц, который располагался в 3,2 км к востоку от города Порхова Псковской области с августа 1941 и по февраль 1944 года. Заключённые работали на разгрузке вагонов, в полях, на ремонте дорог. Условия их содержания были невыносимо тяжёлыми. За 2,5 года в лагере погибло примерно 85 тыс советских граждан - около 100 человек в день. Есть свидетельства, что иногда людей закапывали живыми. В 1960-е годы к месту бывшего концлагеря «Дулаг-100» была заложена еловая аллея. В 1983 году на территории началось строительство мемориала, который был достроен только в этом году.



ссылка на оригинал

С аншлагом прошел в Псковской филармонии концерт «Джаз в Рождество» ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Концерт «Джаз в Рождество» известного псковского коллектива под руководством Аркадия Галковского прошел со зрительским аншлагом в БКЗ Псковской областной филармонии в минувшее воскресенье. Как рассказал Псковской Ленте Новостей сам музыкант, «Джаз в Рождество» - традиционный ежегодный филармонический концерт, который более 20 лет (с 1995 года) является своеобразной «визитной карточкой» новогодней музыкальной афиши Пскова. В джазовом концерте 15 января зрители услышали обновленный состав ансамбля. Сергей Поторочин (бас), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные) исполнили авторские аранжировки джазовых стандартов Диззи Гиллеспи («Ночь в Тунисе»), Чарли Паркера («Now's the Time»), Джошуа Рэдмана («Faith»), Мишеля Петручиани («Lookingup»), Телониуса Монка («I Mean You»), Антонио Карлоса Жобима («No more Blues»), Сонни Роллинcа. Приятным сюрпризом для публики стало исполнение хита середины 70-х годов - песни «Sunny» из репертуара группы «Bonny M» в джазовой обработке и песни Александра Розенбаума «Вальс-бостон». «Полный зрительный зал – знак доверия псковичей к нашему музыкальному коллективу. Это просто удивительно: минимум рекламы, шума, баннеров и другой информационно-презентационной продукции, а люди каждый год приходят послушать джаз, - отметил Аркадий Галковский. - Я не верю, что все 800 человек – это суперпрофессионалы джазового искусства. Безусловно, есть знатоки джаза, мы их знаем, они видны даже со сцены. Но многие приходят на концерт окунуться в джазовую атмосферу, отдохнуть от суеты, послушать приятную музыку, порелаксировать. Для этих людей джазовый концерт - приятная форма времяпрепровождения, и такие формы, жанры надо искать…Это уже задачка для нас – музыкантов». Аркадий Галковский отметил, что возрастающий с каждым годом интерес к джазу в Пскове можно сравнить с судьбой симфонической музыки. «Музыкальный вкус сформировать непросто. Замечательно, что современному российскому человеку сегодня нужны: и Гендель, и Бабкина, и Колтрейн. Разные стили не противоречат друг другу, они - не антагонисты. Люди живут не в вакууме, они знают и любят музыку разных эпох, направлений: джаз, классика, русская духовная музыка… В процессе музыкального восприятия не все так примитивно и прямолинейно, как многие хотели бы считать…», - отметил музыкант. По словам руководителя джазового коллектива, преподавателя колледжа искусств, многообразные музыкальные впечатления развивают и образовывают, прежде всего, молодежь. Факт, что на сложном джазовом концерте, где большая часть композиций звучит на английском языке, где импровизации исполнителей по своим масштабам значительно превышают сами темы, где практически нет внешних эффектов, а звучание музыки прерывается лишь скупыми комментариями маэстро Галковского в жанре «Stend Up», практически не было свободных мест, заслуживает уважения. «Мы, очень любим нашу публику и, без лишнего пафоса, гордимся ею», - заключил Аркадий Галковский. «Видя лица наших зрителей со сцены БКЗ – одной из самых больших и самых сложных для исполнителя сцен города, убеждаешься в том, что Псков – часть единого культурного пространства… и это не просто слова». Напомним, что в разные годы в концертах «Джаз в Рождество» в составе ансамбля под руководством Аркадия Галковского принимали участие: Филипп Мещеряков (бас, Санкт-Петербург), Андрей Кондаков (клавишные, Санкт-Петербург), Владимир Кольцов (бас, Москва), Алик Федосеев (клавишные, Москва), Сергей Шишков (клавишные, США – Великие Луки), Константин Плеханов (альт, Санкт-Петербург), Андрей Казимир (ударные, Псков), Александр Мамедов (гитара-вокал, Псков), Иван Полюхов (труба, Великий Новгрод, Санкт-Петербург), Андрей Панченко (бас, Псков), Маргарита Кипцова (вокал, Россия-Израиль), Вячеслав Погодин (перкуссия, Псков-Санкт-Петербург), Владислав Плотников (труба, Псков) и др.



ссылка на оригинал

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области поменялись телефоны ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области (г.Псков, ул. Петровская д.51) произведена смена городских телефонных номеров с 698 400-698 599 на 596 400 - 596 599. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Телефон приемной управления – 596-444, факс - 596-596. Телефоны для справок по вопросам получения паспорта гражданина Российской Федерации +7 (8112) 59-64-11 по вопросам оформления заграничных паспортов +7 (8112) 59-64-05 +7 (8112) 59-65-06 +7 (8112) 59-64-09 по вопросам гражданства +7 (8112) 59-64-57 +7 (8112) 59-64-21 по вопросам оформления видов на жительство и разрешений на временное проживание +7 (8112) 59-64-17 +7 (8112) 59-64-24 +7 (8112) 59-64-23 +7 (8112) 59-64-67 по вопросам оформления приглашений, виз и регистрации иностранных граждан +7 (8112) 59-64-16 +7 (8112) 59-64-34 по вопросам получения разрешения на работу иностранным гражданам +7 (8112) 59-64-56 по вопросам организации работы с вынужденными переселенцами +7 (8112) 59-64-18 +7 (8112) 59-64-49 по вопросам организации работы с беженцами +7 (8112) 59-64-18 по вопросам организации работы с соотечественниками +7 (8112) 59-64-35 +7 (8112) 59-64-48 +7 (8112) 59-64-50 по вопросам получения дубликата миграционной карты +7 (8112) 59-64-38 по вопросам адресно-справочной работы +7 (8112) 59-64-96 +7 (8112) 59-64-20



ссылка на оригинал

Интерактив: И зимой, и летом ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Вот каждый раз этот водитель так паркует свое авто. Зимой, летом. Всегда. И не имеет значения, что места хватает поставить автомобиль в ряд со всеми. Пскович



ссылка на оригинал

В Пскове проведено межведомственное совещание по вопросам взыскания денежных средств в пользу Пенсионного фонда и Фонда социального страхования ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области состоялось межведомственное совещание с участием Управления Федерального Казначейства по Псковской области, Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, ГУ Псковского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, МИФНС России № 1 по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, вела совещание и. о. главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк. На совещании обсудили вопрос организации работы по замене стороны в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений и судебных актов о взыскании страховых взносов в пользу ПФР и ФСС (Фонд социального страхования). В соответствии с изменениями, которые произошли в Федеральном законодательстве, с 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов (на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование) возлагаются на налоговые органы. Таким образом, для избежания разногласий, необходимо провести работу по замене стороны исполнительного производства по постановлениям о взыскании задолженностей по страховым взносам, которые в настоящее время находятся на исполнении в УФССП России по Псковской области. Данная работа будет проводиться судебными приставами-исполнителями. Соответственно взыскателю (УФНС России по Псковской области) в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов, необходимо обратиться в суд с заявлениями о замене стороны. Добавим, в 2016 году решение о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователей принималось в форме Постановления о взыскании недоимки, пени и штрафов за счет имущества налогоплательщика страховых взносов одновременно в отношении двух видов социального страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. С 1 января 2017 года по первому виду социального страхования функции администрирования возложены на налоговые органы, по второму - остаются в ФСС. В связи с чем, предложено произвести замену стороны по данному принципу. Если в постановлении указаны два вида социального страхования, которые относятся как к ФНС, так и к ФСС, данный вопрос будет решаться и с технической, и с правовой точки зрения. Кроме того, участники совещания обсудили вопрос перечисления денежных средств, находящихся на депозитных счетах структурных подразделений Управления ФССП России по Псковской области, взысканных в пользу ПФР и ФСС по постановлениям и судебным актам. В настоящее время на исполнении в структурных подразделениях Управления ФССП России по Псковской области находится около 18 тысяч исполнительных производств о взыскании страховых взносов в пользу Пенсионного фонда Российской Федерации и около 2 тысяч исполнительных производств в пользу Фонда социального страхования Российской Федерации.



ссылка на оригинал

17 января исполняется 48 лет со дня кончины известного псковского архитектора Юрия Спегальского ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



17 января исполняется 48 лет со дня кончины известного псковского архитектора Юрия Павловича Спегальского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, возложение цветов к могиле известного архитектора-реставратора Ю. Спегальского состоится 17 января в 12.00 на Мироносицком кладбище. Традиционно в день памяти Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник приглашает всех желающих бесплатно посетить единственный в России мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, дом 14, кв. 74) в рамках «Дня открытых дверей». Гости смогут познакомиться с удивительной библиотекой и работами архитектора, подлинным интерьером кабинета, соответствующим тому, как было при жизни ученого, завораживающими предметами интерьера, сделанными руками Юрия Павловича. Отметим, что Юрий Павлович Спегальский принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны. С октября 1944 года по февраль 1946 являлся начальником инспекции по охране памятников города Пскова. С февраля 1946 года по июнь 1947 года – начальник Реставрационной мастерской города Пскова. Им были подготовлены проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе: церкви Николы со Усохи, колокольни церкви Михаила Архангела и корпусов при ней, церкви Богоявления с Запсковья, куполов Троицкого собора. Ю. П. Спегальский – автор многих книг, посвященных истории Пскова. Режим работы музея-квартиры: с 11.00 до 18.00.



ссылка на оригинал

Постановление по делу ЮКОСа будет представлено Конституционным судом 19 января ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Конституционный суд РФ провозгласит постановление по запросу министерства юстиции об исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по «делу ЮКОСа» на заседании 19 января, пишет «Интерфакс». «19 января 2017 года, в четверг, в 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России», - сообщила пресс-служба суда в понедельник. 15 декабря 2015 года Конституционный суд провел слушания о том, вправе ли РФ не выплачивать из госбюджета по решению Страсбургского суда за нарушения Европейской конвенции прав человека в деле ЮКОСа 1,9 млрд евро компенсации его экс-акционерам. 31 июля 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить им 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. Позже ЕСПЧ заявил, что ходатайства российских властей о пересмотре принятых в июле постановлений отклонены. Кроме того, в июле 2014 года другой суд - третейский суд в Гааге - удовлетворил другой иск акционеров нефтяной компании и обязал Россию выплатить $50 млрд. Также по этому иску Россия обязана выплатить $60 млн судебных издержек. По словам главы GML Тима Осборна, суд посчитал, что «атака на ЮКОС была политически мотивированной, ее задачей было достижение банкротства компании». Истцом по данному делу выступала Group Menatep Limited (GML), представляющая интересы Леонида Невзлина, Владимира Дубова и других бывших акционеров ЮКОСа.



ссылка на оригинал

В Псковской областной библиотеке пройдет презентация, посвященная Дню российского студенчества ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



18 января в 14.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация уникальных коллекций и документов из фондов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, приуроченная к празднованию Дня российского студенчества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, праздник отмечается в России ежегодно в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 января 2005 года. В презентации будут представлены: жизнеописание российской императрицы Елизаветы Петровны; уникальные документы, посвящённые Ивану Ивановичу Шувалову и Михаилу Васильевичу Ломоносову, как основателям Московского государственного университета; история возникновения праздника «Дня российского студенчества» и рассказ о традициях, связанных с этим праздником. Добавим, что после подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, «Татьянин день» (25 января) стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Вход свободный. Телефон для справок: 72-83-98.



ссылка на оригинал

Муж похитительницы ребенка из подмосковной больницы рассматривается как приоритетный кандидат на усыновление ( 55 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Мужчину, воспитывавшего похищенного из подмосковной больницы младенца, рассматривают как приоритетного кандидата на усыновление мальчика. Об этом «Ленте» заявила Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области. По ее словам, Сергей Спахов более двух лет воспитывал малыша. «Мы сейчас тщательно проверяем всю историю этой семьи, и условия, в которых находился мальчик. Только после окончания проверки будет принято окончательное решение», - сказала Мишлонова, отметив, что ребенок рос в полноценной семье, окруженный заботой. «Формальное усыновление должно состояться только в соответствии с законом. Сейчас мы ждем, когда приоритетный кандидат, Сергей Спахов представит весь пакет необходимых документов, чтобы стать приемным отцом», - пояснила Мишонова. По версии следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, незадолго до этого потерявшая собственного ребенка, проникла в одну из палат родильного отделения и похитила одномесячного мальчика, от которого отказалась его мать. Похитительница ребенка отпущена из изолятора под подписку о невыезде.



ссылка на оригинал

Коллекции и документы из фондов Президентской библиотеки презентуют в Пскове 18 января ( 1 час 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



18 января в 14:00 в конференц-зале Псковской областной научной библиотеки состоится презентация уникальных коллекций и документов из фондов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, приуроченная к празднованию Дня российского студенчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. В презентации представят жизнеописание российской императрицы Елизаветы Петровны, а также уникальные документы, посвящённые Ивану Ивановичу Шувалову и Михаилу Васильевичу Ломоносову, как основателям Московского государственного университета. Организаторы расскажут об истории возникновения «Дня российского студенчества» и о традициях, связанных с этим праздником. Напомним, что Татьянин день (25 января) праздновали сначала, как день рождения Московского университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Праздник отмечается в России ежегодно в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 января 2005 года. Вход на мероприятие свободный. Телефон для справок: 72-83-98.



ссылка на оригинал

Владимир Путин установил День войск национальной гвардии ( 1 час 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации». Он будет отмечаться 27 марта. Данный документ опубликован на официальном сайте президента России. вЂ‹Этот день вводится «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы» в Росгвардии. Указ вступает в силу со дня его подписания. Напомним, что с 1996 года по 2016 год 27 марта был днем внутренних войск МВД России. Его установил бывший президент страны Борис Ельцин. Владимир Путин подписал указ о создании Нацгвардии в России в июле 2016 года. По этому документу, предназначение войск национальной гвардии состоит в обеспечении государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод. Росгвардия создана на базе Внутренних войск МВД. Она напрямую подчиняется президенту. Войска принимают участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом и обеспечивают режимы чрезвычайного или военного положения.



ссылка на оригинал

Около 4,5 тысяч обращений поступили в прошлом году в адрес главы Пскова ( 1 час 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



За 2016 год в отдел делопроизводства, кадров и работы с обращениями граждан и организаций Псковской городской Думы, а также на сайт муниципального образования в адрес главы города поступили около 4,5 тысяч обращений, из них больше половины касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. «Ни одно обращение, заявление, письмо не осталось без внимания: глава Пскова Иван Цецерский встречался с псковичами на приемах, выезжал на место для контроля, реагировал на обсуждения городских вопросов в социальных сетях», - подчеркнули в пресс-службе. Так, во время рабочего выезда на округ №5 весной 2016 года псковичи обратились к главе города с просьбой обустройства тротуара на улице Войсковой. К сентябрю работы были выполнены. В июле жители одного из домов в районе Любятово обратились в адрес Ивана Цецерского и депутата Владимира Коваленко с пожеланием организовать на заросшем пустыре возле их дома спортивную площадку. В рамках своих полномочий руководитель муниципалитета помог подключить к решению вопроса Управление городского хозяйства и благотворителей. Совместными усилиями заросшее поле было превращено в спортплощадку. В середине декабря прошлого года в микрорайоне «Псковкирпич» в жилые дома была подана вода из новых очистных сооружений. Обращения от граждан по улучшению качества питьевой воды на этой территории в течение последних лет поступали в адрес депутата по округу №4 Сергея Гаврилова и Ивана Цецерского. Глава города также помогал псковичам решить вопросы в сфере образования и социальной защиты, оплаты труда и занятости и других. Большой блок вопросов, связанных с благоустройством, был снят в ходе работы комиссии по осмотру объектов к Ганзе-2019. За несколько месяцев комиссия обследовала все псковские дворы и общественные пространства, во время выездов псковичи обращались по насущным вопросам сферы ЖКХ, которые незамедлительно прорабатывались. Напомним, что Иван Цецерский проводит прием граждан по личным вопросам каждый второй четверг месяца, с 16 до 18 часов. Как депутат Псковской городской Думы, он также проводит прием граждан, проживающих на территории избирательного округа №5, каждый третий четверг месяца, с 17 до 19 часов, в Доме офицеров. Обратиться к главе города также можно на муниципальном сайте.



ссылка на оригинал

К псковским детям придёт норвежский Санта Клаус ( 1 час 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



17 января в Москвинской школе Псковского района состоится встреча детей-подопечных Красного Креста с норвежским Санта Клаусом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Красного Креста. «Благодаря норвежским друзьям и псковским партнерам Санта Клаус и его помощник Эльфик приедут к детям, чтобы порадовать их конкурсами, играми, танцами, подарить детям подарки», - отметили в благотворительной организации. «Одни хотят подольше оставаться детьми и этим приносить в дом радость и потому просили у Санты не планшеты или компьютеры, а детские игрушки: кукол, конструкторы, радиоуправляемые машинки и вертолеты. Другие же дети, дабы родители были спокойны за их здоровье, попросили у Санты теплую зимнюю обувь и одежду. Были и те, которые позаботились о своих, детских, уличных развлечениях, – им Санта подарит санки», - рассказали в Красном Кресте. Мероприятие состоится по инициативе волонтеров и сотрудников отделения норвежского Красного Креста города Осло и псковского Красного Креста, сотрудничающих не первый год. Акция «Рождественский подарок от норвежских друзей» в этом году дарит праздник 30 детям-учащимся Москвинской школы. Все дети-участники акции проживают в семьях с тяжелым материальным положением и на протяжении учебного года получают дополнительную помощь от Красного Креста в виде бесплатного горячего питания, осуществляемого при финансовой поддержке норвежского Красного Креста и псковских жертвователей.



ссылка на оригинал

Псковские специалисты не пропустили через границу 10 тонн мяса кролика из Венгрии ( 1 час 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Псковской области запретили транзит партии мяса кролика весом 10 тонн, которую перемещали в Москву из Венгрии через МАПП Убылинка (Пыталовский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Запрет обусловлен несоответствием ветеринарного сертификата на экспортируемые мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке кроликов, образцу. Управление приняло решение о возврате товара, оформлена декларация о возврате груза. Кроме того, 16 января в результате проведения фитосанитарного контроля в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района не пропустили из Белоруссии партию белокочанной капусты весом 1,5 тонны. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Партию подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.



ссылка на оригинал

Свыше 4,5 тысяч обращений в адрес главы Пскова обработано в 2016 году ( 1 час 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



За 2016 год в отдел делопроизводства, кадров и работы с обращениями граждан и организаций Псковской городской Думы, а также на сайт муниципального образования в адрес Главы города поступило около 4,5 тысяч обращений, из них больше половины касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Ни одно обращение, заявление, письмо не осталось без внимания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города: глава Пскова Иван Цецерский встречался с псковичами на приемах, выезжал на место для контроля, реагировал на обсуждения городских вопросов в социальных сетях. Так, во время рабочего выезда на округ №5 весной 2016 года псковичи обратились к главе города с просьбой обустройства тротуара на улице Войсковой. К сентябрю работы были выполнены. В июле жители одного из домов в районе Любятово обратились в адрес главы Пскова Ивана Цецерского и депутата Владимира Коваленко с пожеланием организовать на заросшем пустыре возле их дома спортивную площадку. В рамках своих полномочий руководитель муниципалитета помог подключить к решению вопроса управление городского хозяйства и благотворителей. Совместными усилиями заросшее поле было превращено в спортплощадку. В середине декабря прошлого года в микрорайоне Псковкирпич в жилые дома была подана вода из новых очистных сооружений. Обращения от граждан по улучшению качества питьевой воды на данной территории в течение последних лет поступали в адрес депутата по округу №4 Сергея Гаврилова и главы Пскова Ивана Цецерского. Глава города также помогал псковичам решить вопросы в сфере образования и социальной защиты, оплаты труда и занятости и других. Большой блок вопросов, связанных с благоустройством, был снят в ходе работы комиссии по осмотру объектов к Ганзе-2019, созданной Постановлением главы Пскова. За несколько месяцев комиссия обследовала все псковские дворы и общественные пространства, во время выездов псковичи обращались по насущным вопросам сферы ЖКХ, которые незамедлительно прорабатывались. Напомним, что глава города Иван Цецерский проводит прием граждан по личным вопросам каждый второй четверг месяца, с 16 до 18 часов. Как депутат Псковской городской Думы, он также проводит прием граждан, проживающих на территории избирательного округа №5, каждый третий четверг месяца, с 17 до 19 часов, в Доме офицеров. Обратиться к главе города также можно на муниципальном сайте.



ссылка на оригинал

Назначена проверка по факту смертельного наезда поезда на мужчину на перегоне Великие Луки - Воробецкая ( 1 час 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Линейный отдел МВД на станции Великие Луки организовал проверку по факту смертельного травмирования гражданина 6 января в 01.20 на 482-м км перегона Великие Луки - Воробецкая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, мужчина находился в не предназначенном для перехода месте, в результате наезда поезда он погиб. В ходе первоначальных проверочных мероприятий, проводимых в порядке ст. 144 УПК РФ, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Результаты этой доследственной проверки Великолукской транспортной прокуратурой взяты на контроль.



ссылка на оригинал

В псковской школе-интернате прошла антинаркотическая акция ( 1 час 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Пскове сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области организовали акцию «Я хочу быть здоровым» для учащихся общеобразовательной школы-интерната. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на открытии мероприятия к школьникам и педагогам обратилась заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД подполковник полиции Ольга Мирвалиева. Были обсуждены проблемы распространения в молодежной среде наркотических средств и психотропных веществ, говорилось об их пагубном влиянии на организм человека. Затрагивались важные вопросы медицинского, правового и социального характера. Ребятам продемонстрировали методический фильм «Трезвая Россия». Наиболее важные его эпизоды комментировались вместе с подростками. Кроме того, к их восторгу были представлены показательные выступления кинологов с собаками. Юные псковичи принимали участие в сценках с четвероногими помощниками, танцевали, играли, отгадывали загадки. А затем состоялась викторина со сладкими призами. Между МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат» и полицейскими достигнута договоренность о проведении в дальнейшем цикла подобных встреч.



ссылка на оригинал

«Единая Россия» накажет губернаторов за провалы на сентябрьских выборах ( 1 час 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



«Единая Россия» собирается заменить ряд губернаторов в составе Высшего Совета партии, пишет «Газета». Как рассказал источник в партии, ключевым критерием отсева будет результат партии на прошедших думских выборах на возглавляемой территории. Напомним, что средний результат единороссов составил 54,2%. Губернаторы, состоящие в Высшем Совете и получившие при этом меньший процент, скорее всего, лишатся своих партийных постов. Таким образом, скорее всего, из почетного органа партии будут выведены губернаторы Астраханской области Александр Жилкин (42,2%), Мурманской области Марина Ковтун (41,9%), Магаданской области Владимир Печеный (44,6%), Хабаровского края Вячеслав Шпорт (37,31%) и Самарской области Николай Меркушкин (50,77%). Также покинуть высший совет может теперь уже бывший глава Адыгеи Асланчерий Тхакушинов, ушедший на прошлой неделе в отставку. Его результаты также были ниже средних по стране. «Мы расцениваем губернаторов как лидеров общественного мнения в регионах. А значит, результат выборов во многом зависит от них. Поэтому мы и решили ввести такой критерий», - пояснил источник в руководстве партии. Кроме перечисленных глав регионов – членов высшего совета результаты ниже среднего показали Андрей Воробьев (Московская область) и Сергей Собянин (Москва). Но в их случаях, по словам источника, близкого к руководству партии, будет сделано исключение. По его словам, им достались наиболее крупные и сложные территории, так что спрос с них меньше. Тем более если считать в абсолютных цифрах набранных голосов, их результаты, наоборот, улучшились по сравнению с предыдущими выборами. Еще одно исключение будет сделано для губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Ее результат составил 45,2%, но за сохранение за ней поста в Высшем Совете выступает один из руководителей партии, поскольку у нее есть ряд весомых заслуг перед партией. При этом, по информации «Газеты», в Высший Совет, напротив, войдут те губернаторы, в чьих регионах результат оказался выше среднего. Всего таких 29 человек. То, что критерий результата на выборах действительно будет учитываться при формировании Высшего Совета партии, подтвердил секретарь Генсовета Сергей Неверов. Напомним, что следующей важнейшей федеральной избирательной кампанией, где губернаторам предстоит себя проявить, станут выборы президента РФ в 2018 году.



ссылка на оригинал

Среди учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области состоялся Рождественский турнир по хоккею с шайбой ( 1 час 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В минувшие выходные на ледовой площадке ИК-3 среди подразделений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошел Рождественский турнир по хоккею с шайбой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в мероприятии приняли участие четыре команды, состоящие из представителей семи учреждений. Открыл турнир заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Поприветствовав участников соревнований и пожелав успехов, он провел инструктаж и озвучил результаты проведенной ранее жеребьевки. Стоит отметить, что Виктор Леонов является не только главным инициатором спортивного мероприятия, игроком турнира, но и основоположником создания на территории ИК-3 ледового катка, пользующегося популярностью у всех жителей поселка. Первые минуты матча задали динамичный темп соревнованиям. В перерывах между играми у команд была возможность поделиться впечатлениями и скорректировать тактику игры. По итогам выступлений победу в турнире одержала команда УФСИН и СИЗО-1, второе место у команды ИК-3 и ИК-6, третье – команда ИК-2 и ИК-4. Завершилось мероприятие церемонией награждения. Команда-победитель получила кубок, призеры турнира – дипломы и памятные подарки. Лучшим игроком Рождественского турнира по хоккею с шайбой стал Роман Жук (ветеран ИК-3), титул самого молодого и перспективного игрока турнира завоевал Влад Леонов, выступающий за команду УФСИН и СИЗО-1. Сотрудник ИК-4 Даниил Бузорин (команды ИК-2 и ИК-4) был награжден памятным призом « За волю к победе». Дипломом за организацию турнира отмечен коллектив ИК-3, второй год подряд принимающий на своей стороне хоккейные соревнования.



ссылка на оригинал

Политические итоги-2016 ( 1 час 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Какие из событий ушедшего в историю 2016 года оказали наибольшее влияние на политпроцесс в Псковской области? В чем причина уверенной победы действующей власти на сентябрьских выборах - и почему проиграла оппозиция? Оправдали ли себя союзы и альянсы, заключенные представителями различных политических сил? Ответы на эти и многие другие вопросы мы попытаемся дать сегодня в рамках итогового материала, посвященного псковской региональной политике. Напомним, что такие ежегодные обзоры - многолетняя традиция Псковской Ленты Новостей. В этот раз мы приняли решение опубликовать статью в середине января, имея в виду, что уже в конце декабря представители псковского политического класса отправляются на каникулы. И только сейчас возвращаются к активной жизни, подводят итоги и намечают планы на будущее. Так что сегодня мы бросим взгляд на события 2016-го, а в следующей публикации поговорим о том, «что год грядущий нам готовит». Прежде чем назвать имена победителей и проигравших, напомним, что весь минувший год ПЛН внимательно следила за ходом общественно-политического процесса, в том числе масштабной избирательной кампании, и помогала читателям находиться в курсе событий. Наши корреспонденты регулярно освещали заседания в администрациях региона и областной столицы, сессии областного Собрания и Псковской городской думы, конференции местных отделений политических партий, визиты столичных политиков. Информационные сообщения, репортажи, фотоотчеты, видеоматериалы, интервью - благодаря широкой жанровой палитре наши читатели могли видеть события фактически своими глазами в режиме реального времени. Анализ происходящего содержали в себе традиционные обозрения, выходящие из-под клавиатуры нашего комментатора Игоря Макарова. Неизменной популярностью у читателей пользовались и материалы в рамках информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам», который ПЛН реализовала совместно с коллегами - журналистами радио «Эхо Москвы в Пскове». Таким образом, день за днем мы создавали картину политической жизни, а сегодня подводим итоги. Тема года. «Наша берет», или «Денег нет, но мы держимся» По уже сложившейся традиции, ежегодный обзор мы начинаем с фиксации основных тенденций, характеризующих состояние российского общества и царящие в нем настроения. Так вот постепенно на смену прежним трендам вроде «Россия в кольце врагов», тревогам, связанным с конфликтом нашей страны с Америкой и Европой, активно внедряемым в общественное сознание накануне сентябрьских выборов тезисом «Запад хочет поставить нас на колени», к концу 2016 года пришло ожидание скорой победы. Что в головах наших сограждан означает: выбранный курс был верен, Путин прав. И пусть пока эти победы России на международной арене, скорее, из области мифов и надежд, однако именно это ощущение, ежедневно подкрепляемое центральными телеканалами и другими ведущими масс-медиа, помогает россиянам переносить падение жизненного уровня и прочие неурядицы. Переиначивая фразу года, слетевшую с уст премьер-министра Медведева, можно сказать: «Денег нет, но россияне держались». А повод для гордости и радости находили по большей части за рубежами страны. Безусловно, не все здесь однозначно. Да, начатая более года назад операция в Сирии во многом вызывает вопросы, есть жертвы среди наших, все чаще проводятся параллели с афганской эпопеей Советского Союза, но в целом сирийская операция скорее вызывает понимание и даже гордость: мол, мы снова великая держава, без нас международная коалиция ничего там сделать не сможет, своими действиями мы поставили «козью ножку» ненавистным америкосам - да и борьба с международным терроризмом все менее представляется абстрактным явлением. Когда с криками «Это вам за Алеппо» убивают наших послов, Европу раз за разом сотрясают чудовищные теракты, а пособников террористических организаций то и дело задерживают в российских городах - обыватель соглашается: бороться с этой заразой надо, и лучше, вдалеке от наших границ. Псков. 18 марта 2016 года. Митинг по случаю 2-й годовщины присоединения Крыма к России Так что, выходит, «все правильно сделали» - решает он, глядя на то, что происходит на Украине и в Донбассе, на то, что во многих странах все более популярными становятся политики, выступающие не за новые санкции в отношении РФ, а за диалог и отмечающие роль России и ее лидера. То есть соотечественники находят подтверждение выводам о встающей с колен России, и апофеоз тут - их вовлеченность в процесс выборов американского президента. Пожалуй, впервые в истории у нас так внимательно следили за ходом избирательной кампании за океаном, скрещивали пальцы за «клоуна» Дональда Трампа, и до последнего не могли поверить в реальность его победы над ненавистной демократкой Хиллари Клинтон. Тем радостнее было известие о его успехе, а также последовавший за ней продолжение «сеанса разоблачений»: мол, «рука Москвы» на американских выборах, кибератаки и проч. Может, у них это и вызывает негодование, а у многих наших сограждан только удовлетворение с примесью злорадства: не все ж НАМ жить в эпоху перемен и наблюдать великие потрясения - посмотрим, чего там у них новый президент выкинет, когда вступит в должность. Он такой - он может. Ну а нас, когда империалист перестанет гадить, дай бог все наладится - и вот тогда уже будем не концы с концами сводить, а заживем получше, полагает обыватель. Выборы года. Единый день голосования 18 сентября. Победа «Единой России» С учетом сказанного в предыдущей главе, нет ничего удивительного в том, что, несмотря на последствия финансового кризиса и ухудшение социально-экономического самочувствия, россияне продолжали поддерживать президента Владимира Путина и его партию - «Единую Россию», что подтверждают и опросы общественного мнения, и результаты единого дня голосования в сентябре. Псковская область здесь не исключение. Точно так же, как и парламентская кампания, выборы депутатов областного Собрания ознаменовались уверенной победой партии власти. «Единая Россия» заняла первое место, обойдя и так называемую системную оппозицию, и других игроков. В результате партия власти получила конституционное большинство в Госдуме, что позволяет ей принимать любые законы фактически без учета мнения представителей других фракций. Губернатор Андрей Турчак, глава Пскова Иван Цецерский и руководитель организации инвалидов Марина Борисенкова - лидеры списка «Единой России» на выборах в областное Собрание Аналогичная ситуация и с псковским региональным парламентом, ныне состоящим на три четверти из членов фракции «Единой России». На выборах в Псковское областное Собрание депутатов ЕР набрала почти 44%. Так много партия власти на выборах в региональный парламент не получала никогда. И это, несмотря на сложное социально-экономическое положение населения, кризис и прочие негативные факторы - то, о чем так много говорили политологи и что служило основой для не самых оптимистичных для «медведей» прогнозов. Судя по результатам голосования, население в крайне непростое, кризисное время предпочло стабильность переменам. Это в сравнительно благополучные годы электорату захотелось чего-то другого, «остренького», что и привело помимо прочего к массовым протестным акциям после парламентских выборов-2011. Лидер регионального отделения "Единой России", председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и его коллеги, вице-спикеры Борис Полозов и Валентин Каленский Сейчас обстановка другая, и многие избиратели, похоже, руководствовались известным принципом «Только бы хуже не было». И тут апелляции оппозиции к социально-экономическим проблемам желаемого эффекта не принесли. Напротив, сработала выбранная единороссами стратегия на демонстрацию «добрых дел» и спокойный разговор с людьми. Судя по всему, сыграл свою роль и фактор внешней угрозы. Пропагандистская машина работала на полную мощность, избиратель ежедневно слышал о «Западе, желающем поставить Россию на колени» и необходимости сплотиться, дать отпор, быть сильными и т.д. Сенсация года. 22 мандата «в одни руки» Главная политическая сенсация также была связана с результатами Единого дня голосования. За всю историю существования Псковского областного Собрания (то есть за двадцать с лишним лет) еще никогда так не было, чтобы победу во всех одномандатных округах одержали представители одной политической партии. В воскресенье, 18 сентября, выдвиженцы «Единой России» показали стопроцентный результат, взяв все возможные 22 мандата. Депутатские места сохранили девятнадцать действующих членов фракции ЕР (Алексей Васильев, Ян Лузин, Алексей Севастьянов, Анатолий Тиханов, Юрий Сорокин, Всеволод Козловский, Александр Василевский, Владимир Яников, Виктор Остренко, Александр Братчиков, Ирина Богачева, Игорь Дитрих, Ульяна Михайлова, Виктор Антонов, Алексей Федоров, Александр Котов, Борис Полозов, Андрей Козлов и Валерий Василевский). Депутаты Ульяна Михайлова и Валерий Василевский победили в одномандатных округах и пролонгировали свои полномочия Впервые депутатами регионального парламента стали Лидия Драгунова, Елена Даньшова и Сергей Быков. Причем, победили не только умудренные опытом действующие депутаты и обладающие серьезными финансовыми ресурсами бизнесмены, но и все остальные. Что дало оппозиции повод еще долго вспоминать результаты выборов, высказывать скептическое отношение к результатам. В частности, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак с трибуны областного Собрания заявил: мол, если на следующих выборах «Единая Россия» решит выставить ножку от табуретку, то она выиграет. Прорыв года. Депутат Госдумы Александр Козловский Еще в начале 2016 года депутат Псковского областного Собрания, руководитель великолукского завода электротехнического оборудования ЗЭТО Александр Козловский, если и рассматривался наблюдателями в качестве потенциального кандидата на мандат депутата Госдумы от Псковской области, то лишь как один из целого ряда претендентов. Серьезные соперники были как внутри партии «Единая Россия» (Виктор Антонов, Иван Цецерский, Александр Васильев и др.), так и вне партии власти (главную угрозу представляли не местные лидеры ведущих оппозиционных партий, а неожиданные игроки, обладающие серьезными ресурсами - появись такой претендент, скажем, из-за пределов региона - и он мог бы смешать все карты). Несмотря на сложность задачи, Александру Козловскому удалось победить. Причем, его затяжная кампания фактически включала в себя три этапа. Великолукский депутат первым вступил в неофициальную гонку, еще до начала праймериз «Единой России» обозначил свои планы, заручился поддержкой региональной власти - и, возможно, именно поэтому ряд серьезных политиков-единороссов даже не стали заявляться на этот процесс предварительного голосования. Александр Козловский на дебатах участников праймериз Таким образом, уже в процессе праймериз Козловский выглядел безусловным фаворитом, именно его пригласили на встречу президента России Владимира Путина с лидерами праймериз, при этом он продолжал наращивать активность в рамках движения «Свое» (одного из главных открытий этого года) и закономерно победил по итогам предварительного голосования 22 мая. Он набрал более 72 процентов голосов, для сравнения: занявший второе место действующий депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев получил поддержку порядка 13% выборщиков. На заключительном третьем этапе - в ходе официальной кампании по выборам депутата Госдумы - соперниками Козловского стали 11 представителей российских партий. Итоговый результат победителя - порядка 45 голосов. Таким образом, Александр Козловский был избран депутатом Госдумы, перешел с регионального на федеральный уровень и с сентября представляет Псковскую область в Москве. Разочарование года. Оппозиция на выборах Российская оппозиция потерпела сокрушительное поражение на сентябрьских выборах. В Госдуму прошли те же партии, что были представлены в ней и в прошлом созыве, - кроме «Единой России», это КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». При этом проценты, полученные в единый день голосования, и количество мандатов у системной оппозиции оказались значительно меньше, чем прежде. Что до так называемой «несистемной оппозиции», то никто из ее представителей не сумел пройти в Госдуму. Схожая ситуация и с Псковским областным Собранием. Впрочем, есть и отличие. Он остался пятипартийным: кроме большой парламентской четверки, у нас представлено «Яблоко». Таким образом, региональный лидер этой партии Лев Шлосберг вернулся в областной парламент. В целом количество депутатов - представителей оппозиционных партий в областном Собрании составило по итогам выборов всего 25%. Это далеко не тот результат, на который рассчитывала оппозиция. Напомним, что экономический кризис, ухудшение благосостояния большинства россиян и другие негативные факторы вселяли в ее лидеров перед выборами оптимизм - редкий из критиков режима не прогнозировал собственного успеха. Однако запрос на перемены оказался значительно слабее, чем можно было ожидать. Союз года. «Оппозиция всех стран, объединяйся» В ходе избирательной кампании-2016 мы стали свидетелями рождения неожиданного, если не сказать сенсационного союза - руководителей регионального отделения партии «Справедливая Россия» и представителей группы, которую в СМИ было принято связывать с экс-заместителем председателя областного Собрания Михаилом Гавунасом, ныне являющимся фигурантом уголовных дел и более 4 лет находящимся за границей. Уже весной стало очевидно, что Михаил Савельевич постарается оказать влияние на ход политического процесса в регионе в выборный год. Вначале его соратники планировали участвовать в кампании под знаменами «Родины». В определенный момент они даже получили контроль над региональным отделением этой партии, однако затем федеральное руководство «Родины» отказалось от услуг представителей данной группы, предпочтя им руководителя регионального отделения партии, лидера общественной организации «Псков - город без наркотиков» Константина Вилкова (на тот момент он сам находился под судом по резонансному делу о смерти наркоторговки). Директор завода "Евро-Керамика" Владимир Панченко, экс-губернатор Евгений Михайлов и заместитель директора гипермаркета "Империал" Александр Сотник Как мы писали в те дни, «после того, как «группу Гавунаса» высадили из драндулета с надписью «Родина» на боку, могло показаться, что увлекательное роуд-муви для оказавшихся на обочине пассажиров подошло к концу. Но нет — они сумели вскочить в очередную попутку. Ей оказался украшенный флажком «Справедливой России» 600-й «мерс», собранный давным-давно Михаилом Брячаком, ныне депутатом Госдумы, а в конце 1990-х — начале 2000-х — бизнесменом, кандидатом в губернаторы и критиком региональной власти. С ним Гавунас и Михайлов когда-то никак не могли поделить дорогу, дерзкий оппозиционер не стеснялся в выражениях, комментируя то, как, на его взгляд, неумело рулит губернаторская команда и как она беспрестанно нарушает правила. Впрочем, те времена остались позади — у Брячака-старшего теперь новая современная модель с крымскими номерами, а за баранкой псковской тачки сидит продолжатель депутатско-шоферской династии Олег Брячак». Олег Михайлович и повел на выборы отряд однопартийцев, усиленный группой попутчиков. Благодаря этому союзу, с финансами у эсеров стало значительно лучше, что выразилось затем в заметной и дорогостоящей агитации. Летом и и в сентябре, непосредственно, перед днем голосования жители области стали свидетелями настоящей билбордной войны. Впервые количество агитационно-пропагандистских материалов, выпущенных оппозицией, превышало объем АПМ партии власти и ее кандидатов. Однако вложенные средства не принесли желаемого результата: по результатам выборов в областное Собрание «Справедливая Россия» получила почти в два раза меньше голосов, чем по итогам предыдущей кампании 2011 года. Полученные голоса избирателей трансформировались всего в два мандата (их получили сам Олег Брячак и верная соратница семьи главных псковских эсеров Наталья Тудакова). Представители «группы Михаила Гавунаса» оказались без мандатов. Лидеры региональных отделений оппозиционных партий Александр Рогов, Антон Минаков, Олег Брячак и Лев Шлосберг на дебатах в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" На фоне этого сенсационного предвыборного союза как-то в тени оказался другой тактический альянс местной оппозиции. А ведь такое — чтобы региональные отделения трех партий (КПРФ, ЛДПР и той же «Справедливой России») договорились о сотрудничестве перед выборами — произошло у нас впервые. Впрочем, дальше дележа четырех избирательных участков дело не пошло - и никакой реальной пользы ни КПРФ, ни «Справедливой России» предвыборный союз очевидно не принес. При этом следует напомнить, что именно эти две политических организации достаточно много говорили об альянсе. Представители же ЛДПР, которые особо не афишировали свое участие в нем, напротив, улучшили свой результат на выборах и сохранили численность фракции в региональном парламенте. Утраты года. Александр Рогов, Александр Василевский, Николай Егоров В 2016 году ушли из жизни сразу три депутата Псковского областного Собрания. В мае после тяжелой продолжительной болезни умер член фракции «Справедливая Россия», великолучанин Николай Егоров. Николай Егоров Он был известен по работе на руководящих должностях на ряде предприятий южной столицы региона. «Николай Егоров был настоящим профессионалом, грамотным руководителем и неравнодушным, отзывчивым человеком – таким он запомнится навсегда», - говорили коллеги Николая Васильевича по областному Собранию. В декабре не стало лидера псковских коммунистов Александра Рогова. Он ушел из жизни на 51-м году жизни, в самом расцвете сил и на пике политической карьеры. Утром он приехал на работу в Дом Советов, участвовал в консультациях по бюджету и, по словам коллег, был полон планов. Сообщение о смерти политика вызвало шок у всех, кто его знал. Он был активным, энергичным и ярким человеком — заметной фигурой на региональной политсцене. Александр Рогов В прошлом - глава Печорского района, все последние годы Александр Анатольевич работал в региональном парламенте возглавлял областное отделение одной из ведущих партий. В 2014-м он баллотировался на пост губернатора (занял второе место, уступив лишь дейсттвующему главе Андрею Турчаку). С того же 2014 года Александр Рогов входил в резерв управленческих кадров под патронажем президента России. Несколько месяцев назад он боролся за мандат депутата Государственной Думы от Псковской области — и стал вторым. Ну и кроме того, он вел отряд КПРФ на выборы в областное Собрание. Итоги голосования для коммунистов были неудачными. И вскоре после окончания кампании против Рогова выступил его недавний соратник — великолукский коммунист, член бюро обкома Александр Максимов. Свое развитие эта конфликтная ситуация получила 10 декабря, на областной конференции, которую Александр Рогов провел фактически в закрытом режиме, Максимов был исключен из партии. Рассказывают, что обсуждение на этом мероприятии было бурным, звучала там и крайне нелицеприятная критика в адрес первого секретаря. Менее чем через двое суток после окончания тяжелой партийной конференции его не стало. Александр Василевский Менее чем через сутки после смерти Рогова скончался депутат, член фракции «Единая Россия», директор великолукского завода «Лесхозмаш» Александр Василевский. Незадолго до этого ему исполнилось 64 года. В областном Собрании Александр Викторович работал более десяти лет, входил в состав фракции «Единая Россия» и комитета по экономической политике. Назначение года. Новый первый секретарь обкома КПРФ В конце года первым секретарем областного комитета компартии был избран депутат Псковской городской Думы Петр Алексеенко, ранее занимавший пост руководителя Псковского городского отделения КПРФ. Необходимость в выборах нового персека возникла в связи со скоропостижной кончиной прежнего лидера организации Александра Рогова. При принятии решения коммунисты рассматривали ряд кандидатур. Причем, существовал вариант, при котором на пост первого секретаря возвращался бы Владимир Никитин, который уже достаточно давно отошел от активной партийной жизни и около полутора лет не является депутатом Госдумы. Однако он решил сосредоточиться на работе в Москве в рамках общественного движения «Русский лад». Альтернативу Алексеенко на выборах составил бывший второй секретарь обкома Алексей Федоров. Отметим, что он не впервые заявлял о претензиях на лидерство в организации. Однако за альтернативного кандидата проголосовали всего несколько человек, которые также, как и он, не разделяют «генеральную линию» областного отделения партии. Большинство же – 32 человека (из 41 участника голосования) - поддержали Алексеенко. Петр Алексеенко. Фото из социальных сетей Как отмечают обозреватели, сложностей и вызовов, с которыми может столкнуться новый первый секретарь уже в ближайшее время, достаточно много. И если одни из них вполне соответствуют определению «чисто технические» (говоря так, в обкоме имеют в виду прежде всего организацию процесса отчетных собраний во всех отделениях партии и подготовку мероприятий в год столетия Октябрьской революции), то другие вопросы представляются куда более проблемными. Речь о грядущих в 2017 году выборах – в том числе депутатов городских дум Пскова и Великих Лук. Подтверждать статус партии №2 КПРФ предстоит в непростых условиях, с крайне ограниченной ресурсной базой. А в Великих Луках все усугубляется еще и последствиями громкого скандала, разразившегося с участием членов партии. Отставка года. «В связи с утратой доверия» В 2016 году впервые с формулировкой «в связи с утратой доверия» в отставку была отправлена высокопоставленная сотрудница администрации региона. В начале декабря губернатор Андрей Турчак освободил от занимаемой должности председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Наталью Вдовину. Напомним, что ранее она была депутатом Псковской городской Думы, входила в так называемую «команду Ивана Цецерского» («Единая Россия»), а до этого, в 2011 году, на выборах в областное Собрание депутатов занимала вторую строчку в общеобластной части списка партии «Яблоко» (первую позицию, разумеется, занимал Лев Шлосберг). Наталья Вдовина Согласно официальному сообщению, причиной утраты доверия послужили результаты проверки о соблюдении требований к служебному поведению госслужащего, которую проводило Управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений. До поступления на государственную службу Наталья Вдовина работала в одном из юридических лиц, директором которого являлся Юрий Гуков. В августе 2013 года Наталья Вдовина была назначена заместителем председателя Госкомитета, в апреле 2014 года — председателем. Впоследствии при подаче заявки на сопровождение инвестпроекта «Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области» от ООО «Торговый дом «Кутекром», директором которого также является Юрий Гуков, Наталья Вдовина не уведомила руководство области о возможном конфликте интересов. Более того, установлено, что руководитель Госкомитета лично сопровождала инвестпроект и получала необходимые согласования в федеральных Министерствах и ведомствах. Таким образом, Наталья Вдовина нарушила федеральные законы «О государственной службе» и «О противодействии коррупции». Позднее, комментируя в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» увольнение подчиненной губернатор признался, что ему было непросто принимать это решение. По его словам, в этом деле было две составляющие: «есть уголовный процесс, в который мы не имеем права вмешиваться, пока суд не вынесет решение, а есть гражданский процесс. «В его рамках и прописанных должностных инструкций чиновника есть такое понятие, как конфликт интересов», который, по словам губернатора, и был выявлен в случае с Натальей Вдовиной. «Поэтому мне ничего не оставалось, как издать соответствующее постановление. В такой ситуации нельзя было объявить ни взыскание, ни неполное соответствие должности. Хотя я оцениваю работу Натальи Ивановны как работу эффективного специалиста. Мне было жаль подписывать эти бумаги», - заключил Андрей Турчак. «Лотерейный билет» года. Лидия Драгунова в областном Собрании депутатов Это традиционная номинация для тех, кому откровенно повезло, в чьей биографии благодаря счастливому случаю приключился быстрый карьерный рост. В 2016 году вне конкуренции в этом отношении оказалась молодая псковичка Лидия Драгунова. В сентябре по результатам выборов она стала депутатом Псковского областного Собрания. На момент избрания девушке было всего 23 года. Лидия Драгунова При этом важно отметить, что депутатский мандат достался ей не благодаря включению в список «Единой России» — его госпожа Драгунова добыла в борьбе в одномандатном избирательном округе №6. Среди ее соперников были действующая депутат регионального парламента Лилия Никифорова, бывший начальник штаба 76-й дивизии Александр Сотник, известный общественник Игорь Батов и другие. Тем более невероятной и впечатляющей выглядела ее победа. Впрочем, этот поворот Фортуны не оказался для госпожи Драгуновой единственным. В Собрании нового созыва ей досталась штатная должность заместителя председателя бюджетного комитета. Иначе говоря, в отличие от большинства коллег самый юный депутат получает в Собрании зарплату. Неудивительно, что стремительный взлет лидера регионального штаба «Молодой гвардии» вызывал бурное обсуждение и множество версий относительно причин карьерного роста Лидии Драгуновой. Банкроты года. Алексей Севастьянов, Олег Брячак, Василий Салопов В обывательском понимании банкротство — это крах, разорение, полная финансовая несостоятельность. Таких неудачников в этом году был целый ряд. Отметим здесь тех, кто известен по своей политической деятельности. Банкротом был признан генеральный директор ЗАО «Авто-Русь», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Соответствующее решение было принято Арбитражным судом Псковской области 31 октября. Введена процедура реализации имущества до 29 марта 2017 года. Комментируя это невеселое событие в своей жизни, господин Севастьянов заметил, что «банкротство — это очень неприятно», но «иногда приходится пустить корабль на дно». Алексей Севастьянов По его словам, банкротство является следствием того, что еще весной 2014 года концерн General Motors объявил о своем уходе с рынка, поэтому в адрес псковской компании и еще 260 фирм по России перестали осуществляться отгрузки автомобилей Chevrolet и Opel. Следовательно, «Авто-Русь» лишились права реализовывать автомобили, продавать их, в связи с чем компания стала банкротом, а отвечать за это как поручителю приходится Алексею Севастьянову. Банкротом стал и другой региональный парламентарий, лидер областного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. По его словам, несколько лет назад Федеральная таможенная служба в рамках реализации концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к границе РФ, рекомендовала Олегу Брячаку построить таможенный терминал с целью упрощения оформления товаров, ввозимых на территорию РФ. Олег Брячак «Фактически руководство ФТС в добровольно-принудительной форме поставило мне такую задачу, что я и сделал. Но, так как печатного станка у меня нет, я вынужден был взять кредит около 320 млн рублей и вложить личных средств в объеме около 80 млн рублей. Поручителем выступил я сам как физлицо», - рассказал Олег Брячак. «Терминал на площади 17 га, рассчитанный на 600 грузовых мест, проработал буквально 8 месяцев. Потом, ввиду уж не знаю каких факторов (напрямую я никого обвинять не могу), вышел приказ аннулировать таможенные коды, - рассказал Олег Брячак. - И на этом весь труд, который создал маленький человек из Псковской области, заканчивается. Терминал перестал существовать, бизнес встал». «Так я стал банкротом. Я не могу выплатить 320 млн рублей. У меня их просто нет, и теперь буду должен до конца жизни. Единственный мой вариант, как у многих других граждан, попавших в подобную ситуацию, - это банкротство», - пояснил Олег Брячак. Отметим, что в конце года в СМИ появились сообщения о том, что по заявлению одного из банков может быть признан и Василий Салопов, в прошлом депутат областного Собрания, экс-директор «Псковпищепрома» и ГУП «Псковалко», а ныне руководитель муниципального предприятия «Комбинат благоустройства». Однако, судя по заявлениям, в этом деле не все однозначно, процесс вроде как приостановлен, обсуждается мировое соглашение, сам обжаловал долг в суде. Василий Салопов Впрочем, вскоре имя господина Салопова вновь прозвучало в связи с другим резонансным процессом, который в масс-медиа называют «Делом Михаила Гавунаса». Как заявил Олег Брячак (в 2016 году он стал союзником Михаила Гавунаса), материалы из данного дела были выделены в отдельное производство, которое было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, установлено виновное лицо Василий Салопов, который полностью признал свою вину. При этом отвечая на вопросы Олега Брячака, губернатор Андрей Турчак публично заявил, что, по его мнению, Василий Салопов и Михаил Гавунас должны нести солидарную ответственность за хищение государственного имущества. Очевидно, что все это означает: точку в этом деле ставить рано. Да и сама тема банкротов из числа известных политиков и бизнесменов, вероятно, перекочует из 2016-го в 2017 год. Атака года. Брячак против Турчака Условный приз в номинации «Атака года» заслужил лидер псковского отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Начав прессинг областной власти еще до выборов, он продолжил ее преследование и после завершения кампании. Причем, осенью градус стал даже выше. Брячак-младший пообещал, что в течение трех-четырех месяцев добьется отставки главы региона Андрея Турчака. В рамках антигубернаторской кампании ведется сбор подписей жителей Псковской области, вышла бесплатная массовая газета, в центре Пскова проходят акции, привлекающие внимание горожан огромными банерами «Турчака в отставку!» Главный псковский эсер не упускает случая обрушиться на губернскую власть на публичных мероприятиях. Олег Брячак на публичных слушаниях по бюджету В частности, на общественных слушаниях по бюджету он повторил свой же перфоманс трехлетней давности и увел с заседания группу соратников, перед этим бросив в лицо представителей администрации обвинения в непрофессионализме. Впрочем, каким образом эта протестная активность может повлиять на решение федерального руководства, непонятно. Как мы поним, те же эсеры собирали подписи за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева — эта общероссийская акция ни к чему не привела. Так что наблюдатели предполагают, что и у затеи Олега Брячака завершиться примерно также. Впрочем, он сам не устает повторять, что уверен в успехе своего похода на губернатора. Мотивация года. «Не дождутся!» В свою очередь губернатор Андрей Турчак не намерен покидать свой пост и, по его словам, по-прежнему сохраняет высокую мотивацию к работе в Псковской области. Ни для кого не секрет, что едва ли не с момента начала его деятельности на посту главы региона в 2009 году достаточно распространенной стала версия о том, что губернаторство в Пскове — своего рода трамплин, с которого молодой и перспективный управленец взлетит в высокое кресло в федеральном центре. За без малого восемь лет по региону прокатилось несколько волн слухов о скором и неминуемом отъезде господина Турчака в Москву. Последняя из них пришлась на конец 2016 года. Своего рода катализатором процеса послужила, во-первых, смена куратора внутриполитического блока в Кремле (вместо единоросса Вячеслава Володина первым замруководителя администрации президента стал Сергей Кириенко, известный своими либеральными взглядами), в связи с чем делаются выводы о смене тренда. Во-вторых, эксперты-составители так называемого рейтинга выживаемости губернаторов вновь поставили Андрею Турчаку двойку по пятибалльной шкале, помимо прочего, отмечая его низкую мотивацию к продолжению работы в регионе. В связи с этим псковскому губернатору пришлось вновь опровергать слухи. Андрей Турчак на отдыхе «Безусловно, мотивация есть. Меня наши жители выбрали на срок полномочий, который, по нашему уставу, составляет 5 лет, поэтому мотивация, безусловно, есть - оправдать то доверие, которое было оказано, и завершить или, по крайней мере, подойти к завершению тех глобальных проектов, которые у нас в регионе реализуются. Поэтому, безусловно, мотивация на работу, безусловно, мотивация на результат», - заявил Андрей Турчак в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» в конце декабря. Визит года. Дмитрий Медведев в Пскове Вопреки традиции, согласно которой в ходе крупных избирательных кампаний в регион валом валят федеральные политики — лидеры ведущих партий, минувший год не был богат на приезды политзвезд. По этой причине вне конкуренции оказался премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Его визит в Псковскую область состоялся в середине августа, за месяц до парламентских выборов, и был призван продемонстрировать, что несмотря на непростую экономическую ситуацию Москва обязательно будет помогать, мягко скажем, не самым богатым регионам. О чем и было заявлено на совещании в Доме Советов. Дмитрий Медведев в Пскове Кроме того, господин Медведев побывал в новом псковском онкологическом диспансере и проверил качество и оснащенность поступивших в регион машин скорой помощи. В этом смысле августовский визит можно было назвать «медицинским» - по аналогии с предыдущим «сельскохозяйственным» приездом Медведева в Псков в 2007 году. Тогда, напомним, он в ранге вице-премьера курировал так называемые приоритетные национальные проекты и оценивал, как у нас реализуется программа по развитию АПК. А между делом вспоминал, что еще в середине 1980-х, студентом юрфака Ленинградского университета, приезжал в Псковскую область «на картошку». «Камбэк» года. Иногда они возвращаются 2016 год ознаменовался, помимо прочего, попыткой возвращения на политическую сцену ряда «политиков из прошлого». Так, напомнил о себе бывший губернатор (1996-2004) Евгений Михайлов. После поражения на выборах в 2004 году, он покинул регион, жил в Москве и фактически не присутствовал в публичном пространстве нашего региона. Все изменилось в начале 2016-го, Евгений Михайлов стал часто приезжать в Псков и делать заявления в СМИ. Евгений Михайлов Проявляемую им активность наблюдатели связали с приближением выборов. Так и вышло. В составе «группы Михаила Гавунаса» и под флагами «Справедливой России» Евгений Михайлов принял участие в выборах депутатов областного Собрания по одномандатному округу в Великих Луках. Экс-губернатора поддержали порядка 10% избирателей, в результате он занял четвертое место и не получил мандата. Попытка Евгения Михайлова зарегистрироваться кандидатом в депутаты Госдумы от «Родины» и Партии пенсионеров успехом не увенчались. Михаил Хоронен Попытался совершить камбэк (если понимать под ним внезапное возвращение в строй) и бывший мэр Пскова Михаил Хоронен. Заручившись поддержкой регионального отделения партии «Патриоты России» во главе с еще одним «политиком из прошлого» - экс-председателем Псковской городской Думы Виктором Асадчим, он в качестве кандидата участвовал в выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Вполне прогнозируемо депутатского мандата он не получил. «Псковский Путин», еще 12 лет назад набравший на выборах градоначальника порядка 80 процентов и имевший в то время шансы стать губернатором, ныне довольствовался местом в нижней части списка кандидатов в Госдуму. Он, несколько лет назад покинувший партию власти, проиграл не только кандидатам от парламентских партий, но и представителю политорганизации альтернативных коммунистов, рабочему из Невеля Вячеславу Евдокименко, который не вел вообще никакой агитации. Уход года. Игорь Савицкий, Геннадий Бубнов, Сергей Макарченко, Борис Каракаев По результатам единого дня голосования 18 сентября Псковское областное Собрание депутатов покинул целый ряд известных региональных политиков, игравших заметную роль на политической сцене на протяжении многих лет, если не десятилетий. В частности, в год своего 60-летия добровольно покинул местный парламент Игорь Савицкий. Игорь Савицкий В определенном смысле человек-символ, некогда олицетворявший перемены 1990-х, он с 2011 года входил во фракцию КПРФ. Было совершенно очевидно, что прежнего кайфа от работы и от «заруб» с оппонентами он уже давно не испытывает. Так что решение Игоря Николаевича впервые за два с лишним десятилетия не участвовать в выборах в областное Собрание и органы местного самоуправления Пскова выглядело закономерным. Геннадий Бубнов Уступил дорогу более молодым коллегам и бывший заместитель председателя областного Собрания депутатов, член компартии Геннадий Бубнов. Борис Каракаев Впервые за многие годы не участвовал в выборах и еще один старожил регионального парламента — депутат и промышленник из Великих Лук Борис Каракаев. Сергей Макарченко Если уход названных политиков во-многом был обусловлен их возрастом, то у бывшего регионального координатора ЛДПР и лидера партийной фракции в Собрании Сергея Макарченко — свои причины. Решение «завязать» с политикой (вероятно, лишь на время) он принял в связи с необходимостью сконцентрироваться на работе в качестве директора Фонда капремонта многоквартирных домов. При этом Сергей Викторович остается членом партии и продолжает помогать соратникам, о чем сообщил нынешний лидер «соколов Жириновского» в Псковской области Антон Минаков. Курьез года. Лев Шлосберг — в кандидатском списке Ходорковского на президентские выборы-2018 В сентябре, в преддверии парламентских выборов, экс-глава «Юкоса» Михаил Ходорковский запустил проект по отбору кандидата в президенты России, которого он готов поддержать на выборах 2018 года. По замыслу инициатора, «Вместо Путина» должен показать, что среди более чем 145 млн россиян есть достаточное количество людей, способных занять должность президента РФ. В число потенциальных сменщиков Владимира Путина включили и председателя Псковского областного отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Вскоре после старта проекта он заявил, что с недоумением относится к данной инициативе. «Я могу сказать, что сам проект очень странный. Насколько я понимаю, никому изначально не звонили и не предлагали принять в нем участие. Это частная инициатива. Я к этому отношусь с недоумением, поскольку президентская кампания будет после парламентской. Если предположить, что целью организаторов проекта было начать общественную дискуссию, то время для этого они выбрали очень странное - за несколько дней до выборов в Госдуму» , - отметил тогда лидер псковского «Яблока». Лев Шлосберг Как бы там ни было, по результатам первого этапа проекта Лев Шлосберг занял второе место, уступив только известному оппозиционеру Алексею Навальному, который, как отмечалось тогда, из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса» не имеет права баллотироваться на пост главы государства. Вскоре Лев Шлосберг принял участие в российско-европейском саммите, организованном структурами, близкими к Михаилу Ходорковскому, и там, в Берлине, по словам псковского оппозиционера. экс-глава «Юкоса» сообщил ему, что «Вместо Путина» был инициативой молодежного крыла «Открытой России», а сам Михаил Борисович увидел проект, когда он уже был запущен. Ну, будем считать, что с этим прояснилось, зато с другим запуталось. Во-первых, Верховный суд назначил персмотр дела «Кировлеса», после чего Навальный объявил о намерении участвовать в президентских выборах и начал кампанию. Во-вторых, о намерении участвовать в прзидентских выборах-2018 уже давно объявил Григорий Ялинский — партийный руководитель Льва Шлосберга. Ну и, наконец, в-третьих, сам Лев Маркович, когда все уже поняли, что к проекту по поиску сменщика ВВП он серьезно не относится и очень удивлен фактом своего присутствия в списке, взял да и смешал все карты заявив: мол, если будет нужно заменить Путина, то я готов... Такими мы увидели основные события и тенденции в псковской региональной политике в 2016-м. А о том, какие вызовы и угрозы таит в себе год наступивший, мы поговорим уже в следующий раз. Игорь Макаров, Александр Савенко



ссылка на оригинал

Законопроект о продлении срока службы региональным чиновникам до 70 лет внесен в Госдуму ( 1 час 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Депутаты заксобрания Ставропольского края внесли в Госдуму законопроект о продлении срока службы региональным чиновникам с 65 до 70 лет. Документ размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента, сообщает «Лента». Продлить предельный возраст пребывания на гражданской службе предлагается чиновникам, которые занимают руководящие посты. Решение об этом будет приниматься госорганом или должностным лицом по согласию сторон. Сейчас работать до 70 лет имеют право федеральные чиновники из числа руководителей. С 1 января в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих. Закон повысил возраст выхода на пенсию для лиц, занимающих государственные должности России и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. Повышение будет происходить поэтапно, на шесть месяцев в год. Пенсионный возраст для мужчин планируется поднять до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.



ссылка на оригинал

Госавтоинспекция оштрафовала собственников дорог Пскова почти на 1,4 млн рублей ( 1 час 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности собственников дорог в Пскове за ненадлежащее состояние дорог. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, вынесено 6 постановлений по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). На фото: переулок Машиниста в Пскове Из них 5 постановлений вынесено в отношении управления городского хозяйства администрации Пскова за ненадлежащее состояние улично-дорожной сети города. В основу легли жалобы граждан по состоянию ряда дорог в разных частях города, в том числе по улицам Шоссейная, Поземского, Чудская, Алехина и многим другим. Одно из постановлений касается отсутствия разметки на городских улицах. В 3 случаях сумма штрафа составила 150 тысяч рублей, в двух случаях - 300 тыс. рублей. Еще одно постановление вынесено в отношении ФГКУ «Северо-западное территориальное управление имущественных отношений министерства обороны РФ» по состоянию дорог на улицах Шестака и Достовалова. Сумма штрафа – 300 тыс. рублей. Также в 2016 году вынесено 4 административных протокола в отношении управления городского хозяйства по статье 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор) в связи с невыполнением ранее выданных предписаний на устранение дорожных недостатков.



ссылка на оригинал

Рождественский турнир по хоккею устроили в колонии сотрудники псковского УФСИН ( 2 часа 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



На ледовой площадке ИК-3 среди подразделений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошел Рождественский турнир по хоккею с шайбой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В соревнованиях приняли участие четыре команды, состоящие из представителей семи учреждений. Открыл турнир заместитель начальника УФСИН по региону Виктор Леонов. Он поприветствовал спортсменов и пожелал им успехов, а затем провел инструктаж и озвучил результаты проведенной ранее жеребьевки. «Стоит отметить, что Виктор Владимирович является не только главным инициатором спортивного мероприятия, игроком турнира, но и основоположником создания на территории ИК-3 ледового катка, пользующегося популярностью у всех жителей поселка», - отметили в пресс-службе ведомства. По итогам выступлений победу в турнире одержала команда УФСИН и СИЗО-1, второе место заняли команды ИК-3 и ИК-6, третье – команды ИК-2 и ИК-4. Завершилось мероприятие церемонией награждения. Команда-победитель получила кубок, призеры турнира – дипломы и памятные подарки. Лучшим игроком Рождественского турнира по хоккею с шайбой стал Роман Жук (ветеран ИК-3), титул самого молодого и перспективного игрока завоевал Влад Леонов, выступающий за команду УФСИН и СИЗО-1. Сотрудник ИК-4 Даниил Бузорин (команды ИК-2 и ИК-4) был награжден памятным призом « За волю к победе». Дипломом за организацию турнира отмечен коллектив ИК-3, второй год подряд принимающий на своей территории хоккейные соревнования.



ссылка на оригинал

РЖД потратит почти миллиард рублей на создание позитивного имиджа ( 2 часа 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



ОАО «Российские железные дороги» в конце 2016 года объявило тендер по организации и проведению информационно-разъяснительных кампаний, сообщается на сайте РЖД. Контракт на предоставление услуг рассчитан до конца 2019 года, его максимальная стоимость составляет 932,58 млн рублей с НДС, или не более 310 млн рублей в год. Подрядчик, которого компания намерена выбрать в начале февраля, будет отвечать за международное PR-сопровождение РЖД. В обязанности победителя войдет организация пресс-туров для журналистов по России (в частности, по Транссибирской магистрали), размещение рекламы в зарубежных СМИ и обеспечение участия компании в семинарах, конгрессах и конференциях за границей. Кроме того, подрядчик будет рассылать пресс-релизы, размещать рекламно-информационные материалы в печатных СМИ, на телеканалах, радио и в интернете, вести группы РЖД в соцсетях.



ссылка на оригинал

Транспортные полицейские организовали проверку по факту смерти человека на перегоне Великие Луки - Воробецкая ( 2 часа 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Линейный отдел МВД на станции Великие Луки организовал проверку по факту смерти человека 6 января в 1:20. Он находился в непредназначенном для перехода месте на 482-м километре перегона Великие Луки - Воробецкая и в результате наезда поезда получил смертельные травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. В ходе первоначальных проверочных мероприятий в порядке статьи 144 УПК РФ устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Результаты доследственной проверки взяла на контроль Великолукская транспортная прокуратура.



ссылка на оригинал

Во время рейда на рынке в Пскове нашли испанскую хурму ( 2 часа 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 16 января, должностные лица Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни провели рейдовое мероприятие на рынке в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, специалисты выявили факт реализации на рынке испанской хурмы, которая, согласно Указу президента, запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. В отношении продукции, общий вес которой составил 14 кг, приняли меры в соответствии с законодательством РФ. Также были обнаружены 2 нарушения законодательства в области карантина растений в части не извещения должностных лиц управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновных привлекли к административной ответственности.



ссылка на оригинал

Псковский курсант одержал победу на Всероссийском турнире по самбо ( 2 часа 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В городе Великие Луки завершился Всероссийский мастерский турнир по борьбе самбо, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в соревнованиях приняли участие спортсмены из десяти субъектов Российской Федерации: Москвы, Калининграда, Смоленска, Пскова и других городов. Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Шамиль Шахбанов не проиграл ни одной схватки и по итогам состязаний взял «золото» в весовой категории до 62 килограммов, выполнив таким образом норматив мастера спорта России по самбо. Отметим, что тренирует спортсмена преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.



ссылка на оригинал

Пскович Шамиль Шахбанов одержал убедительную победу на Всероссийском турнире по самбо ( 2 часа 34 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В городе Великие Луки Псковской области завершился Всероссийский мастерский турнир по борьбе самбо, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Как сообщили Псковского Ленте Новостей в Псковском филиале Академии ФСИН России, в соревнованиях приняли участие спортсмены из десяти субъектов Российской Федерации: Москвы, Калининграда, Смоленска, Пскова и других городов. Курсант вуза Шамиль Шахбанов не проиграл ни одной схватки и по итогам состязаний взял «золото» в весовой категории до 62 кг, таким образом выполнив норматив мастера спорта России по самбо. Отметим, что тренирует спортсмена преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.



ссылка на оригинал

В дни Рождественских святок православные волонтеры посетили великолукский Центр помощи детям ( 2 часа 34 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В дни Рождественских святок, 14 января, руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин, руководитель Молодежного отдела епархии Наталья Ласкина и волонтеры епархиального молодежного актива Владислава Иванова, Олеся Бабий и Дмитрий Вислобоков посетили ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, воспитанники центра встретили гостей очаровательными и искренними улыбками. Ребятам были вручены многочисленные подарки, заботливо собранные прихожанами великолукских храмов, неравнодушными людьми, а также участниками епархиального молодежного актива, которые сами их и доставили. После вручения подарков ребята провели для гостей небольшую экскурсию по корпусу и показали свои комнаты. Затем дети вместе с волонтерами собрались в зале, где посмотрели мультфильм о Рождестве Христовом и задали батюшке свои вопросы. Иерей Димитрий доходчиво и просто рассказал о духовной стороне Рождества и ответил на многочисленные детские вопросы. В завершение встречи волонтеров напоили чаем и проводили, взяв слово, что они непременно вернуться.



ссылка на оригинал

В «Единой России» призывают пенсионеров не поддаваться на уловки мошенников, которые хотят лишить их единовременной выплаты ( 2 часа 34 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой призвал быть внимательнее к своим близким: уделять пенсионерам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Единая России». В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 млн российских граждан. В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают. «К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!» - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы (фракция «Единая Россия») Петр Толстой. Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. «Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники!» - отметил Петр Толстой. «А тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс еще никто не отменял! Вас найдут, и вы понесете заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним», - заключил парламентарий. Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в августе выступил Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента и было поддержано фракцией «Единая Россия» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей.



ссылка на оригинал

В Псковской области проводится региональный этап конкурса «Юный правозащитник» ( 2 часа 34 мин назад ) Псковская Лента Новостей



C 9 января по 7 марта в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проводится региональный этап конкурса «Юный правозащитник». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, цель конкурса «Юный правозащитник» – содействие гражданскому и правовому воспитанию молодежи, профессиональная ориентация детей и подростков, подготовка к жизни в гражданском обществе путем повышения уровня правовой культуры и правосознания, формирования устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах, гражданском обществе. К участию в конкурсе «Юный правозащитник» приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов в возрасте от 11 до 18 лет. Темы работ на Конкурс «Юный правозащитник» в 2017 году: I возрастная группа (11-13 лет): 1. Быть должником – стыдно! 2. Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания. II возрастная группа (14-15 лет): 1. Права детей - забота государства. 2. Участие представителей религиозных конфессий в формировании правосознания граждан. III возрастная группа (16 - 18 лет): 1. Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о Федеральной службе судебных приставов России. 2. Законодательство РФ, регламентирующее деятельность Федеральной службы судебных приставов России. Проблемы, перспективы, совершенствование. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: наличие положительной гражданской нравственной позиции автора, полнота раскрытия темы, знание источников по исследуемой теме, самостоятельность выводов, оригинальность изложения материала, орфография, список используемых информационных источников.



ссылка на оригинал

В Западном военном округе курсанты осеннего призыва приступили к общевойсковой подготовке ( 2 часа 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В учебных центрах Западного военного округа (ЗВО) с курсантами осеннего призыва начались занятия по общевойсковой подготовке. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, военнослужащие отрабатывают навыки в строевой и физической подготовке, вождении боевых машин, выполняют учебные и контрольные стрельбы из вооружения танков, БМП и БМД, стрелкового оружия, а также метание боевых гранат. Более 5 тысяч военнослужащих по призыву проходят обучение по новой усовершенствованной программе, предусматривающей значительное увеличение учебного времени на практические занятия по специальности. По сравнению с прежней программой оно увеличено почти в два раза. Большую часть учебы занимают практические занятия по боевому применению вооружения и военной техники на полигонах. Кроме того, окружной учебный центр ЗВО — единственный в Вооруженных силах Российской Федерации осуществляет подготовку военнослужащих по одной из самых редких на сегодняшний день воинских специальностей — вожатый караульной и минно-розыскной собаки. Особенность подготовки военных кинологов заключается в том, что курсант может прийти на службу со своей собакой служебной породы и пройти с ней полный курс подготовки. Ежегодно в воинские части по всей России направляются около 400 подготовленных военных кинологов. А в целом, через четыре месяца войска ЗВО пополнят военнослужащие по призыву, подготовленные по более чем 40 воинским специальностям.



ссылка на оригинал

В Псковскую область запретили ввозить из Белоруссии сушеные листья смородины ( 2 часа 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В результате проведения фитосанитарного контроля в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии партии сушеных листьев смородины весом более 1 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Партию подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.



ссылка на оригинал

В псковском Управлении по вопросам миграции изменились телефонные номера ( 2 часа 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области (Псков, улица Петровская, дом 51) изменились телефонные номера с 698 400 - 698 599 на 596 400 - 596 599. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области. Телефон приёмной Управления – 596-444, факс – 596 - 596. Телефоны для справок по вопросам получения паспорта гражданина Российской Федерации +7 (8112) 59-64-11 по вопросам оформления заграничных паспортов +7 (8112) 59-64-05 +7 (8112) 59-65-06 +7 (8112) 59-64-09 по вопросам гражданства +7 (8112) 59-64-57 +7 (8112) 59-64-21 по вопросам оформления видов на жительство и разрешений на временное проживание +7 (8112) 59-64-17 +7 (8112) 59-64-24 +7 (8112) 59-64-23 +7 (8112) 59-64-67 по вопросам оформления приглашений, виз и регистрации иностранных граждан +7 (8112) 59-64-16 +7 (8112) 59-64-34 по вопросам получения разрешения на работу иностранным гражданам +7 (8112) 59-64-56 по вопросам организации работы с вынужденными переселенцами +7 (8112) 59-64-18 +7 (8112) 59-64-49 по вопросам организации работы с беженцами +7 (8112) 59-64-18 по вопросам организации работы с соотечественниками +7 (8112) 59-64-35 +7 (8112) 59-64-48 +7 (8112) 59-64-50 по вопросам получения дубликата миграционной карты +7 (8112) 59-64-38 по вопросам адресно-справочной работы +7 (8112) 59-64-96 +7 (8112) 59-64-20.



ссылка на оригинал

ФАС обнаружила завышение цен наВ препараты против ВИЧ ( 2 часа 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о завышении стоимости 95 препаратов для лечения ВИЧ, гепатита В и С, туберкулеза. Доклад размещен на сайте ведомства. В отчете отмечается, что стоимость 58 препаратов в России оказалась самой низкой в мире. Цены на антивирусные препараты в целом на 29% ниже минимальных в изученных странах. ФАС предлагает ограничивать уровень прибыли, который производитель получает при реализации противовирусных лекарств. Цены на препараты предлагается понижать в случае, если их средняя стоимость падает в референтных странах. Ведомство проанализировала цены производителей лекарств, стоимость лекарств при закупках для государства и оптовые цены в 38 странах мира, в том числе в Англии, Корее, Турции и на Украине.



ссылка на оригинал

Кудрин предлагает срочно повысить пенсионный возраст ( 2 часа 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что повышать пенсионный возраст следует уже с 2019–2020 годов, сообщает ТАСС. «Начать нужно было давно, и сейчас уже срочно нужно начинать. Мы считаем, что необходимо начинать с 2019 или с 2020 года», — сказал Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что Россия сможет накопить существенный экономический ресурс после повышения пенсионного возраста через 10–16 лет.



ссылка на оригинал

Власти начнут штрафовать управляющие компании за неправильно начисленную «коммуналку» ( 3 часа 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 1 января введена повышенная финансовая ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами, передают «Вести». «С 1 января введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление, и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До сих пор такой ответственности не было», - отметил Козак. В свою очередь Медведев надеется, что подписанное им постановление правительства о переводе общедомовых расходов из статьи «коммунальные услуги» в статью «содержание жилого помещения» позволит повысить прозрачность исчисления оплаты за эти услуги для граждан. «Я подписал два постановления, которые улучшают работу жилищно-коммунального сектора. Во-первых, с 1 января расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения», - пояснил премьер-министр. Таким образом, общедомовые расходы переводят из коммунальных услуг в жилищные услуги, а размер платы за последние определяют сами собственники жилья. «Надеюсь, это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает ее более предсказуемой для людей», - подчеркнул Медведев. «Второе постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает», - пояснил премьер-министр. Козак добавил, что перевод платы за общедомовые расходы из коммунальных услуг в жилищные означает, что жители многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно устанавливать размер этой платы, которая не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. После подписания постановления у управляющих компаний и ТСЖ появляется стимул контролировать потребление ресурсов на общедомовые нужды и не распределять эти расходы на всех жильцов. «Одновременно управляющим компаниям и товариществам собственников жилья этим же постановлением упрощается процедура фиксации таких фактов проживания в квартире незарегистрированных или большого количества жителей», - заявил вице-премьер. С 1 января для гарантии прав инвалидов и семей, имеющих инвалидов, введены повышающие коэффициенты при предоставлении компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг. «Понятно, что у инвалидов, тех, которые больше находятся в жилом помещении, расход ресурсов - прежде всего воды и электричества - больше. К этим нормативам устанавливаются коэффициенты. Они устанавливаются органами исполнительной власти субъектов России в коридоре от 1,1 до 1,8», - отметил Козак. Что касается жилищного контроля, то теперь установлены дополнительные гарантии допуска общественных организаций к подобной деятельности вместе с жилищными инспекциями. «Устанавливается порядок фиксации намерений общественной организации участвовать в этом контроле, прежде всего, объявление о намерении осуществить проверку либо общественные слушания по проектам, актам, действиям коммунальных организаций», - пояснил вице-премьер. Сведения о оответствующих общественных организациях разместят в интернете, а с 1 июля 2017 г. - в государственной информационной системе ЖКХ. «Кроме того, устанавливаются гарантии граждан, которые индивидуально проявляют инициативу поучаствовать в таком контроле. Общественные организации по установленной постановлением процедуре обязаны рассмотреть такое обращение в течение пяти дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан для участия в таком контроле», - заявил Козак. Такая мера поможет установить более жесткий и прозрачный контроль за деятельностью коммунальных организаций, к которым «еще достаточно много нареканий». «Это важные решения. Конечно, контролируйте, как они будут исполняться. Если что-то потребуется туда дополнить, мы это оперативно сделаем», - заключил Медведев.



ссылка на оригинал

В поликлиниках Пскова завершается установка тревожных кнопок ( 3 часа 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В поликлиниках Пскова завершается установка тревожных кнопок. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. Тревожные кнопки будут установлены в поликлиниках на каждом этаже, чтобы ими могли воспользоваться пациенты, которым плохо. «Если пациенту действительно плохо, но он боится, что его не пропустят к врачу без очереди, он может нажать на эту кнопку, и к нему на помощь подойдет дежурный администратор или специалист из кабинета неотложной помощи». - пояснила Галина Неваленная. Также в муниципальных поликлиниках устанавливается система видеонаблюдения в холле перед регистратурой, чтобы можно было контролировать скученность пациентов и качество оказания им помощи. «К сожалению, мы до сих пор не изжили практику, когда в медицинских организациях не очень вежливо говорят с пациентами», - отметила главврач поликлиники, подчеркнув, что у администраторов и сотрудников регистратуры должно быть чувство сострадания и дружелюбное отношение к пациентам. «Зачастую люди жалуются не на качество медпомощи, а на то, что по отношению к ним нет сострадания, ласкового слова, которое тоже лечит. Поэтому все наши нововведения направлены в том числе и на повышение культуры обслуживания пациентов, - подчеркнула Галина Неваленная. - Мы работаем для пациентов, а не для себя любимых».



ссылка на оригинал

«Викинг» признан самым кассовым российским фильмом 2016 года ( 3 часа 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



«Викинг» Андрея Кравчука признан самым кассовым российским фильмом 2016 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскино. Сборы «Викинга» к концу третьей недели проката достигли $23,3 млн. До этого лидером по общим сборам среди отечественных лент в 2016 году был «Экипаж» Николая Лебедева, заработавший $22,8 млн. «Конкуренция между российскими фильмами за первенство в топ-десятке - это здоровая конкуренция. Она стимулирует дальнейший успех и дальнейшее развитие индустрии, в которой есть достаточно много сложных вопросов», - отметила гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе. Главную роль в «Викинге» сыграл Данила Козловский. В картине также снимались Светлана Ходченкова, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев и др.



ссылка на оригинал

В Госдуме выступили против создания платных тюрем для состоятельных преступников ( 3 часа 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил против создания в России платных тюрем для состоятельных граждан, передает «Интерфакс». «Говорить о том, что будут какие-то "виповские" тюрьмы, конечно, не приходится», - сказал он журналистам в понедельник. «Я категорически против, и мы этого не допустим. Это противоречит не только закону, но и конституции», - подчеркнул Крашенинников.



ссылка на оригинал

В соцсетях распространяют информацию о подозрительном мужчине, который пытается войти в доверие к детям в Пскове ( 3 часа 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В соцсетях распространяют информацию о подозрительном мужчине, который пытается войти в доверие к детям. По данным одной из пользовательниц, 13 января, в районе 12.00, на детской площадке в Летнем саду в Пскове у колеса обозрения был замечен мужчина, пытающийся увести с собой чужого ребенка - девочку шести лет. «Его приметы: высокого роста (приблизительно 180 см), худощавый, с тонкими чертами лица, глаза посажены слегка близко, нос тонкий прямой, лицо овальное. Был одет в короткую ( типа куртки) дубленку светло-коричневого цвета, вязаную серую с черным шапку, черные брюки и черные ботинки. Через плечо висела мужская сумка типа барсетки темно-коричневого цвета. Позже (в 13-14 часов дня) по описанию этот же человек был замечен возле школы №2 на ул. Свердлова. Он снова пытался заговорить с ученицей начальных классов. В обоих случаях дети были без присмотра взрослых. Дорогие родители! Будьте бдительны! Берегите своих детей!» - призывает псковичка. Данная запись очень активно распространяется по социальной сети несколько дней и набрала уже более 470 лайков и 330 репостов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, заявлений и сигналов с соответствующей информацией в правоохранительные органы не поступало. Псковичей призывают в первую очередь обращаться с подобной информацией в полицию, а затем уже распространять в социальных сетях.



ссылка на оригинал

До 1 марта кабинеты неотложной помощи появятся во всех поликлиниках Пскова ( 3 часа 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



До 1 марта кабинеты неотложной помощи появятся во всех трех поликлиниках Пскова. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. «Такой кабинет уже с лета 2016 года работает в поликлинике №3 на Индустриальной. До 1 марта такие кабинеты будут организованы в первой и второй поликлиниках», - пояснила главврач учреждения. По ее словам, это будут отдельные кабинеты, куда пациенты могут, в случае необходимости, обратиться напрямую - без очереди и регистратуры. «Там, в случае необходимости, можно сделать ЭКГ, ввести инъекцию или принять таблетку, чтобы снять болевой синдром, назначить необходимое обследование. Затем, в случае необходимости, пациента отдают под опеку участкового врача», - сказала Галина Неваленная. Открытие кабинетов неотложной помощи, по ее словам, позволит решить вопрос вынужденного ожидания в очереди тех, кому действительно плохо. На данный момент есть трудности в комплектовании кабинетов неотложной помощи специалистами. «Но к 1 марта мы планируем все вопросы решить, в том числе и в плане ремонта, чтобы начать с чистого, красивого листа», - заключила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».



ссылка на оригинал

Максим Жаворонков о реформе медийного блока администрации Псковской области: Это упростит работу и сделает органы власти более открытыми ( 3 часа 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Псковской области будет кардинально изменена система взаимодействия органов власти региона со СМИ, заявил Псковскому агентству информации вице-губернатор – руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков, комментируя перестановки в управлении по связи и массовым коммуникациям Псковской области.. «Раньше информация проходила от органов власти через аппарат администрации и медийный блок в СМИ. Теперь останется только один чиновник в медийной сфере – пресс-секретарь губернатора Оксана Ширан», - пояснил он. Напомним, сегодня, 16 января, губернатор области Андрей Турчак на заседании региональной администрации сообщил, что руководитель управления Александр Машкарин покинет свой пост и возглавит ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области». При этом в управлении будут сокращены 9 штатных единиц. Органы власти Псковской области будут напрямую заниматься связями с общественностью. При этом новые ставки пресс-секретарей там не появятся, заверил Максим Жаворонков. «Методологическая часть вопроса – кто информацию предоставляет, как информация отрабатывается – будет разработана. Это упростит работу, сделает органы власти более открытыми и приведет к усилению эффективности медийного блока», - подчеркнул он. Вице-губернатор также добавил, что в результате реформирования появится экономия средств областного бюджета. Руководителем управления станет Юрий Колесников, ранее являвшийся первым заместителем. Олег Добрынин останется в должности заместителя и будет руководить отделом, занимающимся вопросами медиапланирования. Что касается назначения Александра Машкарина на должность директора Медиахолдинга Псковской области, то, по словам Максима Жаворонкова, «его задача в том, чтобы выполнить установку на снижение нагрузки холдинга на региональный бюджет». Напомним, ранее сообщалось, что перед новым директором холдинга стоит задача сократить его штатную численность на 30%. «Есть предварительная оценка. Возможно, в хорде проработки вопроса будет изменена поставленная задача», - пояснил вице-губернатор. Максим Жаворонков заверил, что Ирина Назарова, занимавшая пост директора госпредприятия «Медиа-холдинг Псковской области», «останется на руководящей должности и будет выполнять работу, связанную с зарабатыванием средств». По его словам, продолжит работу в медиахолдинге и его шеф-редактор Максим Андреев.



ссылка на оригинал

На перекрестке дорог Петербург – Невель и Опочка – Новоржев заработал светофор ( 3 часа 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Водители, проезжающие перекресток трассы Санкт-Петербург – Невель с дорогой Опочка – Новоржев, теперь должны руководствоваться сигналами светофора. Об этом пишет газета «Красный маяк». При капитальном ремонте участка федеральной трассы на ее пересечении с улицами Романенко и Стученко в Опочке были установлены светофоры. В настоящее время они подключены к регулированию дорожного движения в этом опасном месте, пишет издание.



ссылка на оригинал

В Псковской области проходит региональный этап конкурса «Юный правозащитник» ( 3 часа 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



C 9 января по 7 марта в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проводится региональный этап конкурса «Юный правозащитник». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, целью конкурса является содействие гражданскому и правовому воспитанию молодежи, профессиональная ориентация детей и подростков, подготовка к жизни в гражданском обществе путем повышения уровня правовой культуры и правосознания, формирования устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах, гражданском обществе. К участию в конкурсе «Юный правозащитник» приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов в возрасте от 11 до 18 лет. Темы работ на Конкурс «Юный правозащитник» в 2017 году: I возрастная группа (11-13 лет) «Быть должником – стыдно!», «Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания»; II возрастная группа (14-15 лет) – «Права детей - забота государства», «Участие представителей религиозных конфессий в формировании правосознания граждан»; III возрастная группа (16 - 18 лет) – «Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о Федеральной службе судебных приставов России», «Законодательство РФ, регламентирующее деятельность Федеральной службы судебных приставов России. Проблемы, перспективы, совершенствование». Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: наличие положительной гражданской нравственной позиции автора, полнота раскрытия темы, знание источников по исследуемой теме, самостоятельность выводов, оригинальность изложения материала, орфография, список используемых информационных источников.



ссылка на оригинал

«Единая Россия» призывает пенсионеров не поддаваться на мошеннические схемы при получении выплаты в 5 тысяч рублей ( 3 часа 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В «Единой России» призывают пенсионеров быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы при получении выплаты в 5 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 млн человек. «Однако нашлись те, кто использует доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях, - отметили в региональном отделении партии. - В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают». «К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!», - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. «Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники!», - отметил Толстой. «А тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс еще никто не отменял! Вас найдут, и вы понесете заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним», - заключил парламентарий. Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в августе выступил председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение Правительства получило положительную оценку президента и было поддержано фракцией «Единая Россия» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей.



ссылка на оригинал

В Великих Луках гость несколько раз ударил кулаком по лицу хозяйку дома ( 3 часа 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений женщине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области. Ночью 15 января наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов по улице Софьи Перовской. Прибыв на место происшествия через четыре минуты, сотрудники Росгвардии задержали 33-летего мужчину, который в ходе конфликта ударил несколько раз кулаком по лицу хозяйку дома. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции.



ссылка на оригинал

Администрация Псковской области рекомендует главам районов рассмотреть вопрос о создании комиссий по регулированию социально-трудовых отношений ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Администрация Псковской области направила главам тех муниципальных образований, в которых не созданы трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, письмо с рекомендацией рассмотреть вопрос о создании таких комиссий и заключении соответствующих соглашений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, об этом говорится в ответе первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой на обращение председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяны Михайловой от 6 декабря 2016 года. В письме первого вице-губернатора отмечается, что в соответствии со статьей 24 Трудового кодекса РФ к основным принципам социального партнерства относится не только добровольность принятия сторонами на себя обязательств (в связи с чем органы государственной власти области не вправе обязывать органы местного самоуправления муниципальных образований создавать трехсторонние комиссии и заключать трехсторонние соглашения в социально-трудовой сфере на территориально уровне), но и принцип содействия государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе. Исходя из этого органы государственной власти вправе рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов области создавать трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и заключать трехсторонние соглашения в социально-трудовой сфере на территориальном уровне.



ссылка на оригинал

Статистика за 2016 год показала негативное отношение жителей Пскова к диспансеризации ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



20 тысяч жителей Пскова прошли диспансеризацию в 2016 году, сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. Она считает этот показатель недостаточно большим. По словам главврача, в 2016 году из 36 тысяч пациентов, подпадающих под диспансеризацию, специалисты подразделений городской поликлиники осмотрели более 20 тысяч. «Основная проблема в том, что у псковичей недостаточно активное и внимательное отношение к своему здоровью, низкая мотивация...» - констатировала Галина Неваленная. По ее словам, со стороны псковичей наблюдается негативное отношение к диспансеризации, несмотря на наличие позитивных примеров, когда прохождение обследования шло на пользу, например, помогало выявить у человека серьезное заболевание на начальной стадии. Гостья студии также напомнила, что диспансеризацию можно пройти в трех подразделениях городской поликлиники как в будние дни, так и по субботам. Сделано это для удобства работающих горожан. «На диспансеризацию можно записаться заранее - на конкретный день и время. Даже в субботу мы стараемся экономить время пациентов, и если вы заранее позвоните в поликлинику, вам заранее выпишут направление на конкретный день и удобное время, чтобы вы пришли, заполнили необходимые документы, быстро сдали все анализы и прошли специалистов», - пояснила Галина Неваленная. Также она не согласилась с мнением читателя Псковской Ленты Новостей о том, что на анкеты, которые заполняют горожане при прохождении диспансеризации, никто не смотрит. «Анкеты анализируются в обязательном порядке, по ответам на обозначенные вопросы впоследствии определяется, какие факторы риска существуют у конкретного гражданина, и проводится его консультирование», - пояснила главврач поликлиники. В этом году, по ее словам, поликлиника планирует ввести практику группового консультирования пациентов по определенным заболеваниям, чтобы объяснять им, как лечиться. Напомним, ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит диспансеризацию работающих и неработающих граждан и учащихся дневной формы обучения. Диспансеризация в зависимости от возраста включает в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня гемоглобина, общего холестерина, определение внутриглазного давления, ультразвуковые исследования и другие. Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно. Диспансеризация проводится один раз в три года, начиная с возраста 21 года. В 2017 году проводится диспансеризация родившимся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978,1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951. 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 годах. Пройти диспансеризацию можно, обратившись к участковому терапевту, врачу общей практики, в отделение профилактики. Можно пройти диспансеризацию, предварительно согласовав дату и время ее проведения по телефону: 66-53-29 - отделение профилактики поликлиника № 1, 57-33-66 - отделение профилактики поликлиника № 2, 53-62-14 - отделение профилактики поликлиника № 3; 53-49-42 - приемная, факс.



ссылка на оригинал

Разница в зарплатах руководителей и работников бюджетной сферы Псковской области будет сокращена ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В 2017 году заработная плата руководителей учреждений бюджетной сферы Псковской области не должна превышать зарплату рядовых работников более чем в 4 раза, а с 2018 года - не более чем в 3 раза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующее постановление принято в понедельник, 16 января, на заседании администрации региона под руководством губернатора Андрея Турчака. Нововведение обусловлено вступлением в силу с 1 января 2017 года изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые обязывают субъекты устанавливать предельный уровень соотношения между зарплатами руководителей, заместителей и главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений и зарплатами работников этих учреждений. Кроме того, закон обязывает публиковать среднемесячную зарплату руководящих работников на сайте органа исполнительной власти, в чьем ведении находится учреждение, а также устанавливает ответственность руководителя за несоответствующее закону соотношение зарплат. Нарушение закона является основанием для прекращения с ним трудового договора. Вышеуказанные нормы реализованы в проекте закона Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области». Законопроект направлен в Псковское областное Собрание депутатов и будет рассмотрен на ближайшей сессии. В соответствии с поручением губернатора реализована также норма об уменьшении соотношения размеров должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений на 10%. Она вступит в силу с 1 апреля 2017 года. В ходе рассмотрения вопроса Андрей Турчак поинтересовался мнением профсоюзной организации по принимаемому постановлению. «Мы стоим на стороне работников, бюджетников. Надеюсь, что вы с нами», - сказал Андрей Турчак. «Мы против», - ответила заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Надежда Партхаль и выразила опасения профсоюзов, что изменение передельного и процентного соотношения зарплат повлечет снижение доходов руководителей. В свою очередь глава региона подчеркнул, что изменения необходимы, поскольку в ряде учреждений бюджетной сферы в соотношении зарплат сотрудников и руководителей наблюдается «явный перекос». «Переход к новому предельному соотношению зарплат будет согласован дополнительно в рамках трехсторонней комиссии. А пока сохраняем коэффициент "4" на 2017 год, мониторим и будем контролировать, чтобы зарплата не уменьшилась», - заключил Андрей Турчак.



ссылка на оригинал

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избившего хозяйку одного из частных домов ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Ночью 15 января наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны, о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов на улице Софьи Перовской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, прибыв на место происшествия через четыре минуты, сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения хозяйке дома. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции.



ссылка на оригинал

В администрации Псковской области резко сократится число чиновников, отвечающих за работу со СМИ ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В администрации Псковской области резко сократится число чиновников, отвечающих за работу со СМИ, сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков. По его словам, изменения, проанонсированные сегодня губернатором Андреем Турчаком, имеют две основные задачи - переформатирование медийного блока в администрации региона и оптимизация расходов. С этого момента в администрации региона практически не останется специальных чиновников, которые создают информационные материалы о деятельности администрации Псковской области. Эти задачи переходят к самим органам исполнительной власти. При этом численность госслужащих в них не увеличится. Фактически единственным чиновником, который будет оказывать методологическую помощь комитетам и управлениям во взаимодействии со СМИ и подготовке информационных пресс-релизов, будет пресс-секретарь губернатора Оксана Ширан. Возглавит государственное управление по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников. В структуре ведомства останется отдел, который занимается вопросами финансового и юридического плана по работе со СМИ, с учетом того, что управление является учредителем ряда муниципальных и областных изданий, а также предоставляет гранты. В управлении будет сокращено 9 человек, части из них будет предоставлена возможность перейти на работу в медиахолдинг. В самом медиахолдинге количество сотрудников будет оптимизировано на 30%. Что касается работы медиахолдинга, то, по словам Максима Жаворонкова, данный вопрос теперь находится в компетенции нового директора - Александра Машкарина. Вице-губернатор выразил уверенность в том, что действующий директор Ирина Назарова и шеф-редактор Максим Андреев найдут свое применение в медиахолдинге.



ссылка на оригинал

Владимир Путин учредил День войск национальной гвардии ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Владимир Путин подписал Указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба президента. «В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации» Владимир Путин установил День войск национальной гвардии Российской Федерации. Он будет отмечаться 27 марта. Указ вступает в силу со дня его подписания. Признан утратившим силу указ президента от 19 марта 1996 г. № 394 «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».



ссылка на оригинал

Новые светофоры установят в Подосье и на федеральной автодороге у поворота на Порхов ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Опочке появился новый светофор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале ФКУ «Севзапуправтодор», водители, проезжающие перекресток трассы Санкт-Петербург – Невель с дорогой Опочка – Новоржев, теперь должны руководствоваться сигналами светофора. При капитальном ремонте участка федеральной трассы на пересечении с улицами Романенко и Стученко установлены светофоры. В настоящее время они подключены. В 2016 году на участках федеральных автодорог были установлены светофоры на Рижском шоссе у поворота на деревню Родина и новый светофор в Крестах. В 2017 году на федеральных автодорогах планируется устройство двух светофорных объектов, оба в Псковском районе. Регулируемым станет перекресток федеральных автодорог Петербург - Псков и Новгород – Псков («порховская» трасса). Еще один транспортный светофор появится на Рижском шоссе у деревни Подосье. Сейчас выезд со стороны Камно в направлении города сильно затруднен. Кроме того, транспортный поток растет вместе с увеличением коттеджного поселка. Сейчас ведется проектирование. Предполагается, что само строительство начнется в 2017 году.



ссылка на оригинал

У псковских рыбаков-любителей изъяли незаконный улов ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



11 января сотрудниками отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству проведены контрольно-надзорные мероприятия на Чудском озере и в устьевой части реки Великая - от деревни Хотицы до выхода реки в Псковское озеро. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе рыбоохранных рейдов было выявлено три факта применения запрещенных орудий лова. У браконьеров изъято три сети и незаконный улов - судак, лещ и язь общим весом 5,4 кг, незамедлительно выпущенные в естественную среду обитания. Инспекторы рыбоохраны не только провели разъяснительные беседы с рыбаками-любителями, но также проверили на соблюдение ими Правил рыболовства и соответствие размерного ряда добытой (выловленной) рыбы допустимым нормам.



ссылка на оригинал

Названо самое дешевое туристическое направление 2017 года ( 4 часа 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Регион Алгарви на юге Португалии был признан самым дешевым туристическим направлением на 2017 год. К такому выводу пришли эксперты британской компании Post Office, пишет «Лента.ру». Специалисты изучили стоимость нескольких товаров и услуг в разных странах, в частности, обеда с вином на двоих, цены на воду, кофе, кока-колу, пиво, солнцезащитный крем и средство от насекомых. Оказалось, что в Алгарви за такой набор путешественники заплатят примерно 37,95 евро. На втором месте списка из 12 позиций находится болгарский курорт Солнечный берег. Обед, напитки и другие товары обойдутся там двум туристам в 38,14 евро. Замыкает тройку регион Коста-дель-Соль в южной Испании с показателем в 44,12 евро. Четвертое место рейтинга досталось турецкому курорту Мармарис на побережье Средиземного моря (56,56 евро), пятое - Праге (58,19 евро). В топ-12 в порядке убывания также были включены город Пафос на юго-западе Кипра, Будапешт, Токио, населенный пункт Слима на Мальте, остров Корфу (Греция), Кейптаун в ЮАР и Канкун (Мексика). В декабре 2016 года северный Вьетнам признали самым бюджетным направлением для отдыха на 2017 год. В тройку лидеров, по версии Forbes, также попали киргизская столица Бишкек и португальский Лиссабон.



ссылка на оригинал

Создатели «Шерлока» отменили мастер-класс в академии Первого канала ( 4 часа 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Создатели сериала «Шерлок» - сценарист Стивен Моффат и продюсер Сью Верчью сообщили о переносе мастер-класса в академии Первого канала из-за недавней утечки последнего эпизода четвертого сезона фильма, который попал в интернет за день до премьеры. Об этом сообщает «Новая газета». «Сегодняшний мастер-класс Моффата и Верчью переносится. Стивен и Сью просили подчеркнуть, что очень не любят подводить людей и понимают важность такого общения для нашей индустрии, но просят их понять и отложить эту встречу», — объяснила директор дирекции креативного планирования Первого канала Елена Афанасьева. Напомним, показ финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» состоялся в минувшее воскресенье. Первый канал транслировал серию практически одновременно с Би-би-си, однако за сутки до эфира финальный эпизод появился в интернете с русской озвучкой. Как сообщают британские СМИ, BBC проверяет, каким образом эпизод попал в интернет и была ли эта утечка намеренной.



ссылка на оригинал

Глава Правительства РФ утвердил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ ( 4 часа 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами, передает ИТАР-ТАСС. «(Документ) утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - повысить прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там (в сфере ЖКХ) действительно хватает», - сказал премьер-министр. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак добавил, что этим постановлением, в частности, устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций и граждан к общественному контролю вместе с жилищными инспекциями.



ссылка на оригинал

В ходе рейда сотрудники рыбоохраны изъяли у псковских рыбаков запрещенные орудия лова и незаконно пойманную рыбу ( 4 часа 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



11 января сотрудники отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели контрольно-надзорные мероприятия на Чудском озере и в устьевой части реки Великой – от деревни Хотицы до выхода в Псковское озеро. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, в ходе рыбоохранных рейдов выявили три факта применения запрещенных орудий лова. У браконьеров изъяли три сети и незаконный улов (судак, лещ и язь) общим весом 5,4 кг, который выпустили в естественную среду обитания. Инспекторы рыбоохраны не только провели разъяснительные беседы с рыбаками-любителями, но также проверили на соблюдение ими Правил рыболовства и соответствие размерного ряда добытой (выловленной) рыбы допустимым нормам.



ссылка на оригинал

Телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9 ( 4 часа 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сегодня, 16 января, телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9. Об этом сообщается на сайте ГТРК Псков. «Формат 16 на 9 - общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению. Принципу, который художники всех времён использовали при создании своих творений», - отметили в компании. Для обладателей современных телевизоров картинка, наконец-то, станет полной, нужно лишь выбрать в настройках устройства формат 16:9, либо «широкоэкранный». На экранах предыдущего поколения картинка, к сожалению, будет деформирована. Формат 16:9 это соотношение сторон экрана с шириной 16 единиц и высотой 9. Начиная с 2009 года, данный формат стал самым распространенным среди телевизоров и компьютерных мониторов.



ссылка на оригинал

Водитель «Ленд Крузера» «отправила» в больницу водителя «Шевроле» в Пскове ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Водитель «Тойоты Ленд Крузер» «отправила» в больницу водителя «Шевроле» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 13 января около 12.15 у дома 29 по улице Максима Горького. Водитель «Тойота Ленд Крузер» – женщина 1970 года рождения, поворачивая налево, не уступила дорогу транспортному средству и совершила столкновение с автомашиной «Шевроле Лачетти», под управлением молодого человека 1989 года рождения, который двигался прямо во встречном направлении. Водитель «Шевроле Лачетти» с полученными травмами был доставлен в областную больницу, откуда был отпущен. Водители трезвы. В пятницу, 13 января на территории Псковской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести и 2 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии. Задержаны 5 нетрезвых водителей. В 00.36 в Опочке у дома 60 по улице Дзержинского «Лада Приора» врезалась в опору ЛЭП. Пьяный водитель 1978 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. Пострадал водитель. В 03.30 в Пскове на улице М. Горького у дома 14/2 (район Ольгинского моста) водитель «Лифан», молодой человек 1983 года рождения, совершил наезд на автомашину «Дэу Leganza», под управлением мужчины 1970 года рождения, который двигался в попутном направлении. Пострадала пассажирка «Лифан», женщина 1969 года рождения, с полученными травмами доставлена в областную больницу. В 15.50 на 188 километре дороги Новгород-Псков (район деревни Локоть) водитель автомашины ВАЗ-21074, мужчина 1966 года рождения, на опасном повороте дороги не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет, где наехал на дерево. Пострадал водитель ВАЗ-21074, доставлен в областную больницу, не госпитализирован. 12 января в 23.15 на 4 километре автодороги Дно-Порхов (район Порхова) на закруглении дороги съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся ВАЗ-2115. Водитель 1984 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. Госпитализирован.



ссылка на оригинал

Медведев надеется, что перевод общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные повысит прозрачность формирования оплаты ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Премьер РФ Дмитрий Медведев надеется, что подписанное им постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные позволит повысить прозрачность формирования оплаты за эти услуги для граждан. «Я подписал два постановления, которые улучшают работу жилищно-коммунального сектора. Во-первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения», - сказал он на совещании с вице-премьерами, сообщает «Интерфакс». По словам главы правительства, таким образом, общедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья. «Надеюсь, это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает ее более предсказуемой для людей», - сказал он. «Второе постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - также повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает», - продолжил премьер.



ссылка на оригинал

Наряду с терапевтами в подразделении городской поликлиники на улице Киселева будут принимать «узкие» специалисты ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В скором времени в подразделении ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», которое 9 января открылось на улице Киселева, 8, планируется организовать прием «узких» специалистов. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. Она напомнила, что данное подразделение создано для того, чтобы разгрузить от пациентов поликлинику №2, расположенную на улице Коммунальной, 23. Ожидается, что подразделение на улице Киселева сможет «оттянуть» на себя 8 - 10 тысяч пациентов второй поликлиники. Новое подразделение предназначено для обслуживания жильцов близлежащих домов и уже за первую неделю положительно сказалось на работе второй поликлинике: скопление народа там заметно уменьшилось. В подразделении на Киселева пациентов принимают 5 участковых терапевтов. «По мере работы мы также будем организовывать там прием некоторых "узких" специалистов, для работы которых не нужно "тяжелое" оборудование - например, невролога, гастроэнтеролога и других специалистов», - сказала Галина Неваленная. Кроме того, в скором времени на Киселева будет организована выписка больничных листов. Также гостья студии сообщила, что руководство городской поликлиники будет радо любым конструктивным предложениям, направленным на улучшение организации работы подразделения на Киселева. Напомним, терапевты нового подразделения принимают по по следующему расписанию: Участковый терапевт Мизирова М.Ю.: прием - нечетные числа: с 13.00 до 17.00 четные числа: с 8.00 до 12.00 Ольгинская набережная, 9, 11, 11 а; Конная 5, 6, 12; Красноармейская, 1 (общ.); Конный переулок 7а; Р. Люксембург, 5, 6, 6а (част); М. Горького , 6, 16,18, 20/7, 24/7, 26 абв, 35, 39, 41/9, 43/8, 45, 47/9, 49; Красноармейская, 6. Участковый терапевт Купецкая И.Е.: прием - нечетные числа: с 8.00 до 12.00 четные числа: с 13.00 до 17.00 Конная, 28, 30; М.Горького 4,4а ,6, 10/10, 14/6, 21, 25, 27, 29; Ольгинская набережная, 3, 4, 4/1; Пароменская, 5, 8, 1, 14 аб, 15, 16, 16а, 17, 18, 18аб, 20, 20а, 24, 26, 28; Рижский проспект, 5а, 5/12, 14, 15, 19; Р. Люксембург, 19; Петровская, 20, 35, 37, 49; Петровский переулок, 14, 16, 17, 19; Участковый терапевт Герасенко М.А.: прием ежедневно с 8.00 до 12.00 Коммунальная, 7, 9; Петровская, 6, 8, 8а, 12, 10а; ч/дом М. Горького, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19; Ольгинская набережная, 1, 1 а,б; Участковый терапевт Прокофьева Н.Ф.: прием - нечетные числа: с 13.00.до 17.00 четные числа: с 8.00 до 12.00 Народная, 1, 2, 4, 8, 8 а, 15,19, 21 а, 23/17; Береговая, М. Горького 2а, 2в; Киселева, 3, 5, 11, 13; Кузбасской дивизии, 4, 6, 8, 12, 12 а; Коммунальная, 15. Участковый терапевт Дудукалов Ю.М. (прием ведет врач терапевт Герасенко М.А.): прием ежедневно с 8.00 до 12.00 Коммунальная, 10, 11, 12, 14, 14 а, 16, 16 а; Петровская, 10, 29, 31; Киселева, 8, ч/д.; Пароменская, 19; Старокоммунальная. Напомним, сделать флюорографические и рентгенологические исследования, а также посетить узких специалистов можно будет в поликлинике №2. График работы подразделения: процедурный кабинет с 8.00 до 15.00, массажный кабинет с 8.00 до 16.30. Регистратура с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Гардероб с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Телефоны для справок: приемная главного врача: 53-49-42, поликлиника № 2: 56-78-15, 56-96-98, подразделение на ул. Киселева, 8: 29-83-60.



ссылка на оригинал

Спасатели призывают псковичей-автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах в связи с выпадением снега ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В связи с выпадением снега на дорогах Псковской области может образоваться характерная снежная «каша». Движение на автотранспорте в таких условиях имеет свои особенности. В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать автолюбителям на дорогах. Автомобилистам следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. При управлении транспортным средством все движения водителя должны быть плавными. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость. В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари. Помните: даже чистый асфальт в морозную погоду таит серьезные угрозы для водителя. Он может быть покрыт незаметной и очень тонкой пленкой льда. Поэтому в любом случае для торможения требуется большее расстояние, чем в теплый сезон. В осенне-зимний период на дороге следует периодически притормаживать для контроля сцепления шин с дорогой. Следует удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим. Необходимо учитывать, что коэффициент сцепления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покрытии по сравнению с сухим снижается в 1,5-2 раза. Повышенную осторожность проявляйте на пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления людей на проезжей части. Уважаемые водители, как бы вы ни спешили, помните: сэкономленные минуты не смогут вернуть ни здоровье, ни тем более жизнь. Будьте сознательны, не забывайте об ответственности перед окружающими людьми.



ссылка на оригинал

Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек, говорится в отчете неправительственной организации Oxfam, занимающейся борьбой с бедностью, пишет «Интерфакс» В связи с очередным экономическим форумом в Давосе Oxfam вывела статистику соотношения состояния бедных и богатых в Бельгии и в мире, которую в понедельник опубликовала газета Le Soir. В публикации отмечается, что, хотя Бельгия и не является примером страны самого большого неравенства граждан, тем не менее, и в ней имущественный разрыв между богатыми и бедными показателен: 10% самых богатых бельгийцев, по данным Oxfam, обладают примерно половиной совокупного состояния нации. При этом 1% наиболее богатых владеет 18%, сообщает издание. Возглавляет список самых богатых людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс. В отчете также называются создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, инвестор Уоррен Баффет, медиа-магнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, создатель Amazon Джефф Безос, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, сооснователь Oracle Ларри Элисон, а также испанский предприниматель, основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега.



ссылка на оригинал

Объявлен сбор средств для погорельцев в Гдове ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Объявлен сбор средств для погорельцев в Гдове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте». Напомним, 13 января ночью в Гдове сгорел дом у молодой семьи Татьяны и Михаила Боровьевых. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы ноутбука. Двоих маленьких детей родители успели выкинуть через окно на улицу в одном нижнем белье. Сгорело все. У семьи нет ни документов, ни одежды, ничего. Помочь погорельцам можно, перечислив деньги на карточку № 42 76 51 00 12 48 19 71 (Боровьева Татьяна Евгеньевна). Телефон Татьяны +7-921-219-50-24, страница в «ВКонтакте» - https://vk.com/id21620460.



ссылка на оригинал

Четверо детей и один взрослый пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков из-за пьяного водителя ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Четверо детей и один взрослый пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков из-за пьяного водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 13 января в 15.25 на 248 километре шоссе Санкт-Петербург-Невель (Стругокрасненский район). Водитель автомашины ГАЗ-27057 – мужчина 1962 года рождения, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Опелем Зафира», за рулем которой находился молодой человек 1985 года рождения. В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины «Опель Зафира». В областную больницу доставлена девушка 1986 года рождения. В Детскую больницу отправлены мальчик 2010 года рождения, девочка 2012 года рождения, мальчик 2014 года рождения, мальчик 2016 года рождения. Водитель автомашины Опель Зафира трезв.



ссылка на оригинал

Псков примет первенство России по мини-футболу ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Зональный этап первенства России по мини-футболу 2016-2017 среди юношеских команд 2001-2002 годов рождения пройдет в Пскове с 18 по 22 января. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матчи турнира будут проходить в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (деревня Борисовичи, за Ледовым дворцом). В город на реке Великой приедут девять команд Северо-Западного региона. Выявить сильнейшего заявились: «Псков-747», ДЮСШ-7 (Петрозаводск), «Фосфорит» (Кингисепп), сборная Мурманской области, сборная Архангельской области, ДЮСШ-2 «Экспресс» (Великие Луки), «ДЮСШ по футболу - 1» Сыктывкар, «ДЮСШ по футболу - 2» Сыктывкар и СДЮШОР «Царское Село» Санкт-Петербург. В ранге хозяев будут выступать - воспитанники ФК «Псков-747» под руководством Андрея Колышева и Юрия Баскакова. Первенство пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. В плей-офф выходят команды, занявшие два первых места в своих группах «А» и «B». Группа А 1. «ДЮСШ – 7» г. Петрозаводск 2. «ДЮСШ – 2 Экспресс» г. Великие Луки 3. «СДЮШОР Царское Село» г. С-Петербург 4. сборная Архангельской области 5. «ДЮСШ по футболу – 1» г. Сыктывкар Группа Б 1. ФК «Псков – 747» г. Псков 2. сборная Мурманской области 3. «ДЮСШ по футболу – 2» г. Сыктывкар 4. «Фосфорит» г. Кингисепп Календарь игр 18 января 12.00 «ДЮСШ по футболу – 1» - «СДЮШОР Царское Село» 13.00 «ДЮСШ – 7» - Архангельская область 14.00 Мурманская область - «ДЮСШ по футболу – 2» 14.45 – Открытие турнира 15.00 ФК «Псков – 747» - «Фосфорит» 16.00 «ДЮСШ – 2 Экспресс» - «ДЮСШ по футболу – 1» 17.00 «СДЮШОР Царское Село» - Архангельская область 19 января 12.00 «СДЮШОР Царское Село» - «ДЮСШ – 7» 13.00 Архангельская область - «ДЮСШ по футболу – 1» 14.00 «Фосфорит» - «ДЮСШ по футболу – 2» 15.00 «ДЮСШ – 7» - «ДЮСШ – 2 Экспресс» 16.00 ФК «Псков – 747» - Мурманская область 20 января 12.00 «ДЮСШ – 2 Экспресс» - «СДЮШОР Царское Село» 13.00 «ДЮСШ по футболу – 1» - «ДЮСШ – 7» 14.00 Мурманская область - «Фосфорит» 15.00 Архангельская область - «ДЮСШ – 2 Экспресс» 16.00 «ДЮСШ по футболу – 2» - ФК «Псков – 747» 21 января 12.00 А1 – Б2 13.00 Б1 – А2 22 января 12.00 Б4 – А4 13.00 А3 – Б3 14.00 матч за 3-е место 15.00 Финал 15.45 Награждение.



ссылка на оригинал

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Галиной Неваленной ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



[ >>> ] so.write('media_1311673231916'); Она расскажет о новом поликлиническом отделении на Киселева, 8, которое начало работу с 9 января, о лекарственном обеспечении псковичей, о переходе на электронные больничные листы и ответит на вопросы ведущих, радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Вопросы Галине Неваленной можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. var so = new SWFObject('/flv/player/player.swf','player_1311673231916','480','360','9'); so.addParam('allowfullscreen','true');so.addParam('allowscriptaccess','always');so.addParam('wmode','opaque');so.addVariable('replacement','/flv/player/images/replacement.gif'); so.addVariable('plugins','gapro-1');so.addVariable('gapro.accountid','UA-XXXXXXX-X'); so.addVariable('file','so.write('media_1311673231916'); Она расскажет о новом поликлиническом отделении на Киселева, 8, которое начало работу с 9 января, о лекарственном обеспечении псковичей, о переходе на электронные больничные листы и ответит на вопросы ведущих, радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Вопросы Галине Неваленной можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

ссылка на оригинал

На минувшей неделе псковский Росреестр оштрафовал нарушителей земельного законодательства на 241 тыс. рублей ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



На минувшей неделе Росреестр оштрафовал нарушителей земельного законодательства в Псковской области на 241 тысячу рублей На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 11 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 6 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства. Чаще всего субъектами игнорировались положения части 1 статьи 19.5 КоАП РФ - невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (1 случай) и статьи 7.1 - самовольное занятие земельного участка (3 эпизода). По итогам проверок возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, 5 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 6 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 241000 рублей. Устранено 5 нарушений.



ссылка на оригинал

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в управляющей компании Опочецкого района ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Прокуратура Опочецкого района Псковской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Управляющая компания «Технопром». Как сообщает сайт генеральной прокуратуры РФ, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в организации имеется задолженность по заработной плате в отношении 5 работников за период с апреля по сентябрь 2016 года в размере более 300 тысяч рублей. Согласно данным бухгалтерской отчетности предприятие имело финансовую возможность выплаты заработной платы, но установленную обязанность не выполняло, перечисляя денежные средства на иные цели. По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации) Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.



ссылка на оригинал

В Псковской области выберут «Район на миллион» ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



«Район на миллион» выберут в Псковской области активисты Молодежного дискуссионного клуба «Форум». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, в новом проекте, который стартует сегодня, 16 января, представителям инициативной молодежи предстоит прожить сутки в каждом из 22 районных центров области, а также в городах Псков и Великие Луки. По замыслу организаторов, активисты получат в распоряжение по 1000 рублей. На эти средства, молодым людям и предстоит выяснить, возможно, ли в границах этой суммы, прожить сутки в каждом из районов региона. Более того, за время пребывания, им будет необходимо ознакомиться минимум с 3 местными достопримечательностями, найти себе ночлег, а в рационе, должен быть комплексный обед. При соблюдении всех условий район отмечается знаком «Район на миллион». По итогам реализации проекта планируется создание медиакарты Псковской области.



ссылка на оригинал

В Пскове шестиклассник избил третьеклассника за долгое сидение в туалете ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Пскове шестиклассник избил третьеклассника. Как сообщает life.ru, агрессию шестиклассника вызвало то, что учащийся из третьего класса слишком долго, по его мнению, занимал кабинку школьного туалета. 11 января после первого урока в туда зашел третьеклассник А., где его избили ученик 6-класса Н. со своим 14-летним приятелем С. Второй ранее учился в этой школе, но в тот день пришел в учебное заведение за своей младшей сестрой. Н. с С., которые, видимо, не готовы были долго терпеть, ударили третьеклассника ногой по спине. Уже позже правоохранителям они рассказали, что А. просто слишком долго занимал кабинку туалета. «А. рассказал, что перед уроком физкультуры старшеклассники просто с ноги ударили его в спину. Остался очень хороший отпечаток и на спине, и на футболке. Мы вызвали скорую помощь, доставили ребёнка в детскую больницу», - рассказала мама третьеклассника. Уже в больнице ребенку диагностировали компрессионный перелом 5-6 позвонков. Сейчас А. лежит в больнице. Кто именно ударил ребенка, предстоит выяснить следствию. По словам А., его ударил С. Однако перед правоохранителями всю вину на себя взвалил Н. «Перед нами он не извинился, своей вины он не признал, он все свалил на своего товарища. Позже с опекунами я разговаривала, они, конечно, извинились, но делу тут уже не поможешь», - добавила мама пострадавшего школьника. Однако в школе считают, что ничего страшного не произошло, а удар по спине ногой называют «пенделем». «Ребенок шел на урок физкультуры, попросился в туалет. Классная руководительница ждала его возле туалета. А там внутри был этот С. Ему показалось, что А. был долго в туалете, и он ему, как выражается, дал "пендель". По попке ударил его ногой. Мальчик, естественно, заплакал. Медики посмотрели - на попке красное пятно, вызвали мамочку», - прокомментировала директор школы. Этот инцидент не единственный в послужном списке двоих приятелей. Оказалось, что в тот день в школе приятели также украли телефон у 12-летнего школьника. После этого оба сбежали из Детской деревни-SOS в Пскове, где они и проживают, но быстро нашлись. По имеющейся у ПЛН информация, данные об инциденте доведены до городского управления образования, которое будет разбираться в случившемся.



ссылка на оригинал

Андрей Турчак с иронией упомянул случай с арендой «Ленд Крузера» Гизбрехта ( 5 часов 5 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Губернатор Псковской области Андрей Турчак с иронией упомянул случай с арендой «Тойоты Ленд Крузер» руководителя «Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на заседании администрации 16 января руководитель государственного комитета по организации госзакупок Сергей Щербаков представил вниманию коллег постановления «О внесении изменений в отдельные акты администрации области». В частности, он отметил, что изменения сводятся к увеличению нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта. Так, максимальная цена на приобретение служебного легкового автотранспорта с 1 января увеличена с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей для лиц, замещающих государственные должности Псковской области, и с 800 тыс. руб. до 1 млн рублей для лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Псковской области категории «руководители». При этом, мощность указанных автотранспортных средств оставлена прежняя - не более 200 лошадиных сил и не более 150 лошадиных сил соответственно. Увеличение нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта продиктовано увеличением цен на рынке продаж легкового автотранспорта, пояснил он. «Ну, это лучше, чем сдавать в аренду "Ленд Крузер" по 4 по 5 миллионов», - прокомментировал выступление губернатор Андрей Турчак.



ссылка на оригинал

Половину пассажирских поездов обеспечат Wi-Fi до конца года ( 5 часов 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Почти в половине поездов дальнего следования до конца года будут установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi. Пассажиры смогут получать на высокой скорости мультимедийный контент, а также выходить в интернет. Для этого в одном из вагонов поезда установят сервер, пишет газета «Известия». Как пояснили изданию в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД), по России следует около 500 дальних поездов в сутки (летом больше, чем зимой). Примерно в половине будут установлены серверы, по составу развернут локальную сеть, подключиться к ней можно будет с помощью точек доступа Wi-Fi (сейчас услуги Wi-Fi доступны только пассажирам «Сапсана» и еще нескольких фирменных поездов). При подключении пользователь попадет на специальный сайт, где сможет выбрать и посмотреть фильмы, послушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана, получить информацию о маршруте и многое другое. Весь контент загрузят на сервер поезда, поэтому пассажиры будут получать доступ на высоких скоростях.



ссылка на оригинал

В Псковской области выявили нарушения при поставках рыбы из Вьетнама в Казахстан ( 5 часов 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Псковской области выявили нарушения при поставках рыбы из Вьетнама в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. В рамках совместных мероприятий с Псковской таможней сотрудники управления провели полный досмотр автотранспортного средства, перемещавшего в Казахстан через многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино партии филе масляной рыбы общим весом 18,01557 тонны, выработанной предприятием Вьетнама. В связи с отсутствием разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан было принято решение о запрете ввоза товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Позднее разрешение получили и товар направили в пункт назначения.



ссылка на оригинал

На Украине запретили «Битву экстрасенсов» ( 5 часов 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Украинскому телеканалу «СТБ» запретили трансляцию телепередачи «Битва экстрасенсов». Как сообщает портал Life.ru, это решение принял председатель правления ЗАО «Международный Медиа Центр — СТБ» Владимир Бородянский после недавнего скандала — в одном из выпусков героями передачи были российские военные. Бороднянский на своей странице в Facebook заявил о том, что сотрудники, которые допустили показ передачи в эфире, будут уволены, а также извинился перед телезрителями. В одном из выпусков «Битвы экстрасенсов» участниками были российские военные, воевавшие в Чечне и других «горячих точках». Один из военных в телепередаче заявил, что «служил на Украине», где над ним издевались. В 2015 году на Украине вступил в силу закон, позволяющий запрещать показ сериалов, фильмов, а также трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России. По словам вице-премьера по гуманитарным вопросам, министра культуры Украины Вячеслава Кириленко, этот запрет касается всех «милитаристских» фильмов и сериалов, созданных после 1991 года, а также всей российской кинопродукции и всех телепередач, выпущенных после 2014 года.



ссылка на оригинал

Шесть человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за выходные ( 5 часов 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



За прошедшие выходные дни, 14 и 15 января, в Псковской области зарегистрированы 5 ДТП, в результате которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. В Пскове на Крестовском шоссе, 41 32-летний водитель автомобиля «Форд» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «БМВ» под управлением 24-летнего молодого человека. В результате аварии 23-летняя пассажирка «БМВ» самостоятельно обратилась в приемный покой больницы. 14 января на 395-м км шоссе Санкт-Петербург - Невель (граница Опочецкого и Пушкиногорского районов) водитель машины «Ауди-80» – 30-летняя женщина - не справилась с управлением и совершила касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ДАФ, за рулем которого находился 47-летний мужчина. Водитель «Ауди» получила незначительные травмы. В тот же день в Псковском районе на 274-м км трассы Санкт-Петербург - Невель 48-летний водитель «Мерседеса» при обгоне не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на деревья. В итоге водитель оказался в больнице. Кроме того, в Пскове на Октябрьском проспекте, 14 водитель 78-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы. 15 января в деревне Маврино Опочецкого района на 431-м км шоссе Санкт-Петербург – Невель 66-летний водитель машины «Ситроен», совершая обнон, не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП пострадали его пассажиры: 46-летний мужчина и 60-летняя женщина.



ссылка на оригинал

Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области ( 5 часов 25 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Александр Машкарин уходит с должности начальника управления по СМИ и переходит на пост руководителя Медиахолдинга Псковской области. Об этом 16 января на заседании администрации области заявил губернатор Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Он отметил, что управление сокращается на 9 штатных единиц. При этом перед Александром Машкариным будет стоять задача сократить штатную численность медиахолдинга на 30%. «Изменения ни в коей мере не коснутся работы с муниципальными газетами и другими СМИ», — добавил губернатор. Александр Машкарин родился 1 июля 1978 года в Вильнюсе (Литва). В 2000 году окончил Псковский государственный педагогический институт. В 2003 году являлся слушателем федерального класса Московской школы политических исследований. С 1999 года работал в АНО «Центр социального проектирования «Возрождение». Занимался мониторингом и анализом региональных и местных СМИ, принимал участие в реализации ряда региональных общественно-политических и трансграничных проектов, принимал участие в создании сайта «Агентство политической информации «Навигатор». С 2000 года работал политическим обозревателем газеты «Псковская губерния». С апреля 2005 по январь 2006 года был советником заместителя губернатора Псковской области. С января по август 2006 года работал заместителем председателя комитета по Псковской области по молодежной политике и спорту - начальником отдела по молодежной политике. С 2006 года по 2009 год являлся главным редактором ПЛН. В июле 2008 года избран председателем Ассоциации СМИ Псковской области. С 2009 года - главный редактор газеты «Псковская правда». В 2013 году назначен заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области. В 2015 году возглавил Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области.



ссылка на оригинал

Пять человек пострадали за выходные в 3 происшествиях на автодороге Петербург – Невель в Псковской области ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



За выходные дни (14 и 15 января) на территории Псковской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, задержаны 12 нетрезвых водителей. Из 5 происшествий 3 приходятся на федеральную автодорогу Петербург – Невель. 14 января в 09.30 в Опочецком районе на 395 километре шоссе Петербург-Невель (граница Опочецкого и Пушкиногорского районов) водитель автомашины «Ауди-80» - девушка 1986 года рождения - не справилась с управлением и совершила касательное столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной ДАФ, под управлением мужчины 1969 года рождения. Водитель «Ауди» получила незначительные травмы, не госпитализирована. 14 января в Псковском районе в 10.20 на 274 километре дороги Петербург-Невель водитель «Мерседес BENZ V230», мужчина 1968 года рождения при совершении обгона не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на деревья. Водитель с травмами помещен в травматологию Псковской городской больницы. 15 января в 15.30 в Опочецком районе на 431 километре шоссе Петербург – Невель (район деревни Маврино) «Ситроен Берлинго» съехал в левый (по ходу движения) кювет. Водитель 1950 года рождения, выполняя обгон, не справился с управлением. Пострадали пассажиры мужчина 1970 года рождения и женщина 1956 года рождения, оставлены на месте происшествия.



ссылка на оригинал

Жители Острова предложили вернуть улицам города исторические названия ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Жители Острова предложили вернуть улицам города исторические названия. Об этом 16 января сообщил официальный сайт Островского района. 11 января 2017 года в Центре культуры «Юбилейный» состоялась встреча межведомственной рабочей группы с населением, проживающим в центральной части города Острова. Рабочую группу представляли руководители органов местного самоуправления: первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, глава администрации городского поселения «Остров» Сергей Леоненко, депутаты районного и городского Собрания депутатов, управляющей компании, ОМВД России по Островскому району. В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, интересующих жителей города. Живой интерес вызвала тема тарифообразования за теплопотребление. Первый заместитель главы районной администрации дала развёрнутый ответ, касающийся расчётов и обоснованности единого тарифа МУП «Островские теплосети». Также граждане высказали ряд претензий к организации ярмарки выходного дня на территории городского рынка, а также несанкционированной торговле мясной и молочной продукцией в необорудованных местах. По этим вопросам свои пояснения дал глава городского поселения Сергей Леоненко. Среди злободневных проблем: поддержание порядка на придомовых территориях, ремонт автодорог, благоустройство городского парка, оборудование тротуаров, автобусных остановок и парковок для автомобилей, капитальный ремонт многоэтажек, газификация частного сектора, содержание старого городского кладбища, спил ветхих и аварийных деревьев. Все поступившие замечания и предложения приняты к рассмотрению и будут взяты на контроль руководителями органов местного самоуправления. От старожилов города, занимающих активную жизненную позицию, в адрес муниципалитета поступило предложение рассмотреть вопрос по возвращению улицам Острова их исторических названий, к которым привыкли коренные жители. «Безусловно, эта инициатива заслуживает внимания и проработки. Остров отличается богатым культурно-историческим наследием, и для тех, кто любит свой город, знает цену его истории, участие в сохранении памятных традиций – веление души и благородный порыв. Мы можем это только всячески приветствовать. Весь вопрос в том, что эта работа многосторонняя. Я думаю и убеждена, что она требует широкого общественного обсуждения и поддержки большинства жителей. При этом нужно учесть и мнение островичей и необходимую оправданность. Если, например, сейчас улица носит имя какого-то иностранного деятеля, которое мало что говорит нынешнему поколению, это одно, а если улица переименована в честь освободителя островской земли, пролившего кровь и отдавшего жизнь за свободу и независимость нашей Родины, это принципиально другое. Не исключено, что в процессе общественного обсуждения выразят свою позицию не только сторонники возвращения улицам города исконных названий, но и оппоненты. Ведь у нас ещё много нерешённых проблем, а только замена адресных знаков, дорожных указателей и переоформление документов потребует значительных бюджетных затрат. Наверняка часть жителей выскажется за то, чтобы имеющиеся финансы лучше задействовать на благоустройство города. Мы это тоже должны учитывать и соблюсти баланс интересов», - подчеркнула Юлия Колпинская.



ссылка на оригинал

102 малокомплектные школы насчитывается в Псковской области ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Перечень малокомплектных образовательных организаций на 2016-2017 учебный год утвержден в Псковской области. Соответствующий проект распоряжения, разработанный с целью финансового обеспечения малокомплектных общеобразовательных организаций, на заседании администрации Псковской области 16 января представил руководитель управления образования региона Александр Седунов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В перечень включены 102 общеобразовательные организации с общим количеством обучающихся 3651 человек. Количество учащихся в каждой из школ колеблется от 3 до 77 учеников. Александр Седунов подчеркнул, что сеть малокомплектных школ в регионе сложилась и из года в год практически не меняется. На обеспечение затрат на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования малокомплектными общеобразовательными организациями средства предусмотрены в объеме субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ на 2017 год и составляют 207 652 тысяч рублей. Деление позволит четко учитывать затраты, сеть малокомплектных сформирована и почти не меняется.



ссылка на оригинал

Постановление о закреплении территорий Пскова за муниципальными детскими садами подписал Игорь Калашников ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Глава администрации Пскова Игорь Калашников подписал постановление о закреплении определенной территории города за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного образования. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета и призван упорядочить комплектование дошкольных учреждений Пскова детьми. Постановление вступает в силу с момента опубликования в муниципальной газете и в интернете. С текстом документа можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>.



ссылка на оригинал

Сбитая на Октябрьском проспекте в Пскове в субботу девушка получила незначительные травмы ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сбитая на Октябрьском проспекте в Пскове в субботу девушка получила незначительные травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 14 января в 17.55 на Октябрьском проспекте у дома 14. Водитель «Нивы Шевроле», мужчина 1938 года рождения, совершил наезд на пешехода - девушку 1996 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель трезв. По информации ГИБДД Пскова, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брови.



ссылка на оригинал

Павел Тельнов занял место Валерия Яковлева на должности руководителя управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Павел Тельнов занял место Валерия Яковлева на должности руководителя управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации сообщил губернатор Андрей Турчак. Он напомнил, что 14 января Валерий Яковлев ушел с должности, но сообщил, что он займет вакансию советника губернатора на общественных началах. Павел Тельнов занимал пост заместителя Валерия Яковлева, должное время работал в органах прокуратуры. «Нет никаких сомнений, что он справится с данной позицией», - отметил Андрей Турчак. Валерий Яковлев родился 14 января 1952 года в деревне Дубровка Куньинского района Псковской области. В 1971-1973 годах проходил военную службу по призыву в Вооруженных Силах. В 1977 году окончил Высшую следственную школу МВД, в 1993 году - Академию МВД. С 1973 года работает в органах внутренних дел, прошел путь от слушателя Высшей следственной школы МВД до заместителя начальника управления - начальника следственного управления при УВД по Псковской области. В период с 1996 года по 2007 год неоднократно находился в служебных командировках на территории Чеченской Республики, ветеран боевых действий. 27 августа 2007 года указом президента Российской Федерации назначен начальником Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области. 1 июля 2011 года назначен руководителем управления специальных программ администрации Псковской области. Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 1998 года присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В 2008 году присуждена ученая степень кандидата юридических наук.



ссылка на оригинал

Александр Машкарин уходит с должности начальника управления по связи и массовым коммуникациям в медиахолдинг ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Александр Машкарин уходит с должности начальника государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области на пост директора медиахолдинга Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации области сообщил губернатор Андрей Турчак. Он отметил, что управление сокращается на 9 единиц. Перед Александром Машкариным стоит задача в ближайшее время сократить штатную численность медиахолдинга на 30%. Глава региона подчеркнул, что данные изменения ни в коей мере не скажутся на работе управления, в котором на руководящих должностях остаются Юрий Колесников и Олег Добрынин. Напомним, Александр Машкарин родился 1 июля 1978 года в г. Вильнюс Литовской ССР. В 2000 году окончил Псковский государственный педагогический институт, исторический факультет по специальности «учитель истории и общественно-политических дисциплин». В 2003 году являлся слушателем федерального класса Московской школы политических исследований. С 1999 года работал в АНО «Центр социального проектирования «Возрождение» в должности «политический аналитик» (Псков). Занимался мониторингом и анализом региональных и местных СМИ, принимал участие в реализации ряда региональных общественно-политических и трансграничных проектов, принимал участие в создании сайта «Агентство политической информации «Навигатор». С 2000 года работал политическим обозревателем газеты «Псковская губерния». С апреля 2005 по январь 2006 года был советником заместителя губернатора Псковской области. С января по август 2006 года работал заместителем председателя комитета по Псковской области по молодежной политике и спорту - начальником отдела по молодежной политике. Участвовал в создании и деятельности Псковского регионального молодежного движения «Первый рубеж». С 2006 года по 2009 год являлся главным редактором информационного агентства «Псковская Лента Новостей». В июле 2008 года был избран председателем Ассоциации СМИ Псковской области. С 2009 года - главный редактор государственного предприятия Псковской области «Редакция газеты «Псковская правда». В 2011 году участвовал в деятельности Общероссийского народного фронта и баллотировался в депутаты Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по списку партии «Единая Россия» (не избран). В 2013 году назначен заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области. С 1 января 2015 года возглавил Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. Женат, воспитывает троих детей.



ссылка на оригинал

Безработный молодой великолучанин угнал ВАЗ из гаража ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Безработный молодой человек в Великих Луках подозревается в неправомерном завладении транспортным средством. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, вчера в Великих Луках из гаража у дома на улице Маршала Жукова был совершен угон автомашины «ВАЗ-21115». Владелец легковушки обратился за помощью к стражам порядка. Были сориентированы соответствующие полицейские подразделения. В результате разыскиваемая машина была обнаружена и остановлена экипажем ГИБДД на улице Холмской. За рулем находился подозреваемый - безработный, судимый великолучанин 1999 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка.



ссылка на оригинал

Первенство Псковской области по хоккею «Золотая шайба» пройдет в Пскове в феврале ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Утверждены сроки областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени. А.В. Тарасова в сезоне 2016/17. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, турнир пройдет на льду псковского Ледового дворца в четырех возрастных группах. 7 – 8 февраля будет соревноваться младшая группа (2006 - 2007 годы рождения) 14 – 15 февраля - средняя группа (2004 - 2005 годы рождения) 21 – 22 февраля - старшая группа (2002 - 2003 годы рождения) 27 – 27 февраля - юниоры (2000 - 2001 годы рождения).



ссылка на оригинал

Пассажирка автомашины обратилась за медпомощью через несколько дней после столкновения «БМВ» и «Форда» на Крестовском шоссе в Пскове ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Пассажирка автомашины обратилась за медпомощью после столкновения «БМВ» и «Форда» на Крестовском шоссе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД по Псковской области. 8 января в 16.30 в Пскове на Крестовском шоссе, 41 водитель «Форда», молодой человек 1984 года рождения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «БМВ», под управлением молодого человека 1992 года рождения. Пассажирка «БМВ» 1993 года рождения самостоятельно обратилась в приемный покой ЦРБ г. Великие Луки, не госпитализирована. По информации Псковской Ленты Новостей, женщина обратилась за помощь спустя несколько дней. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.



ссылка на оригинал

Трамп назвал НАТО устаревшей организацией ( 5 часов 54 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Times назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, так как она должным образом не занималась проблемой терроризма, пишет «Газета». «Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, она устаревшая, так как была основана много-много лет назад. Во-вторых, страны не платят то, что должны платить. Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме», - сказал он. При этом Трамп подчеркнул, что, несмотря на все вышесказанное, «НАТО очень важна для него». По словам республиканца, в настоящее время в альянсе лишь пять стран «платят то, что должны». Среди них Трамп отметил Великобританию. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Дональд Трамп заверил его в том, что США продолжат поддерживать альянс.



ссылка на оригинал

Александр Машкарин переходит на работу в Медиахолдинг Псковской области ( 6 часов 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Александр Машкарин уходит с должности начальника управления по СМИ и переходит на работу в Медиахолдинг Псковской области. Об этом 16 января на заседании администрации области сообщил губернатор Андрей Турчак. Он отметил, что управление сокращается на девять единиц. Перед Александром Машкариным будет стоять задача сократить штатную численность медиахолдинга на 30%. «Изменения ни в коей мере не коснутся работы с муниципальными газетами и другими СМИ», — добавил губернатор.



ссылка на оригинал

Павел Тельнов возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области ( 6 часов 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области назначен Павел Тельнов. Об этом в понедельник, 16 января, на заседании администрации региона заявил губернатор Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Андрей Турчак отметил, что Павел Тельнов долгое время работал в органах прокуратуры, следственном управлении, являлся заместителем прежнего руководителя управления Валерия Яковлева и хорошо знает эту работу. «Уверен, что с этой позицией он справится», — резюмировал он и поздравил Павла Тельнова с назначением. Ранее Управление по вопросам противодействия коррупции возглавлял Валерий Яковлев. Он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию и стал советником Губернатора Псковской области, курирующим антикоррупционную работу, на общественных началах.



ссылка на оригинал

В Великих Луках полиция раскрыла угон ( 6 часов 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



15 января в Великих Луках из гаража у дома на улице Маршала Жукова угнали автомашину ВАЗ-21115. Позже на улице Холмской сотрудники полиции обнаружили и задержали подозреваемого, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления МВД России по Псковской области. Угонщиком оказался безработный, ранее судимый 17-летний великолучанин. В настоящее время по данному факту проводится проверка.



ссылка на оригинал

За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области стали жертвами мошенников ( 6 часов 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области заявили в полицию о том, что в отношении них совершено преступление, связанное с мошенническими действиями. Все случаи мошенничества связаны с использованием телекоммуникационных систем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Наибольшее распространение на минувшей неделе получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам. Так, в Великих Луках пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он заявил, что в целях предупреждения хакерских атак необходимо обеспечить защиту ее банковской карты, в ходе общения запросил реквизиты карты, а затем снял с нее более 11 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Пыталовском и Псковском районах граждане также сообщили незнакомцам реквизиты своих банковских карт, и лишились денежных средств в общей сумме около 14 тысяч рублей.



ссылка на оригинал

Обнародован список легальных коллекторов ( 6 часов 15 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ внесла в государственный реестр 26 коллекторских агентств, сообщает пресс-служба ведомства. Государственный реестр коллекторских организаций размещен на официальном сайте ФССП fssprus.ru. С ним можно ознакомиться, зайдя в раздел «Сервисы», а далее в подраздел «Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Напомним, что коллекторские агентства в России с 1 января начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность теперь могут лишь компании, включенные в госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Тем, кто решил продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн рублей, а физическим лицам, самовольно ведущим такую деятельность, грозит штраф до 500 тысяч рублей.



ссылка на оригинал

Владельцы машин могут оформить ОСАГО в электронном виде, напоминают псковичам в ГИБДД ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



С 1 января 2017 года владельцы транспортных средств имеют возможность заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) в виде электронного документа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, для этого необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте. При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений о паспорте или ином удостоверяющем личность документе (если страхователем является физическое лицо), свидетельстве о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо), документе о регистрации транспортного средства, водительском удостоверении лица, допущенного к управлению транспортным средством, а также диагностической карте, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Такие сведения могут быть предоставлены путем направления страховщику соответствующих электронных документов или электронных копий. Если по независящим от вас причинам заключить договор страхования в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении электронного договора ОСАГО не удалось, в целях принятия соответствующих мер реагирования о данном факте вы можете проинформировать: территориальное учреждение Банка России (адрес: 180000, Октябрьский пр-т, д. 8, телефон: 8(8112) 69-45-14, электронная почта: 58media@cbr.ru); Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru); Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru; телефон: 8- 800-200-22-75; сайт:www.autoins.ru).



ссылка на оригинал

Минобороны попросило прощения у родственников погибших при крушении Ту-154 ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Замминистра обороны России Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших при крушении Ту-154 в Черном море, пообещав им поддержку и внимание, передает «Газета.Ru». Об этом он сказал на церемонии прощания, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище. «Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим», - сказал Панков. По его словам, Минобороны «делает и будет делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружить вас вниманием и заботой». Соболезнования родственникам погибших выразили министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, проводивший обряд отпевания.



ссылка на оригинал

Глава Пскова не понимает затягивания сроков в «деле Гавунаса» ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Глава Пскова Иван Цецерский недоумевает по поводу сроков расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, во время встречи с главными редакторами псковских СМИ глава города ответил на вопрос, как он относится к размещенным в публичных местах Пскова плакатам с требованием передать дело Михаила Гавунаса в суд. «Насколько я понимаю, решения суда по Михаилу Гавунасу нет. Сколько уже прошло? Пять лет? Тогда мне непонятно. Надо выносить решение или, если нет доказательной базы, оставить», - сказал Иван Цецерский. Напомним, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, предприниматель Михаил Гавунас настаивает на скорейшей передаче в суд дела, по которому он является основным обвиняемым. В конце 1990-х Михаил Гавунас занимал должность заместителя главы администрации Псковской области. После ухода из исполнительной власти он стал председателем совета директоров компании «Евро-Керамика». На протяжении десятилетия он переизбирался депутатом Псковского областного Собрания. В 2012 году его политическая деятельность закончилась скандалом – после представления прокуратуры коллеги досрочно прекратили его полномочия из-за наличия гражданства Израиля. По версии следствия, Михаил Гавунас, занимая должность заместителя главы администрации Псковской области, организовал хищение доли государственного унитарного предприятия «Псковалко» в уставном капитале закрытого акционерного общества «Псковпищепром», причинив государству ущерб в сумме более 1 миллиарда рублей. Кроме того, Гавунасу инкриминируется использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства иностранного государства для подтверждения права участия в выборах депутатов Псковского областного собрания депутатов в 2011 году, а также подстрекательство к его подделке. По мнению следствия, Гавунас причастен к легализации (отмыванию) имущества, приобретенного в результате совершения преступления (п. «б» ч.3 ст.174-1 УК РФ), на сумму свыше 1 миллиарда рублей путем перепродажи среди подконтрольных ему фирм незаконно выпущенных акций ЗАО «Псковпищепром», за счет которых им был получен контроль над этим предприятием. Псковский городской суд в связи с объявлением в международный розыск постановил заочно избрать в отношении бывшего заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса меру пресечения в виде заключения под стражу.



ссылка на оригинал

Безработный великолучанин открыто похитил у женщины серьги и деньги ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержан неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в грабеже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках 15 января в квартире дома по улице Герцена 27-летний безработный местный житель с применением насилия открыто похитил серьги и деньги у женщины, после чего скрылся. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится расследование.



ссылка на оригинал

«Магия огня» предлагает псковичам приобрести печное оборудование в два раза дешевле ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Издревле русская баня считалась источником бодрости и даже лечебным средством. Пословица «Баня парит, баня правит, баня все поправит» бытует и сейчас. Температура воздуха в русской парной бане колеблется между 45 и 60 градусами, а относительная влажность доходит до 80-100 процентов. Баня закаляет организм, повышает его сопротивляемость к простудным заболеваниям, а также помогает эффективному расслаблению мускулатуры и восстановлению работоспособности. Хорошую привычку - ходить в баню - поддерживает магазин «Магия огня», который уже много лет находится на стройбазе «На Алмазной». В январе магазин проводит беспрецедентную акцию, предоставляя скидку до 50% на банные и отопительные печи. С помощью продукции «Магии огня» построить баню или сауну несложно: предлагаемые печи для бань отличаются высокой технологичностью, а печи для сауны выполняют все требования европейских стандартов, с использованием для облицовки экологически чистого природного камня талькохлорита и наполнителя каменки жадеит. «Мы поможем выбрать печи для бань или электрические печи-каменки и профессионально их установить. Однако одного нагревательного оборудования будет недостаточно: требуются аксессуары для бань и саун (это не только деревянные аксессуары, но также термометры, часы и многое другое)», - поясняют в магазине. В «Магии огня» осуществляется продажа печей различного типа. Специалистами могут быть установлены дровяные банные печи, благодаря которым баня будет выглядеть очень традиционно и уютно или же печи отопительно-варочные, которые идеально подойдут для обогрева дома и кухни. Также здесь можно купить дымоход к печам и каминам и уникальный теплоизоляционный материал Rockwool и Minerit LW Sauna. Все большую популярность для создания атмосферы домашнего уюта набирают камины. Предлагаемый «Магией огня» ассортимент данной продукции удовлетворит самый взыскательный вкус. Здесь можно купить камин, печь-камин любого вида, который оптимально подходит под разработанный дизайнерский проект дома, включая продукцию известных торговых марок «BELLA ITALIA», «Группа компаний "Мета"», а также всемирно известных производителей дровяных печей и каминов «INVICTA», «Laudel», отличающихся изысканностью дизайна, долговечностью и простотой в эксплуатации. Качественные дымоходы предотвращают неприятности, связанные с загрязнением комнаты, особенно популярны в последнее время легкие, удобные в сборке дымоходы из нержавеющей стали. Если установка традиционного дровяного невозможна, в торговой точке предлагают приобрести электрокамины, которые не требуют подключения в дымоход. «Магия огня» также представляет вниманию клиентов разнообразные аксессуары для каминов, которые разнообразят интерьер и сделают его еще более уютным. «Магия огня»: павильон 17, секция 59, тел.: 79-35-86. «Стройбаза на Алмазной» ждет вас! Сориентироваться на торговой площадке вам поможет карта, размещенная в проекте ПЛН ДОМ. Конт. тел.: 79-35-55.



ссылка на оригинал

Самый депрессивный день 2017 года наступил на Земле ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Третий понедельник января – самый депрессивный день в году, и в 2017 эта удручающая дата, согласно подсчетам известного ученого-психолога Клиффа Арнола, выпадает на 16 января. Как сообщает oane.ws, Клифф Арнол в 2005 году рассчитал календарь на счастливые и несчастливые дни. Ученый разработал формулу, которая учитывала сразу множество факторов, влияющих на психологическое настроение человека, будь то погода, зарплата, атмосфера в семье и прочее, и, согласно этим вычислениям, 16 января для жителей Земли станет самым тяжелым днем и периодом проверки на прочность. Самый депрессивный день в году выпадает на третий понедельник января, потому что в это время завершились новогодние празднования, люди переходят на простую еду и испытывают трудности с деньгами, ведь до январской зарплаты еще далеко, а накопления потрачены на подарки и вкусности. Плюс погода и дефицит солнечного света, что негативно отражается на психике, способствуя возникновению депрессии. В 2017 году к этим факторам ученые добавляют напряженную политическую обстановку. Американцы не знают, чего ожидать от прихода к власти эпатажного миллиардера Дональда Трампа, европейцы переживают миграционный кризис и выход Великобритании из ЕС, а россияне не равнодушны к тому, что творится на Украине и в Сирии. Чтобы минимизировать влияние самого тяжелого дня в году, Клифф Арнол рекомендует не зацикливаться на всех проблемах сразу. Ученый советует больше времени проводить в кругу друзей и близких, спасая тем самым от стресса не только себя, но и окружающих. А еще, по мнению исследователя, этот необычный понедельник можно использовать, чтобы начать что-то с начала: сесть на диету, найти новую работу или бросить старую и хорошенько отдохнуть. «Живите на полную!», - гласит основной совет психолога.



ссылка на оригинал

Средняя пенсия россиян станет больше на 500 рублей ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В 2017 году средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8 процента, составит 13,7 тыс. рублей. Сейчас средняя страховая пенсия в нашей стране - 13,2 тыс. рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Как ранее сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза - уже в следующем месяце, феврале, на 5,4 процента, а также в апреле еще на 0,4 процента, а всего - на 5,8 процента. Социальные пособия тоже станут выше на 5,4 процента с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детских пособиях. Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60 процентам получателей, сообщает «Российская газета».



ссылка на оригинал

Жителя Вологды подозревают в продаже великолучанину деревянных брусков вместо металлоискателя за 15 тысяч рублей ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Установлен гражданин, подозреваемый в мошенничестве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в октябре минувшего года 47-летний житель Великих Лука на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже металлоискателя. В ходе общения с продавцом выяснилось, что товар поступит клиенту по почте с наложенным платежом. Гражданин заплатил за прибор и услугу в общей сложности более 15 тысяч рублей. Когда же он вскрыл посылку, то вместо металлоискателя обнаружил в ней деревянные бруски. После этого потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий установлен безработный, ранее судимый житель города Вологды 1974 года рождения, который подозревается в совершении данного преступления. Проводится расследование.



ссылка на оригинал

Безработный великолучанин ударил ножом собутыльника в ходе ссоры ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Великих Луках полицией раскрыто преступление, связанное с умышленным причинением гражданину тяжкого вреда здоровью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в доме по улице Мурманской в ходе распития спиртного и произошедшей ссоры один из гостей нанес проникающее ножевое ранение 54-летнему хозяину квартиры. В результате предпринятых полицией мер личность подозреваемого в кратчайшие сроки установлена. Этот 27-летний безработный, судимый горожанин задержан. Возбуждено уголовное дело.



ссылка на оригинал

Латвийская группа «Афтопортрет» выступит в рамках фестиваля «Добрый рок» 21 января в Пскове ( 6 часов 45 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Очередной концерт пройдет 21 января в псковском IRON CLUB в рамках благотворительного фестиваля «Добрый рок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, псковичей в этот вечер ждет первый в этом году сольный концерт латвийской группы «Афтопортрет». Арт-рок группа «Афтопортрет» сформировалась в 2006 году. На протяжении долгого времени группа вела полузамкнутый образ жизни, играя для узкого круга слушателей и не участвовав в серьезных мероприятиях, пока не решили «пойти на свет». Вскоре группа периодически стала выступать на разных фестивалях и площадках Прибалтики. Спустя несколько лет, с 2014 года стали выезжать с концертами в Россию. Определенного стиля команда до сих пор не афиширует, сами музыканты иронически его называют «experimentauktyon-рок», ведь, несмотря на неоднократные замечания, на схожесть с группой Аукцыон, на фестивале «Гаркундель» Олег Гаркуша так же интерпретировал группу «Афтопортрет» как Балтийский АукцЫон. На сегодняшний день группа активно участвует в различных фестивалях, благотворительных концертах и отборочных турах. Основное и любимое место обитания ансамбля - Санкт-Петербург. В 2016 году группа отметила свой 10 летний юбилей «DECEM»! Участники главной сцены фестиваля «ОКНА ОТКРОЙ 2016». В данный момент, группа работает над записью первого студийного альбома, на легендарной студии «Добролет». Дата выпуска альбома планируется на начало 2017 года. И Псков первым услышит новую программу коллектива. Начало концерта в 20.00. Билеты можно приобрести в IRON CLUB по 250 рублей (предпродажа - 200 рублей, при предъявлении студенческого билета - 150). Справки телефонам 70-03-77 и 8 963 336 3526. Сборы с концерта, за минусом расходов на организацию мероприятия, пойдут на очередной курс лечения маленькой Дарины Репиной в МЦ «Родник».



ссылка на оригинал

В Великих Луках задержали безработного, который отобрал серьги и деньги у женщины ( 7 часов 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По версии следствия, 15 января в Великих Луках в квартире дома по улице Герцена 27-летний безработный местный житель с применением насилия отобрал серьги и деньги у женщины, после чего скрылся. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится расследование.



ссылка на оригинал

Большинство россиян рады, что их страну боятся в мире ( 7 часов 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Фонд «Общественное мнение» выяснил, что большинство россиян считают свою страну богатой и свободной. В мире, по их мнению, Россию боятся и уважают. Об этом сообщает Русская служба BBC. Большинство опрошенных (86%) уверены, что Россию в мире боятся, з них 75% этому рады. 7% считают, что в мире нет страха перед Россией, столько же затруднились с ответом. 67% респондентов согласны с утверждением, что влияние России в мире растет. Всего 4% думают, что оно снижается, 19% - что остается неизменным. Кроме того, 73% убеждены, что в мире Россию уважают, только 18% с этим не согласны. По мнению 70% участников опроса, Россию считают богатой, всего 19% уверены, что за рубежом о России так не думают. В то же время, 48% опрошенных считает, что к России мир относится плохо (42% думает, что хорошо). Кроме того, 51% респондентов заявили, что отношение к России за границей необъективное, только 36% думают, что мир объективно оценивает Россию. При этом россияне (70%) считают свою страну свободной. Всего 22% уверены, что живут в несвободной стране. Кроме того, 65% убеждены, что Россия «развитая, передовая». 25% думают, что страна отсталая. Опрос ФОМ проходил 24-25 декабря среди 1,5 тыс. человек из 53 регионов России.



ссылка на оригинал

Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам» ( 7 часов 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам», сообщили Псковскому агентству информации организаторы - редакция газеты «Комсомольская правда. Псков». Первый «Тур по новостройкам» 2017 года пройдёт 21 января. В этот день состоится экскурсия в два жилых комплекса «Европа» и «Пятый элемент». Кварталы находятся в разных частях Пскова, поэтому у будущих новосёлов появится возможность сравнить микрорайоны по разным показателям и выбрать подходящий. На Дальнем Завеличье участники тура посмотрят квартиры в доме № 2 по улице Венской, а на Запсковье - оценят жильё, которое находится по адресу Инженерная, 118. Сопровождать псковичей будут представители компании-застройщика, которые расскажут о материалах, используемых при строительстве, о сроках сдачи жилья, о планах благоустройства районов, выгодных предложениях по покупке жилья. Чтобы отправиться в тур нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отъезд - 21 января в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).



ссылка на оригинал

Безработный порезал 54-летнего великолучанина во время «пьяной» ссоры ( 7 часов 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Великих Луках полиция раскрыла преступление, связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. По имеющимся данным, в доме по улице Мурманской в ходе распития спиртного и произошедшей ссоры один из гостей нанес проникающее ножевое ранение 54-летнему хозяину квартиры. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 27-летний безработный, судимый горожанин. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.



ссылка на оригинал

С 20 января изменится время отправления автобуса по маршруту Псков - Крипетское ( 7 часов 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



С 20 января, по ходатайству администрации Торошинской волости Псковского района, изменится расписание движения автобуса по маршруту № 101 «Псков – Торошино - Крипецкое» по рабочим дням. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Теперь от автовокзала Пскова автобус будет уходить в 17:00 и в 19:00, вместо 17:20 и 19:10. Автобус из Крипецкого отправится в 17:50 и 19:50, вместо 18:05 и 19:55 соответственно.



ссылка на оригинал

План рассмотрения жалоб граждан на условия содержания в колониях утвердили в Псковской области ( 7 часов 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в ежегодном совещании в Управлении Министерства внутренних дел по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате уполномоченного, в работе совещания, которое вел временно исполняющий заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Псковской области Леонид Бураковский, также приняли участие председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Виктор Иванов и его заместитель Наталья Васильева. На совещании был заслушан ежегодный доклад начальника отдела организации охраны, конвоирования и содержания лиц, подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту УМВД по Псковской области Антона Перука о состоянии соблюдения прав граждан, находящихся в изоляторах временного содержания, расположенных в Псковской области, а также о работе по приведению в нормативное состояние указанных объектов. С отдельной информацией о планируемых расходах по капитальному и текущему ремонту выступил представитель тылового подразделения УМВД по Псковской области - начальник отдела Дмитрий Курач. Дмитрий Шахов проинформировал членов совещания об основных итогах проверок изоляторов временного содержания (ИВС) и требований, которые необходимо выполнить в целях обеспечения прав и свобод лиц, содержащихся в этих учреждениях. С докладом о деятельности общественной наблюдательной комиссии Псковской области выступил Виктор Иванов, который остановился на итогах проверок ИВС со стороны членов ОНК и рекомендациях, которые были высказаны в ходе этих выездных мероприятий. По итогам совещания утверждены планы по проверкам изоляторов временного содержания на 1 квартал 2017 года и рассмотрении жалоб граждан на условия содержания.



ссылка на оригинал

Мошенником, приславшим великолучанину бруски вместо металлоискателя, оказался житель Вологды ( 7 часов 5 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Полицейские установили личность мошенника, который обманул жителя города Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, им оказался безработный, ранее судимый 42-летний житель Вологды. В октябре минувшего года 47-летний великолучанин на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже металлоискателя, и в ходе общения с продавцом выяснилось, что товар поступит клиенту по почте с наложенным платежом. Гражданин заплатил за прибор и услугу в общей сложности более 15 тысяч рублей, а когда вскрыл посылку, то вместо металлоискателя обнаружил в ней деревянные бруски. После этого потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.



ссылка на оригинал

16 человек стали жертвами мошенников в Псковской области на минувшей неделе ( 7 часов 35 мин назад ) Псковская Лента Новостей



За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области заявили в полицию о том, что в отношении них совершено преступление, связанное с мошенническими действиями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все случаи мошенничества связаны с использованием телекоммуникационных систем. Наибольшее распространение на этой неделе получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам. В Великих Луках пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он заявил, что в целях предупреждения хакерских атак необходимо обеспечить защиту ее банковской карты. В ходе общения неизвестный запросил реквизиты карты, а затем с нее было снято более 11 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Пыталовском и Псковском районах граждане также доверились незнакомцам и сообщили им реквизиты своих банковских карт. В итоге они лишились денежных средств в общей сумме около 14 000 рублей. Полиция Псковской области обращает внимание граждан: будьте предельно внимательны при совершении банковских операций. никогда ни под каким предлогом не сообщайте кому бы то ни было паролей, кодов доступа и прочей личной информации. При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.



ссылка на оригинал

Как правильно обустроить купели в Крещение - советы спасателей ( 7 часов 35 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, традиционно в этот день верующие устремляются к освященным источникам. Во избежание несчастных случаев и травм при нахождении в ледяной воде устроителям следует помнить основные требования, предъявляемые к местам зимнего купания. Большое значение при этом имеет подготовка и содержание проруби. Как правильно выбрать место для иордани? Во-первых, выбирается водоем, скорость течения в котором не превышает 0,25 м/с. Место для купания выбирается на удалении от причалов, впадения рек и сточных вод. Дно под прорубью должно быть не засоренным посторонними предметами, способными вызвать травмы, ровным, лучше песчаным, без крутых уклонов, водорослей, коряг, крупных камней. Берег в районе проруби должен быть удобным для движения в обоих направлениях. Необходимо предусмотреть, чтобы места массового зимнего купания были хорошо освещены, при этом должны быть соблюдены все правила электробезопасности и пожарной безопасности. Прорубь, по возможности, следует защитить от ветра, а недалеко от нее должно располагаться теплое помещение (раздевалка). Как правильно оборудовать купель? Прежде всего, нужно очистить от снега площадку, размер которой должен в несколько раз превышать величину купели, чтобы со всех сторон к воде были свободные подходы. Оптимальный размер проруби – 12м². Глубина в месте размещения купели не должна превышать 150 сантиметров. Место проведения купания должно быть оборудовано всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, а также поручнями и ступенями для входа в воду. Вырубку проруби необходимо проводить равномерно, углубляя бороздку по всему периметру. Лед рубят на плиты с таким расчетом, чтобы хватило сил притопить и затолкнуть их под кромку проруби или вытащить на поверхность. На углу или посредине кромки проруби необходимо вырубить выемку размером 60x60 сантиметров для лестницы. Для удобства схода в воду и выхода из воды количество ступней должно быть не менее пяти. Деревянные или металлические лестницы закрепляют у края проруби. Они обязательно должны быть оборудованы поручнями высотой 90 – 110 сантиметров. Металлические поручни обматывают изоляционной или киперной лентой либо надевают на них резиновый шланг. Место для проведения обрядов должно быть ограждено. Любое ограждение проруби устанавливается на расстоянии 7-10 метров от ее краев. Кроме этого рекомендуется сделать ограждение проруби по периметру, на льду и подо льдом, чтобы зрители случайно не упали в воду, а купающиеся не могли попасть под лед. На ледовой поверхности устраивается деревянный решетчатый настил до края проруби. Настил должен быть прочным, не должен скользить по поверхности льда и исключать возможность соскальзывания и падения человека в воду. Подходы (дорожки, тропинки) к купели и настилы должны быть очищены от снега, наледи скалываться и посыпаться песком. В местах массового купания организовывается дежурство сотрудников полиции для поддержания порядка, медицинских работников для оказания первой медицинской помощи и спасателей для обеспечения безопасности. Согласование вопросов организации купания и мест обустройства купелей производится с администрациями органов местного самоуправления, на территориях которых обустраиваются иордани. Напоминаем, что ответственность за оборудование купелей и за безопасность проведения данного мероприятия возлагается на организаторов, поэтому при существующих погодных условиях, во избежание несчастных случаев, настоятельно рекомендуем проследить, чтобы основная масса людей пребывала на берегу, а обряд осуществлялся в одиночном порядке. Напомним, 19 января крещенские купания будут организованы в Гдове на реке Гдовка (спуск к реке от ул. Печатникова) и д. Залахтовье-3 Гдовского района на территории базы отдыха «Тридевятое царство», а также на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове и в Выбутах.



ссылка на оригинал

Всемирный день The Beatles отмечается 16 января ( 7 часов 35 мин назад ) Псковская Лента Новостей



16 января ежегодно отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). Как сообщает РИА Новости, в этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля, портового города в 350 километрах к северо западу от Лондона. 16 января 1957 года новое заведение было открыто, однако выступали в этот день на сцене не участники «ливерпульской четверки», а модные в то время джазовые коллективы Merseysippi Jazz Band, Wall City Jazzmen, Ralph Watmough Jazz Band. Посетили концерт около 600 зрителей, еще несколько сотен остались в очереди на улице - в клубе не хватило места. В составе группы The Beatles, основанной в 1960 году, играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в составе группы выступали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Большинство композиций The Beatles созданы в соавторстве и подписаны именами Джона Леннона и Пола Маккартни. Дискография группы включает 13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963 - 1970 годах, и 211 песен. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла 1950-х годов, The Beatles пришли к собственному стилю и звучанию. The Beatles оказали значительное влияние на рок-музыку и признаются специалистами одной из наиболее успешных групп XX века, как в творческом, так и в коммерческом смысле. Многие известные рок-музыканты признают, что стали таковыми под влиянием песен The Beatles. С момента выпуска сингла «Please Please Me / Ask Me Why» в 1963 году группа начала восхождение к успеху, породив своим творчеством глобальное явление — битломанию. Четвёрка стала первой британской группой, пластинки которой завоевали популярность и первые места в чартах США, и с неё началось всемирное признание британских коллективов, а также «ливерпульского» (Merseybeat) звучания рок-музыки. Музыкантам группы и их продюсеру и звукорежиссёру Джорджу Мартину принадлежат новаторские разработки в области звукозаписи, комбинирования различных стилей, включая симфоническую и психоделическую музыку, а также съемок видеоклипов. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на 1 место в списке величайших исполнителей всех времён. В списке Rolling Stone 500 первое место занимает альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Группа завоевала десять наград «Грэмми». Вся четвёрка, в знак признания заслуг перед страной, награждена орденами Британской империи (MBE). По состоянию на 2001 год только в США было продано свыше 163 миллионов дисков группы. Общий объем продаж единиц медиаконтента (диски и кассеты), связанного с группой, на этот момент превысил один миллиард экземпляров. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, хотя уже по меньшей мере с 1967 года Пол и Джон вели собственные проекты. После распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру. В 1980 году возле своего дома был убит Джон Леннон, в 2001 году от рака скончался Джордж Харрисон. Пол Маккартни и Ринго Старр продолжают заниматься творчеством и пишут музыку.



ссылка на оригинал

Мамы с колясками в районной поликлинике проделывают кульбиты не хуже бабушки, которая ползла на рентген на четвереньках – жалоба на turchak.ru ( 7 часов 35 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Губернатору Андрею Турчаку пожаловались на Псковскую районную поликлинику. Жалоба опубликована 14 января на сайте turchak.ru. «Я мама трехмесячного малыша. Из города переехали в район, чтобы ребеночек рос на природе, дышал свежим воздухом, не болел. Но тут мы пришли в районную поликлинику и я была в ужасе! Во-первых, нет никаких пандусов. Чтобы зайти в поликлинику с коляской, мне нужен помощник, а подниматься не три ступени, а как на полноценный первый этаж. Бросать коляску на улице - не вариант. Дальше идем в регистратуру - она находится в подвале помещения, которое не ремонтировали лет 50-60. Там работают 4 окошка, одно из которых детское, а другие для взрослых людей, которые пришли в поликлинику с ОРВИ, гриппом и невесть чем еще. Как можно с моим здоровым мальчиком стоять там в очереди? Нет ни скамеек, ни стульев, чтоб дитё хотя бы положить, чтобы документы из сумки достать», - говорится в обращении. «Кое-как разобравшись с регистратурой, идем к педиатру. Там очередь из 30! человек, очередь доходит часа через 2-3( напомню, что у меня 3ех месячный малыш, который кушает через 2-3 часа, как это возможно сделать? Нет ни комнат для кормления, ни даже туалета. Принимают только 2 врача. Пообщавшись с педиатром, я узнала, что они вдвоем обслуживают 6000 населения! Даже не знаю, просить ли у вас разделить поликлиники на взрослую и детскую (что было бы идеальным вариантом), но то, что поликлинике нужно расшириться - это факт», - написала автор обращения. «В поликлинику эту мы теперь ходим всей семьей - бабушка занимает очередь в 8 утра, муж помогает занести коляску. Я счастливая, потому что у меня такая помогающая семья и живем мы недалеко от Пскова, а как быть тем мамам, у которых дела обстоят иначе?», - спрашивает автор обращения. «Сейчас как раз по телевидению показывают видео с бабушкой, которая ползла до рентгена на карачках. Так вот представьте, какие кульбиты проделывают мамы с колясками, которым некому помочь затащить их наверх. Прочитала ниже вопрос про бахилы. В нашей поликлинике о таком даже не слышали. Бахил нет, а врачи даже не смотрят», - написала автор обращения.



ссылка на оригинал

Лже-сотрудник банка узнал реквизита карты псковички и снял с нее около 12 тысяч рублей ( 7 часов 35 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, жительнице областного центра позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы безопасности одного из банков. В ходе общения обманным путем он установил реквизиты банковской картой женщины. В результате с нее было снято около 12 тысяч рублей. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются в 2-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову. Установлено, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Курганской области. Отметим, что это уже далеко не первый подобного рода случай, произошедший не территории региона за последнее время.



ссылка на оригинал

Сотни великолучан встречали ковчег с частицей святых мощей Серафима Саровского ( 7 часов 35 мин назад ) Псковская Лента Новостей



15 января, в день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Свято-Тихоновский собор города Великие Луки доставлен ковчег с частицей святых мощей великого угодника Божия Серафима Саровского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, ковчег доставил благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Петр Нетреба. Святыня была доставлена из Невеля, где пребывала для молитвенного поклонения верующих в Свято-Троицком кафедральном соборе с 4 января. На паперти Свято-Тихоновский собора г. Великие Луки ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского встретил настоятель собора иерей Александр Кононенко и многочисленные прихожане. Приложиться к святыне и попросить святого старца о чудесной помощи пришли сотни великолучан. Под колокольный звон ковчег торжественно внесли в собор и установили в центре храма. Перед святыней клириками собора был совершен молебен с чтением акафиста святому преподобному Серафиму. По окончании молебна состоялось помазание освященным елеем у мощей святого. Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца будет находиться в Свято-Тихоновском соборе г.Великие Луки с 15 по 22 января. Храм открыт с 8.00 до 20.00. Ежедневно в 14.00 у святых мощей будут совершаться молебны. Адрес храма: г. Великие Луки, микрорайон «Дружба», ул. Гражданская, д. 18, кор. 1. У прихожан храма имеется возможность заказать требы - молебны святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу, приобрести иконы с его изображением, масло, освященное на его мощах, а также литературу о жизни и духовных подвигах этого угодника Божия.



ссылка на оригинал

Василий Краснов покидает пост председателя Коалиции непарламентских партий Псковской области и закрывает Школу народного депутата ( 7 часов 35 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Василий Краснов покидает пост председателя Коалиции непарламентских партий Псковской области. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей. По его словам, это необходимо для выполнения его личного «стратегического плана». Кроме того, на текущей неделе он намерен выйти из состава Совета при губернаторе Псковской области по взаимодействию с политическими партиями, а также прекратить деятельность Школы народного депутата на территории региона. Также Василий Краснов направит «прошение своему председателю ВПП "Партии Роста" Борису Титову о дальнейшей своей деятельности в рамках партии».



ссылка на оригинал

В Москве проходит прощание с доктором Лизой ( 7 часов 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



16 января в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве проходит церемония прощания с главой фонда «Справедливая помощь», правозащитницей Елизаветой Глинкой, пишет ТАСС. Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для больниц в Сирии. Несколько десятков человек стоят рядом с гробом. Среди них - председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер и многие другие. Рядом с гробом лежат награды Глинки, установлены венки от президента РФ, от министра обороны, от Совета по правам человека, от семьи и детей. На одном из венков золотыми буквами написано: «Не было такой и не будет».



ссылка на оригинал

В псковской колонии сохранили единственное в России производство электропредохранителей для поездов ( 7 часов 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Федеральная служба исполнения наказаний сохранила в одной из колоний Псковской области единственное в России производство электропредохнанителей для поездов, сообщает Rambler news service. Речь идёт о колонии строгого режима в Идрице Себежского района. «У нас есть производства, редкие для уголовно-исполнительной системы, а иногда и для страны в целом. Взять, к примеру, производство изделий из янтаря, имеющееся только в одной колонии в Калининградской области, производство пихтового масла в некоторых учреждениях сибирского региона, производство экранирующей оплетки для проводов, оставшееся в России только в колонии в Смоленской области, или производство электропредохранителей для подвижного состава железных дорог, оставшееся только в колонии в Псковской области», - говорится в сообщении пресс-службы ФСИН России. Всего, по информации ФСИН, российские заключенные производят более 100 тысяч наименований продукции, среди которых литье черных и цветных материалов, металлоконструкции, оборудование для коммунального хозяйства, автотранспортные средства и сельхозтехника, обувь и продукты питания.



ссылка на оригинал

Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета ( 7 часов 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Лидер псковского отделения «Партии Роста» Василий Краснов слагает с себя полномочия председателя местной коалиции непарламентских партий и выходит из Совета при губернаторе Псковской области по взаимодействию с политическими партиями. Кроме того, как сообщил политик Псковскому агентству информации, он направил некое прошение председателю «Партии Роста» Борису Титову «о дальнейшей своей деятельности в рамках партии». В беседе с корреспондентом ПАИ Краснов пояснил, что указанное прошение не связано с какими-либо проблемами внутри регионального отделения. По его словам, обращение к председателю партии вызвано необходимостью «выяснить свою дальнейшую судьбу» в составе «Партии Роста». При этом на вопрос о том, идёт ли речь о сложении полномочий председателя регионального отделения, собеседник агентства ответил: «Это не исключено, но не факт, что будет». Также Василий Краснов заявил, что прекращает деятельность организованной им «Школы народного депутата» на территории Псковской области. Он отметил, что эти процессы не связаны с его активными попытками участия в формировании в регионе местного отделения созданного по инициативе Михаила Ходорковского общественно-политическое сетевого движения «Открытой России». При этом он пояснил, что перемены вызваны подготовкой к предстоящим в 2017 году выборам в Псковской области [напомним, среди прочего в сентябре пройдут выборы новых созывов Псковской и Великолукской городских Дум — ПАИ].



ссылка на оригинал

Представившийся работником банка мошенник обманул еще одну псковичку ( 7 часов 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Пскове возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, псковичке позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы безопасности одного из банков. В ходе общения обманным путем он установил реквизиты банковской картой женщины и снял с нее около 12 тысяч рублей. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются в 2-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову. Установлено, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Курганской области. В УМВД отметили, что это уже не первый подобного рода случай, произошедший не территории региона за последнее время.



ссылка на оригинал

В Пскове, Великих Луках и Опочке задержаны нетрезвые водители, повторно севшие пьяными за руль ( 7 часов 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



В Пскове, Великих Луках и Опочке задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 13 января в Пскове на Рижском проспекте задержали 37-летнего мужчину, который управлял автомобилем «Лада Калина», находясь в состоянии алкогольного опьянения. 14 января в Пскове по Гаражном проезду на автомобиле «Ниссан» ехал 31-летний нетрезвый водитель. Ночью 13 января в Опочке на улице Дзержинского стражи порядка остановили автомашину «Лада», за рулем которой оказался нетрезвый 37-летний местный житель. В Великих Луках утром 14 января по проспекту Гагарина на «Форде» следовал 28-летний работник одного из городских предприятий. Он тоже находился в нетрезвом состоянии. По всем фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.



ссылка на оригинал

Трамп предположил условия сделки с Россией по снятию санкций ( 7 часов 55 мин назад ) Псковское Агентство Информации



«Ядерные арсеналы должны быть значительно сокращены в обмен на снятие с России американских санкций», - заявил избранный президент США Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на «The Times» сообщает Интерфакс. Трамп также подчеркнул, что, заняв свою должность, он «будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель», однако, посмотрит, «сколько это продлится».



ссылка на оригинал

Дмитрий Шахов принял участие в совещании по вопросу соблюдения прав граждан, находящихся в местах лишения свободы ( 8 часов 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в ежегодном совещании в УМВД России по Псковской области. В работе совещания, которое вел врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Псковской области Леонид Бураковский, также приняли участие председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Виктор Иванов и его заместитель Наталья Васильева. Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, на совещании был заслушан ежегодный доклад начальника отдела организации охраны, конвоирования и содержания лиц, подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту УМВД по Псковской области Антона Перука о состоянии соблюдения прав граждан, находящихся в изоляторах временного содержания, расположенных в Псковской области, а также о работе по приведению в нормативное состояние указанных объектов. С отдельной информацией о планируемых расходах по капитальному и текущему ремонту выступил представитель тылового подразделения УМВД по Псковской области -начальник отдела Дмитрий Курач. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов проинформировал членов совещания об основных итогах проверок ИВС и требований, которые необходимо выполнить в целях обеспечения прав и свобод лиц, содержащихся в этих учреждениях. С докладом о деятельности общественной наблюдательной комиссии Псковской области выступил Виктор Иванов, который остановился на итогах проверок ИВС со стороны членов ОНК и рекомендациях, которые были высказаны в ходе этих выездных мероприятий. По итогам совещания были утверждены планы по проверкам изоляторов временного содержания на 1 квартал 2017 года и рассмотрении жалоб граждан на условия содержания.



ссылка на оригинал

Жители Псковской области могут подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг во всех клиентских службах территориальных органов ПФР ( 8 часов 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то он использует логин и пароль, указанные при регистрации. В случае если пользователь только начинает осваивать электронные способы получения государственных услуг и регистрируется на сайте gosuslugi.ru впервые, то ему для завершения процедуры регистрации необходимо подтвердить свою учетную запись. Ранее это можно было сделать через «Почту России», филиалы Ростелекома и многофункциональные центры, теперь для удобства граждан подтверждение учетной записи гражданина, прошедшего регистрацию на портале госуслуг, осуществляют специалисты клиентских служб территориальных органов ПФР области. Гражданам, прошедшим процедуры регистрации и подтверждения учетной записи на портале госуслуг, открывается доступ к «Личному кабинету гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Электронные сервисы ведомства значительно упрощают процесс получения пенсионных и социальных услуг, в ряде случаев делают личный визит в клиентскую службу необязательным либо сводят количество посещений к минимуму. Электронные сервисы ПФР постоянно расширяются. В настоящее время через сайт Пенсионного фонда можно: подать заявление на получение сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами; получить информацию о сформированных пенсионных правах; получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета; назначить пенсию, изменить способ ее доставки; подать заявление о назначении ЕДВ; получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи и ряд других услуг.



ссылка на оригинал

В Пскове, Великих Луках и Опочке задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными ( 8 часов 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



В Пскове, Великих Луках и Опочке дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре 13 января на Рижском проспекте 37-летний гражданин управлял автомашиной «Лада Калина», находясь в состоянии алкогольного опьянения. А 14 января в Пскове по Гаражном проезду на автомобиле «Ниссан» ехал нетрезвый водитель 1985 года рождения. В Опочке ночью 13 января на улице Дзержинского стражи порядка остановили автомашину «Лада», за рулем которой оказался нетрезвый местный житель 1978 года рождения. В Великих Луках утром 14 января по проспекту Гагарина на «Форде» следовал 28-летний работник одного из городских предприятий. Он тоже находился в нетрезвом состоянии. По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.



ссылка на оригинал

Кондуктор выгнала девочку из автобуса на 30-градусный мороз из-за сломанного проездного ( 8 часов 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят проверку в связи с инцидентом с шестиклассницей, которую кондуктор высадила из автобуса в сильный мороз, сообщает СУ СКР по региону в понедельник. По данным следствия, в воскресенье днем в 30-градусный мороз кондуктор автобуса №95 в Новосибирске потребовала от шестиклассницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть салон в связи с тем, что у ребенка не было денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. «Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор выгнала ребенка из автобуса», - говорится в сообщении. Длительное нахождение ребенка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки. При этом, отмечается в сообщении со ссылкой на местные СМИ, кондуктор не приняла никаких мер, чтобы ребенок не оказался один в опасной ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Это не первый в Новосибирске подобный случай, ставший предметом разбирательства следственных органов: в ноябре проверка проводилась в отношении кондукторов двух автобусов, которые высадили из транспорта в сильный мороз восьмиклассника.



ссылка на оригинал

СОШ №18 Псков и ППК стали победителями областного финала «Мини-футбол - в школу» ( 8 часов 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



12-13 января в зале спортивного комплекса «Писковичи» проходил областной финал общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» старшей возрастной группы футболисты 2001-2002 годов рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в турнире среди юношей победу одержала команда СОШ № 18 Псков, второе место заняла СОШ № 2 Дедовичи, третье - Лицей № 11 Великие Луки. В номинациях «лучшим игроком» признан Алексей Белавин (СОШ № 18 Псков), «лучшим вратарем» – Николай Харченко (Лицей № 11 Великие Луки) и «лучшим бомбардиром» – Артем Григорьев (СОШ № 2 Дедовичи). В турнире среди девушек не было равных команде «Псковского педагогического комплекса», «серебро» завоевала СОШ №13 Великие Луки, а «бронзу» - Палкинская СОШ. Индивидуальными призами были отмечены: «лучший игрок» – Дарья Башлыкова (ППК Псков), «лучший вратарь» – Екатерина Бовдуй (Великие Луки СОШ №13), «лучший бомбардир» – Полина Иванова (ППК Псков).



ссылка на оригинал

Псковичка завоевала «серебро» на «Кубке Наций» по боксу ( 8 часов 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



15 января в сербском городе Врбас завершился 6-й Международный турнир по боксу «Кубок Наций» среди женщин и девушек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, за сборную команду России в весовой категории до 64 кг, в возрастной группе 1999-2000 годов рождения (юниорки), в данных соревнованиях принимала участие спортсменка из Пскова Карина Иванова. По итогам выступления в Международном турнире Карина Иванова заняла 2 место, выиграв в предварительном бою у спортсменки из Казахстана Аскаровой Ульгаиши и в полуфинальном бою у спортсменки из Сербии Александры Рапаяк. В финале в равном бою Карина уступила спортсменке из Китая Люя Лисаи. Впереди Карину Иванову ждет тренировочный сбор в составе сборной команды страны по боксу, который пройдет в Красноармейске с 16 января по 4 февраля. С 7 по 12 февраля она примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди женщин и девушек, которые пройдут в Пскове. Карина Иванова является спортсменкой ГБУ ДО Псковской области «Центр спортивной подготовки» и тренируется под руководством Алексея Орлова и Вадима Голика.



ссылка на оригинал

Со списком легальных коллекторских агентств России можно ознакомиться на сайте ФССП ( 8 часов 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обнародовала на своем сайте перечень коллекторских агентств, на текущий момент в нем фигурирует 26 таких организаций. Как заявили «Интерфаксу» в пресс-бюро ФССП, по результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, «соответствующие сведения внесены в государственный реестр». Закон о коллекторах вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года, для осуществления деятельности по взысканию участники рынка должны быть включены в государственный реестр, его ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года. Нормативный акт был принят Госдумой 21 июня 2016 года, одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года. Закон распространяется только на физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов. Положения закона не распространяются на долги по жилищно-коммунальным услугам, в том числе по водо-, тепло- и газоснабжению, электроэнергии и обращению с отходами. Исключения составят случаи, если взыскание таких долгов будет передано кредитной организации или профессиональному взыскателю. Право на взаимодействие с должником получили только кредитные организации и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Пошлина за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр составит 100 тыс. рублей.



ссылка на оригинал

Епископ Сергий принял участие в торжественной церемонии открытия бронзового бюста адмиралу Чихачеву в селе Добрывичи ( 8 часов 25 мин назад ) Псковская Лента Новостей



15 января, в неделю пред Богоявлением, в день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери с. Добрывичи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе епархии, это первое архиерейское богослужение в храме с. Добрывичи за последние 20 лет. Ему сослужили: игумен Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко), благочинный Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Трифон (Чепрасов), настоятель храма святителя Николая c.Плессы иерей Анатолий Слободчиков и настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери с.Добрывичи иерей Сергий Чекменев. По завершении богослужения, епископ Сергий поприветствовал всех участников праздничной службы, поздравил с праздником и обратился к собравшимся с архипастырским назиданием. Преподобный Серафим один из наиболее почитаемых на Руси святых по своим подвигам и своей благодати. 15 января отмечается день его кончины и память вторичного обретения святых мощей чудотворца, утраченных после революции в 1917 года. Также архипастырь напомнил, что преподобный Серафим призывал людей как можно чаще обращаться к Божией Матери, читая молитву «Богородице Дево, радуйся», любил людей, относился к ним с радостью и милосердием, служил им. Завершая проповедь владыка пожелал всем молитвенной помощи великого российского чудотворца. По окончании Божественной литургии состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста адмиралу Русского флота Николаю Чихачеву, приуроченная к 100-летию со дня смерти адмирала. Памятник выполнен из гранита и бронзы и установлен за алтарем храма Тихвинской иконы Божией Матери с. Добрывичи - родовой усадьбы Чихачевых, рядом с фамильным склепом семьи. Памятник появился благодаря инициативе Героя Российской Федерации, Почетного гражданина г. Санкт-Петербурга, доктора технических наук, профессора Владимира Александрова и при активном участии настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери с. Добрывичи иерея Сергия Чекменева. Автором композиции является российский скульптор, преподаватель Академии им. А. Л. Штиглица Леонид Яковлевич Колибаба. Работы которого можно увидеть в собраниях Русского музея, Третьяковкой галереи, Министерства культуры, Бирмингемского колледжа Великобритания, в частных коллекциях в России, Великобритании, Италии, Дании, Швейцарии. Средства на изготовление и установку памятника собраны за счет благотворительных пожертвований организаций и граждан. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие родственники адмирала Чихачева, представители администрации Бежаницкого района, клирики Великолукской епархии, прихожане храма Тихвинской иконы Божией Матери и жители с. Добрывичи. Чин освящения памятника совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Владыка обратился к присутствующим со словами поздравления в связи с открытием памятника адмиралу Н. М. Чихачеву, поблагодарил всех, кто был причастен к этому богоугодному делу и возложил цветы. Напомним, что храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в с. Добрывичи построен в 1807 году «тщанием статского советника Николая Матвеевича и Матвея Дмитриевича Чихачевых на собственные средства». В притворе храма на стене находится мемориальная доска с надписью: «Строитель болярин Николай Матвеевич Чихачев скончался 1819 года 31 марта». Строительство храма началось в 1790 году. Храм выстроен в стиле ампир, перекрыт шлемовидным куполом с голосниками, великолепно декорирован, имеет два придела в честь апостола Матфея и Параскевы Пятницы. Храм-ротонда построен под вдохновением от Иерусалимского храма, плиты под ногами и светильники, как в Иерусалимском храме, напоминают о Святой Земле. Уникально устройство иконостаса, амвона, самого храма, который имеет шатровое покрытие, купол-шатер. В сводах купола храма вмурованы горшки-голосники, древнее устройство, поэтому акустика здесь идеальная, голоса священника и хора получают объем и величественность. После революции родовой склеп Чихачевых в подцерковье был разорен. До нашего времени сохранилось захоронение Н. М. Чихачева. В конце 1990-х годов на могиле адмирала была установлена мемориальная плита из розового полированного гранита. Согласно постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 г. № 542 захоронение адмирала Н. М. Чихачева принято под охрану. Двенадцатый морской министр, генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета, почетный член Конференции Николаевской морской академии, кругосветный путешественник, исследователь Амура и Татарского пролива Николай Матвеевич Чихачев родился 17 (29) апреля 1830 года в селе Добрывичи Новоржевского уезда Псковской губернии в семье отставного морского офицера и принадлежит к младшей ветви знаменитого рода. Придя на флот в 1848-м году, Чихачев прошел все ступени от мичмана до адмирала (1892). Участник боевых действий на различных морских театрах. 2 мая 1865 года стал действительным членом, а 17 декабря 1894-го года избран почетным членом Императорского Русского географического общества. Во время пребывания во главе Морского министерства (1888–1896) придерживался прогрессивных взглядов на развитие флота. При нем продолжалось строительство броненосных кораблей, усовершенствована организация службы. Занимал высокие посты в коммерческих и общественных организациях страны. Награжден множеством отечественных и зарубежных орденов. За время службы удостоился восьми монарших благоволений и благодарностей, семи высочайших душевных и искренних признательностей, трех высочайших рескриптов. Умер в Петрограде 2 (15) января 1917 года. Похоронен в с. Добрывичи, куда его тело было доставлено специальным царским поездом. Именем Н. М. Чихачева названы мыс в Татарском проливе, остров в Корейском проливе, остров в Японском море. В Барнауле и Николаевске-на-Амуре в честь Чихачева названы улицы.



ссылка на оригинал

25-летнему жителю Новосокольников грозит тюрьма за повторную езду в нетрезвом виде ( 8 часов 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Прокурор Новосокольнического района утвердил обвинительное постановление в отношении 25-летнего местного жителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. В ходе расследования установлено, что 1 декабря 2016 года около 16:40 обвиняемый на автомобиле ВАЗ-21099 передвигался по улице Ленинградской в городе Новосокольники, где его задержали сотрудники ГИБДД. По результатам освидетельствования на состояние опьянения процент алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составил 0,810 мг/л. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



ссылка на оригинал

В Калининграде предложили Литве кирпич для строительства забора на границе ( 8 часов 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Российская сторона выступает за любые инициативы, направленные на поддержание прозрачности границ и борьбу с контрабандой, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя намерение Литвы построить забор на границе с Россией. При этом он усомнился в том, что на реализацию проекта по строительству 135-километрового заграждения Литве хватит озвученной главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом суммы в 3,6 миллиона евро. Антон Алиханов предположил, что, скорее всего, речь идет об оснащении пограничных пунктов «камерами и специальной техникой». «Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ», — сказал он. Врио губернатора также подчеркнул, что Калининградская область готова вместе с соседями противостоять незаконным трансграничным операциям, а дополнительное усиление границы, запланированное литовской стороной, не будет иметь негативных последствий для самого западного региона России. Кроме того, Антон Алиханов добавил, что Вильнюс может приобрести все необходимые для строительства забора стройматериалы в Калининградской области. «Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду — пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят», — сказал он.



ссылка на оригинал

Ранним утром в Порховском районе загорелся жилой дом ( 8 часов 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



16 января в 6:26 в Порховском районе в деревне Скрипово произошло возгорание в жилом доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.



ссылка на оригинал

В Псковском районе ВАЗ врезался в стоящую на обочине «Газель» ( 8 часов 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



16 января в 6:35 в Псковском районе на 296-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ВАЗ-2107 наехал на стоящую на обочине «Газель». В аварии пострадали два человека, ехавшие в «семёрке». Ликвидировать последствия ДТП помогали четыре сотрудника МЧС.



ссылка на оригинал

Не поддаваться унынию призвал псковичей митрополит Евсевий ( 8 часов 45 мин назад ) Псковское Агентство Информации



15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, для которого этот праздник является одним из престольных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии. По окончании молебного пения владыка обратился к собравшимся: «Дорогие о Господе отцы, братья и сестры! Не будем поддаваться унынию, не будем поддаваться холодности нашего сердца, но будем вспоминать наших предков и с таким горячим сердцем, с горячей верой будем просить Бога, будем обращаться к Матери Божией, чтобы они защитили нашу Русь и возродили благочестие нашего русского народа. А с возрождением молитвы, добрых дел, веры и любви к Богу, Русь станет, как и была в прежние времена, непобедимой. Как бы нам не угрожали, как бы нас не стремились захватить, поработить и разрушить – Господь силен в брани и крепок с нами. И пусть наставления преподобного Серафима Саровского и его образ останутся в жизни нашей примером кротости и смирения, которыми он стяжал любовь Христову, стяжал и любовь Пречистой Девы Марии, которая при его жизни посещала его келью и сказала: «Сей избранник от рода нашего», от небесного рода». Также митрополит Евсевий отметил, что 15 января — день посвящения настоятеля Троицкого собора в священный сан. «Уже двадцать три года он служит у престола Божия. Мы желаем ему умножить эти годы служения Церкви, Богу, людям и нашей Псковской земле. И его пример пусть утверждает и нас в молитве, благочестии на пути к вечному спасению. С праздником! Отцу нашему настоятелю многая лета!» - сказал псковский архипастырь.



ссылка на оригинал

Сегодня последний срок сдачи ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сегодня, 16 января, - последний срок сдачи ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ. С 2017 года страхователям г. Пскова и Псковского района отчет СЗВ-М необходимо сдать не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Таким образом, сведения за декабрь 2016 года необходимо предоставить в ПФР до 16 января 2017 года включительно. Эти изменения были внесены Федеральным законом №250-ФЗ от 3 апреля 2016 года, который отредактировал п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Напомним, что ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор на несколько месяцев (даже если выплата гонорара предусмотрена по его окончанию). В данном отчете страхователи региона предоставляют в Фонд следующую информацию о каждом работающем у него застрахованном лице: 1.​ Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 2.​ Фамилию, имя, отчество; 3.​ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии). Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены.



ссылка на оригинал

До двух лет лишения свободы грозит жителю Новосокольнического района, которые неоднократно садился за руль пьяным ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



25-летний житель Новосокольнического района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). В ходе расследования установлено, что обвиняемый, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 1 декабря 2016 года около 16.40, повторно, находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ 21099, передвигаясь по ул.Ленинградская г.Новосокольники, где был задержан сотрудниками ГИБДД. По результатам освидетельствования на состояние опьянения процент алкоголя в выдыхаемом обвиняемом воздухе составил 0,810 мг/л. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



ссылка на оригинал

Пустошанина будут судить за незаконное хранение взрывчатых веществ и наркотиков ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Прокурором Пустошкинского района утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. В ходе дознания установлено, что в июне 2016 года обвиняемый в лесном массиве в Пустошкинском районе обнаружил взрывное устройство – взрыватель системы Ковешникова ручных гранат, корпус минометной мины со стабилизатором, которые хранил на придомовой территории по месту своего жительства до изъятия сотрудниками полиции 30 сентября. Кроме того, в мае 2016 года он обнаружил среди взошедших семян табака, посаженных им в парнике, расположенном на его приусадебном участке, два растения конопли. С целью получения наркотического средства и последующего его личного употребления обвиняемый ухаживал за кустами, в августе 2016 сорвал их, высушил в своем доме, измельчил и хранил до изъятия сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, максимальное наказание по ч.1 ст. 228 УК РФ – лишение свободы на срок до трех лет.



ссылка на оригинал

Турецкий «Боинг» разбился в Киргизии, погибло более 30 человек ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Как минимум 32 человека погибли из-за крушения турецкого грузового «Боинга-747», разбившегося в ночь на понедельник в районе международного аэропорта «Манас» в Киргизии. Как сообщает «Интерфакс», самолет компании Turkish Airlines упал сегодня около 7.00 (4.00 по Москве) на поселок «Дача». На месте падения разрушены 15 домов и начался сильный пожар. По предварительным данным Минздрава Киргизии, 32 человека погибли, включая четырех членов экипажа грузового самолета, большинство погибших - жители поселка, на который рухнул самолет, который не долетел 1,5-2 км до взлетно-посадочной полосы. Аэропорт «Манас» закрыт из-за крушения.



ссылка на оригинал

Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



15 января в Москве начались гастроли театра Николая Коляды. Первым столичные зрители увидели спектакль «Фальшивый купон». Показ этой работы критики называют одним из главных театральных событий этого года в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. После столичных гастролей «Коляда-театр» посетит Псков. Премьерный «Фальшивый купон» покажут 4 февраля на большой сцене Псковского академического театра драмы в рамках XXIV Пушкинского фестиваля. «Коляда-Театр» был создан 10 лет назад. По оценке журнала «Forbes» он входит в десятку лучших театральных коллективов России. Это один из немногих частных отечественных театров, который пользуется таким успехом в России и за рубежом. Театр неоднократно гастролировал во Франции. В Париже спектакль Коляды «Гамлет» был показан девять раз на сцене знаменитого театра «Одеон». Пять раз театр гастролировал в Польше, а также играл спектакли на фестивалях в Румынии, Германии, Греции, Словении и других странах. Театр многократно становился участником фестиваля «Золотая Маска», гастролировал в Москве, Петербурге, в Хабаровске, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Магнитогорске. Напомним, что «Коляда-театр» открывает XXIV Пушкинский фестиваль. Первой постановкой, которую увидят гости форума, станет «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды. Показ состоится на большой сцене 3 февраля. Билеты на спектакли можно приобрести на официальном сайте фестиваля и в кассах театра по адресу: улица Пушкина, 13 и Гипермаркете «Империал».



ссылка на оригинал

Пскович отравился угарным газом во время пожара в доме ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Пять пожаров зафиксировано в Псковской области за минувшие выходные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 14 января в 4.11 в Пскове на ул. Лунинской, 35 в одной половине жилого дома на две семьи в комнате огнем повреждены постельные принадлежности. Хозяин 1978 года рождения доставлен в городскую больницу с отравлением угарным газом. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего. В 21.22 в Острове на ул. Ветеранов войны сгорел гараж. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 15 января в 1.18 в деревне Вейтлус Стругокрасненского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи сгорела баня. В 1.05 в локнянской деревне Михайлов Погост в производственном здании сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри. Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание электропроводки на вводе. В 16.33 в деревне Ритупе Пыталовского района из-за неисправности печного оборудования в доме огнем повреждена веранда.



ссылка на оригинал

Псков вошел в топ-10 городов России, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские города у иностранных туристов по итогам новогодних праздников 2017 года. Рейтинг составлен по данным броней отелей иностранцами для проживания в дни новогодних праздников. Псков занял десятое место по популярности у иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года. По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Пскова в среднем на полторы ночи и платили за проживание 4,3 тысячи рублей в сутки. Для сравнения, в Москве - на 3 ночи (4,3 тыс. руб.), в Петербурге - на 3 ночи (3,9 тыс. руб.), а во Владивостоке - на 2,5 ночи (3,4 тыс. руб.). Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Петрозаводск, Екатеринбург, Хабаровск, Ярославль, Псков, Краснодар, Тула, Тюмень, Выборг и Комсомольск-на-Амуре вошли в топ-15 самых популярных у иностранных туристов городов России для отдыха в новогодние праздники, а Суздаль стал самым популярным малым городом России. В первую пятерку курортных городов, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники, вошли Сочи, Геленджик, Ялта, Пятигорск и Кисловодск. В Сочи бронировали отдых в среднем на 4 ночи и платили за проживание в среднем 5,2 тысячи рублей в сутки. По данным агентства ТурСтат, число иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. 15 городов России, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники: 1. Москва, 4310 рублей (в среднем платили за проживание в отеле в сутки) 2. Санкт-Петербург, 3.1, 3890 рублей 3. Владивосток, 2.5, 3420 рублей 4. Казань, 4100 рублей 5. Иркутск, 2480 рублей 6. Петрозаводск, 2570 рублей 7. Екатеринбург, 2620 рублей 8. Хабаровск, 2950 рублей 9. Ярославль, 3860 рублей 10. Псков, 4320 рублей 11. Краснодар, 3000 рублей 12. Тула, 3580 рублей 13. Тюмень, 3270 рублей 14. Выборг, 2740 рублей 15. Комсомольск-на-Амуре, 3160 рублей.



ссылка на оригинал

Минпромторг пообещал рост промышленности вдвое больше прогноза МЭР ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Активный рост промышленности прогнозирует на 2017 год Минпромторг. По расчетам ведомства темпы роста составят 1,6-2%, то есть почти вдвое больше 1,2%, заявленных Минэкономразвития. Министерство назвало наиболее интенсивно растущие сферы промышленности: это химическое производство, текстиль и машинстроение. Кроме дальнейшего роста, в Минпромторге ожидают и его ускорения. Темпы роста в химическом и текстильном производстве прогнозируются на уровне не менее 4%. «В последние годы в химическую отрасль вкладывалось большое количество инвестиций, активно вводились в эксплуатацию новые производственные площадки. В этой сфере успешно реализуется политика импортозамещения», - рассказал «Известиям» замминистра Василий Осьмаков. По его мнению, бурный рост ожидается в отраслях, которые восстанавливают потребительский и инвестиционный спрос, в том числе автопроизводство и стройматериалы. Что касается машиностроения, то прорывы наблюдались уже в 2016 году. «Экспорт радионавигационной аппаратуры подскочил в три раза, почти вдвое вырос экспорт стиральных машин, в 1,7 раза - буксиров, в 1,5 раза - экспорт ряда измерительных приборов, в 1,8 раза - автоприцепов», - пояснил Осьмаков. Эксперты подтверждают, что тенденции к росту в российской промышлености налицо. Даже если сбудется прогноз не Минпромторга, а МЭР, и темпы роста не дотянут до 2%, все же конец производственного спада в экономике наступил, считают аналитики.



ссылка на оригинал

Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолета ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Правительство РФ выделило деньги на разработку нового турбореактивного самолета для внутренних авиалиний. Об этом заявили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Новый самолет Ил-114-300 будет представлять из себя глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит Ан-24/26. «К сожалению, Ан-24/26 - это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет. По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам», - сообщили «Известиям» в Росавиации. На данный момент на региональных авиалиниях используются иностранные машины. С ОАО «Ил» и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) уже заключены контракты на проведение разработки самолета и двигателя к нему. Всего планируется выпуск 100 машин до 2029 года. Первые 1,517 млрд рублей на разработку из бюджета уже выделены.



ссылка на оригинал

Новые квартиры и объекты со скидками до 140 тысяч рублей предлагает «Авентин - Псков» на этой неделе ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



На этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками. Новые объекты Однокомнатная квартира на ул. Ипподромной, д. 154-а. Однокомнатная квартира на ул. Никольской, д. 5 Двухкомнатная квартира на ул. Балтийской, 3а Трехкомнатная квартира на ул. Балтийской, 3а Двухкомнатная квартира на ул. Завеличенской, д. 2 Двухкомнатная квартира на ул. Инженерной, д. 110 Скидки Однокомнатная квартира в сданном доме на ул. Михаила Егорова, д. 2. Старая цена - 1 500 000 рублей, новая цена - 1 450 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей. Однокомнатная квартира на ул. Венской, 2. Старая цена - 1 450 000 рублей, новая цена - 1 400 000 рублей. Скидка - 50 тысяч рублей. Однокомнатная квартира на ул. Юбилейной, д. 39. Старая цена - 1 532 000 рублей, новая цена - 1 450 000 рублей. Скидка - 82 000 рублей. Однокомнатная квартира - ул. Инженерная, д. 120. Старая цена - 1 743 300 рублей, новая цена - 1 600 000 рублей. Скидка - 143 300 рублей. Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.



ссылка на оригинал

Сайты органов власти обязали ставить российский счетчик посещаемости ( 9 часов 15 мин назад ) Псковская Лента Новостей



Российские органы исполнительной власти отныне обязаны использовать на сайтах лишь счетчики посещаемости, включенные в единый реестр российских программ и баз данных Минкомсвязи. На данный момент в реестре указан лишь один счетчик – производства компании «Спутник». Из 72 федеральных органов исполнительной власти «Спутник» использует только сайт Россвязи. Лидером является «Яндекс. Метрика», которой пользуется 31 ведомство. На 18 сайтов установлен Google Analytics производства США. Rambler отдают предпочтений 13, LiveInternet – 12 и Mail.ru – 9 ведомств. Эти российские счетчики, тем не менее, не внесены в реестр. Иностранные счетчики вызывают особенное беспокойство в правительстве, так как на сайтах пользователи могут вносить свои персональные данные, и неясно какие из них передает за рубеж программа-счетчик. «Полный анализ использования нашего счетчика сайтами органов госвласти мы планируем провести к концу месяца. В связи с выпуском приказа планируем рост числа установок. Система строилась, чтобы охватить весь госсектор в интернете. Главное в нашем счетчике то, что он соблюдает закон о персональных данных и никому не передает собранную информацию», — рассказал руководитель департамента аналитических сервисов статистики «Спутника» Леонид Филатов. Пока что использование специальных санкций в отношении госорганов власти, чьи сайты используют ненормативные счетчики, не предусмотрено. Неисполнение требования повлечет ответственность в общем порядке. Так руководителей или других ответственных лиц могут наказать в индивидуальном порядке как за дисциплинарное нарушение. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Госорганы поставили на счетчик»>>>



ссылка на оригинал

Жителя Пустошкинского района будут судить за хранение взрывных устройств и выращивание конопли ( 9 часов 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Жителя Пустошкинского района будут судить по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. В ходе дознания установлено, что в июне 2016 года обвиняемый в лесном массиве в Пустошкинском районе обнаружил взрыватель системы Ковешникова ручных гранат и корпус минометной мины со стабилизатором, которые хранил на придомовой территории по месту своего жительства до изъятия сотрудниками полиции 30 сентября прошлого года. Кроме того, в мае 2016 года мужчина нашёл среди взошедших семян табака, посаженных им в парнике, расположенном на его приусадебном участке, два растения конопли. С целью получения наркотического средства и последующего его личного употребления обвиняемый ухаживал за кустами, в августе 2016 сорвал их, высушил в своем доме, измельчил и хранил до изъятия сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, максимальное наказание по части 1 статьи 228 УК РФ – лишение свободы на срок до трех лет.



ссылка на оригинал

Сайты органов власти обязали ставить российский счетчик посещаемости ( 9 часов 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Российские органы исполнительной власти обязали использовать на сайтах лишь счетчики посещаемости, включенные в единый реестр российских программ и баз данных Минкомсвязи. Как пишет газета «Известия», сейчас в реестре указан только один счетчик – производства компании «Спутник». Из 72 федеральных органов исполнительной власти «Спутник» использует только сайт Россвязи. Лидером является «Яндекс. Метрика», которой пользуется 31 ведомство. На 18 сайтов установлен Google Analytics производства США. Rambler отдают предпочтение 13, LiveInternet – 12 и Mail.ru – 9 ведомств. Эти российские счетчики, тем не менее, не внесены в реестр. Иностранные счетчики вызывают особенное беспокойство в Правительстве, так как на сайтах пользователи могут вносить свои персональные данные, и неясно какие из них передает за рубеж программа-счетчик, пишет газета. «Полный анализ использования нашего счетчика сайтами органов госвласти мы планируем провести к концу месяца. В связи с выпуском приказа планируем рост числа установок. Система строилась, чтобы охватить весь госсектор в интернете. Главное в нашем счетчике то, что он соблюдает закон о персональных данных и никому не передает собранную информацию», — рассказал руководитель департамента аналитических сервисов статистики «Спутника» Леонид Филатов. Пока что использование специальных санкций в отношении госорганов власти, чьи сайты используют ненормативные счетчики, не предусмотрено. Неисполнение требования повлечет ответственность в общем порядке. Так руководителей или других ответственных лиц могут наказать в индивидуально, как за дисциплинарное нарушение.



ссылка на оригинал

В Пыталовском районе из-за неисправности печного оборудования загорелся жилой дом ( 9 часов 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



15 января в деревне Ритупе Пыталовского района произошел пожар в жилом доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области. В результате огнем была повреждена веранда дома. Предположительной причиной случившегося названа неисправность печного обородувания. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.



ссылка на оригинал

В бежаницком селе Добрывичи торжественно открыли бюст адмиралу Чихачёву ( 9 часов 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



15 января, в неделю пред Богоявлением, в день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери села Добрывичи. Это было первое архиерейское богослужение в храме за последние 20 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии. После богослужения епископ Сергий поприветствовал всех участников праздничной службы, поздравил с праздником и обратился к собравшимся с архипастырским назиданием. Он напомнил, что преподобный Серафим призывал людей как можно чаще обращаться к Божией Матери, читая молитву «Богородице Дево, радуйся», любил людей, относился к ним с радостью и милосердием, служил им. Завершая проповедь владыка пожелал всем молитвенной помощи великого российского чудотворца. Также состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста адмиралу Русского флота Николаю Матвеевичу Чихачеву, приуроченная к 100-летию со дня смерти адмирала. Памятник выполнен из гранита и бронзы и установлен за алтарем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Добрывичи, рядом с фамильным склепом семьи Чихачёвых. Памятник появился благодаря инициативе Героя Российской Федерации, Почётного гражданина города Санкт-Петербурга, доктора технических наук, профессора Владимира Александрова и при активном участии настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери села Добрывичи иерея Сергия Чекменёва. Автором композиции является российский скульптор, преподаватель Академии им. А. Л. Штиглица Леонид Колибаба, работы которого можно увидеть в собраниях Русского музея, Третьяковкой галереи, Министерства культуры, Бирмингемского колледжа Великобритания, в частных коллекциях в России, Великобритании, Италии, Дании, Швейцарии. Средства на изготовление и установку были собраны за счёт благотворительных пожертвований организаций и граждан. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие родственники адмирала Чихачёва, представители администрации Бежаницкого района, клирики Великолукской епархии, прихожане храма. Чин освящения памятника совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Он поздравил присутствующих с открытием памятника адмиралу Н. М. Чихачеву, поблагодарил всех, кто был причастен «к этому богоугодному делу», и возложил цветы. Напомним, что храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Добрывичи был построен в 1807 году «…тщанием статского советника Николая Матвеевича и Матвея Дмитриевича Чихачевых на собственные средства». В притворе храма на стене находится мемориальная доска с надписью: «Строитель болярин Николай Матвеевич Чихачев скончался 1819 года 31 марта». Строительство храма началось в 1790 году. Храм выстроен в стиле ампир, перекрыт шлемовидным куполом с голосниками, декорирован, имеет два придела в честь апостола Матфея и Параскевы Пятницы. Уникально устройство иконостаса, амвона, самого храма, который имеет шатровое покрытие, купол-шатер. В сводах купола храма вмурованы горшки-голосники, древнее устройство, поэтому акустика там идеальная, голоса священника и хора получают объем и величественность, отметили в епархии. После революции родовой склеп Чихачёвых в подцерковье был разорен, но до сегодняшнего дня сохранилось захоронение Н. М. Чихачёва. В конце 1990-х годов на могиле адмирала была установлена мемориальная плита из розового полированного гранита. Согласно постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 года № 542 захоронение адмирала Н.М. Чихачёва принято под охрану. Двенадцатый морской министр, генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета, почетный член Конференции Николаевской морской академии, кругосветный путешественник, исследователь Амура и Татарского пролива Николай Матвеевич Чихачёв родился 17 (29) апреля 1830 года в селе Добрывичи Новоржевского уезда Псковской губернии в семье отставного морского офицера и принадлежал к младшей ветви знаменитого рода. Придя на флот в 1848-м году, Чихачёв прошел все ступени от мичмана до адмирала (1892). Участник боевых действий на различных морских театрах. 2 мая 1865 года стал действительным членом, а 17 декабря 1894-го года был избран почетным членом Императорского Русского географического общества. Во время пребывания во главе Морского министерства (1888–1896) Чихачев придерживался прогрессивных взглядов на развитие флота. При нем продолжалось строительство броненосных кораблей, была усовершенствована организация службы. Он занимал высокие посты в коммерческих и общественных организациях страны. Награжден множеством отечественных и зарубежных орденов. За время службы удостоился восьми монарших благоволений и благодарностей, семи высочайших душевных и искренних признательностей, трех высочайших рескриптов. Умер Чихачёв в Петрограде 2 (15) января 1917 года. Похоронен в селе Добрывичи, куда его тело было доставлено специальным царским поездом. Именем Н. М. Чихачёва названы мыс в Татарском проливе, остров в Корейском проливе, остров в Японском море. В Барнауле и Николаевске-на-Амуре в честь Чихачёва названы улицы.



ссылка на оригинал

Не хвастаться добром и здоровьем советует сегодня народный календарь ( 9 часов 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



16 января по народному календарю наступил Гордеев день, пишет сalend.ru. Празднование Гордеева дня началось в честь мученика Гордия, который в 320 году в Кесарии Каппадокийской подвергся пыткам за то, что открыто выступал в защиту христиан. На Руси крестьяне верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать этого, над воротами привязывали сальную свечу и обращались к домовому с просьбой присмотреть за скотиной. Один из распространенных заговоров звучит так: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку». В этот день также принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми — иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился — да с неба свалился». Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.



ссылка на оригинал

В псковскую полицию за сутки поступили 32 сообщения о преступлениях и происшествиях ( 9 часов 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



15 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 7 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону. В оперативных сводках УМВД за прошедшие сутки зарегистрированы 15 преступлений, в том числе два грабежа и угон, которые удалось раскрыть. На территории Псковской области вчера было зарегистрировано одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 294 нарушения Правил дорожного движения.



ссылка на оригинал

Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолета ( 9 часов 35 мин назад ) Псковское Агентство Информации



Правительство РФ выделило деньги на разработку нового турбореактивного самолета для внутренних авиалиний. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Новый самолет Ил-114-300 будет представлять собой глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит Ан-24/26. «К сожалению, Ан-24/26 — это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет. По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам», — сказали в Росавиации. В настоящее время на региональных авиалиниях используются иностранные машины, отмечает издание. С ОАО «Ил» и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) уже заключены контракты на проведение разработки самолета и двигателя к нему. Всего планируется выпуск 100 машин до 2029 года. Первые 1,517 млрд рублей на разработку из бюджета уже выделены.



ссылка на оригинал